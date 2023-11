Die sich entwickelnden Kampflinien im Nahen Osten

Von Tom Luongo

Der größte Stolperstein bei der Analyse der Geschehnisse zwischen Israel und dem Rest des Nahen Ostens besteht darin, dass wir unsere Vorurteile und unser Unwissen über so ziemlich die gesamte Angelegenheit ablegen müssen. Ich werde der Erste sein, der zugibt, dass ich über einen großen Teil der Geschichte zwischen Israel und den Palästinensern nichts weiß.

Ich wünschte wirklich, alle anderen, die jetzt eine Meinung haben, würden das wenigstens von vornherein zugeben, anstatt zu versuchen, wie eine weitere Inkarnation des frisch gebackenen Fachmanns der Woche zu klingen, weil sie ein paar Artikel in der New York Times gelesen haben.

Und das ist es, was wir meiner Meinung nach derzeit am meisten bekämpfen: die enorme Menge an Propaganda und offenem Schwachsinn, die über jedes Ereignis von Bedeutung verbreitet wird.

Alles, was es bewirkt, ist Verwirrung und kognitive Dissonanz. Diese Verwirrung ist übrigens das Ziel der Propaganda, und zwar von allen Seiten.

Abgesehen davon ist völlig klar, dass dieser Konflikt aufgestaute Frustrationen und schwelende Wut bei allen wichtigen Akteuren freigesetzt hat, nicht nur bei den offensichtlichen wie der Hamas, den israelischen Hardlinern unter der Führung von Premierminister Benjamin Netanjahu und seiner Echokammer auf der K-Street, dem Capitol Hill und dem GCHQ.

Letztere haben eindeutig „Plan R“ entstaubt, aus dem Regal geholt und führen ihn jetzt aus. Dieser Plan R sieht aus wie der, den Dick Cheney und Co. nach dem 11. September 2001 verfolgt haben: Man lenkt den Fokus von den Tätern auf diejenigen, die man als Vorwand für einen Krieg benötigt.

So flogen 19 Saudis Flugzeuge in das World Trade Center, aber wir zogen in den Krieg gegen den Irak und Afghanistan.

Heute schlachtet die „Hamas“ eine Menge Juden ab, und das erste Volk, das bedroht wird, ist der Iran.

Auch wenn es gute Beweise dafür gibt, dass die „Hamas“ nicht die Einzige war, die an diesem Anschlag beteiligt war, dass sie engere Verbindungen zu sunnitischen Organisationen hat als zu schiitischen und sie von Katar und dem Vereinigten Königreich aus finanziert wird.

Ich behaupte nicht, dass der Iran hier keine Rolle gespielt hat. Laut Theirry Meyssan von Voltairenet war es der Iran, der Anfang des Jahres alle palästinensischen Fraktionen zusammengebracht hat, um ihre Differenzen zu schlichten.

Im Jahr 2023 war der Iran Gastgeber von Gesprächen zwischen den verschiedenen Unabhängigkeitskräften der Region, der Hisbollah, dem Islamischen Dschihad und der Hamas. Sie fanden in Beirut (Libanon) unter dem Vorsitz von General Ismaïl Qaani, dem Kommandeur der al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden, statt. Ihr Ziel war es, diese Akteure, die sich im Gazastreifen und anschließend in Syrien einen erbitterten Krieg geliefert hatten, miteinander zu versöhnen. Diese Treffen wurden im Mai 2023 publik gemacht. Bei dieser Gelegenheit sprach die libanesische Presse über die Vorbereitung der am 7. Oktober durchgeführten Einheitsoperation. Der Iran ist also für die Versöhnung der palästinensischen Fraktionen verantwortlich.

Lassen wir also die Fiktion beiseite, dass Bibi und Co. in Tel Aviv nicht vorher von dieser Operation wussten. Ihre Vorbereitung wurde im Mai öffentlich bekannt gemacht.

Aber in der Sprache der Neokonservativen war dieses Treffen gleichbedeutend damit, dass sie den gesamten Angriff geplant hatten. Auch hier bin ich nicht naiv. Natürlich ist das einfache Narrativ „was schlecht für Israel ist, ist gut für den Iran“ zutreffend, aber das bedeutet nicht sofort „der Iran hat es getan“, wie die Hyänen Lindsay Graham und Nimrata Haley aus South Carolina Sie glauben machen wollen.

Von etwas zu profitieren bedeutet nicht, es zu planen oder zu finanzieren.

Meyssan erklärt auch, dass das operative Ziel der Operation die Entführung von Geiseln war, um einen Gefangenenaustausch mit Israel zu erreichen. Beschönigt er etwas von alledem? Wahrscheinlich. Aber genauso wenig wie irgendjemand sonst beschönigt, was Israel und die USA als Reaktion darauf tun, indem sie das Geschehene als casus belli für einen Vernichtungsfeldzug benutzen und gleichzeitig von allen in der Welt verlangen, sich in diesem Konflikt auf die richtige Seite zu stellen und alle anderen sollen die Klappe halten.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kriegsgegner nach 9/11 behandelt wurde. Die gleiche Propaganda-Operation ist seit einem Monat in vollem Gange. Glücklicherweise ist dieses Thema diesmal eher ein Keil zwischen die westlichen Mächte getrieben worden als der GWOT, der vor zwanzig Jahren stattfand.

Sogar ich bin schon früh auf diese Vereinfachung hereingefallen, indem ich die Sache auf Israel gegen den Iran reduzierte und versuchte, die umfassenderen geopolitischen Züge auf dem Schachbrett herauszukitzeln.

Ich bin nicht hier, um zu erörtern, wie diese Situation aus dem Ruder laufen kann. Das hat sie bereits. Mein heutiges Ziel ist es, einige der vermeintlich zweitrangigen Akteure in diesem Konflikt zu betrachten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Züge sie machen könnten, nachdem die üblichen Verdächtigen in Washington, Tel Aviv und London beschlossen haben, die Einsätze zu erhöhen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Keines der möglichen Ergebnisse ist gut für die USA, es sei denn, alle ziehen sich vom Rande eines totalen Krieges zurück. Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die gegen das US-Imperium sind und auf ein böses Ende für die USA hoffen, aber wie ich schon seit ein paar Jahren versuche darzulegen, sind die Gewinner dieses Szenarios genau die Kolonialisten, die diese Krise überhaupt erst angezettelt haben.

Mark Wauck von Meaning in History hatte letzte Woche einen großartigen Beitrag, in dem er auf einen der Aspekte einging, die ich später erörtern werde, nämlich die Rolle der Briten beim Sturz des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung Israels zur Sicherung des Suezkanals.

Denn heute taucht die Türkei wieder als einer der zentralen Akteure auf, die den Ausgang dieses Konflikts bestimmen werden.

Dennoch möchte ich in Ägypten beginnen, denn was ich zu der Geschichte hinter der Gewalt beitragen kann, hat wie immer mit Geld, Schulden und den Sicherheiten (oder deren Fehlen) zu tun, die dahinter stehen.

Ägyptens Spiel

Ich möchte betonen, dass ich nicht im Geringsten schockiert bin, dass in Israel ein Krieg ausbricht, nachdem die Ereignisse des vergangenen Sommers – die gescheiterte Offensive in der Ukraine und die Aufteilung der Handelsrouten der arabischen Halbinsel durch die BRICS-Staaten – zusammenfielen.

Anfang dieses Jahres schrieb ich für meine (inzwischen öffentlichen) Förderer einen Artikel über die Schuldensituation Ägyptens und den Druck, den China und Russland auf den Internationalen Währungsfonds (IWF) ausübten, um eine Art Schuldenerlass auszuhandeln.

Das Grundproblem ist, dass das Kreditmodell des IWF eine der wichtigsten Säulen des Imperiums ist, egal wie man es definiert. Das US-Militär als solches ist der Beinbrecher des Kredithai-Kartells der westlichen Bankeninteressen.

Bei einer normalen Kreditvergabe kann der Schuldner, wenn er nicht zahlen kann, Konkurs anmelden und einen Deal aushandeln, damit der Kreditgeber etwas zurückbekommt. Aber jeder auf beiden Seiten des Tisches weiß, dass sich ein Teil der Hauptsumme in Luft auflösen wird. Beide Seiten werden sich zurücklehnen und einen Schlag einstecken. Der Kreditgeber kann nichts bekommen, wenn er auf seinen ursprünglichen Bedingungen beharrt, oder er kann etwas bekommen, wenn er umstrukturiert. Im internationalen Finanzwesen über den IWF/die Weltbank ist das NIE das Modell. Nur eine Seite muss sich dem stellen, während die andere einfach dasteht, die Arme verschränkt und sagt: „Ihr könnt bessere Bedingungen haben, aber das Prinzip wird nicht abgeschrieben“. Das ist es, wogegen sich China wehrt, und das ist letztlich der Grund, warum es an der Kriegsfront keinen Rückzieher machen wird. Genau hier liegt die eigentliche Kluft zwischen den Neocons und Davos.

Vor diesem Hintergrund und angesichts des offenen Wissens um den geplanten Angriff der „Hamas“ im Laufe dieses Jahres sollte man über den Beitritt Ägyptens und fünf weiterer Länder zum BRICS-Bündnis im vergangenen August nachdenken, bei dem es meiner Ansicht nach um die Kontrolle des Welthandels ging und nicht um die Erklärung der monetären Unabhängigkeit mit einer goldgedeckten BRICS-Münze.

Das war schon immer ein weiterer Schwachsinn.

In der Tat ist es schwer zu behaupten, dass die Entscheidungsträger in London, Brüssel und Washington D.C. nicht wussten, was auf dem BRICS-Gipfel wirklich passieren würde, und Flussdiagramme mit möglichen Reaktionen für später im Jahr erstellten.

Dieses Flussdiagramm musste eine Reaktion auf einen Angriff der „Hamas“ enthalten, von dem sie wussten, dass er in Vorbereitung war.

Deshalb kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Angriff der Hamas absichtlich zugelassen wurde, um uns an diesen Punkt zu bringen. Ich habe mein Bestes getan, um nicht auf die potenziell falsche „Falsche-Flagge“-Erzählung hereinzufallen.

Diese Sache könnte ein eigenständiger Komplex gewesen sein; eine Sache, die aus dem kollektiven Unbewussten der „unterdrückten Fraktionen“ im Nahen Osten hervorgegangen ist. Das ist eine rationale Betrachtungsweise. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass die „Hand des Schicksals“ die Dinge zu ihrem Krisenpunkt getrieben hat, vor allem, wenn man weiß, dass einige Aspekte davon schon Monate vorher bekannt waren und vorbereitet wurden.

Und diese „Hand des Schicksals“ offenbart sich nach und nach mit jedem Schritt, der gemacht wird. Der Druck auf den IWF war ein Zeichen der Unterstützung für Ägypten, das im August kurz davor stand, dem BRICS-Bündnis beizutreten.

Der IWF sagte natürlich nein. Nur Umstrukturierung. Kein einziger Dollar an Wertberichtigungen. Wie ich bereits gesagt habe, ist dies ein S.O.P. des IWF. Außerdem ist die Zustimmung zu einem Schuldenerlass der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein für den Kredithai. Die Botschaft bleibt also: „Ihr gehört uns und ihr schuldet uns“.

Es geht nicht um das Geld, sondern um die Hebelwirkung. Das Geld fließt durch die Hebelwirkung.

Aber Ägypten ist eine echte Abzweigung für die BRICS gegenüber Davos. Und diese Gabelung wurde diese Woche deutlich, als Israel anbot, Ägyptens IWF-Schulden zu erlassen, wenn es jeden Palästinenser als Flüchtling aufnimmt. Nun, ich bin mir nicht sicher, wie Israel dieses Angebot im Namen des IWF überhaupt machen kann. Und ich bin mir auch nicht sicher, warum sie dachten, dass es funktionieren würde, Ägypten genau das anzubieten, was es ohnehin tun wird (Zahlungsausfall mit Unterstützung Russlands und Chinas).

Ich denke, sie mussten es versuchen.

Dieses Angebot war einfach die Standardtaktik, eine Krise zu schaffen, jemandem etwas wegzunehmen und es dann im Austausch für das, was man wirklich will, wieder anzubieten. Davos und die Neocons machen das die ganze Zeit.

Es ist erbärmlich.

Ägypten hat ihnen natürlich gesagt, sie sollen sich in die Hose machen. Sie haben sich also dem Kampf verschrieben, wenn auch nur metaphorisch. Das bedeutet, dass alle Pläne zur Umsiedlung der 3 Millionen Palästinenser in Gaza nicht über Ägypten laufen werden. Das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls gegenüber dem IWF mit jedem getöteten Zivilisten in Gaza zunimmt.

Der große Schritt der Türkei

Das größere Problem ist, was mit Erdogan in der Türkei passiert. Erdogan versucht, das Osmanische Reich wiederaufzubauen. Wir haben bereits festgestellt, dass man den Ersten Weltkrieg auch als eine Operation zur Zerstörung des Osmanischen Reiches betrachten kann.

Ich plädiere nicht für seine Rückkehr, ich zeige nur die Perspektiven auf.

Erdogans Reaktionen auf Netanjahus Feldzug in Gaza müssen also aus diesem Blickwinkel betrachtet werden. Außerdem sieht er sich selbst als den neuen Sultan, den Führer der sunnitischen Welt.

Die Türkei befindet sich jedoch als NATO-Mitglied in einer sehr schwierigen Lage, die Erdogan in eine schwierige Position bringt, wenn er seinen sorgfältig aufgebauten Einfluss sowohl auf die NATO als auch auf die BRICS dank des geografischen, wirtschaftlichen, kulturellen und militärischen Einflusses der Türkei in der Region aufrechterhalten will.

Ein Argument von Col. Doug MacGregor weist darauf hin, dass die Türkei nur ein Teil der türkischen Welt und der türkischsprachigen Welt ist. Auf dem jüngsten 10. Gipfeltreffen der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Astana, Kasachstan, war Erdogans Einfluss in ihrer gemeinsamen Erklärung zu spüren:

In einer auf dem Gipfeltreffen verabschiedeten gemeinsamen Erklärung wurden alle Parteien des israelisch-palästinensischen Konflikts aufgefordert, einen „sofortigen Waffenstillstand zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur sofortigen und ungehinderten Bereitstellung humanitärer Hilfe im gesamten Gazastreifen“ zu erklären. „Der Konflikt kann nur mit friedlichen Mitteln auf der Grundlage der einschlägigen UN-Resolutionen und der Zweistaatenlösung gelöst werden“.

Erdogans Einfluss ist in dieser Hinsicht enorm. Und wenn er die Entscheidung trifft, endlich und endgültig mit dem Westen zu brechen, wozu ihn allein die Umstände zwingen würden, wenn er zögern würde, dann führt er die gesamte Region mit sich.

Wenn Erdogan die sunnitische Welt anführen will, dann muss er eine maximalistische Hardline gegen Israels Bombardierung des Gazastreifens einnehmen.

Aber die Türkei als Mitglied der NATO ist ein Signal an den OTS, dass Russland immer noch schwach ist, weil die Türkei es nicht wagt, die USA wirklich zu verärgern.

Wenn die Türkei jedoch die NATO wegen Israels Verhalten verlässt, kehrt sich dieses Signal um. Die Türkei steht dann in ihren Augen an der Seite Russlands und erklärt faktisch die sunnitische Unabhängigkeit von dem alten europäischen Kolonialrest.

Erdogan hat also eine einzigartige und mächtige Gelegenheit vor sich. Er hat die Möglichkeit, das Erbe der sunnitischen Welt als Judenschlächter oder Friedensstifter zu definieren. Aus diesem Grund versucht er, Friedensabkommen auszuhandeln, während er gleichzeitig sehr aggressive territoriale Schritte im östlichen Mittelmeer, in Syrien und im Kaukasus unternimmt.

Aus diesem Grund muss er hier einen heiklen Balanceakt vollziehen. Er muss die sunnitische Welt auf einen Kampf gegen Israel und die USA verpflichten, so wie es Hassan Nasrallah in seiner Rede für die Hisbollah als Vertreter der Schiiten getan hat. Gleichzeitig ist seine wirtschaftliche Position nach jahrelangen Angriffen nicht nur auf seine Person als türkischer Präsident, sondern auch auf die Wirtschaft des Landes sehr schwach, denn die mehrfachen Angriffe auf die finanziellen Ungleichgewichte des Landes haben dazu geführt, dass die Lira gegenüber dem US-Dollar von knapp 1,8 vor zehn Jahren auf 28 in jüngster Zeit hyperinflationiert ist.

Wie ich schon früher berichtet habe, ist die Achillesferse der Türkei ihre Nettofremdwährungsverschuldung, die zeitweise mehr als 34 % des BIP des Landes betrug. Da sich der Dollar in einem neuen Bullenmarkt befindet, steigt der Wert dieser Schulden weiter an.

Für Erdogan besteht das Ziel also darin, Israel an den Verhandlungstisch zu bringen, indem er Ankara als Ort für einen großen Friedensschluss anbietet, der den Beginn eines neuen Osmanischen Reiches bedeuten würde.

Wie will er das anstellen, da Netanjahu sich von keinem Angebot, von seinen Plänen zur Auslöschung der Palästinenser abzulassen, beeindrucken lässt, da er davon ausgeht, dass er immer die volle Unterstützung der USA erhält?

Meiner Meinung nach kann Erdogan dies nicht mit Panzern und Infanterie erreichen, offen gesagt. Er wird die Wunde aufreißen, die im Herzen der türkischen Wirtschaft liegt und das Rückgrat des Imperiums bildet: die Schulden. Ähnlich wie ich es von Ägypten erwarte, wird Erdogan also einseitig alle türkischen US-Dollar- und Euro-Schulden streichen und sie durch Schulden in türkischer Lira ersetzen.

Im Grunde genommen wird er die Schulden nicht begleichen und die Anleihegläubiger zu einem Bruchteil des Dollars zurückzahlen.

Er wird dies tun, indem er zunächst einen USD/TRY-Wechselkurs weit unter dem aktuellen Marktpreis von ~28 zu 1, sagen wir 12:1 oder sogar 6:1, erklärt, dann höhere Gewalt ausruft und die Schulden zu diesem Kurs in Lira neu bewertet.

Das wäre eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Er könnte die Schulden einfach zu den aktuellen Wechselkursen streichen und die Schulden für bezahlt erklären, da der massive Angriff auf die Devisenreserven der Türkei die Lira ohnehin in den Ruin getrieben hat.

Ein Schuldenerlass für inländische türkische Unternehmen.

Seine Reden in dieser Woche zeigen uns, dass er sich auf etwas Großes vorbereitet. Er hat es satt, von den USA Schläge einzustecken, jetzt, wo er die Wiederwahl hinter sich hat.

Wenn er dies tut, was sein stärkster Schritt in allen wichtigen Bereichen wäre, und gleichzeitig die NATO verlässt, würde er die USA aus seinem Land vertreiben. Die Proteste, die wir letzte Woche in Incirlik gesehen haben, würden sich verstärken, wenn nicht sogar zu einer echten Bedrohung werden.

Ich vermute/hoffe, dass die bisher dort stationierten US-Atombomben längst verschwunden sind.

Das türkische Militär könnte dann zum physischen Garanten für jeden Friedensprozess mit Israel werden. Erdogan und Putin haben diese Karten in der Hand. Die USA haben diese Karten nicht in der Hand, denn wir haben in der Region bei allen, selbst bei Israel mit „Biden“ an der Spitze, jegliche Glaubwürdigkeit verloren.

Die Tour des Außenministers Antony Blinken durch die Region ist der Beweis dafür. Die verworrene Außenpolitik der „Biden“-Administration ist der Kern des Konflikts zwischen Davos und den Neokonservativen, der uns nicht nur in diesen Krieg, sondern auch in den in der Ukraine getrieben hat.

Die Wahl der Welt

Ich präsentiere diese Szenarien nicht als Vorhersage, sondern als Diskussionsgrundlage. Es liegt auf der Hand, dass die Welt einen kritischen Moment erreicht hat, in dem wir vor einer schweren Entscheidung stehen: Ein globaler Krieg, der aus dem Aufbrechen der alten Wunden im Nahen Osten resultiert, oder das Akzeptieren der Grenzen der Politik, die uns zu diesem Moment geführt hat.

Was ich nicht will, ist eine Art Thukydides-Falle, in die die USA blindlings hineingetrieben werden durch eine Mischung aus Manövern kolonialer Mächte in Europa, alten ethnischen Ressentiments von Leuten, die sich in mächtigen Positionen befinden (die Nuland/Kristol-Achse in den USA und die schiitischen Kleriker im Iran), und der guten alten Gier derer, die von dem Chaos profitieren würden.

Aber eines ist in diesen unsicheren Zeiten sicher: Bei der Diskussion dieser Fragen müssen alle Aspekte berücksichtigt werden, nicht nur das von uns bevorzugte Ergebnis, das auf unserem begrenzten Wissen über die jüngere und ältere Geschichte beruht.