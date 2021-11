Die Bedeutung des russischen Verbots eines antizionistischen Films aus der Sowjetzeit als extremistisch

Dies ist ein sehr symbolisches Zeichen für „Israel“, dass Russland seine Empfindlichkeiten zutiefst respektiert, da es zeigt, dass Moskaus offizielle Ansichten zunehmend mit denen Tel Avivs konvergieren, wenn es darum geht, einige antizionistische Äußerungen als antisemitisch zu betrachten.

Viele wichtige Meinungsmacher in der Alt-Media-Community (AMC) verbreiten seit Jahren Lügen über die russische Außenpolitik, um die Wunschphantasien ihres Publikums zu bedienen. Sie tun dies aus Gründen des Egos, der Ideologie und auch des finanziellen Gewinns, wobei letzteres mit den Clickbait-Werbeeinnahmen ihrer Websites und dem Sammeln von Geldern von wohlmeinenden, aber naiven Menschen zusammenhängt. Eine der beliebtesten Lügen, die über Russland verbreitet werden, ist, dass es „antizionistisch“, „gegen Israel“ und „heimlich mit dem iranischen Widerstand verbündet“ sei.

Ein kurzer Blick auf Präsident Putins Zitate über „Israel“ im Laufe der Jahrzehnte, die von der offiziellen Kreml-Website stammen, entlarvt diese falschen Behauptungen, doch nur wenige, die auf diese Lügen hereingefallen sind, haben sich jemals die Mühe gemacht, sie zu überprüfen. Die eigennützigen Gatekeeper der AMC greifen diejenigen aggressiv an, die solche „politisch unbequemen“ Fakten verbreiten, weil sie insgeheim „Zionisten“ und/oder „Spione“ sind. Die wichtigsten Einflussnehmer des AMC und die Moderatoren der „pro-russischen“ Gruppen löschen routinemäßig abweichende Kommentare und verbieten diejenigen, die sie verfassen, wodurch verhindert wird, dass die Wahrheit an Boden gewinnt und diejenigen erreicht, die sie am dringendsten benötigen.

Allerdings wird es für sie sehr viel schwieriger werden, ihr Publikum zu manipulieren, nachdem Russland gerade einen antizionistischen Film aus der Sowjetzeit als extremistisch verboten hat. Dabei handelt es sich auch nicht um „Fake News“, wie die Gatekeeper in einem verzweifelten Versuch, ihr profitables Fake-News-Narrativ zu schützen, instinktiv behaupten könnten. Es wurde von der öffentlich finanzierten RIA Novosti berichtet, die eine perfekte Erfolgsbilanz bei der genauen Vermittlung von Fakten an ihr Publikum hat. Man kann ihr nicht glaubhaft vorwerfen, Teil einer „zionistischen/Spionage-Verschwörung“ zu sein. RIA Novosti wird buchstäblich von der russischen Regierung selbst geleitet.

Im Folgenden gibt Google Translate den vollständigen Text wieder, um dem Leser die Arbeit zu erleichtern:

„Das Justizministerium hat den in der UdSSR gedrehten Film über „Zionisten“ als extremistisch eingestuft

Der sowjetische Dokumentarfilm „Secret and Clear. Ziele und Taten der Zionisten „*, der 1973 gedreht wurde, steht auf der Liste der extremistischen Materialien, wie aus der entsprechenden Liste des russischen Justizministeriums hervorgeht.

Nach den veröffentlichten Informationen wurde der Film am 8. November in die Liste der extremistischen Materialien aufgenommen.

„Die Videoaufnahme mit dem Titel „Secret and Clear. Ziele der zionistischen Taten „*, bei dem es sich um einen Schwarz-Weiß-Film mit einer Dauer von einer Stunde, 28 Minuten und einer Sekunde bis zu einer Stunde, 28 Minuten und 16 Sekunden handelt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Liste besagt, dass der Film „mit einem Bild von antiken Skulpturen und einem Text auf dem Bildschirm beginnt:“ Dieser Film legt die Fakten dar … „, endet mit einem Bild der Natur und einem Baum in seinen Spinnweben, begleitet von den Worten:“ Ist der Baum zu einem langsamen Tod verdammt oder wird er von diesem Netz aus Würmern befreit? „

Nach Angaben des Justizministeriums wurde dieser Film durch eine Entscheidung des Stadtgerichts Syktyvkar vom 5. Juli 2021 in die Liste extremistischer Materialien aufgenommen.

Im Internet, in den sozialen Netzwerken, findet man diesen 1973 gedrehten Film. In der Beschreibung des Videos heißt es, dass der Film, der von „subversiven Aktivitäten“ gegen die UdSSR handelt, keine weite Verbreitung gefunden hat.

Material als extremistisch eingestuft.

Dies ist ein rechtlich bedeutsamer und politisch symbolischer Schritt, der eine genauere Analyse verdient.

Erstens diskreditiert er vollständig die falschen Russland-Befürworter in der AMC, die all die Jahre Lügen über Russlands Beziehungen zu „Israel“ verbreitet haben, insbesondere diejenigen, die behaupteten, Präsident Putin sei „insgeheim ein Antizionist“. In Anbetracht des offiziellen Charakters dieses Berichts, der von der öffentlich finanzierten RIA Novosti stammt, kann er mit jedem geteilt werden, der durch diese Propagandakampagne in die Irre geführt wurde, um ihm die Augen für die widerlegbare Tatsache zu öffnen, dass er in diesen Fragen belogen wurde. Objektive Beobachter sollten nun erkennen, dass einige Ausdrucksformen des Antizionismus in Russland als extremistisch angesehen werden.

Dies bringt die Analyse zu ihrem zweiten Punkt, nämlich dass Präsident Putin sich im Januar 2020 persönlich verpflichtet hat, alle Formen des Antisemitismus zu bekämpfen, wo auch immer in der Welt sie auftreten mögen, als er auf dem „Remembering The Holocaust: Fighting Antisemitism Forum“, das in der Gedenkstätte Yad Vashem stattfand. Er hat nicht „5D-Schach gespielt“ oder „den Westen/Israel/etc. verunsichert“, wie die einflussreichen AMC-Lügner behaupteten, sondern aufrichtig seine leidenschaftlichen Ansichten zu diesem Thema mitgeteilt. In den Augen von Präsident Putin sind einige antizionistische Äußerungen wie der sowjetische Film tatsächlich antisemitisch.

Drittens ist der Zeitpunkt der Benennung möglicherweise nicht zufällig gewählt. Der Film hätte schon vor Jahren verboten werden können, aber die Einstufung als extremistisch kommt kurioserweise kurz nach dem Treffen von Präsident Putin mit dem neuen „israelischen“ Premierminister Bennett im letzten Monat, bei dem dieser in Anspielung auf seinen berühmten Philo-Semitismus die „besondere Beziehung zum jüdischen Volk“ seines Gastgebers lobte. Erwähnenswert ist auch, dass „Israel“ unmittelbar nach dem fünfstündigen Treffen seine anti-iranische Bombenkampagne in Syrien drastisch verschärft hat. Vor diesem Hintergrund könnte Russland das Verbot als symbolische Respektsbekundung gegenüber „Israel“ getätigt haben.

Alles in allem bestätigt diese Erkenntnis die Ernsthaftigkeit von Präsident Putins Versprechen aus dem vergangenen Jahr, alles zu bekämpfen, was er als Antisemitismus betrachtet, in welcher Form auch immer er in der Welt auftritt, und damit in seinem eigenen Land zu beginnen, um das beste Beispiel für sein Engagement zu geben. Dies ist ein sehr symbolisches Zeichen für „Israel“, dass Russland seine Empfindlichkeiten respektiert, denn es zeigt, dass sich die offiziellen Ansichten Moskaus immer mehr denen Tel Avivs annähern, wenn es darum geht, bestimmte antizionistische Äußerungen als tatsächlich antisemitisch zu betrachten. So sehr sie sich auch bemühen, die Gauner der AMC können diese „politisch unbequemen“ Fakten nicht leugnen.