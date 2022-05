Australien wird den Genfer Pandemievertrag unterzeichnen

spectator.com: Die „neue Normalität“ des medizinischen Faschismus wird kommen, unabhängig davon, wie die Australier bei den Bundeswahlen abstimmen.

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation während der Covid-Pandemie auf den Geschmack der globalisierten Kontrolle gekommen ist, hat sie sich mit Impfstoffherstellern, philanthropischen Milliardären und machtbesessenen Staatsoberhäuptern zusammengetan, um in Genf einen „Globalen Pandemievertrag“ auszuarbeiten.

Er soll Teil des von der WHO vorgeschlagenen „One Health“-Konzepts sein und wurde von seinen Schöpfern als Mittel zur Überwindung des unbequemen Kampfes zwischen – wie sie es ausdrücken – Globalismus und Statismus angepriesen.

Laut International Affairs, die den Vertrag überprüften, teilt der globalistische Ansatz „viele sich überschneidende Werte mit einer transnationalen kosmopolitischen, medizinisch-humanitären oder moralisch egalitären Weltsicht, die in der kantischen Logik der universellen Gemeinschaft verwurzelt ist“, während der etatistische Ansatz ein nationalistischer ist, der die globalen Bemühungen „untergraben“ könnte.

Im Juni 2021 kommentierte Scott Morrison den vorgeschlagenen Vertrag mit den Worten:

Es ist wichtig, dass wir die globale (Krankheits-)Überwachung verstärken und die Weltgesundheitsorganisation mit der Autorität und den Kapazitäten ausstatten, um diese wichtige Aufgabe für alle Völker der Welt zu erfüllen. Wenn wir diese ehrgeizige Reformagenda umsetzen wollen, müssen wir zusammenarbeiten und andere Themen beiseite schieben.

Ja, derselbe Premierminister, der versucht hat, sich der Kritik zu entziehen, indem er sagte, dass es so etwas wie ein Impfmandat nicht gebe, setzt alles daran, der WHO die absolute Kontrolle über die Gesundheitsentscheidungen der australischen Bürger zu übertragen. Das läuft darauf hinaus, der WHO ähnliche Notstandsbefugnisse einzuräumen wie Daniel Andrews in Victoria – nur dass die Australier die WHO nicht abwählen können. Was Labor betrifft, so haben sie sich der WHO zu Füßen gelegt, mit eingezogenem Bauch und erhobenen Pfoten wie Hunde, die auf eine Streicheleinheit warten.

Der angepriesene Vorwand für ein globales Gesundheitsabkommen ist, dass es den Ländern fälschlicherweise erlaubt wurde, maßgeschneiderte Ansätze für Covid zu wählen – insbesondere für die Einführung von Impfstoffen. Der WHO zufolge gefährdete dies die Gesundheit des gesamten Planeten.

Eine genauere Einschätzung der Situation ergibt sich aus den Diskussionen der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, die 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufen wurde und von der Bill and Melinda Gates Foundation, dem Wellcome Trust und einem Konsortium von Ländern, zu dem auch Australien gehört, finanziert wird. Die liberale Regierung hat CEPI im März 2022 weitere 100 Millionen Dollar zugesagt, zusätzlich zu den 1,5 Milliarden Dollar, die es von anderen Regierungen erhalten hat. Wie in einem früheren Artikel des Spectator Australia erläutert, besteht die Aufgabe von CEPI darin, einen „gerechten Zugang zu Impfstoffen“ zu schaffen, weil sie die Unbeständigkeit (und den Wettbewerb) des freien Marktes nicht mögen. Es handelt sich um dieselbe Organisation, die ein Vermögen in RNA- und mRNA-Impfstoffe für das DiseaseX-Szenario der WHO investiert hat, die weniger als ein Jahr später als „Proof of Concept“ in die Notfallproduktion zur Bekämpfung von Covid überführt wurden. Ihr erklärtes Ziel war es von Anfang an, lange vor Covid, einen Weg zu finden, westliche Regierungen zu zwingen, unter dem Banner der „Gerechtigkeit“ Impfstoffe in großen Mengen für die Dritte Welt zu kaufen.

Der Umgang mit der Covid-Pandemie wird als Vorwand benutzt, um zu rechtfertigen, was bereits geplant und bekannt gemacht wurde. Vor diesem Hintergrund ist der vorgeschlagene globale Pandemievertrag in erster Linie ein Billionen-Dollar-Geschäft.

Diskutiert wird ein „Bereitschaftsfonds“ in Höhe von 10 Milliarden Dollar pro Jahr sowie ein zusätzlicher Notfallfonds in Höhe von 100 Milliarden Dollar – für den Sie zahlen. Wer weiß, was da noch alles kommt…

Die Weltgesundheitsorganisation beklagt sich oft über den freien Willen, wenn es um nationale Pandemie-Reaktionen geht. Wir wissen jetzt, dass Länder wie Schweden in der Lage waren, reale Daten zu liefern, die den von der WHO herausgegebenen „anerkannten“ Gesundheitsempfehlungen weitgehend widersprachen. Wir wissen auch, dass die WHO die europäischen Länder, die versuchten, bei den Gesundheitsrichtlinien ihren eigenen Weg zu gehen, „unter Druck setzte“.

Wenn überhaupt, dann war eine der großen Schwächen der Covid-Pandemie-Reaktion das einheitliche Vorgehen der führenden Politiker der Welt, die das kommunistische China bei der Abriegelung von Nationen, der unethischen medizinischen Nötigung von Bürgern und der weit verbreiteten Polizeibrutalität kopierten. Wie viel schlimmer wäre das Verhalten von Ministerpräsidenten, Premierministern und Präsidenten gewesen, wenn ihre Handlungen durch einen internationalen Vertrag „legalisiert“ worden wären, gegen den die Bürger keine Rechtsmittel einlegen können? Es gibt sicherlich keine Bestätigung dafür, dass die WHO den richtigen Ansatz gewählt hat, wenn man bedenkt, dass einige der Länder, die von der Norm abwichen, besser abschnitten als der Durchschnitt der gehorsamen Nationen.

Schlimmer noch: Das Land, das die Pandemie ausgelöst hat – China – ist eines der Länder, die in dem Vertrag nicht erwähnt werden. Welchen Sinn hat der Vertrag, wenn Patient Null sich weigert, an den Tisch zu kommen? Es ist ein bisschen wie bei den Zusagen der Vereinten Nationen zum Klimawandel, die den größten Verschmutzer der Welt nicht einbeziehen.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus dem Ruf der WHO. In der Vergangenheit war die WHO kaum ein zuverlässiges oder unabhängiges Gremium, das es wert gewesen wäre, absolute Macht über globale Gesundheitsentscheidungen auszuüben. Ihr Leiter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wurde von der Regierung Xi Jinpings in einem unangenehmen Wahlverfahren unterstützt. Tedros wiederum wurde dafür kritisiert, dass er China im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid, das (mit ziemlicher Sicherheit) aus einem Virenlabor der Stufe 4 in Wuhan entwichen war, vor Ermittlungen geschützt hat. Bei wiederholten Gelegenheiten erwiesen sich die von der WHO erteilten Ratschläge als widersprüchlich oder schlichtweg falsch, während sie die seit langem geltenden Definitionen grundlegender Begriffe wie „Herdenimmunität“ und „Impfstoffe“ mit einem Augenzwinkern änderten, ganz zu schweigen von der fast schon komischen Kehrtwende bei den Maskenratschlägen. Ein solches Verhalten ist nicht gerade vertrauenserweckend. Und das, bevor wir uns mit den dokumentierten Versäumnissen und den nachfolgenden Untersuchungen der WHO-Praktiken in der Dritten Welt befassen. Was die Welt dringend braucht, ist unabhängiges Denken bei der Pandemiebekämpfung – ein freier Markt der Ideen, auf dem Leistung und nicht Konformität die Gesundheit voranbringen kann.

Wenn Scott Morrison oder Anthony Albanese diesen Vertrag unterzeichnen, bedeutet dies eine seismische Verschiebung in allem, was wir über Demokratie zu wissen glaubten.

Es ist wahrscheinlich, dass der Vertrag es einer ausländischen Bürokratie mit unannehmbar engen Beziehungen zu China ermöglichen wird, das Sagen zu haben – im wahrsten Sinne des Wortes – über die öffentliche Gesundheit weltweit. Die universelle Gesundheitsfürsorge sollte ein freiwilliges Sicherheitsnetz sein – kein Sprungbrett für den internationalen Sozialismus oder die Auflösung der Autonomie der Körper. Allerdings sind die Räder bereits ins Schleudern geraten, und es werden Fragen aufgeworfen, ob es sich um einen „Vertrag“ im rechtlichen Sinne handelt, nachdem Teile der WHO-Verfassung umformuliert wurden.

Die Abstimmung über diesen gefährlichen Pandemievertrag wird vom 22. bis 28. Mai in Genf stattfinden. Wer auch immer der nächste australische Premierminister sein wird, er wird mit Glockengeläut dabei sein und bereit sein, zu unterschreiben und sich von der Verantwortung zu befreien. Ein Traum für schwache Politiker, die nichts lieber täten, als die Schuld für die nächste Pandemie und die damit einhergehende Empörung der Bürger sicher ins Ausland zu verlagern.

Ja, der Vertrag erfordert die Verabschiedung von Gesetzen – aber Labor, Liberale und die Nationalen haben alle ihre Zustimmung gegeben. Die einzige Hoffnung, die die Australier haben, um das Abkommen zu stoppen, wäre ein Gleichgewicht der Kräfte, das von den freiheitsfreundlichen kleineren Parteien wie One Nation gehalten wird, die sich als einzige gegen das Abkommen ausgesprochen hat.

Zu den Schrecken, die Australien im Falle einer Annahme des Abkommens drohen, gehören die angekündigten Versprechungen einer globalen Verfolgung (höchstwahrscheinlich durch die Politik der digitalen Identität des Weltwirtschaftsforums in Verbindung mit Gesundheitspässen), die Pflichtimpfung aller Bürger und die Möglichkeit der WHO, eine Pandemie auszurufen und aufrechtzuerhalten, zusammen mit ihren Notfallbefugnissen.

In letzter Zeit werden internationale Verträge genutzt, um den souveränen Willen der Nationen auf undemokratische Weise zu umgehen. Ein Vertrag ist ein mächtiges juristisches Dokument, mit dem sich führende Politiker über die öffentliche Meinung hinwegsetzen können. Zwar können die Vereinten Nationen ein Land nicht dazu zwingen, sich an seine Unterschrift zu halten (wie wir bei der Zerschlagung der Gemeinsamen Chinesisch-Britischen Erklärung durch China gesehen haben), aber westliche Staatsoberhäupter nutzen diese Verträge häufig als Sicherheitsgarantie, um unpopuläre Politik zu rechtfertigen.

Das anhaltende Chaos dieser Pandemie unterstreicht nur, warum die Welt ein unumstößliches globales Abkommen braucht, das die Spielregeln für die Bereitschaft und Reaktion auf Pandemien festlegt, sagte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros.

Oder – bleiben Sie bei mir – die WHO könnte ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen und China und seine medizinischen Partner wegen gefährlicher und experimenteller Funktionsforschung in zwielichtigen Labors ordentlich untersuchen.