Die Aktualität George Orwells heute – Patrik Baab im Interview

Darüber, in welchen Teilen George Orwells düstere Vision aus „1984“ schon Realität geworden ist, spricht Patrick Baab in einem neuen Interview: Ein (verstecktes) Wahrheitsministerium, Zensur und manipulierte Medien bestimmen den Diskurs. Es geht um die ständige Propaganda, die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien und warum wir heute kritischer denn je hinterfragen müssen, welche „Wahrheiten“ uns präsentiert werden. Wir bringen nachfolgend das Transkript von Ausschnitten des längeren Interviews. (hl)

Orwells Prophezeiung wird wahr! – Patrik Baab im Interview

Frage: In George Orwels 1984 haben wir ein Wahrheitsministerium, das die Fakten kontrolliert, die Sprache kontrolliert, dass die Vergangenheit kontrolliert. Sehen Sie die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien im Jahr 2025 in der ausführenden Rolle eines Wahrheits-Ministeriums?

Patrick Baab: Wir haben ein ganzes Konzert von Wahrheits-Agenturen. Dazu zählen bedauerlicherweise auch die öffentlichen Medien. Bedauerlicherweise deswegen, weil ich 40 Jahre lang für diese Einrichtungen tätig war. Da hat sich was verändert. Inzwischen begnügt