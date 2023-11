UNESCO stellt einen „Multi-Stakeholder“-Plan vor, um soziale Medienplattformen vor „Des- und Fehlinformationen, Hassreden und Verschwörungstheorien“ zu schützen

Das 59-seitige Werk der UNESCO trägt den Titel „Guidelines for the Governance of Digital Platforms“ und verweist auf die Notwendigkeit einer „Multi-Stakeholder“-Regulierung der sozialen Medien. Das ist Orwellsche Doppelzüngigkeit in ihrer schlimmsten Form, die Meinungsfreiheit gegen Meinungsfreiheit ausspielt. Die „große Bedrohung für die Stabilität und den sozialen Zusammenhalt“ bezieht sich nur auf ihre Stabilität und den sozialen Zusammenhalt, den sie der Welt aufzwingen wollen. Jetzt wird die UNESCO eine Fressorgie von eifrigen NGOs und Regierungstyrannen auslösen, um das globalistische Narrativ zu fördern und zu verteidigen. TN-Redakteur

Die digitale Technologie hat die Meinungsfreiheit enorm vorangebracht. Social-Media-Plattformen haben jedoch auch die Verbreitung von Falschinformationen und Hassreden beschleunigt und verstärkt, was eine große Gefahr für den sozialen Zusammenhalt, Frieden und Stabilität darstellt. Um den Zugang zu Informationen zu schützen, müssen wir diese Plattformen unverzüglich regulieren und gleichzeitig das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Menschenrechte schützen.

Der UNESCO-Aktionsplan ist das Ergebnis eines beispiellosen Konsultationsprozesses im System der Vereinten Nationen. Mehr als 10.000 Beiträge aus 134 Ländern sind in den vergangenen anderthalb Jahren eingegangen. Auf vierzig Seiten werden die zu beachtenden Grundsätze und die konkreten Maßnahmen dargelegt, die von allen Beteiligten – Regierungen, Regulierungsbehörden, Zivilgesellschaft und den Plattformen selbst – umgesetzt werden müssen.

Vertreter unabhängiger Regulierungsbehörden haben die Initiative der UNESCO bereits begrüßt und mehrere von ihnen, insbesondere in Afrika und Lateinamerika, haben ihre Bereitschaft erklärt, mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zu beginnen. Zu diesem Zweck wird die UNESCO Mitte 2024 die erste Weltkonferenz der Regulierungsbehörden veranstalten.

Die Organisation wird ihre Mitgliedstaaten auch bei der Umsetzung des Aktionsplans in ihre eigenen Gesetze und Vorschriften unterstützen. Zu diesem Zweck mobilisiert die UNESCO spezielle Finanzmittel, darunter eine Million Euro, die die Europäische Kommission bereits zugesagt hat.

7 Grundprinzipien

Die Maßnahmen der UNESCO basieren auf sieben Prinzipien, die eingehalten werden müssen, damit:

Die Auswirkungen auf die Menschenrechte werden zum Kompass für alle Entscheidungen, in allen Phasen und für alle Beteiligten.

Weltweit werden unabhängige öffentliche Regulierungsbehörden mit klar definierten Aufgaben und ausreichenden Ressourcen eingerichtet.

Diese unabhängigen Regulierungsbehörden arbeiten als Teil eines größeren Netzwerks eng zusammen, um zu verhindern, dass digitale Unternehmen die Unterschiede zwischen den nationalen Vorschriften ausnutzen.

Die Moderation von Inhalten ist in allen Regionen und Sprachen möglich und wirksam.

Rechenschaftspflicht und Transparenz sind in den Algorithmen dieser Plattformen verankert, die allzu oft darauf ausgerichtet sind, das Engagement auf Kosten zuverlässiger Informationen zu maximieren.

Die Plattformen ergreifen mehr Initiative, um die Nutzer zu kritischem Denken zu erziehen und zu schulen.

Regulierungsbehörden und Plattformen ergreifen in besonders sensiblen Momenten wie Wahlen und Krisen stärkere Maßnahmen.

Meinungsfreiheit muss geschützt werden

„Unsere Arbeit wurde von einer zentralen Forderung geleitet: die Meinungsfreiheit und alle anderen Menschenrechte jederzeit zu schützen. Die Meinungsfreiheit einzuschränken oder zu begrenzen, wäre eine schreckliche Lösung. Die beste langfristige Antwort auf Desinformation sind unabhängige, qualitativ hochwertige und freie Medien und Informationsinstrumente“, betonte der Generaldirektor.

Insbesondere müssen die Plattformen über qualifizierte Moderatorenteams in ausreichender Zahl verfügen, die alle wichtigen Sprachen der sozialen Medien sprechen, um eine zuverlässige und wirksame Kontrolle der eingestellten Inhalte zu gewährleisten. Sie müssen die Transparenz des Moderationsprozesses sicherstellen, auch wenn dieser durch Algorithmen automatisiert ist. Außerdem müssen sie die Nutzung in allen wichtigen Sprachen des Landes, in dem sie tätig sind, ermöglichen und über Beschwerden von Nutzern berichten.

Weitere Abschnitte der Strategie widmen sich den erforderlichen Maßnahmen um die Integrität von Wahlen zu gewährleisten – insbesondere durch Risikobewertungen bei Wahlen, klare Kennzeichnung von Inhalten und mehr Transparenz bei politischer Werbung und ihrer Ausrichtung – und auf Notsituationen wie bewaffnete Konflikte und Katastrophen zu reagieren.

Spezifische Elemente für den Kultursektor wurden ebenfalls aufgenommen, um die Risiken für Künstler und die Notwendigkeit des Online-Zugangs zu „vielfältigen kulturellen Inhalten“ als ein grundlegendes Menschenrecht hervorzuheben, das geschützt werden muss – unter Bezugnahme auf die Erklärung, die von den UNESCO-Mitgliedstaaten auf der MONDIACULT-Konferenz im September 2022 einstimmig angenommen wurde.

Weltweite Umfrage bestätigt dringenden Handlungsbedarf

Die Veröffentlichung des UNESCO-Aktionsplans wird von einer Meinungsumfrage begleitet, die IPSOS im Auftrag der UNESCO unter mehr als 8.000 Befragten in 16 Ländern durchgeführt hat, in denen 2024 Wahlen stattfinden. Aus der Umfrage geht hervor, dass 85 % der Bürgerinnen und Bürger über die Auswirkungen von Online-Desinformation besorgt sind, und dies zu einer Zeit, in der Social-Media-Plattformen für die große Mehrheit zur wichtigsten Informationsquelle geworden sind.

Aus derselben Umfrage geht hervor, dass 87 % der Bürgerinnen und Bürger überzeugt sind, dass Desinformation bereits einen großen Einfluss auf das politische Leben in ihrem Land hat, und befürchten, dass sie die Ergebnisse der Wahlen in ihrem Land im nächsten Jahr beeinflussen wird. Folglich fordern 88 % die Regierungen und Regulierungsbehörden auf, dieses Problem durch die Regulierung der sozialen Medien rasch zu lösen.