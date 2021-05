Die aufgelösten Staaten von Amerika

Pepe Escobar für die Asiatimes.com

Andrei Martyanov ist eine Klasse für sich. Ein Babyboomer der dritten Welle, geboren in den frühen 1960er Jahren in Baku im Kaukasus, damals Teil der ehemaligen UdSSR, ist er wohl der führende Militäranalyst in der russischen Sphäre, der in den USA lebt und arbeitet, auf Englisch für ein globales Publikum schreibt und immer wieder in seinem Blog Reminiscence of the Future brilliert.

Ich hatte das Vergnügen, Martyanovs vorherige zwei Bücher zu rezensieren.

Losing Military Supremacy: The Myopia of American Strategic Planning (Die Kurzsichtigkeit der amerikanischen Strategieplanung) wies er vor fast drei Jahren unter anderem schlüssig nach, wie die Lücken in der Entwicklung von Raketen zwischen den USA und Russland ein „technologischer Abgrund“ war, und wie die Khinzal „geopolitisch, strategisch, operativ, taktisch und psychologisch ein kompletter Game-Changer“ war.

Er skizzierte ausführlich „die endgültige Ankunft eines völlig neuen Paradigmas“ in der Kriegsführung und Militärtechnologie. Diese Rezension ist in meinem eigenen Asia Times E-Book Schattenspiel enthalten.

Dann kam The (Real) Revolution in Military Affairs (Die (echte) Revolution in militärischen Angelegenheiten), wo er noch einen Schritt weiter ging und erklärte, wie diese „Revolution“, die im Pentagon vom verstorbenen Andrew Marshall, alias Yoda, dem de facto Erfinder des „Pivot to Asia“-Konzepts, eingeführt wurde, in Wirklichkeit von sowjetischen Militärtheoretikern schon in den 1970er Jahren als MTR (Military-Technological Revolution) entworfen wurde.

Sein neues Buch, Disintegration, schließt eine Trilogie ab. Und es ist ein atemberaubender Aufbruch.

Hier analysiert und thematisch Martyanov in akribischer Detailarbeit den imperialen Niedergang – unter anderem mit Kapiteln über Konsum, Geo-Ökonomie, Energie und den Verlust des Wettrüstens – und verfasst eine vernichtende Anklage vor allem gegen toxische Lobbys in Washington und die vorherrschende politische Mittelmäßigkeit jenseits des Beltways. Was dem Leser offenbart wird, ist das komplexe Zusammenspiel der Kräfte, die das politische, ideologische, wirtschaftliche, kulturelle und militärische amerikanische Chaos antreiben.

Kapitel 3, über Geo-Ökonomie, ist ein Freudenritt. Martyanov zeigt, wie die Geo-Ökonomie als ein von der Kriegsführung und der Geopolitik getrenntes Feld nichts anderes ist als ein Vernebelungsgeschäft: der gute alte Konflikt „eingewickelt in das dünne Leichentuch des seichten Intellektualismus der politischen Wissenschaften“ – der Stoff, aus dem die Träume von Huntington, Fukuyama und Brzezinski gemacht sind.

Das wird in Kapitel 6, über westliche Eliten, voll entwickelt – komplett mit einer vernichtenden Entlarvung des „Mythos Henry Kissinger“: „nur ein weiterer amerikanischer Exzeptionalist, fälschlicherweise als ‚Realist‘ etikettiert“, Teil einer Bande, die „nicht darauf konditioniert ist, mehrdimensional zu denken“. Schließlich sind sie immer noch nicht in der Lage, die Begründung und die Implikationen von Putins Münchner Rede von 2007 zu verstehen, die den unipolaren Moment – ein plumper Euphemismus für Hegemonie – für tot und begraben erklärte.

Wie man keine Kriege gewinnt

Eine der wichtigsten Einschätzungen Martyanovs ist, dass, nachdem er das Wettrüsten und jeden einzelnen Krieg, den es im 21. Jahrhundert ausgelöst hat, verloren hat – wie die Aufzeichnungen zeigen – Geoökonomie im Wesentlichen ein „Euphemismus für Amerikas ununterbrochene Sanktionen und Versuche, die Wirtschaft jeder Nation zu sabotieren, die in der Lage ist, mit den Vereinigten Staaten zu konkurrieren“ (siehe z.B. die laufende Nord Stream 2-Saga) ist. Dies ist „das einzige Werkzeug“ (seine Kursivschrift), mit dem die USA versuchen, ihren Niedergang aufzuhalten.

In einem Kapitel über Energie zeigt Martyanov auf, wie das US-Schieferöl-Abenteuer finanziell nicht lebensfähig ist und wie der Anstieg der Ölexporte im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die USA „die Quoten abholen, die vor allem durch die früheren Kürzungen Russlands und Saudi-Arabiens innerhalb der OPEC + in einem Versuch, den Weltölmarkt auszugleichen, frei geworden sind“.

In Kapitel 7, Losing the Arms Race, Martyanov das Schlüsselthema, auf dem er der unbestrittene Superstar ist: die Vereinigten Staaten können keine Kriege gewinnen. Hybride Kriege zu führen ist eine ganz andere Sache, wie z.B. das Schaffen von „viel Elend auf der ganzen Welt, vom effektiven Verhungernlassen von Menschen bis hin zu ihrer völligen Tötung“.

Ein eklatantes Beispiel sind die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, die mit maximalem Druck durchgesetzt wurden. Aber der Punkt ist, dass diese Werkzeuge – zu denen auch die Ermordung von General Soleimani gehörte -, die Teil des Arsenals der „Verbreitung der Demokratie“ sind, nichts mit „Geo-Ökonomie“ zu tun haben, sondern „alles mit den rohen Machtspielen zu tun haben, die dazu bestimmt sind, das wichtigste Clausewitzsche Ziel des Krieges zu erreichen – ‚unseren Feind zu zwingen, sich unseren Willen zu unterwerfen'“. Und „für Amerika ist der größte Teil der Welt der Feind“.

Martyanov fühlt sich auch gezwungen, das zu aktualisieren, was er seit Jahren hervorragend beherrscht: die Tatsache, dass die Ankunft von Hyperschallraketen „die Kriegsführung für immer verändert hat“. Die Khinzal, die bereits 2017 eingesetzt wurde, hat eine Reichweite von 2000 km und „ist von bestehenden US-Raketenabwehrsystemen nicht abfangbar“. Die 3M22 Zircon „verändert das Kalkül sowohl der See- als auch der Bodenkriegsführung komplett“. Der Rückstand der USA gegenüber Russland bei den Luftabwehrsystemen sei „massiv, und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ“.

Desintegration qualifiziert sich zusätzlich als scharfe Kritik des eminent postmodernen Phänomens – mit unendlicher kultureller Fragmentierung und der Weigerung zu akzeptieren, dass „die Wahrheit bekannt ist und man sich auf sie einigen kann“ -, das für das gegenwärtige soziale Re-Engineering der USA verantwortlich ist, in Verbindung mit einer Oligarchie, die „realistisch betrachtet nicht sehr intelligent ist, obwohl sie reich sind“.

Und dann ist da noch die zügellose Russophobie. Martjanow schlägt endgültig Alarm: „Natürlich sind die Vereinigten Staaten immer noch in der Lage, einen Krieg mit Russland zu beginnen, aber wenn sie das tun, wird das nur eines bedeuten – die Vereinigten Staaten werden aufhören zu existieren, ebenso wie der größte Teil der menschlichen Zivilisation. Das Schreckliche daran ist, dass es in den USA einige Menschen gibt, für die selbst dieser Preis zu gering ist.“

Am Ende kann sich ein kühler wissenschaftlicher Intellekt nur auf solide Realpolitik verlassen: Unter der Annahme, dass die USA einen vollständigen Zerfall in „separatistische Territorien“ vermeiden, betont Martyanov, dass der einzige Weg für die amerikanische „Elite“, irgendeine Art von Kontrolle „über Generationen, die zunehmend durch Drogen aufgeweckt oder desensibilisiert werden“ aufrechtzuerhalten, durch Tyrannei ist. Eigentlich Techno-Tyrannei. Und das scheint das tapfere neue dysfunktionale Paradigma weiter unten auf der Straße zu sein.