Die Agenda für den Impfpass

Zu den strategischen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.

Insgesamt sind medizinische Aspekte nur das operative Niveau der Coronavirus-Pandemie: In Ländern, in denen das Durchschnittsalter der Todesfälle durch Covid über 80 Jahre liegt , sind die Auswirkungen der Pandemie auf die öffentliche Gesundheit recht begrenzt und hängen hauptsächlich mit schwerwiegenden Fällen von „Long Covid“ zusammen. . Selbst die WHO hat kürzlich anerkannt, dass die Coronavirus-Pandemie „nicht unbedingt die große war“.

Die strategische Ebene der Coronavirus-Pandemie ist dagegen die, vor der der Whistleblower der NSA, Edward Snowden, bereits im März 2020 gewarnt hat : Die vorübergehende Pandemie kann für eine dauerhafte Ausweitung der Überwachung und Kontrolle der Weltbevölkerung eingesetzt werden. Seit der Warnung von Snowden haben sowohl Apple als auch Google eine Bluetooth-basierte Kontaktverfolgungsschnittstelle in die Betriebssysteme von drei Milliarden Mobiltelefonen integriert, die für die Pandemiekontrolle völlig nutzlos ist .

Darüber hinaus hat der Milliardär-Impfstoffinvestor Bill Gates