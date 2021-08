Die autoritäre Herrschaft & die Hoffnung nach 2032

Nach Berichten aus Regierungskreisen hat der IWF sämtliche Zentralbanken angewiesen, bis 2022 das Papiergeld abzuschaffen und auf eine digitale Währung umzustellen. Das Ziel dahinter besteht in der Vernichtung der Schattenwirtschaft, damit auf ausnahmslos alle Wirtschaftstätigkeiten Steuern bezahlt werden müssen. Deswegen gibt es auch einen so starken Trend hin zu Sachwerten mit der Folge eines Preisanstiegs bei Immobilien, Sammlerstücken und Aktien. Es handelt sich dabei um Kapital auf der Flucht vor diesem totalen Kontrollzwang. Ein Haus am Strand beispielsweise, von dem ich persönlich weiß, dass es 1992 für 1,2 Millionen Dollar verkauft wurde, steht jetzt für 7,8 Millionen Dollar zum Verkauf.

Ahnungslose Politikerkaste

Sogar der ukrainische Präsident hat gerade ein Gesetz unterzeichnet, mit dem es der Zentralbank erlaubt wird, eine digitale Währung auszugeben. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass die Mächtigen tatsächlich intelligent sind – FALSCH! Wer an unseren Weltwirtschaftskonferenzen teilgenommen hat, der wird vielleicht meinem Schwiegersohn begegnet sein. Einmal wollte er mich zu einer Gruppensitzung mit Kongressabgeordneten begleiten. Ich war einverstanden, warnte ihn aber, dass er den Staatsapparat hinterher nie wieder so sehen würde wie zuvor. Als wir wieder gingen, drehte er sich zu mir um und sagte: „Die sind wirklich völlig ahnungslos!“

Naive Politikerkaste

Abgeordnete verfügen über keinerlei Erfahrung aus der Geschäftswelt. Es verhält sich in etwa so, als würde man mich mit der Leitung der chirurgischen Abteilung eines Krankenhauses betrauen. Ich könnte vielleicht in deren Verwaltung tätig sein, aber ich wüsste nicht, wie ich eine Operation durchführen müsste. Abgeordnete sind in der Regel Juristen und daher haben sie keine Vorstellung über die inneren Mechanismen der Weltwirtschaft. In ihrer Vorstellung sind sie für das Schreiben von Gesetzen verantwortlich und wenn sie eines geschrieben haben, dann gehen sie ohne sich weitere Gedanken über unbeabsichtigte Konsequenzen davon aus, dass die Menschen ihrem Gesetz gehorchen werden.

Totale Überwachung der Geldströme

Die Abschaffung des Papiergeldes ist ein alter Traum der Politik. Sie erhoffen sich damit, dass sie in diesem Fall jeden Cent an Steuern eintreiben können und sich niemand mehr um seine Steuern drücken kann. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erklärte, dass sie sich mit der Umstellung auf digitales Geld in der Lage sieht, bei jedem kontrollieren zu können, wofür genau das Geld ausgegeben wird. Die Bank of England bewarb das digitale Geld damit, dass Eltern bei ihren Kindern nachvollziehen könnten, wofür diese ihr Taschengeld ausgeben. Das wirkliche Problem daran ist, dass auch die Regierung diese Möglichkeit nutzen kann, um die Ausgaben aller Bürger zu überwachen. Bei der BBC gab es vor einiger Zeit ein Bericht, wonach jetzt auch Kinder ab 6 Jahren Debitkarten erhalten können, weil es laut Regierung den Eltern dabei helfen wird, die Ausgaben der Kinder zu überwachen. Vermutlich erachten sie dies als eine Maßnahme für die nationale Sicherheit.

Abschaffung der Demokratie

In der Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums und der Vereinten Nationen als Ziel Nummer Acht genannt wird die Beendigung von „Populismus“, nachdem das amerikanische Wahlvolk es gewagt hatte, einen Nichtpolitiker wie Trump zu wählen. Sie wollen mit dem Ziel sämtliche Möglichkeiten des Volkes beseitigen, einen Eingriff in die politische Marschrichtung zu nehmen. Sie wollen der Demokratie ein Ende setzen.

Das Ende des Sozialismus

All diese Entwicklungen können nur deswegen ablaufen, weil die gesamte von der Politik beherrschte Wirtschaftssystem zusammenbricht. Tatsächlich spielt sich gerade alles genau so ab, wie es unser Computer prognostiziert hat und wie wir im letzten Jahrzehnt auf allen unseren Konferenzen vermittelt haben. Der Sozialismus garantierter staatlicher Renten und der ewigen Schuldenfinanzierung geht zugrunde. Denn Beginn dieses Absturzes markierte im Jahr 2014 die Senkung der Zinssätze in den negativen Bereich durch die EZB, da damit der gesamte europäische Anleihenmarkt zerstört wurde und die Pensionsfonds in die Zahlungsunfähigkeit rutschten.

Der Weg in den Autoritarismus

Trotz allem haben Politiker ausreichend viel Gespür für ihre Situation. Sie wissen, dass ihre Paläste nach einem Zahlungsausfall gestürmt würden und sie vom Mob an die nächste Laterne getrieben würden, denn sie werden genau dann erkennen, dass sämtliche der rosigen Versprechungen eine einzige große Lüge darstellten. Die einzige Möglichkeit, sich an der Macht zu halten, besteht darin, noch rechtzeitig zu einer autoritären Staatsführung überzugehen.

Der Weg heraus aus dem Autoritarismus

Mit dem Heranrücken des Jahres 2024 als entscheidender Wegscheide werden immer mehr Menschen begreifen, was sich vor ihren Augen abspielt. Es wird die letzte Chance darstellen, den Pfad zu verlassen, auf dem wir sind. Vielleicht wird dann eine neue Regierungsform kommen, die ein Licht am Ende des Tunnels bietet. Ab 2032 wird es dann wieder aufwärtsgehen, wobei die große Frage darin besteht, wie man sich für das Endspiel davor am besten rüstet.

Der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich – plant die „absolute Kontrolle“ über das Geld, das wir alle ausgeben