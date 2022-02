Die Ansteckung von Contagion

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Der Urtext für unsere Covid-Antwort entpuppt sich als Film aus dem Jahr 2011 mit der beliebten Goop-Verkäuferin in der Hauptrolle

Erinnern Sie sich, wie die Pandemie begann?

Das Virus hat sich zuerst die Jungen geholt. Das heiße Model in London. Die ehebrecherische Ehefrau in Minneapolis. Der durchtrainierte Typ in Hongkong. Alle so gesund. Und jung!

Dann wurden sie infiziert. Und starben. Sie hatten Anfälle oder so, es ist schwer zu sagen, wie genau das Virus sie getötet hat, aber sie sind auf jeden Fall gestorben.

Das Schlimmste war, dass die ehebrecherische Frau den Virus an ihren Stiefsohn weitergab. Auch er starb. Aber nicht, bevor er viele andere Kinder angesteckt hatte.

Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Eine schreckliche Zeit. Wir hatten Recht, Angst zu haben. Wir mussten Angst haben. Wir mussten darauf vertrauen, dass die Seuchenschutzbehörde uns alle retten würde. Und das taten sie auch!

Wir brauchten definitiv nicht auf den geldgierigen Blogger zu hören, der Millionen von Dollar damit verdiente, mit falscher Hoffnung hausieren zu gehen.

Einen Moment mal.

Das war nicht Covid. Das war Contagion.

Contagion kam im September 2011in die Kinos. Ich habe ihn vor Jahren gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann. Vielleicht in einem Flugzeug? Es ist ein großartiger Flugzeugfilm, die Handlung kommt gut voran, aber wenn man eine Minute verpasst, ist das nicht weiter schlimm. Ja, das Virus grassiert immer noch und die Wissenschaftler sind immer noch am Forschen.

Und so viele Stars. Gwyneth Paltrow! Matt Damon! Jude Law! Kate Winslet! Und Bryan Cranston und Lawrence Fishburne und Marion Cotillard und –

Normalerweise wäre es schwierig, all diese Namen in einem Film unterzubringen. Aber Contagion hatte einen Vorteil. Es war das, was Hollywood einen Film mit Botschaft nennt.

Und die Botschaft war diese:

Vertraut der Wissenschaft. Und vor allem den Bürokraten.

Vor ein paar Wochen habe ich mir Contagion noch einmal angesehen. Nennen Sie es Recherche, denn das war es. Der Film entpuppt sich als ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung der kommenden Pandemie.

Über Generationen hinweg hatten Experten des öffentlichen Gesundheitswesens zu einer zurückhaltenden Reaktion der Regierung auf Epidemien geraten. Die gängige Meinung war, dass so genannte „nicht-pharmazeutische Erfindungen“ wie Quarantänen, Reiseverbote, Schulschließungen und obligatorische Rückverfolgungen wahrscheinlich nicht viel helfen würden. Selbst wenn sie helfen würden, liefen sie Gefahr, die Infizierten zu stigmatisieren, und verursachten enorme Kosten für die Gesellschaft.

–

Nach den Milzbrandanschlägen von 2001 und der SARS-Epidemie von 2003-4 trat eine neue Gruppe von Experten auf den Plan.

Bei aller Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde, töteten Milzbrand und SARS zusammen weniger als 800 Menschen weltweit, weniger als die Zahl derer, die alle sechs Stunden an Tuberkulose sterben.

Es ist auch egal, dass die Welt bei den gefährlichsten Infektionskrankheiten stetige Fortschritte gemacht hat, indem sie die Pocken ausgerottet und sogar HIV zu einer kontrollierbaren Bedrohung gemacht hat. Oder dass es seit 1918 keine wirklich schwere Grippeepidemie mehr gegeben hatte.

Für diese neuen Experten waren all die guten Nachrichten eigentlich schlechte Nachrichten!

Wir mussten große Angst haben. Das perfekte Virus, die perfekte Mischung aus Übertragbarkeit und Tödlichkeit, war da draußen, auch wenn wir es nicht finden konnten.

Ja, weniger Tod jetzt bedeutete einfach mehr Tod später. Weil Wissenschaft.

Sie haben sich sogar einen coolen Namen dafür ausgedacht: Krankheit X. Das X markiert die Stelle.

Nur zu Illustrationszwecken!

Lassen wir einmal beiseite, was diese Weltuntergangsstimmung für die Virusforschung sowohl in den Labors als auch vor Ort bedeutet. Oder wie sie sich mit den sich beschleunigenden Veränderungen in der Biotechnologie und der Genforschung überschnitt. Oder wie sie langsam in die staatlichen Planungen für potenzielle Epidemien einsickerte. Oder wie ihre eifrigsten Verfechter die Unterstützung einiger der reichsten Menschen der Welt erhielten.

Konzentrieren Sie sich jetzt auf einen einzigen Punkt.

Die neuen Experten waren frustriert über das Desinteresse der Öffentlichkeit an (nicht existierenden) Pandemien. Diese Kurzsichtigkeit machte es schwieriger, Geld für ihre Arbeit zu beschaffen. Und ihre Arbeit war teuer. Sie beschwerten sich privat und öffentlich. „Es ist leicht, die öffentliche Gesundheit und die Bedrohung durch neu auftretende Infektionskrankheiten zu vergessen“, schrieb einer von ihnen (im Atlantic, zwangsläufig).

Wie konnten sie den Proleten zeigen, was nicht da war?

Contagion war ein Teil der Antwort. Es war nicht nur ein weiterer Thriller. Es war ein aufwändig produzierter Aufruf zu antiviralen Waffen. Mit Matt Damon! Experten für Virologie und Infektionskrankheiten sowie die Weltgesundheitsorganisation arbeiteten sogar mit den Filmemachern zusammen, um sicherzustellen, dass das Drehbuch korrekt war.

Der CCOI förderte Konsultationen zwischen den Filmemachern und der WHO, um eine realistische Darstellung der Ereignisse zu gewährleisten. Darüber hinaus organisierte der CCOI den Auftritt von Margaret Chan, Generaldirektorin der WHO, als Gastrednerin beim Global Creative Forum in Los Angeles im März 2011, das Experten aus dem UN-System und führende Vertreter der Hollywood-Filmindustrie zusammenbrachte.

Sie werden nie erraten, wer in „Contagion“ erstaunlich gut wegkommt.

Ja, die Helden sind alle entweder Virologen oder Gesundheitsbürokraten. Und nicht nur irgendwelche Gesundheitsbürokraten. Gesundheitsbürokraten auf höchster Ebene, diejenigen, die für die Centers for Disease Control und die Weltgesundheitsorganisation arbeiten. Oder beides.

Sie sagen den dummen Bürokraten der staatlichen Gesundheitsämter, was sie zu tun haben! Sie werden von den Chinesen gekidnappt, aber nur aus dem bestmöglichen Grund! Sie opfern sich für das Allgemeinwohl!

Währenddessen stiehlt die Bevölkerung Lebensmittel und randaliert. Nicht einmal die Krankenschwestern haben eine Chance. Einer der Punkte des Films ist, dass sie streiken, weil sie zu viel Angst vor der Arbeit haben.

–

Das Lustige an Contagion ist, wie real es sich anfühlt – und wie falsch es sich herausstellt.

Der Film legt den Daumen auf die Waage, im Großen wie im Kleinen. Sein „MEV“-Virus hat eine unglaublich hohe Sterblichkeitsrate, bis zu 30 Prozent. Das heißt, drei von zehn Menschen, die sich mit dem Virus infizieren, sterben – egal ob jung oder alt. Sie werden innerhalb weniger Tage von gesund zu krank zu tot, haben aber die meiste Zeit über nur leichte Symptome. Daher die Krampfanfälle. Und daher der sehr hohe R0-Wert.

Contagion ist auch seltsam besessen von der Idee der Fomite – der Übertragung durch Berührung. (Je größer das Problem der fomitischen Übertragung ist, desto wirksamer ist wahrscheinlich eine „vernünftige“ soziale Distanzierung).

Der genaueste Teil dürfte der Zeitplan für die Entwicklung des Impfstoffs sein.

Er geht so: ein erfolgreicher Test an einem Affen, gefolgt von einem Test an einem Menschen (dem brillanten CDC-Forscher, der sich die Spritze ausgedacht hat), gefolgt von der Verteilung an acht Milliarden Menschen! Mehr oder weniger wie bei Warp Speed. Nur waren diese Leute klug genug, die Wunderspritzen nicht zuerst an sich selbst auszuprobieren.

Außerdem habe ich den Teil des Films verpasst, in dem die Pharmakonzerne 100 Milliarden Dollar mit dem Verkauf von Impfungen mit haftungsfreien Garantieverträgen verdienen.

–

Contagion hat allerdings einen echten Bösewicht.

Er ist Journalist, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Blogger. Igitt. Als wir ihn das erste Mal treffen, bettelt er den San Francisco Chronicle an, einen Artikel schreiben zu dürfen.

Und er ist ein Verschwörungstheoretiker. Und er ist ein Lügner, er erzählt allen, dass ein Extrakt aus der Forsythienpflanze sie retten wird, aber er glaubt es selbst nicht. Weil Blogger, Sie wissen schon.

Und er ist ein Trickbetrüger. Er verdient Millionen von Dollar mit dem Handel von Aktien von Forsythienunternehmen oder so, das ist auch nicht ganz klar, aber er wird auf jeden Fall verhaftet. Und er lässt seine schwangere Freundin – seine schwangere Freundin! – an dem Virus sterben, anstatt ihr das Forsythia zu geben, von dem er weiß, dass es nicht wirkt, um sie zu retten. Das Schlimmste ist, dass er zu schnell redet und auf eine wirklich seltsame Weise wegläuft, als das FBI kommt, um ihn wegen Wertpapierbetrugs zu verhaften.

Ja, er ist ein schlechter Kerl. Noch schlimmer als Gwyneth Paltrow, die Matt Damon, den armen, aufrichtigen Matt Damon, verarscht (obwohl sie für eine Firma arbeitet, die Baumaschinen zum Fällen von Bäumen herstellt). Sie verdient sowieso den Tod, weil sie die globale Erwärmung verursacht hat.)

Ja, neben dem Vertrauen in die Bürokraten ist die Lektion von Contagion klar: Das Internet ist voller Lügner!

–

Die Macher von „Contagion“ waren sehr stolz auf ihre Arbeit und die Genauigkeit des Films. Sie wollten, dass wir wissen, dass es die Zukunft ist.