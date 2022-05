Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer: Befürworter des Covid-Impfstoffs sind schuldig an Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, hat sich sehr kritisch über die Corona-Impfkampagne geäußert. Der Big-Pharma-Veteran hat 32 Jahre lang in der Branche gearbeitet.

Zwischen dem 1. Dezember 2020, als der Corona-Impfstoff von Pfizer auf den Markt kam, und dem 28. Februar 2021 wurden dem Impfstoffhersteller schockierende 1223 Todesfälle und 42.086 Fälle von unerwünschten Reaktionen gemeldet.

„Die schlimmste Grippesaison der letzten zehn Jahre ist schlimmer als die Bedrohung, die dieses neue Virus darstellt“, sagte Yeadon der Epoch Times. „Und was tun wir gegen die saisonale Grippe? Praktisch nichts, außer Impfstoffe anzubieten, die wenig bewirken.“

Es sei nicht angebracht, eine Pandemie mit einem Impfstoff zu bekämpfen, der auf einer neuen Technologie basiert. Während einer Pandemie ist es einfach nicht möglich, Daten zu sammeln, die zeigen, dass ein solcher Impfstoff wirklich sicher ist. Diejenigen, die das Gegenteil behaupten und dafür gesorgt haben, dass Milliarden unschuldiger Menschen unnötig gespritzt wurden, machen sich eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig, so Yeadon.

Er fügte hinzu, dass die natürliche Immunität besser schützt als die Impfung. Sie hätten nie für den Notfalleinsatz zugelassen werden dürfen, sagte er.

Es war im Voraus bekannt, dass die Covid-Impfstoffe giftig sein würden. Die Frage war nur, wie giftig sie sein würden. Das Spike-Protein, das die Blutgerinnung fördert, kann im Körper unbegrenzt produziert werden.

Die Lipid-Nanopartikel in den „mRNA-Impfstoffen“ landen in der Leber, den Eierstöcken und anderen Organen, betonte Yeadon. Dies kann zu allen möglichen Nebenwirkungen bis hin zum Tod führen.

Anfang dieses Monats erklärte ein Arzt, dass er eine ungewöhnlich hohe Zahl von Fehlgeburten beobachtet, die mit den Corona-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden können. Er stellte fest, dass sich die mRNA in den Nanopartikeln in den Eierstöcken anreichert. „Dies ist sehr beunruhigend“, sagte James Thorp.

Yeadon verwies auf Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2012, die zeigen, dass sich Lipid-Nanopartikel in den Eierstöcken ansammeln und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. „Die Pharmaindustrie weiß also seit 2012, dass diese Partikel in die Eierstöcke von Frauen gelangen.“