Die BESTEN Auswanderziele 2022 (Coronapolitik, Finanzen, Politik)

Wir stecken in schwierigen Zeiten und immer mehr Deutsche denken darüber nach, das Land zu verlassen. Gründe hierzu gibt es viele, Corona-Wahn, Klima-Wahn, Energiekrise, drohende Enteignungen, politisches Versagen an jeder Ecke und vieles mehr. Doch welche Länder sollte man sich besonders anschauen, welche harte und weiche Fakten sind zu beachten und was muss man beim Auswandern alles bedenken? Diesen Fragen gehe ich in dieser Folge „Finanzielle Intelligenz“ nach und präsentiere euch meine TOP 5 Tipps für ein erfolgreiches Auswandern + mein eigenes Auswanderungsziel! Viel Spaß!