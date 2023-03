Mit der Ablehnung von Pekings 12-Schritte-Vorschlag hat Washington seine kriegstreiberischen Absichten für den Rest der Welt sichtbar gemacht und die Kritik Moskaus bestätigt, dass es diesen Stellvertreterkrieg “bis zum letzten Ukrainer” führen will. Für die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft im globalen Süden, die am stärksten von den systemischen Folgen dieses Konflikts betroffen ist, insbesondere von der durch die westlichen Sanktionen ausgelösten Nahrungsmittel- und Treibstoffkrise, wurde die Wahrnehmung der Soft Power der USA ein für alle Mal erschüttert.

Bloomberg zitierte am Donnerstag einen ungenannten Beamten der Biden-Administration, der berichtete, dass “die USA befürchten, durch den chinesischen Vorschlag in die Enge getrieben zu werden. Unabhängig von den Vorbehalten der USA könnte China, wenn es den Vorschlag rundheraus ablehnt, anderen Nationen, die des Krieges – und des wirtschaftlichen Schadens, den er anrichtet – überdrüssig sind, den Eindruck vermitteln, dass Washington nicht am Frieden interessiert ist.” Leider hat Amerika genau das getan, indem es so tat, als sei China kein ernsthafter Vermittler und sein Friedensplan unrealistisch.

Vor dem Beginn der Sonderoperation, zu der sich Russland im vergangenen Jahr gezwungen sah, um seine nationalen Sicherheitsgrenzen in der Ukraine zu verteidigen, nachdem die NATO sie dort heimlich überschritten hatte, hatte ein erheblicher Teil der Menschen in den Entwicklungsländern im Allgemeinen immer noch eine positive Einstellung zu diesem untergehenden unipolaren Hegemon. Sie haben vielleicht nicht jeden seiner außenpolitischen Schritte gebilligt, aber diese Menschen waren immer noch der Meinung, dass seine Weltsicht einige positive Aspekte hatte, die es wert waren, dass man ihr zumindest zuhörte.

Die Anziehungskraft seiner “Soft Power”, insbesondere im soziokulturellen Bereich, wie sie von den Massenmedien über Jahrzehnte hinweg propagiert wurde, hatte immer noch einen starken Einfluss auf ihre Herzen und Köpfe. Nun aber leiden dieselben Menschen unmittelbar unter der Lebensmittel- und Treibstoffkrise, die durch die einseitigen Sanktionen des Westens ausgelöst wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass die USA mit ihrer Ablehnung des chinesischen Friedensplans für die Ukraine signalisiert haben, dass es keine Abhilfe geben wird, wodurch diese Probleme auf unbestimmte Zeit fortbestehen und sich somit noch verschärfen.

Es ist eine Sache, wenn sich den USA zugeneigte Menschen im globalen Süden, die unter den Einfluss ihrer Soft Power geraten sind, gegen einen Teil ihrer Außenpolitik gegenüber einem weit entfernten Land aussprechen, und eine ganz andere, wenn dieselbe Außenpolitik sie und ihre Familie direkt betrifft. Sie werden vielleicht immer noch gerne einige der soziokulturellen Produkte konsumieren und vielleicht immer noch an den so genannten “Amerikanischen Traum” glauben, obwohl die Chancen gering sind, dass sie jemals davon profitieren werden, aber ihre Ansichten über die USA als Ganzes werden sich sicherlich ändern.

Dieses sich rasch abzeichnende Ergebnis stellt eine latente Krise dar, die für die großen strategischen Interessen der USA von größter Bedeutung ist, da der Verlust einer solchen kritischen Masse von Anhängern ihre Ziele im gesamten globalen Süden beeinträchtigen wird. Dieselben Menschen werden weniger empfänglich für die Produkte der Informationskriegsführung der USA gegen ihre multipolaren Regierungen sein, was die Chancen auf einen Erfolg der bevorstehenden Farbrevolutionen verringert, ganz zu schweigen davon, dass sie die Fake News der USA über die chinesisch-russische Entente abschalten.

Die Kombination aus Hunger und steigenden Kosten, die das direkte Ergebnis der Lebensmittel- bzw. Treibstoffkrisen sind, für die die einseitigen Sanktionen der USA verantwortlich sind, kann jeden gegen alles aufbringen, selbst wenn er zuvor glühendster Anhänger war. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Lebensbedingungen der eigenen Familie, einschließlich der Kinder, verschlechtern. Die Arroganz amerikanischer Politiker, die vom Glauben an die vermeintliche “Außergewöhnlichkeit” ihres Systems verblendet sind, macht sie blind für diese Tatsache.

Das erwähnte Versehen, das leicht hätte vorausgesehen und somit vermieden werden können, wenn das Gruppendenken nicht geherrscht hätte, ist der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und den globalen Süden massenhaft gegen die USA aufbrachte. Es gibt nun keine glaubwürdige Möglichkeit mehr, dass Amerika seine Interessen dort durch informationskriegsbedingte Anziehungskraft durchsetzen kann, was dazu führt, dass es aus Verzweiflung auf Subversion und Gewalt setzt, anstatt den Verlust seines Einflusses in diesen Ländern zu akzeptieren.