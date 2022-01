Video: Australische Tennisfunktionäre befehlen den Fans, die Novak Djokovic Schilder in der Arena zu abzugeben oder den Platz zu verlassen

Tennis Australia verlangte, die Schilder der Gruppe zu konfiszieren, weil sie als „unangemessen“ angesehen wurden.

Es ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie Tennisfans bei den Australian Open von einem Beamten schikaniert werden, der ihnen befiehlt, alle selbstgebastelten Novak-Djokovic-Schilder abzugeben oder die Arena zu verlassen.

Nachdem die australischen Behörden das Visum des Tennisstars widerrufen und ihn tagelang als Geisel festgehalten hatten, dürfen die Fans nun offenbar nicht einmal mehr ihre Unterstützung für ihren Lieblingsspieler zum Ausdruck bringen.

Die Aufnahmen zeigen, wie ein Fan in der Rod Laver Arena in Melbourne von einem Beamten angesprochen wird, der schließlich zugibt, dass er von Tennis Australia beauftragt wurde, die Schilder der Gruppe zu beschlagnahmen, weil sie „unangemessen“ seien.

Der Mann weigert sich zu erklären, warum die Schilder unangemessen sind, und wiederholt lediglich die Behauptung und sagt: „Sie wissen, warum.“

Auf den Schildern steht „Free Novak“, und auf einem steht, dass der Champion als „Geisel eines kommunistischen Staates“ gehalten wird.

Der YouTuber The Aussie Cossack hat einen Kommentar zu dem Vorfall hochgeladen:

Heute hat Djokovic eine Gerichtsverhandlung gewonnen, bei der sein Visum wieder in Kraft gesetzt wurde und er eine Haftanstalt verlassen durfte. Der australische Einwanderungsminister hat jedoch damit gedroht, das Visum des Spielers wieder zu annullieren.

Wie wir in der vergangenen Woche hervorgehoben haben, wollten die Behörden an Djokovic wegen seiner Überzeugungen in Bezug auf Impfungen ein Exempel statuieren, um andere zu warnen.

Der Tennischampion ließ seinen Besitz beschlagnahmen, wurde acht Stunden lang verhört, beim Versuch zu schlafen geweckt und anschließend gezwungen, in einem mit Flöhen übersäten Ghettohotel voller illegaler Einwanderer und Krimineller zu wohnen.