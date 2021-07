Die 10 größten Banken der Welt

Bedeutet größer in der Welt der Banken auch besser? Lesen Sie unsere Gedanken dazu unten zusammen mit einer Liste der zehn größten Banken der Welt.

Nachfolgend finden Sie die zehn größten Banken der Welt, bestimmt durch die Höhe der Aktiva und eine Beschreibung der einzelnen Banken. (Diese Daten basieren auf dem S&P Global Market Intelligence Report von 2017).

Industrie- und Handelsbank von China

Die Industrial and Commercial Bank of China wurde 1984 gegründet und hat sich schnell zur größten Bank der Welt entwickelt, gemessen an ihrem Vermögen. Ihr aktuelles Vermögen beläuft sich auf stolze 3,47 Billionen. Die ICBC konzentriert sich vor allem auf die Industrie (der Name verrät es schon). Sie bietet den Großteil ihrer Kredite in den Bereichen Produktion, Transport, Energie und Einzelhandel an. Auch diese Bank zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Sie meldete für das 3. Quartal 2017 einen Gewinnanstieg von 3,3 %.

Hauptsitz in Peking, China

Beschäftigt 460.000

China Construction Bank Corporation

Die zweitgrößte Bank in China ist auch die zweitgrößte der Welt. Die China Construction Bank Corporation hält derzeit $3,02 Billionen an Vermögenswerten. Die CCB ist eine der älteren Banken in China und wurde 1954 gegründet. Im Jahr 2005 wollte die Bank of America ihr Geschäft in China ausweiten. Also kaufte sie einen 9%igen Anteil an der CCB. Das klappte jedoch nicht so gut. Und BOA musste 2009 während der US-Finanzkrise den Großteil ihres Anteils verkaufen. Im Jahr 2013 verkaufte die Bank of America ihre restliche Position an CCB und konzentrierte ihr Asiengeschäft auf Hongkong.

Hauptsitz in Peking, China

Beschäftigt 330.000 Mitarbeiter

Landwirtschaftliche Bank von China

Wenn Sie hier einen Trend erkennen, sind Sie nicht allein. Eine weitere chinesische Bank, die Agricultural Bank of China, ist mit einem Vermögen von 2,82 Billionen Dollar die drittgrößte Bank der Welt. Bekannt als Ag Bank und gegründet 1951, hat die Agricultural Bank of China Niederlassungen in Seoul, Singapur, Sydney, London, New York und vielen anderen der größten Städte der Welt. Wissenswertes: Im Jahr 2007 wurde die Ag Bank Opfer des größten chinesischen Banküberfalls aller Zeiten. Die Diebe stahlen 7,5 Millionen Dollar.

Hauptsitz in Peking, China

Beschäftigt 444.000

Mitsubishi UFJ Financial Group (Mitsubishi)

Mit einem Vermögen von $2,63 Billionen ist Mitsubishi Japans größte Bankholding/Finanzdienstleistungsgruppe. Als Teil der Mitsubishi Corporation bietet das Unternehmen eine breite Palette von Finanz- und Investitionsdienstleistungen an, darunter Commercial Banking, Trust Banking, internationale Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Bei all den Auszeichnungen, die MUFG erhalten hat, ist es überraschend zu erfahren, dass das Unternehmen erst 2005 gegründet wurde.

Hauptsitz in Tokio, Japan

Beschäftigt 106.000 Mitarbeiter

Bank von China

Eine weitere asiatische Bank rundet die Top 5 ab. Die Bank of China kontrolliert $2,61 Billionen an Assets und wurde 1912 gegründet. Obwohl sich diese Bank nicht mehr zu 100% in Staatsbesitz befindet, ist der größte Anteilseigner der Bank of China immer noch der Investmentarm der Volksrepublik China. Die Bank of China ist der zweitgrößte Kreditgeber des Landes. Sie hat derzeit zwei Standorte im Bundesstaat New York.

Hauptsitz in Peking China

Beschäftigt 310.000 Mitarbeiter

J.P. Morgan Chase

Eine der beiden sogenannten „too big to fail“-Banken, zusammen mit der Bank of America, ist J.P. Morgan Chase die sechstgrößte Bank der Welt mit $2,50 Billionen an Vermögenswerten. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden in 100 Ländern an. Es bietet Vermögensverwaltung, Investment Banking, Private Banking, Treasury und Wertpapierdienstleistungen sowie Commercial Banking. J.P. Morgan Chase wird an der NYSE unter dem Tickersymbol JPM gehandelt. Von allen Banken auf unserer Liste ist Chase die zweitjüngste, da sie erst im Jahr 2000 gegründet wurde.

Der Hauptsitz befindet sich in New York City, New York

Beschäftigt 245.000 Mitarbeiter

HSBC Holdings PLC

Die HSBC Bank hat mehr als 460 Bankfilialen in den Vereinigten Staaten, die meisten (380) im Staat New York. Sie steht auf Platz sieben unserer Liste der größten Banken mit einem Vermögen von 2,37 Billionen Dollar. HSBC bietet seinen 4 Millionen Kunden Zugang zu den globalen Märkten durch seine persönlichen Finanzdienstleistungen, Private Banking, Retail Banking, Commercial Banking und Global Banking und Marktsegmente. Die HSBC wurde ursprünglich 1865 im britischen Hongkong gegründet.

Hauptsitz in London, UK

Beschäftigt 235.000 Mitarbeiter

BNP Paribas

Diese französische Bank liegt mit $2,19 Billionen an Vermögenswerten auf Platz acht. BNP ist eines der größten globalen Bankennetzwerke der Welt mit Niederlassungen in 75 Ländern. BNP hat vier inländische Retail-Banking-Märkte, die sich in Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg befinden. Im April 2009 wurde die belgische Bank durch den 75%igen Kauf der Fortis Bank durch BNP zum größten Einlagenhalter der Eurozone. BNP Paribas wurde bereits im Jahr 1848 gegründet. Ihre Kernprofitabilität stammt aus dem Privatkundengeschäft. Mehr als drei Viertel der Einnahmen stammen aus dem täglichen Kundengeschäft.

Hauptsitz in Paris, Frankreich

Beschäftigt 190.000 Mitarbeiter

9. Bank of America (BAC)

BAC ist mit 2,19 Billionen Dollar die größte Bankholdinggesellschaft in den Vereinigten Staaten, gemessen an den Aktiva. Das Unternehmen betreut Kunden auf der ganzen Welt und unterhält Beziehungen zu 99 % der Fortune-500-Unternehmen in den USA. Im Jahr 2008 übernahm BAC Merrill Lynch und wurde damit zum größten Vermögensverwalter der Welt. Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse (NYSE) notiert und ist Teil des S&P 500 Index und des Dow Jones Industrial Average.

Hauptsitz in Charlotte, North Carolina

Beschäftigt 208.000 Mitarbeiter

Wells Fargo

Wells Fargo hat sich in die Top 10 geschlichen und hatte in den letzten Jahren mit einigen Skandalen zu kämpfen, die sie gerne vergessen würden. Dennoch hält die Bank derzeit $1,93 Billionen an Vermögenswerten und ist eine der größten Retail-Banken der USA. Wells Fargo wurde bereits 1852 gegründet und verfügt über fast 9.000 Filialen in den USA. Sie wurden 2009 zu meiner Hausbank, als sie Wachovia aufkauften. Plötzlich wurde mein Login geändert, und ich erinnere mich, dass ich eine Menge Waggons gesehen habe!

Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien

Beschäftigt 270.000