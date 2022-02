Dokumente enthüllen die Bemühungen von Big Pharma, das afrikanische COVID-Impfstoffprojekt zu verhindern

Jetzt, da Länder mit niedrigerem Einkommen mit der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen begonnen haben, drohen die Schläger der Pharmaindustrie den südafrikanischen Herstellern mit Patentverletzungen. Es sind Dokumente aufgetaucht, die zeigen, dass Big Pharma versucht, das afrikanische COVID-Impfstoffprojekt zu verhindern.

Eine Organisation, die BioNTech, den Covid-19-Impfstoffpartner von Pfizer, vertritt, hat hinter den Kulissen daran gearbeitet, den expandierenden Versuch afrikanischer Wissenschaftler zu sabotieren, einen Coronavirus-Impfstoff auf mRNA-Basis zu entwickeln, wie aus Dokumenten hervorgeht, die am Mittwoch von einer führenden medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurden.

Die kENUP-Stiftung ermutigte südafrikanische Beamte, ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstütztes Projekt zur Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs, der die Injektion von Moderna als Vorlage verwendet, im August zu beenden, so The BMJ.

In einem 20-seitigen Papier (siehe unten) erwähnte die kENUP-Stiftung zwei südafrikanische Firmen, die an dem Impfstoffprojekt beteiligt waren, und erklärte: „Das Projekt des WHO Vaccine Technology Transfer Hub, das den Herstellungsprozess des Covid-19-Impfstoffs von Moderna kopiert, sollte sofort eingestellt werden. Dies ist notwendig, um Schaden von Afrigen, BioVac und Moderna abzuwenden“.

Das BMJ berichtete, dass KENUP als Alternative den Vorschlag von BioNTech unterstützte, „mRNA-Fabriken in Seecontainern von Europa nach Afrika zu verschiffen, die anfangs mit BioNTech-Mitarbeitern besetzt sind, sowie einen vorgeschlagenen neuen regulatorischen Weg, um die in diesen Fabriken hergestellten Impfstoffe zu genehmigen.“

Die Zeitschrift berichtet weiter: „Der neue Weg wurde von einigen Experten als paternalistisch und undurchführbar bezeichnet, da er offenbar die lokalen Regulierungsbehörden umgeht.“

Die wiederholte Weigerung der Pharmaindustrie, ihre Technologien mit der Öffentlichkeit zu teilen, was Ländern mit niedrigerem Einkommen die Möglichkeit nimmt, ihre eigenen Impfstoffe zu entwickeln, zwang Südafrika zu mRNA-Bemühungen, die nun erste Ergebnisse zeigen. Südafrikanische Wissenschaftler und die WHO haben sich dafür entschieden, den Impfstoff von Moderna mit öffentlich zugänglichen Informationen, einschließlich der mRNA-Sequenz der Impfung, zu reproduzieren, da sie keine Unterstützung von Big Pharma oder mächtigen Regierungen erhalten.

Die Sicherheitstests des neuen Impfstoffs sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Kampagne der kENUP-Stiftung hat Aktivisten der öffentlichen Gesundheit empört, die die Bemühungen der südafrikanischen Wissenschaftler lobten.

„Die Beendigung dieses lebensrettenden Projekts zu fordern, um die Interessen der Pharmaunternehmen zu schützen, ist beschämend – und das zu einer Zeit, in der über 90 % der Menschen in den ärmsten Ländern noch immer nicht vollständig geimpft sind“, sagte Anna Marriott, Leiterin der Gesundheitspolitik von Oxfam International, in einer Erklärung vom Donnerstag.

„Was beendet werden muss, sind die pharmazeutischen Monopole, die die lebensrettenden Impfstoffe für Millionen von Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen unerreichbar machen.“

Marriott fügte hinzu: „Das Versagen der Regierungen der reichen Länder, einzugreifen und diese allmächtigen Monopole zu brechen, ist unverzeihlich. Sie müssen ihr blindes Vertrauen darauf beenden, dass profitgierige Pharmakonzerne freiwillig das Richtige für die Menschheit tun werden.“

Die kENUP-Stiftung erklärte in einem Schreiben an südafrikanische Beamte im August, dass die „Nachhaltigkeitsaussichten“ für das von der WHO unterstützte mRNA-Projekt „nicht günstig sind“, und wies darauf hin, dass Moderna die Durchsetzung von Patenten wieder aufnehmen könnte, sobald die Pandemie für beendet erklärt wird, was möglicherweise erhebliche rechtliche Probleme verursachen würde. Beamte, die an der Initiative arbeiten, versichern jedoch, dass sie keine Patente verletzen.

Am vergangenen Montag sagte Martin Friede, ein WHO-Beamter, der an der Organisation des Programms mitwirkt, gegenüber Politico: „Hier findet keinerlei Patentverletzung statt. Der Medicines Patent Pool, eine von den Vereinten Nationen unterstützte Gruppe, die die südafrikanische Initiative unterstützt, wies in einer Erklärung vom November „unbegründete Gerüchte“ zurück, wonach das Technologiezentrum für mRNA-Impfstoffe „beabsichtigt, Patente zu verletzen“.

„Der Medicines Patent Pool, der für die Elemente des geistigen Eigentums und der Lizenzierung des Zentrums verantwortlich ist, möchte klarstellen, dass dies nicht der Fall ist“, erklärte die Gruppe. „MPP wird sicherstellen, dass die im Hub verwendete Technologie entweder nicht durch Patente abgedeckt ist oder dass Lizenzen und/oder Nicht-Durchsetzungsverpflichtungen vorhanden sind, um einen freien Betrieb zu ermöglichen.“

„Offensichtlich ist jemand in Afrika herumgegangen und hat behauptet, wir würden Patente verletzen, was äußerst bedauerlich ist, da es völlig unwahr ist“, sagte Charles Gore, Geschäftsführer von MPP, dem BMJ.

Dem BMJ zufolge enthält das südafrikanische Recht eine Bestimmung, die es Wissenschaftlern und Herstellern erlaubt, Forschung und Entwicklung unabhängig vom Patentschutz zu betreiben, was bedeutet, dass das Reverse Engineering des Moderna-Impfstoffs durch den Hub legal ist“.

„Moderna hat auch öffentlich versprochen, seine Patente im Zusammenhang mit Covid-19 während der Pandemie nicht durchzusetzen und sagte, dass es bereit sei, sein geistiges Eigentum nach diesem Zeitraum zu lizenzieren“, so die Publikation, „Das Zentrum ist in Gesprächen mit Moderna, um eine solche Lizenz zu erhalten.

„Zwei Jahre lang sind westliche Pharmariesen mit der Behauptung hausieren gegangen, dass die Regeln des geistigen Eigentums kein Hindernis für die weltweite Impfstoffproduktion darstellen“, sagte Fatima Hassan, Gründerin und Direktorin der Health Justice Initiative in Südafrika, am Donnerstag.

„Doch jetzt, wo Länder mit niedrigem Einkommen mit der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen begonnen haben, drohen die Schläger der Pharmaindustrie den südafrikanischen Herstellern mit Patentverletzungen“, so Hassan weiter. „Diese schändliche Panikmache ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt das geistige Eigentum an allen Covid-19-Impfstoffen, -Tests und -Behandlungen aussetzen müssen, um die Produktionskapazitäten freizusetzen, die zur Beendigung dieser Pandemie erforderlich sind“.

Hassan fuhr fort: „Wenn wir das nicht tun, wird Big Pharma versuchen, die Hersteller im Globalen Süden einzuschüchtern und zur Unterwerfung zu zwingen.“

Zuvor hatten die USA, Großbritannien und die EU-Länder den Antrag Indiens und Südafrikas auf ein Verbot von COVID-19-Impfstoffpatenten bei der Welthandelsorganisation (WTO) blockiert. Der Vorschlag wurde vehement abgelehnt mit der Begründung, dass ein solches Verbot die Innovation bei den Pharmaunternehmen abwürgen würde, da ihnen der Anreiz genommen würde, enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen.

Lesen Sie das vollständige Dokument auf der Webseite am Ende des Artikels.