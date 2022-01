Ontarios „Top-Arzt“ sagt, doppelt geimpfte Menschen sollten sich von dreifach geimpften Verwandten fernhalten

Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer of Health in Ontario, empfiehlt doppelt geimpften Kanadiern, sich von älteren Familienmitgliedern fernzuhalten, die ihre dritte COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Moore äußerte sich bei einer Informationsveranstaltung zu COVID-19 an der Seite von Ontarios Premierminister Doug Ford.

Ein Reporter fragte Moore: „Sollte ich mich als zweimal geimpfte Person, die keine Symptome von COVID-19 aufweist, sicher fühlen oder das Risiko eingehen, über die Feiertage einen Großelternteil zu sehen, der drei Impfungen erhalten hat?“

„Ich persönlich würde Ihnen raten, soziale Kontakte mit älteren Menschen zu vermeiden, selbst wenn sie zwei Impfungen erhalten haben“, antwortete Moore. „Wenn Sie doch Kontakt haben, würde ich das im Freien tun, mit Maske und Abstand. Ich hoffe, dass das Wetter in Ontario vernünftig bleibt, um das zu ermöglichen“.

Ontario's top doctor advises against seeing your triple vaccinated grandparent if you're double vaccinated. pic.twitter.com/XzZhMrz5bh — True North (@TrueNorthCentre) December 17, 2021

Während der Pressekonferenz kündigte die Regierung von Ontario eine neue Reihe von strengen COVID-19-Maßnahmen an.

Zu den neuen Einschränkungen, die einem Lockdown ähneln, gehört eine Begrenzung der Versammlungskapazität in Innenräumen auf 10 Personen und im Freien auf 25 Personen. Restaurants, Lebensmittelläden, Einzelhändler und Pflegedienste werden angewiesen, ihre Kapazitäten auf 50 % zu reduzieren.

Restaurants und Bars werden aufgefordert, ihre Türen um 23 Uhr zu schließen. Mitnahme- und Lieferdienste sind davon ausgenommen.

Bei Sportveranstaltungen, Kinos, Kasinos, Theatern und Konzerten dürfen keine Speisen und Getränke mehr angeboten werden. Außerdem wurde das Tanzen verboten, außer für Berufstätige oder Arbeitnehmer.

Der Verkauf von Alkohol wird um 22 Uhr eingestellt.

Moore ist für seine strengen Ansichten zur Vermeidung der COVID-Übertragung bekannt. Im Oktober, als sich die Kinder auf Halloween vorbereiteten, riet er ihnen, draußen Masken zu tragen und beim Süßes-oder-Saures-Spielen „nicht zu schreien“, um die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern.

„Sie werden Masken tragen – es geht nur darum, nicht zu laut zu schreien. Ich denke, der Zweck dieser Bemerkung war, nicht zu aerosolieren, und es ist einfach eine Strategie zur Risikominderung“, sagte Dr. Moore auf die Frage eines Reporters.

„Natürlich muss man sich bemerkbar machen, wenn man sein Leckerli bekommt, und man muss in der Lage sein, anzuklopfen und um das Leckerli zu bitten. Wir bitten nur darum, nicht so laut zu klopfen, dass es zu einer Aerosolbildung kommen kann. Es ist ein Übermaß an Vorsicht.“