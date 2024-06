Die besten Tipps zur Entgiftung Ihres Körpers

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Vor zehn Jahren hatte der durchschnittliche Deutsche 20 Gifte über der Nachweisgrenze im Blut. Heute liegt der Durchschnitt bei über 500 – ein Hinweis darauf, dass eine Entgiftung für jeden notwendig ist

Wenn der Körper mit künstlich hergestellten Giften belastet ist, neigt er dazu, diese in Kompartimente aufzuteilen. Irgendwann erreichen diese Kompartimente eine bestimmte Toxizitätsschwelle, an der das Immunsystem das mikrobielle Wachstum in diesem Bereich nicht mehr kontrollieren kann, was zu einer chronischen Infektion führt

Zwei wichtige wasserlösliche Toxine sind das Impfstoffkonservierungsmittel Thimerosal (Quecksilber) und das Herbizid Glyphosat, die in der Regel in Bereichen wie den Nieren, der Lunge und den Knochen abgelagert werden

Beispiele für fettlösliche Toxine sind Benzolderivate, Insektizide, Pestizide und Herbizide. Sie lagern sich gerne im Fettgewebe ab, was sie zu starken Neurotoxinen macht, da das Gehirn hauptsächlich aus Fett besteht

Wasser- und fettlösliche Toxine erfordern unterschiedliche Methoden der Entgiftung. Es werden Strategien für die Entgiftung von Glyphosat, Aluminium, fettlöslichen Toxinen und Parasiten, die Toxine ansammeln und speichern, vorgestellt

Dr. Dietrich Klinghardt ist bekannt für seine erfolgreiche Behandlung von neurologischen Erkrankungen und Borreliose mit integrativer Medizin. Ursprünglich aus Berlin, Deutschland, praktiziert Klinghardt seit über 35 Jahren als Arzt in den USA. Er behandelt auch Patienten in England und der Schweiz.

In der Schweiz gehörte er zu einer Gruppe, die eine Verfassungsänderung veranlasste, die alternative Medizin zu einem verfassungsmäßigen Recht für alle Bürger machte. Das schließt Homöopathie, Neurotherapie, Akupunktur und alle anderen praktischen Heilmethoden ein.

„Es ist das einzige Land auf der Welt, in dem Komplementärmedizin oder alternative Medizin das Geburtsrecht eines jeden Bürgers ist“, sagt er. „Als wir das geschafft hatten, stellte ich sicher, dass ich eine [medizinische] Zulassung in der Schweiz bekam, als möglichen Fluchtweg vor den Kräften, die hier [in den USA] manchmal sehr hinderlich sind.”

Hier wird die Bedeutung der Entgiftung für die allgemeine Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten erörtert, und es werden einige von Klinghardts besten Tipps für die Entgiftung vorgestellt. Dr. Richard Straube, ein deutscher Toxikologe, entwickelte ein Blutwaschverfahren (Apherese), bei dem Giftstoffe aus dem Blut gefiltert werden und dann mit Hilfe von kostengünstigen Labortests analysiert werden können.

„Vor zehn Jahren fand er in der Bevölkerung im Durchschnitt 20 Toxine über der Nachweisgrenze“, sagt Klinghardt. „In nur 10 Jahren ist diese Zahl auf über 500 angestiegen, was eine schockierende Zahl ist … Das ist ein exponentieller Anstieg, der nicht mit dem Leben vereinbar ist … Er ist gerade dabei, diese Forschung zu veröffentlichen. Er hat die Forschung an 1.200 Patienten durchgeführt. Es ist eine der größten toxikologischen Studien. Die Spitzenreiter sind natürlich Aluminium, Barium, Lithium und Strontium. Das sind die [Giftstoffe] des Geo-Engineering. Es lässt sie quasi auf uns herabregnen. Aus diesem Grund – und viele dieser Toxine sind speziell mitochondriale Toxine – ist die Entgiftung … eine Überlebensstrategie für alle.“

Toxizität und Infektionskrankheiten gehen Hand in Hand

Wenn Ihr Körper mit vom Menschen verursachten Toxinen kontaminiert ist, neigt er dazu, diese in Kompartimente einzuteilen. Irgendwann erreichen diese Körperkompartimente einen bestimmten Schwellenwert an Toxizität, an dem das Immunsystem das mikrobielle Wachstum in diesem Bereich nicht mehr kontrollieren kann.

„Dies sind dann die Bereiche, in denen sich die Mikroben ansiedeln, ob es sich nun um Bartonellen, Borreliose, Babesien oder Herpesviren handelt. Sie sind nicht überall, aber gleichzeitig haben sie sich in bestimmten Körperkompartimenten sehr streng eingerichtet”, erklärt Klinghardt. Aus diesem Grund kann man nicht mehr zwischen der Toxizität und der Infektion unterscheiden, denn beides gehört zusammen. Es ist ein Gesamtpaket”, so Klinghardt.

„Seit 20 Jahren setze ich mich für die Borreliose ein und habe Behandlungen entwickelt, die keine Antibiotika beinhalten, denn es ist ein absoluter Fehler, Borreliose mit Antibiotika zu behandeln“, sagt er. „Wir wissen inzwischen zu viel über das Mikrobiom und wie empfindlich die Strukturen sind. Die jüngste Entwicklung in den letzten zwei Jahren war meine Arbeit mit Judy Mikovitz. Sie war Teil unserer Denkfabrik, die wir 2006 oder 2007 einberufen hatten, und versuchte damals, uns auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass in unserer DNA Retroviren eingebettet sind und dass bestimmte Umweltbedingungen unsere Mechanismen, diese Viren zum Schweigen zu bringen, außer Kraft setzen, so dass sie aktiv werden können … Das bekannteste Retrovirus ist das Humane Immundefizienz-Virus (HIV), aber es gibt Hunderte von anderen. Die meisten von ihnen sind immunsuppressiv. Ich würde den Begriff ‘immunstörend’ vorziehen. Einige Aspekte des Immunsystems werden hochreguliert, andere werden herunterreguliert. Das macht uns enorm anfällig für Borreliose, Mykoplasmen und Bartonellen … Entgiftung … ist eine absolute Notwendigkeit, um diese verrückte Zeit zu überleben.“

Toxine können entweder wasser- oder fettlöslich sein. Zwei wichtige wasserlösliche Toxine sind das Impfstoffkonservierungsmittel Thimerosal (Quecksilber) und das Herbizid Glyphosat. Klinghardt zufolge werden sie in der Regel in Bereichen wie den Nieren, der Lunge und den Knochen abgelagert.

Beispiele für fettlösliche Toxine sind Benzolderivate, Insektizide, Pestizide und Herbizide. Sie lagern sich gerne im Fettgewebe ab, was sie zu starken Neurotoxinen macht, da das Gehirn hauptsächlich aus Fett besteht. Wasser- und fettlösliche Toxine erfordern unterschiedliche Methoden der Entgiftung.

Entgiftungsstrategie für Glyphosat

Sie haben vielleicht über 20.000 Chemikalien in Ihrem Körper, aber zwei davon sind besonders gefährlich für Ihr Gehirn: Glyphosat und Aluminium. Glyphosat ist ein Analogon der Aminosäure Glycin. Es lagert sich dort an, wo Sie Glycin benötigen. Wichtig ist, dass Glycin im Entgiftungsprozess verbraucht wird, weshalb viele von uns nicht genug Glycin für eine effiziente Entgiftung haben.

Um Glyphosat auszuscheiden, müssen Sie Ihren Körper mit Glycin sättigen. Klinghardt empfiehlt, einige Wochen lang zweimal täglich einen Teelöffel (4 Gramm) Glycinpulver einzunehmen und dann die Dosis auf einen viertel Teelöffel (1 Gramm) zweimal täglich zu senken. Auf diese Weise wird das Glyphosat aus dem Körper geschleust und kann über den Urin ausgeschieden werden.

Ich persönlich nehme schon seit einiger Zeit zweimal täglich 1 Gramm ein. Das Glycin ist preiswert und schmeckt tatsächlich süß. Am besten nimmt man es zu der Zeit ein, wenn man Lebensmittel isst, die mit Glyphosat kontaminiert sein könnten.

„Zumindest eine Zeit lang verwenden wir hohe Dosen von Glycin. Es gibt keine Probleme damit. Die andere Studie, die veröffentlicht wurde, ist zugegebenermaßen nur eine Hühnerstudie, die zeigt, dass Huminsäure und Fulvosäure die Organsysteme eines Huhns vollständig reinigen können … Wir nehmen also eine Zeit lang Glycin ein. Wir überwachen die Urinausscheidung von Glyphosat. Wenn sich diese verlangsamt – bei manchen Menschen nach zwei Monaten, bei anderen nach sechs Monaten – nehmen wir das Glycin zurück und gehen auf eine geringere Dosis über.“

Wie man Aluminium entgiftet

Aluminium ist sogar noch unheimlicher. Stephenie Seneff, Ph.D., hat gezeigt, dass Aluminium, wenn es in den extrazellulären Raum gelangt, die Spannung an den Zellwänden – die spannungsgesteuerten Kanäle – vollständig verändert und eine tiefgreifende Wirkung auf die Mikrostruktur dieser Matrix hat.

„Es beeinträchtigt im Grunde die Rezeptoren, die wir an der Zellwand haben, Hormonrezeptoren, Neurotransmitterrezeptoren, Insulinrezeptoren. Sie alle werden durch Aluminium durcheinander gebracht. Es hat eine sehr, sehr starke Wirkung, stärker als jedes andere Toxin”, sagt Klinghardt. „Die Arbeit von Seneff zeigt, dass Glyphosat ein Chelatbildner ist. Wenn man Glyphosat in der Nahrung hat, bindet es alle Spurenelemente. Sie stehen dann nicht mehr für die Aufnahme zur Verfügung. Es entzieht uns die Spurenelemente. Es gibt jedoch eine Ausnahme, und das ist Aluminium. Es funktioniert wie ein Shuttle-Agent für Aluminium. Es bindet Aluminium, transportiert es durch die Darmwand in das Gewebe und verteilt es dort.“

Eine häufige Erkrankung im Zusammenhang mit Aluminiumtoxizität ist die Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), die heutzutage sehr häufig vorkommt. Aluminiumhydroxide – wie sie in Antazida enthalten sind – stören die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen im Darm. Da es sich um ein Metall handelt, hat es auch eine Affinität zum Nervensystem und neigt dazu, sich im Gehirn, im Rückenmark und im enterischen Nervensystem des Darms zu sammeln. An all diesen Orten blockiert es lebenswichtige Funktionen.

Um Aluminium auszuscheiden, müssen Sie Ihre Aufnahme von Kieselsäure erhöhen. Klinghardt empfiehlt, dafür kieselsäurereiche Kräuter wie Koriander zu verwenden. „Dr. Yoshiaki Omura hat vor 20 Jahren eine Studie durchgeführt, in der er gezeigt hat, dass man den Aluminiumgehalt im Tiermodell sehr schnell senken kann, indem man einfach einen Korianderextrakt verabreicht“, sagt er. Weitere gute Optionen sind Schachtelhalm (der ebenfalls viel Kieselsäure enthält) und ein liposomales Kieselsäureprodukt namens BioSil.

Auch Zitronensäure mobilisiert erwiesenermaßen Aluminium. Eine einfache und kostengünstige Strategie ist es, etwas Zitrone in eine Flasche Wasser zu pressen und es über den Tag verteilt zu trinken. Apfelsäure – Apfelessig – ist eine weitere Möglichkeit. Sie können auch Apfelsäure in Kapselform kaufen oder Magnesiummalat verwenden.

„Ärzte können Desferal verwenden. Es ist ein Injektionsmittel, das einmal pro Woche subkutan gespritzt wird. Es ist ein ausgezeichnetes Entgiftungsmittel. Es ist jedoch fraglich, ob es die Blut-Hirn-Schranke überwindet oder nicht. Kieselerde tut es. Desferal wahrscheinlich nicht, aber man kann das Aluminium im Körper mit einer einmal wöchentlichen Injektion entgiften.“

Wie man fettlösliche Toxine ausscheidet

Um fettlösliche Toxine auszuscheiden, empfiehlt Klinghardt eine Kombination aus Sauna und Bindemitteln wie Chlorella, Ecklonia cava (eine Braunalge) und magensaftresistentem Gel wie methylierter Kieselsäure und Zeolith. Eines oder mehrere dieser Mittel sollten idealerweise täglich eingenommen werden. Beim Saunieren werden die freigesetzten Giftstoffe durch diese Mittel gebunden, so dass sie sicher ausgeschieden werden können und nicht wieder aufgenommen werden.

„Tun Sie das regelmäßig und achten Sie auf Ihre Darmtransitzeit; sie sollte 24 Stunden oder weniger betragen. Das heißt, wenn Sie etwas verschlucken, das nicht verdaulich ist, sollte es innerhalb von 24 Stunden am anderen Ende wieder herauskommen. Wir haben einige Patienten, bei denen die Transitzeit 20 Tage oder mehr beträgt. Diese Menschen sind nicht in der Lage, etwas über den Dünndarm auszuscheiden. Sie sind wirklich dem Untergang geweiht. Dann wird es zur Priorität, die Verdauung in Gang zu bringen. Das ist vor allem das Problem der Parasiten. Das ist sozusagen mein anderes Hobby – Parasiten zu diagnostizieren und zu behandeln.“

Parasiten bekämpfen

Viele Parasiten, insbesondere Würmer, aber auch Pilze und Candida, können ein Vielfaches ihres Körpergewichts an Giftstoffen aufnehmen. So sind viele Würmer beispielsweise in der Lage, Blei um das 300-fache im Vergleich zum Gewebe des Wirts zu konzentrieren. Die Parasitenbelastung eines Wirtes ist auch ein Bioindikator für die Toxizität der Umgebung dieses Wirtes.

„Jeder chronische Borreliose-Patient ist auch voll von Parasiten“, sagt Klinghardt. „Wenn man diese nicht behandelt, ist es erwiesen, dass die Würmer im Lyme-Patienten selbst mit Lyme-Spirochäten infiziert sind. Wenn man eine Antibiotikabehandlung durchführt, schadet sie den Parasiten nicht. Die Lyme-Spirochäten ziehen sich einfach in die Würmer zurück, warten, bis man mit den Antibiotika fertig ist und schlüpfen dann wieder heraus. Die Lehre ist, von groß nach klein zu behandeln. Bei einem chronisch kranken Patienten sollte man immer von Parasiten ausgehen. Behandeln Sie sie und gehen Sie dann langsam zurück.“

Leider gibt es nur wenige wirksame Tests zur Beurteilung der Parasitenbelastung. Klinghardt verwendet autonome Reaktionstests (ART) und verschreibt auf der Grundlage dieser Tests verschiedene Cocktails von Antiparasitika. Da man weiß, dass Parasiten mit Toxinen beladen sind, möchte man sie aus dem Gewebe und in den Darm locken, wo sie sicher ausgeschieden werden können.

Klinghardt verwendet dafür die Gubarev-Protokolle. Dabei handelt es sich um Einlaufprotokolle, die von einem russischen Wissenschaftler entwickelt wurden. Sobald keine Parasiten mehr zu finden sind, verabreicht er dem Patienten antiparasitäre Mittel wie Rizol Kappa und Rizol Gamma – ozonisierte Pflanzenöle von BioPure.

„In letzter Zeit gibt es eine unglaubliche Zunahme an Literatur, die zeigt, dass so ziemlich jedes medizinische Antiparasitikum auch zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Albendazol, eine monatliche Behandlung, kostete früher 80 Dollar. Dann kamen die Artikel über Krebserkrankungen, die damit geheilt wurden. Jetzt kostet es 24.000 Dollar pro Monat … Wir verwenden die antiparasitären Medikamente, die Mehrzweckmedikamente. Es kommt vor, dass die internen Wege einer Krebszelle den Wegen des Parasiten ähnlich sind. Es ist eine sehr gute Strategie, mit der chronischen Behandlung [von Parasiten] früh zu beginnen, bevor man sich um Borreliose oder Mykoplasmen kümmert … Das Hauptproblem bei Parasiten ist folgendes: Wenn man einen Parasiten unterbehandelt, das heißt, wenn man eine Dosis eines Krauts oder eines Medikaments verwendet, die nicht ausreicht, um ihn abzutöten, aber ausreicht, um ihn krank zu machen, wird dieser Parasit riesige Mengen an Biotoxinen ausstoßen, die einen wirklich tödlich krank machen. Der Trick bei der Parasitenbehandlung besteht darin, von Anfang an hoch und stark zu sein, damit diese Kreaturen nicht zurückschießen können … Parasiten kommen nur im Kot zum Vorschein, wenn der Parasit krank ist. Parasiten zeigen sich nicht auf diese Weise. Solange sie noch im Bauch, im Darm leben, kann man sie abtasten und man kann bestimmte Anzeichen feststellen, die auf eine richtige Diagnose hindeuten. Aber leider wandern die Larvenstadien vieler Parasiten in die Lunge und landen auch im Gehirn. Zystizerkose ist die Bezeichnung für diese Larvenstadien von Bandwürmern im Gehirn. Das sehen wir immer wieder. Bei Kindern, die Anfälle haben, ist es meistens dieses Problem. Sie sind leicht zu behandeln … aber es ist schwierig, sie mit natürlichen Mitteln zu behandeln. Wir haben festgestellt, dass die natürlichen Kräuter, die wir verwenden, gut sind, wenn wir sie in Verbindung mit den Medikamenten einsetzen.“

Rektale Ozontherapie

Klinghardt setzt auch die Ozontherapie ein, wobei er die rektale Ozonverabreichung der Injektion vorzieht. „Viele unserer Patienten kaufen sich ein preiswertes Ozongerät und machen jeden Tag rektales Ozon“, sagt er.

Klinghardt hat mit einem der führenden Parasitologen in Indien zusammengearbeitet und die Auswirkungen von Parasiten auf Krankheiten untersucht. Es überrascht nicht, dass sie eine direkte, lineare Beziehung zwischen der Anzahl der Anaerobier im Dickdarm und dem Gesundheitszustand des Patienten fanden.

Je mehr Anaerobier der Patient in seinen Fäkalien hatte, desto kränker war er. Damals hatten sie kein Ozon zur Verfügung und behandelten die Patienten schließlich mit rektalem Sauerstoff. „Das war eine sehr erfolgreiche Strategie, um Menschen von chronischen Krankheiten zu befreien“, sagt er. Ozon ist eine noch wirksamere Option.

Die Vermeidung von EMF ist ebenfalls wichtig für eine wirksame Entgiftung

In einem früheren Interview sprachen wir auch darüber, wie wichtig es ist, bei der Behandlung chronischer Krankheiten die Strahlung elektromagnetischer Felder (EMF) von Handys, Modems und Wi-Fi-Routern zu vermeiden, da diese Exposition Krankheiten, einschließlich Infektionen, verschlimmert. Klinghardt kommentiert:

„Ich denke, das ist das wichtigste Thema unserer Zeit … Wi-Fi zerstört das Leben auf unserem Planeten. Das ist absolut keine Frage. Leider wirken Titan und Aluminium in unserem System wie eine Antenne für das Wi-Fi. Es gibt eine schöne Studie über Amalgam. Wenn man eine Amalgamfüllung hat und auf der Seite telefoniert, auf der sich die Füllung befindet, erhöht sich die Geschwindigkeit, mit der Quecksilber aus dem Zahn verdampft, um ein Vielfaches. Grundsätzlich vertreten wir den Standpunkt, dass der Körper metallfrei sein muss, um diese verrückte Zeit zu überstehen … Ein Telefonat – ich glaube, ein siebenminütiges Telefonat – aktiviert das Epstein-Barr-Virus für viele Jahre. Wir haben das veröffentlicht. Jeder von uns trägt diesen Virus in sich. Wenn Sie chronische Müdigkeit haben wollen, ist das ein großartiges Rezept … Es gibt einen direkten linearen Zusammenhang zwischen der kumulativen Belastung durch vom Menschen verursachte Strahlung und chronischen Krankheiten. Je mehr man ausgesetzt ist, desto kränker ist man … Dies muss geändert werden, wenn Menschen metalltoxisch sind. Sie konzentrieren die Strahlung in sich, und dann steigt sie exponentiell an … Die kombinierte Wirkung der Toxizität und des Wi-Fi hat diese Viren freigesetzt, die als humane endogene Retroviren bezeichnet werden. Das ist letztlich die Ursache für die Schwere der chronischen Krankheit.“

Zum Schutz vor EMF empfiehlt Klinghardt den baubiologischen Ansatz zur EMF-Sanierung, der eine Abschirmung des Hauses, insbesondere des Schlafzimmers, beinhaltet. Für den inneren Schutz empfiehlt er die Einnahme von Rosmarintinktur und/oder Propolistinktur.

Für den Umgang mit Retroviren hat Klinghardt eine Kräutermischung namens RetroV-Pulver von Ki Science entwickelt, die 10 Kräuter enthält. Es hat sich gezeigt, dass es den acht verfügbaren Medikamenten zur Unterdrückung von Retroviren überlegen ist. Zistrosentee und Brokkolisprossen sind zwei weitere wirksame Mittel gegen Retroviren.

Mehr Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Klinghardt unter klinghardtinstitute.com. Wenn Sie an einer Behandlung interessiert sind, können Sie sich an das Sophia Health Institute wenden, das Kliniken in Seattle und Marin County, Kalifornien, unterhält.

