Die Amerikaner wissen nicht, dass der 10. Januar ein wichtiger Tag ist: Anpassung oder Konflikt?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Der Kreml hat seine Besorgnis über die Sicherheit Russlands inmitten von US-Stützpunkten zum Ausdruck gebracht und deutlich gemacht, dass Washington auf die Bedenken Russlands eingehen muss. Aber wird Washington das tun? Kann Washington das überhaupt?

Die Vereinigten Staaten werden von monetären Interessengruppen, dem tiefen Staat und Lügen beherrscht. Die Lügen betreffen alle, nicht nur das Volk, sondern auch den tiefen Staat und die monetären Interessen, die die Fäden der Politiker ziehen. Folglich können die Vereinigten Staaten keine vernünftige Politik betreiben, weder innen- noch außenpolitisch.

Die Innenpolitik besteht darin, die weiße Bevölkerungsmehrheit als „Rassisten“ und „einheimische Terroristen“ zu dämonisieren. Die Außenpolitik besteht darin, mit Drohungen und Zwang möglichst viele Feinde zu schaffen, um das Budget und die Macht des Militär-/Sicherheitskomplexes zu sichern.

Das amerikanische Propagandaministerium ist so erfolgreich, dass der tiefe Staat seine eigenen Lügen glaubt. Hier ist Anne Applebaum, die in The Atlantic die Musik des tiefen Staates für patriotische Ohren spielt.

„Die Alarmglocken läuten“, behauptet die Presstituierte Applebaum, „wegen des öffentlichen Verhaltens russischer Diplomaten und Beamter, einschließlich Präsident Wladimir Putin, die die letzten Wochen damit verbracht haben, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten einer nicht existierenden Aggression zu beschuldigen.“ Für Applebaum ist es keine Aggression, wenn die USA eine demokratisch gewählte ukrainische Regierung, die in Frieden mit Russland lebt, stürzen, die von Washington eingesetzte nazifizierte Ersatzregierung bewaffnen und den von Washington geschaffenen Feind Russlands zum NATO-Mitglied machen, damit die USA Atomraketen an Russlands Grenze stationieren können.

Laut Applebaum oder dem Funktionär des tiefen Staates, der den Artikel für sie geschrieben hat, ist das alles eine Putin-Fantasie. Die wirkliche Wahrheit, so Applebaum, ist, dass „der einzige Aggressor in der Region Russland ist“. Die von Applebaum vertretene Linie des tiefen Staates ist, dass Putin beabsichtigt, „unsere Allianzen zu zerstören“, „alle Demokratien zu untergraben“, „die NATO zu zerschlagen“. Die Europäische Union zerstören, den amerikanischen Einfluss aus Europa und überall sonst für immer entfernen“.

Uff! Was für eine Agenda. Ich bin ziemlich gut informiert und habe noch nie gesehen, dass Putin ein Wort darüber verloren hat. Alles, was Putin gesagt hat, ist, dass wir uns vom Westen bedroht fühlen, und wir möchten, dass ihr damit aufhört.

Applebaums Artikel ist ein Kompendium der Lügen, die die Grundlage der US-Außenpolitik bilden. Diese Lügen bilden die Denkweise des außenpolitischen Establishments der USA, einer Ansammlung von Russophoben, die sich in der Hybris des „amerikanischen Exzeptionalismus“ suhlen. Der gesamte Applebaum-Artikel zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses auf Putins Forderung zu lenken, dass Washington Russlands Sicherheitsbelange respektiert.

Was sind also die Konsequenzen? Biden ist nur teilweise dabei. Er ist kein Akteur. Die Situation ist ihm über den Kopf gewachsen. Wer wird Biden am Montag, dem 10. Januar, seine Antwort an Putin überreichen?

In Anbetracht des neokonservativen Einflusses der Zionisten auf die US-Außenpolitik, z. B. von Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, wird Biden Putin zu verstehen geben, dass wir ihm zuhören und die Angelegenheit auf unbestimmte Zeit weiter abwägen werden.

Wenn Putin, der das Treffen als „Erfolg“ darstellen muss, akzeptiert, dass Washington dem Thema ausweicht, wird Washington mehr Zeit gewinnen, um andere Wege als Kasachstan zu finden, um Russland Grenzprobleme zu bereiten.

Wenn Putin und der Kreml trotz der pro-westlichen atlantischen Integrationisten in den russischen Medien, an den russischen Universitäten und in der Regierung selbst die List durchschauen, werden sie zu dem Schluss kommen, dass es Washingtons Absicht ist, die russischen Sicherheitsbedenken zu verschlechtern.

Wenn Putin und Lawrow zu dem Schluss kommen, dass Verhandlungen mit dem Westen nutzlos sind, besteht die Möglichkeit, dass der Kreml auf seine Überlegenheit in der Gewalt zurückgreift und die US-Stützpunkte in der Ukraine, Polen und Rumänien in Gefahr geraten.

Wenn Israel in der Lage ist, Anlagen im Irak, in Syrien und im Libanon zu zerstören, die es als bedrohlich empfindet, kann Russland auch Anlagen in der Ukraine, in Rumänien und Polen – und überall sonst – zerstören, die es als bedrohlich empfindet. Die Russen haben genauso viel Recht auf Sicherheit wie die Israelis.

Applebaums Artikel zeigt, dass der US-Militär-/Sicherheitskomplex eine harte und unrealistische Haltung gegenüber Russlands Sicherheitsbedenken hat. Wenn die Diplomatie versagt, kommt die Gewalt zum Einsatz.