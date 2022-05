Die Amerikaner wollen keinen Krieg mit Russland

Selbst der Kolumnist der New York Times Tom Friedman macht sich Sorgen, dass Amerika in einen Krieg mit Russland abgleitet. Das Problem sind nicht die Ziele, die er mit der Regierung Biden teilt. Vielmehr sind es die Mittel.

Trotz der Zusicherung von Präsident Biden, Washington werde keine Truppen in die Ukraine entsenden, hat sich die Beteiligung der USA am russisch-ukrainischen Krieg stetig ausgeweitet. Offizielle Vertreter vom Präsidenten an abwärts haben der Welt und vor allem Moskau mitgeteilt, dass Amerika die Ukraine im Wesentlichen als Waffe im Kampf gegen die Russische Föderation einsetzt.

Ein sichtlich beunruhigter Friedman bemerkte: „Lose Lippen versenken Schiffe – und sie legen auch den Grundstein für eine überzogene Kriegsführung, eine schleichende Ausweitung der Mission, eine Trennung zwischen Zweck und Mitteln und enorme unbeabsichtigte Folgen.“ Wie zum Beispiel ein Krieg mit Russland, vielleicht sogar mit Atomwaffen.

Friedman ist mit seinen Befürchtungen nicht allein. Mein kirchlicher Hauskreis traf sich kurz nachdem Biden angekündigt hatte, dass seine Regierung mit 33 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine in den Krieg ziehen würde. Das meiste davon wird tödlich sein. Die Teilnehmer, größtenteils politisch konservativ und stark patriotisch eingestellt, einige mit militärischem Hintergrund, sprachen sich generell gegen den Plan des Präsidenten aus. Warum mischen wir uns so tief ein, fragten sie sich? Sie waren sich darüber im Klaren, dass die Spannungen mit Russland umso größer werden, je mehr Washington tut und je mehr Washingtoner Politiker sagen. Sie waren der Meinung, dass Bidens Handlungen seinen Versprechen, sich militärisch nicht einzumischen, widersprechen.

Dann sah ich ein Webinar über Bidens Eignung und die Möglichkeit, ihn aus dem Amt zu entfernen. Der Gastgeber und die Teilnehmer waren alle rechtsorientiert, ein paar sogar extrem, und keiner von ihnen war ein Freund Moskaus. Sie waren sich jedoch einig, dass einer der wichtigsten Gründe, Biden aus dem Amt zu drängen, die zunehmend unverantwortliche Haltung seiner Regierung gegenüber Russland ist.

Die Aussage, dass Wladimir Putin nicht an der Macht bleiben kann und wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden sollte, sei ein Spiel mit dem Feuer. Die Verlagerung des Ziels der Regierung von der Verteidigung der Ukraine auf die Besiegung Russlands mache einen umfassenden Krieg zunehmend möglich.

Durch diese Ansichten zieht sich ein gesunder Menschenverstand, der in Washingtons Kriegspartei fehlt. Im Gegensatz zu denjenigen, die die US-Außenpolitik machen, verstehen die Amerikaner, dass das schlimmste Ergebnis des russisch-ukrainischen Krieges nicht eine Niederlage Kiews, sondern ein Einmarsch Washingtons ist, mit Schrecken, die man sich nur vorstellen kann.

Wie sollte man über den laufenden Konflikt denken?

Die Ukraine verdient Amerikas Sympathie, nicht Amerikas Verteidigung. Es stehen keine vitalen Interessen auf dem Spiel, die einen Kriegseintritt der USA rechtfertigen würden. Auch deutet Moskaus verpfuschter Feldzug nicht darauf hin, dass eine solche Schlacht leicht zu gewinnen wäre. Die Russen würden bei einem Angriff Washingtons besser für ihr Land kämpfen als bei einem Angriff auf die Ukraine. Außerdem würde Russland als schwächere Macht wahrscheinlich zu taktischen Atomwaffen greifen, um einen Ausgleich zu schaffen. Nachdem Washington dem Kalten Krieg entkommen ist, ohne einen weiteren katastrophalen globalen Konflikt auszulösen, sollte es jetzt besonders vorsichtig vorgehen.

Europa sollte bei der Hilfe für die Ukraine die Führung übernehmen. US-Friedensaktivisten aller Richtungen sind sich uneinig über die Angemessenheit militärischer Hilfe. Alle sind sich jedoch einig, dass Washingtons Engagement zunehmend riskant geworden ist. Sicherlich sollte jede Rolle sorgfältig begrenzt und kalibriert werden, wobei das Ziel der Beendigung des Konflikts im Vordergrund stehen sollte. Die ostentative Verschiffung von Kriegswaffen, das Feiern der Beteiligung an der Versenkung russischer Schiffe und der Tötung russischer Generäle sowie die Verkündung von Plänen zur Schwächung Moskaus sind rücksichtslose Handlungen, die zu Vergeltung und Krieg einladen. Der Kongress verlangte nach Blut, als es um die Fake News über russische Zahlungen an die Taliban für die Tötung von US-Angehörigen ging. Stellen Sie sich die Reaktion der Russen, sowohl der Bevölkerung als auch der Beamten, auf die echte Nachricht von der amerikanischen Beteiligung an der Tötung russischer Soldaten vor.

Washington sollte sich für die Beendigung des Krieges einsetzen. Die brutale Invasion Moskaus war eine mörderische, ungerechtfertigte Aggression. Sie sollte scheitern. Das Gebot der Stunde ist jedoch, den Konflikt zu beenden. Die Ukraine, das Schlachtfeld, leidet schwer: Tausende von Toten, Millionen von Flüchtlingen, mehrere zerstörte Städte und eine zusammenbrechende Wirtschaft. Es ist an Kiew, über seine Zukunft zu entscheiden, aber die Verbündeten sollten ihre Unterstützung für eine Verhandlungslösung signalisieren. Je länger der Konflikt andauert, desto größer ist die Gefahr, dass sich die Kämpfe ausweiten, was katastrophale Folgen hätte. Jeder Krieg ist gefährlich. Ein Krieg, in dem einige Kombattanten und potentielle Teilnehmer über Atomwaffen verfügen, ist weitaus schlimmer.

Europa braucht eine neue Sicherheitsordnung. Sie sollte damit beginnen, dass die Europäer ihre Verteidigung selbst in die Hand nehmen. Sie scheinen gegenüber russischen Bedrohungen nur deshalb verwundbar zu sein, weil sie fast acht Jahrzehnte damit verbracht haben, sich auf die USA zu verlassen. Man kann ihnen kaum einen Vorwurf machen, denn Washington hat sie mit ihrem unverantwortlichen Verhalten davonkommen lassen. Allerdings gibt es für Amerika keinen Grund mehr, eine nukleare Konfrontation mit Moskau zu riskieren, weil die Europäer lieber großzügige Wohlfahrtsstaaten als robuste Militäreinrichtungen finanzieren. Tatsächlich hat Wladimir Putin nie großes Interesse an einer Invasion in Europa gezeigt, und die Leistungen seines Militärs in der Ukraine lassen vermuten, dass eine Eroberung des Kontinents seine Möglichkeiten übersteigt. Es ist an der Zeit, die Lasten in Europa zu verschieben, nicht zu verteilen.

Die USA und ihre Verbündeten sollten ein langfristiges Ergebnis anstreben, das einen neuen Kalten Krieg vermeidet. Russland wie ein sehr großes und viel besser bewaffnetes Nordkorea zu behandeln, würde zu einer gefährlicheren Welt führen. Eine Politik der permanenten Feindseligkeit und Isolation würde den Konflikt weiter anheizen. Und eine neue globale Spaltung wäre nicht so einfach, wie es sich der Westen vielleicht wünscht. Schon heute ist Moskau von Amerika und Europa isoliert, nicht von der Welt. Die bevölkerungsreichsten Nationen – darunter China, Indien, Indonesien, Pakistan, Nigeria, Brasilien und Bangladesch – und die meisten Länder des globalen Südens haben sich von der Kampagne der Alliierten gegen Russland ferngehalten. Es ist noch unwahrscheinlicher, dass sie einen permanenten Cordon sanitaire unterstützen werden.

Das amerikanische Volk sollte darauf bestehen, dass die Kriegspartei zur Friedenspartei wird. Putin hat die Entscheidung getroffen, in die Ukraine einzumarschieren. Die westliche Politik war jedoch unehrlich, töricht und rücksichtslos, da sie die Sicherheitsbedenken Moskaus ignorierte und Wladimir Putin zu einer Reaktion herausforderte. In der Tat hätten die politischen Entscheidungsträger in Washington ein ähnliches Verhalten der Russen in der westlichen Hemisphäre niemals toleriert. Doch wie schon von den Bourbonen, die einst Frankreich regierten, gesagt wurde, haben Amerikas Neokonservative und andere Falken nichts gelernt und nichts vergessen. Ohne einen scharfen Bruch in der Politik werden sich die Amerikaner wieder in einem Krieg wiederfinden, in dem es um nichts anderes geht als um den eitlen Wunsch, die Welt zu beherrschen.

Die US-Politiker mögen sich ob der Bedrängnis Russlands in der Ukraine rühmen. Weil Moskau einen Eroberungskrieg begonnen hat, sollte es verlieren. Das Verhalten Washingtons birgt jedoch die Gefahr einer Ausweitung und Verschärfung, die Europa und Amerika in Gefahr bringen würde.

Anstatt von einem Sieg zu sprechen, sollte die Regierung Biden den Frieden fördern. Die Ukraine wird verwüstet. Europa wäre das unmittelbare Ziel, wenn sich der Konflikt ausweitet. Und Amerikas Heimatland wäre das Endziel, wenn eine amerikanisch-russische Militärkonfrontation außer Kontrolle geriete. Nichts, was mit dem heutigen Konflikt zu tun hat, ist es wert, diese Art von Risiken einzugehen.