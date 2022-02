Wie Big Pharma Impfstoffe an die Welt verkaufte – Teil 4

Im vierten und letzten Teil der aufschlussreichen Untersuchung von Paula Jardine über die Übernahme der globalen Gesundheitspolitik durch die Impfstoffbewegung erklärt sie, wie die Auferlegung von Impfplänen und Überwachungsinnovationen sowie die Normalisierung der „lebenslangen“ Impfung den Pharmaherstellern und ihren Investoren ungeahnte Milliarden eingebracht und gleichzeitig die Gesundheitsressourcen der Welt an sich gerissen haben.

Die Aufnahme von Impfstoffen in die Impfpläne der Länder ist die Aufgabe von beratenden Expertengruppen. Sie kann auch durch von der Industrie gesponserte Lobbyarbeit beeinflusst werden, um den Eindruck zu erwecken, dass die Öffentlichkeit mehr Zugang zu bestimmten Impfstoffen benötigt.

In der Tat haben viele hochrangige medizinische und wissenschaftliche Berater der Regierungen enge Verbindungen zu Pharmaunternehmen oder sind an diesen beteiligt, und die Überschneidungen sind vielfältig.

Sehen Sie sich zum Beispiel die Partnerschaft Supporting Active Aging Through Immunisation (SAATI) genauer an. Sie wurde 2011, als die sogenannte Dekade des Impfstoffs begann, auf Betreiben der Confederation of Meningitis Organisations (CoMo) gegründet.

Im Jahr 2013 schloss SAATI über eine Absichtserklärung eine Kooperationsvereinbarung mit Vaccines Europe ab. Diese Organisation war zuvor unter dem Namen European Vaccine Manufacturers bekannt, der Fachgruppe für Impfstoffe innerhalb der European Federation of Pharmaceutical Industries and Association.

Ein SAATI-Bericht aus dem Jahr 2014, in dem mehr Impfungen für Erwachsene gefordert werden, wurde von der internationalen PR-Agentur Hill and Knowlton erstellt und von Pfizer finanziert.

Professor Dr. Javier Garau, Vorsitzender der SAATI, sagte: „Mit zunehmendem Alter wird das Immunsystem schwächer, wodurch das Risiko, sich mit Infektionskrankheiten anzustecken, steigt. Außerdem nimmt die erworbene Immunität gegen bestimmte Infektionen (Tetanus, Keuchhusten, Diphtherie) mit zunehmendem Alter ab; daher sind Impfungen und Auffrischungsimpfungen eine besonders wichtige Präventionsstrategie für Erwachsene.

Wir sind entschlossen, mit allen relevanten Akteuren zusammenzuarbeiten, um die lebenslange Immunisierung zur Norm im Rahmen von Strategien für gesundes Altern, öffentliche Gesundheit und Prävention zu machen.

Die erworbene Immunität, von der Garau spricht, stammt von Impfstoffen, und die Abnahme des Schutzes im Laufe der Zeit wird als sekundäres Impfversagen bezeichnet. Impfstoffe verleihen keine lebenslange Immunität. Wenn der verliehene Schutz nachlässt, sind weitere Impfungen erforderlich.

CoMo wurde 1994 gegründet und wird von Pfizer, Sanofi und GSK finanziert. Eine ihr angeschlossene amerikanische Wohltätigkeitsorganisation, die Emily’s Dash Foundation, setzte sich erfolgreich bei den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dafür ein, das Alter, in dem Kinder gegen Meningitis geimpft werden können, herabzusetzen.

CoMo erhält zusätzliche finanzielle Unterstützung von der Coalition for Life-Course Immunisation (CLCI), zu deren einzelnen Sponsoren MSD, Sanofi-Pasteur und Vaccines-Europe gehören und deren Mitglieder Moderna, Sanofi-Pasteur, MSD, Novavax, Pfizer, Seqirus, Takeda und VBI Vaccines sind.

Seqirus hat einen Vertrag mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority, einer US-Regierungsbehörde, zur Entwicklung von selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen der nächsten Generation gegen Grippe. Außerdem entwickelt das Unternehmen neue Covid-19-Impfstoffe mit einer Technologie, die angeblich weniger Nebenwirkungen hat als mRNA-Gentherapie-Impfstoffe der ersten Generation.

Die Weltbank hat nun Epidemien und Pandemien durch die Ausgabe von Anleihen „finanziert“ und sie zu einem profitablen Instrument gemacht, das ihre Dauerhaftigkeit festschreibt. Impfstoffanleihen wurden 2011 zur Finanzierung von GAVI eingeführt. Im Jahr 2017, noch bevor wir von Covid-19 gehört hatten, wurden eine Pandemieanleihe und eine Finanzierungsfazilität eingeführt. Im Mai 2021 wurden Covid-19-Impfstoffanleihen im Wert von 750 Millionen Dollar ausgegeben, die von der mit den Rockefellers verbundenen JP Morgan Bank gezeichnet wurden.

Niemand auf der Welt ist vor der Bedrohung durch Covid-19 sicher, solange nicht jeder sicher ist“, sagte Seth Berkley, Vorstandsvorsitzender der GAVI Alliance. Und diese Transaktion wird uns dabei helfen, Länder mit niedrigem Einkommen mit den Impfstoffdosen zu versorgen, die sie benötigen, um die Pandemie in ihrer akutesten Phase zurückzudrängen.

Die Erlöse aus den Anleihen werden auch die kontinuierliche Unterstützung der Kernimpfstoffprogramme der GAVI Alliance stärken, um sicherzustellen, dass die Routineimpfungen nicht ins Hintertreffen geraten und hart erarbeitete Erfolge im Kampf gegen durch Impfung vermeidbare Krankheiten nicht verloren gehen.

Mit Ausnahme der ärmsten Länder wird von allen erwartet, dass sie zusätzliche Schulden für den Kauf und die Verteilung der Impfstoffe aufnehmen. Bis Juni 2021 haben die Entwicklungsländer nur widerwillig 3,9 Milliarden Dollar der 100 Milliarden Dollar in Anspruch genommen, die die Weltbank zur Finanzierung der Covid-Impfstoffe bereitgestellt hatte.

Es ist schwer vorstellbar, dass die Covid-19-Impfstoffe etwas anderes als eine Cashcow für die Industrie sind. Im Februar 2021, zwei Monate nachdem die britische Aufsichtsbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

(MHRA) eine vorläufige Zulassung für den Impfstoff von Pfizer erteilt hatte, erklärte der Finanzchef des Unternehmens, Frank D’Amelio, den Anlegern, die Gewinnspanne für den Impfstoff liege im oberen 20-Prozent-Bereich.

Dies basierte auf der so genannten „Pandemie-Preisgestaltung“, d. h. auf einem Preis von 19,50 Dollar pro Dosis im Vergleich zu einem normalen Preis von bis zu 175 Dollar. Er fügte hinzu, dass der Prozentsatz je nach Skaleneffekten höher ausfallen könnte.

Albert Bourla, Geschäftsführer von Pfizer, sagte, dass „ein dauerhafter Umsatzstrom mit Covid-19-Impfstoffen wie bei der Grippe“ für das Unternehmen wahrscheinlich sei, da Auffrischungsimpfungen erforderlich seien und neu auftretende Varianten von Stämmen bekämpft werden müssten.

Die Covid-Impfstoffe wurden entgegen der landläufigen Meinung für den Einsatz unter außergewöhnlichen Umständen zugelassen. Bourla sagte: „Ich glaube, die Covid-Sache hat eine neue Normalität geschaffen“.

Selbst bei den reduzierten Pandemiepreisen war der finanzielle Gewinn für das Unternehmen astronomisch. Im November 2021 teilte die Geschäftsführung von Pfizer institutionellen Anlegern mit, dass die 39 Milliarden Dollar Umsatz mit dem Impfstoff Covid-19 44 Prozent des Rekordumsatzes von 88 Milliarden Dollar für das Jahr ausmachen.

In der Euphorie nach der Erteilung von Notfallzulassungen für die Covid-Impfstoffe und den enormen Gewinnen sind viele neue Impfstoffe in Planung und die Erwartungen der Industrie sind gestiegen.

Wie ich bereits in Teil 1 dieser Untersuchung erwähnt habe, warnte der Experte für internationale Gesundheitspolitik William Muraskin 2017, dass ein umfassender Krieg gegen Mikroben von den Befürwortern der Ausrottung geplant wird, die beabsichtigen, unabhängig von den Entscheidungen der Regierungen der Entwicklungsländer oder ihrer Bevölkerung zu siegen.

Wie der „Krieg gegen den Terror“ sei dies ein offenes Konzept, zweideutig und nützlich, um eine Reihe von Maßnahmen zu rechtfertigen.

Muraskin argumentiert, dass die Impfung auf Kosten und zum Nachteil der ohnehin begrenzten Ressourcen der Gesundheitssysteme der Entwicklungsländer in den Vordergrund gerückt wurde.

Covid-19 hat sich die Ressourcen der Gesundheitssysteme der Industrieländer unter den Nagel gerissen und ihre Volkswirtschaften in beispielloser Weise unterminiert. Israel hat gerade die vierte Auffrischungsimpfung innerhalb eines Jahres genehmigt, während die Zahl der Nebenwirkungen und Todesfälle steigt. Es ist nun offensichtlich, dass die Einnahmequellen im Moment „dauerhafter“ sind als der Schutz, den die Impfstoffe bieten.

Die Agenda der öffentlichen Gesundheit wurde schon vor langer Zeit von privaten Interessen in Beschlag genommen. Die Kampagne zur Ausrottung von Covid-19 und anderen Krankheiten durch Impfungen spiegelt die Voreingenommenheit der GAVI, der Partner der Impfstoffallianz und vor allem die ihrer Gründer wider.

Der Grundgedanke mag fragwürdig sein, aber der Ansatz ist sicherlich lukrativ. Die Ausrottung von Krankheiten scheint ein Narrenspiel zu sein, aber eines, an dem wir alle teilnehmen müssen, wenn Impfpässe zu einem dauerhaften Mechanismus für den Zugang zu unserem täglichen Leben werden.

Im Jahr 2013 befanden sich 120 neue Impfstoffe in der Entwicklung, von denen nur die Hälfte gegen Tropenkrankheiten in Entwicklungsländern gerichtet war. Jetzt sind es noch mehr.

Wie viele davon sollen in die nationalen Impfpläne aufgenommen und wahllos eingesetzt werden? Wie viele könnten obligatorisch werden? Die Gesellschaft braucht eine breitere Debatte über die Vorzüge des Krieges gegen Mikroben, bevor er uns alle mitreißt.