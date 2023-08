Die Auswirkung des Golfstroms auf das Klima

Treibhausgase sind natürlich vorkommende Gase (vor allem Wasserdampf, Methan und CO2) in der Atmosphäre. Indem sie einen Teil des Sonnenlichts und der von der Erde abgestrahlten Wärme absorbieren, gewährleisten sie die Lebensbedingungen auf unserem Planeten. Der Treibhauseffekt, den sie verursachen, ist also ein natürliches Phänomen.

Das Kyoto-Protokoll identifiziert eine Reihe von Gasen als Hauptverursacher des Treibhauseffekts, die zu einer (übermäßigen) Speicherung der Sonnenwärme auf der Erde führen und möglicherweise den Klimawandel verursachen.

Die Wissenschaft jongliert mit Zahlen und Prozentsätzen, dass es eine Freude ist. Die Tatsache, dass die Zahlen stark variieren (je nachdem, wer sie nennt) und dass die Grundlage, auf der die Zunahme der Treibhausgase berechnet wird, völlig ungewiss ist, lässt niemanden ruhig schlafen.

So behauptet unter anderem die belgische Website klimaat.be, dass die CO ₂-Konzentration seit 1750 um mehr als 45% gestiegen sei. Wieviel CO₂ im Jahre 1750 ausgestoßen wurde und was die Ursache dafür war (damals gab es noch keine Industrie und jeder reiste mit Pferd und Wagen), wird nicht erwähnt, was eine Beleidigung des menschlichen Intellekts ist.

Die EU veröffentlicht dann alle möglichen Berichte, in denen Prozentzahlen genannt werden, die ebenfalls keine Grundlage haben, aber zu der Schlussfolgerung führen, dass Treibhausgasemissionen aus menschlichen Aktivitäten (wie Verbrennung von Kohle/Öl/Gas, Abholzung und Landwirtschaft) verantwortlich sind. Die globale Erwärmung beträgt seit Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 1,1°C, obwohl auch dies völlig unbewiesen ist und durch die gängige Praxis widerlegt wird (obwohl die Medien alles tun, um die Menschen glauben zu machen, dass es glühend heiß ist).

Ein (natürliches) Phänomen, über das nie gesprochen wird, ist der Einfluss des Golfstroms auf das Klima der Nordhalbkugel. Dieses Phänomen wird seit 1831 erforscht und ist längst nachgewiesen, kartiert und Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Studien und anderer Veröffentlichungen auf offiziellen Regierungswebsites.

„Das Wetter in den USA und Europa hängt stark von dieser Meeresströmung ab“.

„Ein wesentlicher Beitrag des Golfstromsystems ist seine wärmende Wirkung auf das Klima der angrenzenden Landgebiete.“

Der Golfstrom bildet eine Schleife, die warmes Wasser mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 16 bis 26 km pro Stunde von der südlichen Hemisphäre (Golf von Mexiko) zur nördlichen Hemisphäre transportiert. Der Golfstrom bestimmt das Klima an Land und in den Ozeanen und hat Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und das Leben auf der Erde im Allgemeinen.

Im Juli 2023 betrug die Temperatur des warmen Golfstroms: 85,5° F oder 29,4° C, was innerhalb der üblichen Durchschnittswerte liegt.

Was ist nun das Problem mit dem Golfstrom?

1. Der Golfstrom verlagert sich seit einiger Zeit in den hohen Norden, wodurch dort die Landtemperaturen ansteigen und die Eiskappen schmelzen. Das ist kein neues Phänomen, sondern ein zyklischer Prozess.

„Der Golfstrom könnte sich mit mehr Niederschlag im hohen Norden verstärken“

2. Außerdem verlangsamt sich der Golfstrom, was zu einer längeren Verweildauer des warmen Wassers und zu einem Anstieg der Landtemperaturen an bestimmten Stellen führt, wo der Golfstrom in Küstennähe verläuft. Auch dies ist zyklisch.

„Der Golfstrom verlangsamt sich. Das könnte einen Anstieg des Meeresspiegels und höhere Temperaturen bedeuten.“

Wenn der Golfstrom zum Stillstand kommt, haben wir bald wieder eine Eiszeit. Wenn sich der Golfstrom verlagert oder verlangsamt, hat das Auswirkungen auf das Klima (wärmer oder kälter, je nachdem, wo sich der Golfstrom befindet).

Die EU, die USA und die lokalen Regierungen sind sich zweifellos bewusst, dass wir es hier mit einem natürlichen zyklischen Phänomen zu tun haben, dass das Klima über Millionen von Jahren bestimmt hat und gegen das der Mensch und die Technik nichts ausrichten können (man denke an die früheren Eiszeiten, auf die eine globale Erwärmung folgte).