Die Biowaffe ist die Spritze: Diana West warnt vor der dunklen und bösen Natur des Covid-Impfstoff-Programms (exklusiv)

„Es gibt alle möglichen Dinge im Werkzeugkasten der Impfstoffe, um dich zu töten oder zu kontrollieren.“

„Ich denke, man kann das Böse dieses Impfprogramms kaum überbewerten“, behauptet Diana West in einem exklusiven Interview für die RAIR Foundation USA. „Wir werden von Menschen mit einer dunkler Kriminalität regiert.“

West ist eine weitverbreitete Kolumnistin, ehemalige CNN-Mitarbeiterin, Bestsellerautorin und Yale-Absolventin und glaubt, dass die Covid-19-Impfkampagne nur ein Rädchen in einem riesigen Rad war, das uns auf den totalen Verlust unserer Freiheiten, wie wir sie bisher kannten, zusteuert. „Ich glaube nicht, dass es eine Zeit in der Geschichte gab, in der so viele dunkle Kräfte auf unsere Existenz eindrangen, selbst auf mikroskopischer Ebene. Es war eine enorme Ausbildung für mich. Ich war gezwungen, so viel über Biologie zu lernen. Jetzt versuche ich, die Tatsache zu zeigen, dass der Impfstoff Sie umbringen wird. Es ist eine Sache, wenn ein Feind versucht, dich zu töten; es ist eine andere, wenn Leute neben dir stehen, die es nicht einmal bemerken oder das Thema ansprechen und fragen, ob es ein Problem gibt.“

Während die Daten einen enormen Anstieg der überzähligen Todesfälle in Europa im Jahr 2022 gezeigt haben, verweist West auf Edward Dowd, einen BlackRock-Whistleblower, der eine Analyse der Todesfälle in den USA für die zweite Hälfte des Jahres 2021 veröffentlicht hat. Dowd fand heraus, dass es in der Kohorte der Millennials, also der 25- bis 45-Jährigen, 68.000 mehr Todesfälle gab als erwartet. Bei den Boomern, den über 65-Jährigen, waren es 300.000. „Für die Generation der Millennials war dies in diesen zehn Monaten ein Ereignis wie im Vietnamkrieg“, sagt West. „Und für die Boomer war es ein Ereignis von der Größe des 11. Septembers.“

West räumt ein, dass nicht alle diese Todesfälle auf die Impfung zurückzuführen sind – es könnte sich auch um Selbstmord, eine Überdosis Drogen oder eine schlechte medizinische Versorgung handeln -, aber was wir hier sehen, ist ein Sterben in großem Ausmaß, wie in einem großen Krieg. „Und die Menschen wollen es einfach nicht wahrhaben“, sagt sie. „Was mich verzweifeln lässt, ist, wie schwer es ist, unsere Mitmenschen dazu zu bringen, dies zu hinterfragen. Was den politischen Diskurs und die Medienberichterstattung in der Öffentlichkeit betrifft, so herrscht größtenteils Schweigen. Aber ich kenne viele Menschen, die es auf die harte Tour gelernt haben, das heißt, sie wurden durch die Impfung geschädigt.“

Für diejenigen, die nicht nur die experimentellen Impfstoffe, sondern die gesamte Covid-19-Geschichte infrage stellen, sieht West mehrere Erklärungsansätze. Einige sehen es immer noch als die Geschichte einer Pandemie, die in einem Labor in Wuhan entstanden ist, „aber das ist nicht so wichtig wie das, was unsere Gouverneure, unsere lokalen Behörden und die öffentliche Gesundheit getan haben, um unser Leben zu zerstören. Nicht Wuhan hat das getan, sondern wir haben das von innen heraus getan“, so West. Dann gibt es noch diejenigen, die sich nicht auf Covid konzentrieren, es aber dennoch als etwas extrem Gefährliches ansehen. „Die Biowaffe IST der Schuss. Und die Tatsache, dass sie immer noch für unsere Kinder beworben wird, ist überwältigend düster.“

West vermutet auch, dass das ganze Covid-Spiel ein Trick war, um den Nationalstaat zu zerstören. „Es ist ein Weg, unabhängige Denker zu eliminieren, diejenigen, die den Schuss nicht wollen, und sie werden deshalb vom Militär ausgeschlossen. So wird sichergestellt, dass man eine gefügige und geimpfte Truppe hat.“

Wissenschaftler von La Quinta Columna, einer spanischen Forschungsgruppe, haben sich auf das Vorhandensein von Graphen in den Impfstoffen konzentriert. „Sie sehen die Impfung als ein Mittel zur Schaffung von Schaltkreisen im Körper, als eine Möglichkeit, den Körper mit dem Internet zu verbinden, um von 5G-Systemen aktiviert zu werden“, erklärt West. „Es gibt alle möglichen Dinge im Werkzeugkasten des Impfstoffs, um dich zu töten oder zu kontrollieren.“

Für einen Moment in unserer jüngsten Geschichte gab es Hoffnung. Laut West wollte Präsident Trump bei seinem Amtsantritt eine Kommission für Impfstoffsicherheit einrichten, die von Robert F. Kennedy Jr. geleitet werden sollte, dem unermüdlichen Impfstoffskeptiker. „Sein Wunsch war es, die amerikanischen Aufzeichnungen des N.I.H. über die Leistung von Impfstoffen zu öffnen. Aber das hat die Regierung und die Pharmaindustrie aufgeschreckt; Bill Gates hat sich eingeschaltet, um eine solche Kommission für Impfstoffsicherheit zu verhindern“, sagt sie. „Das wäre der Dreh- und Angelpunkt gewesen, um eine solche Pandemie zu verhindern, wie ich glaube.

Diese Anekdote zeigt Trumps Bereitschaft, sich gegen den Strom und das Pharma-Establishment zu stellen und etwas für das öffentliche Interesse zu tun. Aber die Initiative wurde abgewürgt. „Ich glaube, eine der größten Enttäuschungen für Trump-Anhänger ist seine Befürwortung dieses Impfprogramms gegen Covid. Da fragt man sich, was für einen Einfluss sie auf ihn haben.

Trumps Kapitulation ist ebenso aufschlussreich wie die der Staats- und Regierungschefs fast aller Länder der westlichen Welt, die sich alle der Tyrannei der Covid-Impfungen angeschlossen haben. Das Gleiche gilt für den Tod des Präsidenten von Haiti, kurz nachdem er erklärt hatte, dass es in seinem Land kein Covidimpfstoffprogramm geben werde, wie so viele andere afrikanische Führer auch. Bidens Reaktion auf den Tod von Präsident Jovenel Moïse war die Ankündigung, dass eine Schiffsladung Impfstoffe auf dem Weg sei.

„Es gibt einfach so viel Manipulation und Betrug“, erklärt West. „Die Lügen, die uns erzählt wurden, würden alle Bibliotheken der Welt füllen. Wenn es etwas in den Mainstream schafft, kann es eigentlich nicht wahr sein, aber sie wollen, dass man es aus einem bestimmten Grund glaubt. Genauso verhält es sich mit dem Covid-Injektionsprogramm. Ein großer Teil dieses Betrugs liegt in den Händen unserer Regierung. Ich habe viele, viele Lügen geglaubt – sei es über die CIA, das FBI, sei es über 9/11 oder die Manipulation unseres Patriotismus. Vieles davon hing von der Manipulation durch die Medien ab, von unseren Ängsten und unseren besten Hoffnungen auf Frieden und Wohlstand. Die Gefühllosigkeit und Grausamkeit von Menschen, die Macht erlangen, ist für mich immer wieder schockierend.“