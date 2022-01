Was macht manche Menschen anfälliger für COVID-19? – COVID-Chroniken

Mercola.com

„COVID Chronicles“ gibt einen kurzen Überblick über die Pandemie und beantwortet einige Fragen, die viele Menschen ratlos zurücklassen, weil die Realität und die Wissenschaft nicht mit den Medienberichten übereinzustimmen scheinen

Jeder positive COVID-19-Test wird als Fall betrachtet, aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge, denn man kann positiv getestet werden, ohne krank zu sein

Als man COVID-19 sich so verhalten ließ, dass es sich unter den Gesunden ausbreiten konnte, wiesen etwa zwei Drittel der Bevölkerung auf natürliche Weise Antikörperspiegel auf

Maskenpflicht hat die Zahl der Fälle oder Todesfälle nicht merklich verändert, wie es der Fall sein sollte, wenn sie die Übertragbarkeit tatsächlich verringert; Länder, die nur minimale Masken verwendeten, waren nicht schlechter dran als Nachbarländer mit Maskenpflicht

Es ist wichtig, auf dem Boden zu bleiben und kritisch zu denken, um nicht in unnötige Panik und Stress zu verfallen

Der Film „COVID Chronicles“ gibt einen präzisen Einblick in die Pandemie und beantwortet einige der Fragen, die vielen Menschen Kopfzerbrechen bereiten, weil die Realität und die Wissenschaft nicht mit den Medienberichten übereinzustimmen scheinen.

Ivor Cummins ist Biochemieingenieur mit Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Geräte und der Leitung von Teams bei der Lösung komplexer Probleme. Auf seiner Website TheFatEmperor.com, gibt er Ratschläge, wie man die Wissenschaft entschlüsseln kann, um seine Gesundheit zu verbessern. Zusammen mit Donal O’Neill, einem Dokumentarfilmer auf dem Gebiet der Gesundheit und der menschlichen Leistungsfähigkeit, produzierte er „COVID Chronicles“.

Die Pandemie war von Anfang an mit roten Fahnen versehen. Da sich die Symptome von COVID-19 mit so vielen anderen Krankheiten überschneiden, kann man nur durch einen Test feststellen, ob man die Krankheit hat.

Die für COVID-19 verwendeten Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) verwenden einen leistungsstarken Amplifikationsprozess, der sie so empfindlich macht, dass sie sogar die Überreste eines toten Virus noch lange nach der Infektion nachweisen können, erklärt Cummins. Aber auch darüber hinaus wird jeder positive COVID-19-Test als „Fall“ betrachtet – und genau darin liegt ein großes Problem.

Ein positiver Test ist nicht das Gleiche wie ein Fall

Dr. Wolfgang Wodarg, Arzt für innere Medizin und ehemaliger Gesundheitschef des Europarats, gehört zu denjenigen, die die COVID-19-Pandemie aufgrund des PCR-Tests als „Testpandemie“ bezeichnet haben.

„Er wurde von der WHO akzeptiert, und sie sagte, wenn der Test positiv ist, haben wir einen Fall von COVID-19. Und so begannen sie mit der Zählung der Fälle“, sagt Wodarg. „Was sie zählten, war die Aktivität der Tests. Und je mehr sie getestet haben, desto mehr Fälle haben sie gefunden“. Wenn Labors überhöhte Zyklusschwellen verwenden, kommt es zu einer stark überschätzten Anzahl positiver Tests, was zu einer „Kasemie“ führt – einer Epidemie falsch positiver Ergebnisse.

Wodarg sagt, COVID-19 „war eine ‚Test‘-Pandemie. Es war keine Viruspandemie, weil PCR-Tests ein positives Ergebnis liefern können, wenn sie Coronaviren nachweisen, die schon seit 20 Jahren existieren. In „COVID Chronicles“ spricht Cummins mit John Lee, einem ehemaligen klinischen Professor für Pathologie an der Hull York Medical School und beratenden Histopathologen am Rotherham General Hospital, der später Direktor der Krebsdienste des Rotherham NHS Foundation Trust wurde.

Er schließt sich Wodarg an und erklärt, dass während der Pandemie jeder positive Test als Fall betrachtet wird, aber „das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge“. Normalerweise wird man bei einer typischen Erkältung nur dann zum „Fall“, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, aber mit der Pandemie hat sich das alles geändert. Lee sagt:

Beim Coronavirus haben wir jeden einzelnen positiven Test als positiven Fall gewertet. Das ist nun wissenschaftlich und medizinisch falsch. Man kann einen positiven Coronavirus-Test haben und völlig gesund sein. Sie können einen positiven Coronavirus-Test haben und minimale Mengen des Virus ausscheiden. Positive Tests mit Fällen zu verwechseln, ist einfach falsch, und doch haben die positiven Fälle die Regierungspolitik und die gesamte Palette der ergriffenen restriktiven Maßnahmen bestimmt.

Am 13. Januar 2021 „stellte die WHO schließlich die Genauigkeit der PCR-Tests infrage“, heißt es in dem Film, und gab eine Informationsmitteilung heraus, in der die Anweisungen für die Interpretation der Ergebnisse von PCR-Tests präzisiert wurden, einschließlich der Tatsache, dass „eine sorgfältige Interpretation schwach positiver Ergebnisse erforderlich ist“.11 „Die gemeldeten Fallzahlen brachen in den USA am folgenden Tag zusammen“, heißt es in „COVID Chronicles“.

Lockdowns haben nicht funktioniert

Abriegelungen können wirksam sein, wenn sie durchgeführt werden, wenn niemand die Krankheit hat, aber wenn sie sich bereits in der Bevölkerung ausbreitet, funktionieren sie nicht mehr. Während der COVID-19-Pandemie wurde die Abriegelung viel zu spät eingeführt und verursachte viel mehr Schaden als Nutzen.

Der Film beleuchtet die Folgen von COVID-19 rund um den Globus, auch in ganz unterschiedlichen Regionen, wie dem dicht besiedelten Khayelitsha in Südafrika. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass COVID-19 das Gebiet verwüsten würde. Die Region wurde zusammen mit dem Rest Südafrikas streng abgeriegelt, doch aufgrund der dichten Besiedlung führte die Abriegelung in Khayelitsha nur dazu, dass die Menschen noch mehr aufeinander losgelassen wurden.

Da das Gebiet seit langem mit Krankheiten wie HIV und Tuberkulose zu kämpfen hat, war es für die Behörden ein Leichtes, Daten aus dem Gebiet zu nutzen, aus denen schnell hervorging, dass die am meisten durch COVID-19 gefährdeten Menschen ältere und gebrechliche Menschen waren oder an anderen Krankheiten wie Typ-2-Diabetes litten. Was viele jedoch überraschte, war die Tatsache, dass Khayelitsha während der Pandemie in etwa genauso betroffen war wie alle anderen Regionen Südafrikas.

Und als die zweite und dritte Welle zuschlug, waren die Menschen in Khayelitsha viel besser geschützt, selbst als neue Varianten auftauchten. Später wurde festgestellt, dass bis zu 68 % der Einwohner COVID-19-Antikörper hatten.13 In der „COVID-Chronik“ heißt es:

Während Delta eine Schneise durch die Welt und auch durch Südafrika schlug, war es hier größer als bei allen vorherigen Wellen oder Varianten, die wir gesehen hatten. Aber in Khayelitsha erwies sich die 68%ige Antikörperkonzentration in der Gemeinde als extrem stark und sehr, sehr schützend, sogar gegen die neue Delta-Variante. Während also in Großbritannien völlige Verwirrung herrschte, hatten wir hier eine informelle Siedlung in einer wirtschaftlich benachteiligten Region mit einer halben Million Einwohnern, die das Vereinigte Königreich und viele Länder der Ersten Welt übertraf … Sie hatten nicht beabsichtigt, dass sich COVID in der gesamten Gemeinde ausbreitet. Doch damit erreichten sie einen Punkt, an dem die Herdenimmunität, wenn man so will, erreicht war.

Auch andere Gemeinschaften wiesen hohe COVID-19-Antikörperspiegel auf, darunter Indien, die orthodoxe jüdische Gemeinde in London und die Amish-Gemeinschaften in den USA. Wenn man das Virus also so wirken ließ, dass es sich unter den Gesunden ausbreiten konnte, erreichten sie in der Regel etwa zwei Drittel der Bevölkerung, die Antikörperspiegel aufwiesen.

Die Maskenpflicht hat nicht funktioniert

Wie die Abriegelungen sind auch die Maskenverordnungen eine weitere Maßnahme zur Pandemiebekämpfung, die trotz mangelnder Wirksamkeit und nachgewiesener Schäden als Evangelium propagiert wird. Die „Danmask-19-Studie“, die am 18. November 2020 in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, ergab, dass unter den Maskenträgern 1,8 % (42 Teilnehmer) schließlich positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, verglichen mit 2,1 % (53) unter den Kontrollpersonen.

Wenn die Personen, die angaben, sich nicht an die Anwendungsempfehlungen zu halten, herausgenommen wurden, blieben die Ergebnisse mit 1,8 % (40 Personen) gleich, was darauf hindeutet, dass die Einhaltung der Empfehlungen keinen signifikanten Unterschied macht. Zahlreiche Forschungszeitschriften weigerten sich zunächst, die Ergebnisse zu veröffentlichen, was die weit verbreitete Maskenpflicht infrage stellte.

Wenn Masken funktionieren, so der Film, sollte man innerhalb von 14 Tagen eine dramatische Veränderung der Kurve sehen. „Wenn man sich 10 oder 12 Länder anschaut, in denen Maskenpflicht eingeführt wurde, gab es keinerlei Auswirkungen auf die Kurve … also schreit uns die empirische Wissenschaft mit eigenen Augen an: Masken und Abriegelungen bewegen die Nadel nicht wirklich viel, vielleicht ein bisschen, aber niemand will es wissen. Es ist jetzt eine Ideologie. Es ist eine Religion“, sagt Cummins.

Dr. Reid Sheftall untersuchte die Verwendung von Masken ebenfalls eingehend und fand heraus, dass Maskenvorschriften die Zahl der Fälle oder Todesfälle nicht so stark verändern, wie sie es sollten, wenn sie die Übertragbarkeit tatsächlich verringern. Länder, die nur minimale Masken verwendeten, waren nicht schlechter dran als Nachbarländer mit Maskenpflicht.

„Das macht Sinn“, sagt Cummins, „denn die Wissenschaft ist sich seit 40 Jahren ziemlich einig, dass chirurgische Masken und Abdeckungen bei Influenzaviren höchst unwirksam sind. Es stimmt also mit der Wissenschaft überein.“ Dennoch behaupten die Medien, dass Masken wirksam sind, und stützen sich dabei auf eine „Flut von Papieren“, die um Juni 2020 herum erschienen und besagten, dass Masken gut sein könnten. „Ein paar Wochen Zeitungsartikel haben also ein paar Jahrzehnte wissenschaftlicher Vernunft über den Haufen geworfen“, fügt er hinzu.

Injektionen wirken nicht

Es wurde jetzt aufgedeckt, dass die Viruslast von COVID-19 bei Menschen, die geimpft wurden, ähnlich ist wie bei denen, die nicht geimpft wurden. „Was für ein Impfstoff braucht drei Impfungen und vielleicht eine vierte und noch mehr, innerhalb von Monaten?“ fragt Cummins. „Die Antwort ist ein Impfstoff, der nicht wirklich gut funktioniert.

Die Medienmeldung, dass die Pandemie nun eine „Pandemie der Ungeimpften“ sei, ist ebenfalls irreführend, da Daten aus Israel zeigen, dass ähnlich viele Menschen wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder nicht. Cummins stellt fest:

Bei den Daten wird viel getrickst. Die Krankenhausaufenthalte sind schwierig, weil man die Rohdaten nicht bekommen kann, und es sind sehr verworrene Daten. In einem Fall … kamen die USA mit schockierenden Meldungen heraus, dass 99 % ungeimpft sind. Dabei wurden jedoch die Zeiten berücksichtigt, bevor die Impfstoffe verfügbar waren. Der Löwenanteil war damals also ungeimpft, weil es die Impfstoffe noch nicht gab. Es gibt also eine Menge Tricks – ich würde sagen, Betrug – bei der Art und Weise, wie die Daten präsentiert werden.

Menschen, die nur eine Injektion einer mRNA-Serie erhalten haben, werden ebenfalls als ungeimpft bezeichnet, was die Daten weiter verfälscht und den Anschein erweckt, dass mehr ungeimpfte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Darüber hinaus stellt der Film fest: „Im Jahr 2021 erklärte Professor Sir Andrew Pollard, Direktor der Oxford Vaccine Group, dass „… eine Herdenimmunität durch Impfung nicht möglich ist, weil es [Delta] immer noch geimpfte Personen infiziert.

Ist dies eine Pandemie des Lebensstils?

Dr. Aseem Malhotra, ein beratender Kardiologe und Vorsitzender der Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Großbritannien, kommt ebenfalls in „COVID Chronicles“ zu Wort und spricht über die zugrunde liegenden Faktoren, die bestimmte Menschen anfälliger für COVID-19 machen – nämlich lebensstilbedingte Krankheiten, die auf eine schlechte Ernährung zurückzuführen sind.

Dieser Aspekt der Vorbeugung durch einen langfristig gesunden Lebensstil, der bei künftigen Pandemien Leben retten könnte, ist ein weiterer Grundsatz, der von der herrschenden Meinung ignoriert wird. Malhotra erklärt:

Ich denke, dass wir es mit einer schnellen Pandemie im Sinne von COVID zu tun haben, die eine langsame Pandemie verschlimmert und ausgenutzt hat, nämlich die Pandemie chronischer, lebensstilbedingter Krankheiten, die unser Gesundheitssystem seit vielen, vielen Jahren belasten, und unser NHS war sicherlich schon vor COVID an der Belastungsgrenze. Aber COVID hat dem NHS das Genick gebrochen, und der Hauptgrund dafür ist, dass wir es viele, viele Jahre lang versäumt haben, die Prävention in Angriff zu nehmen, und zwar speziell den größten Treiber dieser chronischen Krankheiten: falsche Ernährung.

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel, die das Herzstück des Problems sind, machen heute die Hälfte des Kalorienverbrauchs in der britischen Ernährung aus. In den Vereinigten Staaten machen sie etwa 60 % des Kalorienverbrauchs aus, und es gibt eine eindeutige Korrelation zwischen den Ländern, in denen 50 % oder mehr der Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig sind, und 90 % der Todesfälle durch COVID-19. Eine schlechte Stoffwechselgesundheit bedeutet also eine schlechte Gesundheit des Immunsystems. Darüber hinaus wissen wir aber, dass die wirklichen Ursachen für dieses Problem struktureller Natur sind. Sie haben mit der Umwelt und mit Fehlinformationen zu tun, die der Öffentlichkeit aus Profitgründen untergeschoben werden. Und die beiden wahren Schuldigen dahinter sind meiner Meinung nach die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie.

Und die Absprachen zwischen Akademikern, medizinischen Fachzeitschriften, Ärzten und Politikern zum Zwecke des finanziellen Gewinns mit diesen Industrien sind der Kern des Problems. Das muss aufgedeckt werden, und die Öffentlichkeit muss verstehen und erkennen, dass die größten Feinde der Demokratie die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie sind.

Würden Sie ohne die Medien wissen, dass es eine Pandemie gibt?

Der Film deutet an, dass COVID-19 eine Gelegenheit darstellte, die mehrere Organisationen nutzten, um ihre eigene Agenda voranzutreiben, während die Medien als Werkzeug dienten, um Wissenschaft und gesunden Menschenverstand außer Kraft zu setzen. Es ist wichtig, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und kritisch zu denken, um nicht in unnötige Panik und Stress zu verfallen. Cummins merkt an:

Wenn man die Medien ausschalten würde, wüsste niemand, dass es eine Epidemie gibt. Sogar während der Epidemien in Irland, in beiden Jahreszeiten, hätte man es nie erfahren, wenn man keinen Zugang zu den Medien gehabt hätte. Niemand kannte wirklich jemanden, der gestorben ist – abgesehen von jemandem in einem Pflegeheim, jemandem im hohen Alter oder mit Krebs im vierten Stadium – die meisten Menschen kannten niemanden, der gestorben ist. Oder? Ist das nicht unglaublich, bei einer massiven Pandemie, wie man uns gesagt hat?

