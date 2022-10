Die Blutspur der COVID-Impfungen

Diese beiden Ärzte behaupten, dass sie einen Weg gefunden haben, um Spike-Protein in menschlichem Gewebe zu testen, und sie haben Spike-Protein bei Personen gefunden, die durch die Impfungen verletzt wurden oder starben.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Abnormale Blutgerinnung war eine der ersten mysteriösen gesundheitlichen Auswirkungen, die während der COVID-Pandemie auftraten, zunächst als Folge der natürlichen Infektion und später als Nebenwirkung der COVID-Impfung. Bis Mitte März 2021 hatten 20 Länder die Verwendung der COVID-Impfung von AstraZeneca entweder ganz oder teilweise ausgesetzt, nachdem Berichte über tödliche Blutgerinnsel aufgetaucht waren

Im Dezember 2021 beschrieb ein Team internationaler Wissenschaftler den Mechanismus, der hinter der Neigung des Impfstoffs von AstraZeneca steht, Blutgerinnsel auszulösen. Die Hülle des Vektors – ein abgeschwächter Schimpansen-Erkältungsvirus – wirkt bei manchen Menschen wie ein Magnet und zieht Blutplättchen an. Ihr Körper hält diese Blutplättchen für eine Bedrohung und produziert Antikörper, um sie zu bekämpfen, was zu gefährlichen Blutgerinnseln führt.

Israelische Forscher haben den Pfizer-Impfstoff auch mit einer seltenen Blutgerinnungsstörung in Verbindung gebracht

Eine schwedische Studie ergab, dass zwei Dosen der COVID-Impfung in Woche 4 zu 43 % vor einer Omicron-Infektion schützen. In Woche 14 war der Schutz auf Null gesunken. Die Wirksamkeit gegen COVID-bedingte Krankenhausaufenthalte blieb bis Woche 25 bei etwa 80 %, sank aber bis Woche 40 auf 40 %. Nach einer statistischen Analysemethode hatten die mit COVID geimpften Schweden etwa ein Jahr nach der zweiten Dosis ein höheres Risiko, an COVID zu sterben oder ins Krankenhaus zu müssen

Ein aktueller Fallbericht bringt die COVID-Spritzen mit einer tödlichen Myokarditis (Herzentzündung) und Enzephalitis (Gehirnentzündung) in Verbindung

Abnormale Blutgerinnung war eine der ersten mysteriösen gesundheitlichen Auswirkungen, die während der COVID-Pandemie auftraten, zunächst als Folge der natürlichen Infektion und später als Nebenwirkung der COVID-Impfungen.

Mitte März 2021, kaum vier Monate nach der Einführung der COVID-Injektionen, hatten 19 europäische Länder sowie Thailand1 die Verwendung der Injektion von AstraZeneca entweder ganz oder teilweise ausgesetzt, nachdem über tödliche Blutgerinnsel berichtet worden war.

Im Gegensatz zu den Injektionen von Moderna und Pfizer verwendet AstraZeneca einen viralen Vektor – ein genetisch verändertes und angeblich nicht infektiöses Schimpansenschnupfenvirus – um doppelsträngige DNA für das SARS-CoV-2-Spike-Protein in Ihre Zellen zu bringen.

Anfang des Monats hatte The Defender über britische Daten berichtet, die zeigten, dass die Impfung von AstraZeneca für 77 % mehr unerwünschte Ereignisse und 25 % mehr Todesfälle verantwortlich war als die Impfung von Pfizer. Etwa zur gleichen Zeit gaben Ärzte des Osloer Universitätskrankenhauses bekannt, dass die Blutgerinnungsstörungen, die bei einigen Empfängern der AstraZeneca-Spritze auftraten, tatsächlich durch die Injektion verursacht wurden. In einem Artikel in Science Norway vom 18. März 2021 hieß es unter anderem:

„Unsere Theorie, dass es sich um eine starke Immunreaktion handelt, die höchstwahrscheinlich durch den Impfstoff ausgelöst wurde, hat sich bestätigt‘, sagt Professor und Chefarzt Pål Andre Holme … ‚In Zusammenarbeit mit Experten auf diesem Gebiet vom Universitätskrankenhaus Nordnorwegen HF haben wir spezifische Antikörper gegen Blutplättchen gefunden, die diese Reaktionen hervorrufen können …‘, erklärt der Chefarzt …

Auf die Frage, warum er in dem Zitat „höchstwahrscheinlich“ sagt, antwortet Holme zuversichtlich, dass der Grund für diese seltenen Fälle von Blutgerinnseln gefunden worden ist.

„Wir haben den Grund. Nichts außer dem Impfstoff kann erklären, warum diese Personen diese Immunreaktion hatten“, erklärt er. Die [norwegische Zeitung] VG fragt auch, woher Holme wissen kann, dass die Immunreaktion nicht durch etwas anderes als den Impfstoff verursacht wurde.

In der Krankengeschichte dieser Personen gibt es nichts, was eine so starke Immunreaktion hervorrufen könnte. Ich bin zuversichtlich, dass die Antikörper, die wir gefunden haben, die Ursache sind, und ich sehe keine andere Erklärung als die, dass der Impfstoff der Auslöser ist“, antwortet er.

Studie Details Wirkmechanismus

Anfang Dezember 2021 veröffentlichte ein Team internationaler Wissenschaftler eine Arbeit, in der der Mechanismus beschrieben wurde, der hinter der Neigung des AstraZeneca-Impfstoffs zur Bildung von Blutgerinnseln steht. Wie die Daily Mail damals berichtete:

„Ein internationales Expertenteam, an dem auch Forscher von AstraZeneca beteiligt sind, sagt, dass der Impfstoff in einer sehr kleinen Zahl von Fällen – etwa einer von 100.000 in Großbritannien – eine Kettenreaktion auslösen kann, die dazu führt, dass der Körper seine eigenen Blutplättchen mit Virusfragmenten verwechselt …

Sie fanden heraus, dass die Hülle des Vektorimpfstoffs – das abgeschwächte Erkältungsvirus, das verwendet wird, um den Zellen beizubringen, wie sie COVID neutralisieren können – manchmal wie ein Magnet wirkt und Blutplättchen anzieht, ein Protein, das im Blut vorkommt.

Aus Gründen, die die Wissenschaftler noch erforschen, hält der Körper diese Blutplättchen dann für eine Bedrohung und produziert Antikörper, um sie zu bekämpfen. Die Kombination aus den Blutplättchen und den Antikörpern, die zusammenklumpen, führt zur Bildung von gefährlichen Blutgerinnseln …

Im Wesentlichen bindet das Adenovirus nach seiner Einschleusung in den Körper an ein bestimmtes Protein im Blut, den so genannten Thrombozytenfaktor 4 (PF4), der normalerweise vom Körper zur Förderung der Blutgerinnung bei Verletzungen verwendet wird.

Anhand unglaublich detaillierter Bilder des Adenovirus im Impfstoff konnten die Wissenschaftler nachweisen, dass das Adenovirus im Impfstoff von Oxford-AstraZeneca negativ geladen ist und positiv geladene Proteine wie ein Magnet anziehen kann.

Die Forscher glauben, dass das körpereigene Immunsystem diesen Thrombozytenhaufen aufgrund einer ‚Verwechslung‘ als Bedrohung ansieht und Antikörper freisetzt, die ihn angreifen, so dass er verklumpt und potenziell lebensbedrohliche Blutgerinnsel auslöst. Dieser Zustand wird als impfstoffinduzierte immunbedingte thrombotische Thrombozytopenie (VITT) bezeichnet.“

Die folgende Grafik wurde in der Daily Mail veröffentlicht, um die potenziell tödliche Kettenreaktion zu veranschaulichen.

Wie lange bleibt das Risiko bestehen?

Wie lange das Risiko von Blutgerinnseln bestehen bleibt, ist nicht bekannt. Mitte September 2022 berichtete die American Heart Association, dass das Risiko einer anormalen Blutgerinnung auch fast ein Jahr nach der natürlichen Infektion noch erhöht ist:

„Menschen, die mit COVID-19 infiziert waren, hatten fast ein Jahr lang ein höheres Risiko für gefährliche Blutgerinnsel, so eine große neue Studie über die Nachwirkungen einer SARS-CoV-2-Infektion …

COVID-19 war mit einem stark erhöhten Risiko für Probleme im Zusammenhang mit Blutgerinnseln – einschließlich Herzinfarkt und Schlaganfall – unmittelbar nach der Diagnose verbunden, verglichen mit Menschen, die nie COVID-19 hatten [und] … dieses Risiko blieb für einige Probleme bis zu 49 Wochen später höher …

Die Forscher fanden heraus, dass in der ersten Woche nach einer COVID-19-Diagnose das Risiko eines arteriellen Blutgerinnsels – das einen Herzinfarkt oder einen ischämischen Schlaganfall verursachen kann, indem es den Blutfluss zum Herzen oder Gehirn blockiert – fast 22-mal höher war als bei Personen ohne COVID-19. Dieses Risiko sank in der zweiten Woche drastisch auf weniger als das Vierfache.

Zwischen der 27. und 49. Woche besteht ein um etwa 30 % erhöhtes Risiko für arterielle Gerinnsel“, sagte Jonathan Sterne, [Seniorautor und Professor für medizinische Statistik und Epidemiologie an der Universität Bristol]. Aber die Erhöhung ist noch größer für Gerinnsel in den Venen, zu denen tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien gehören, wenn ein Gerinnsel in die Lunge wandert.

In der ersten Woche nach einer COVID-19-Diagnose war das Risiko für derartige Venenprobleme 33-mal höher. In der dritten und vierten Woche nach der Diagnose war das Risiko immer noch etwa achtmal so hoch. Und zwischen der 27. und 49. Woche war das Risiko immer noch 1,8-mal höher als bei Personen, die nie an COVID-19 erkrankt waren.

Wenn das Risiko der Blutgerinnung nach einer natürlichen Infektion noch fast ein Jahr lang hoch ist, liegt die Vermutung nahe, dass das Risiko bei Personen, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, noch viel länger dramatisch erhöht ist, da ihr Körper das toxische Spike-Protein jetzt intern produziert und es keinen bekannten Aus-Schalter gibt.

Wir wissen immer noch nicht, wie lange der menschliche Körper das Spike-Protein nach einer COVID-Impfung noch produziert. Und während AstraZeneca als Hauptverursacher von Blutgerinnseln herausgestellt wurde, sind die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna in dieser Hinsicht nicht sicherer.

COVID-Impfungen von Pfizer in Verbindung mit Blutgerinnungsstörung

Bereits im Juni 2021 deuteten israelische Forschungsergebnisse auf einen Zusammenhang zwischen der Pfizer-Spritze und der thrombotischen thrombozytopenischen Purpura (TTP) hin, die der impfstoffinduzierten thrombotischen Immunthrombozytopenie (VITT) sehr ähnlich ist. Eine Liste von Unterscheidungsmerkmalen zwischen den Syndromen ist auf UpToDate.com zu finden. Wie The Defender berichtet:

„Wissenschaftler des Instituts für Hämatologie am Shamir Medical Center erklärten, sie hätten mit der Erforschung des möglichen Zusammenhangs begonnen, nachdem Berichte über eine plötzliche Zunahme von TTP in Israel aufgetaucht waren – vier Fälle in einem Monat, verglichen mit zwei oder drei Fällen pro Jahr. TTP ist eine Autoimmunerkrankung, die zur Bildung von Blutgerinnseln in kleinen Blutgefäßen im ganzen Körper führt …

Das Ärzteteam erklärte, es habe einen „chronologischen Zusammenhang“ zwischen der Impfung und dem Auftreten von TTP-Symptomen festgestellt. Sie betonten, dass dies sowohl bei neuen Patienten als auch bei Patienten mit bereits bestehender TTP der Fall war, deren Krankheit in Remission war, aber kurz nach der Impfung wieder ausbrach …

Wie The Defender im April berichtete, wurden die US-Zulassungsbehörden bereits im Dezember 2020 gewarnt, dass die Impfstoffe von Pfizer und Moderna – wie auch der COVID-Impfstoff von AstraZeneca und J&J – ein ähnliches Risiko von Blutgerinnseln bergen könnten.“

Schon vor der Einführung der Impfung warnten Experten, dass Blutgerinnsel und Herz-Kreislauf-Probleme vorhersehbar seien. So warnte der Kinderarzt Dr. Patrick Whelan in einem Schreiben an die US-Arzneimittelbehörde FDA, dass die Impfungen „mikrovaskuläre Verletzungen und Blutgerinnsel im gesamten Körper, einschließlich Gehirn, Herz, Leber und Nieren, verursachen könnten, und zwar auf eine Weise, die in den Sicherheitsstudien nicht untersucht wurde“.

Er wies darauf hin, dass Studien, die sich mit der natürlichen Infektion befassten, ergeben hätten, dass „virale Proteine Gewebeschäden zu verursachen scheinen, ohne dass sich das Virus aktiv repliziert“, und wenn dies zuträfe, so vermutete er, dass das Spike-Protein, das als Reaktion auf die Impfungen produziert wird, die gleiche Art von Schaden verursachen könnte. Heute deutet vieles darauf hin, dass Whelans Verdacht richtig ist.

Impfungen können das Risiko eines COVID-Todes mit der Zeit erhöhen

Inzwischen gibt es auch Studien, die belegen, dass die Impfungen möglicherweise ein antikörperabhängiges Enhancement (ADE) verursachen und Herz- und Gehirnzellen abtöten. Eine schwedische Studie, die Daten der gesamten schwedischen Bevölkerung über 12 Jahren (insgesamt 9 153 456 Personen) verwendet, fand heraus, dass zwei Dosen in Woche 4 zu 43 % vor einer Omicron-Infektion schützen. In der 14. Woche war der Schutz auf Null gesunken.

Die Wirksamkeit gegen COVID-bedingte Krankenhausaufenthalte blieb bis Woche 25 bei etwa 80 %, fiel aber bis Woche 40 auf 40 % ab. Während diese Daten in der Zusammenfassung hervorgehoben werden, bleibt ein verblüffenderes Ergebnis im Text verborgen, für das sich nur wenige die Zeit nehmen, es zu lesen. Wie der Enthüllungsjournalist Alex Berenson berichtet:

„Auf der Grundlage einer statistischen Analyse [kubische Spline-Methode] hatten geimpfte Personen etwa ein Jahr nach Erhalt der zweiten Dosis ein höheres Risiko, an COVID zu sterben oder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Die Diagramme – b und d unten – zeigen, dass der Impfschutz gegen Tod und Krankenhausaufenthalt nach etwa fünf Monaten langsam abzunehmen beginnt und dann nach etwa neun Monaten einbricht …

Diese Daten liefern reale Beweise für ein möglicherweise durch Impfstoffe verursachtes „antikörperabhängiges Enhancement“. Bei ADE veranlassen Impfstoffe unser Immunsystem, Antikörper zu produzieren, die einem Virus oder einem anderen Krankheitserreger helfen, uns anzugreifen …

(Das obere Schaubild zeigt das relative Risiko einer Infektion, eines Krankenhausaufenthalts, einer Intensivbehandlung und des Todes nach einer Woche nach zwei Impfdosen. Die rote Linie markiert die Null-Wirksamkeit; wenn die blaue Linie darunter fällt, deutet dies darauf hin, dass geimpfte Personen ein höheres Infektionsrisiko haben).

Bei Anwendung einer anderen statistischen Methode, der so genannten polynomialen Standardregression, blieben die Impfungen im Laufe der Zeit nur mäßig wirksam gegen Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, fielen aber nach etwa neun Monaten auf einen Schutz von 45 % gegen Todesfälle ab, woraufhin die Wirksamkeit auf mysteriöse Weise wieder zu steigen begann.

Berenson zufolge hat der Hauptautor der Studie keine der beiden Methoden als der anderen überlegen bezeichnet. Auf Nachfrage erklärte Dr. Yiyi Xu gegenüber Berenson, dass sie „mehr Daten benötigen, um zu wissen, welches Ergebnis richtig sein könnte“ und dass „die Schätzung derzeit für beide Analysen ziemlich unsicher ist“.

COVID-Spritzen töten Gehirn- und Herzzellen

In einer weiteren aktuellen Veröffentlichung werden die COVID-Spritzen mit tödlicher Myokarditis (Herzentzündung) und Enzephalitis (Gehirnentzündung) in Verbindung gebracht. Wie von Steve Kirsch berichtet:

„Die Arbeit trägt den Titel: ‚A Case Report: Multifokale nekrotisierende Enzephalitis und Myokarditis nach BNT162b2 mRNA-Impfung gegen COVID-19‘. Er wurde gestern, am 1. Oktober, veröffentlicht und … hat bereits über 100.000 Aufrufe des Abstracts und über 6.000 Aufrufe des Volltextes.“

In dem Bericht wird der Fall eines 76-jährigen Mannes mit Parkinson-Krankheit beschrieben, der drei Wochen nach der dritten COVID-Spritze verstarb. Seine erste Injektion war die von AstraZeneca, die er im Mai 2021 erhielt, gefolgt von zwei Dosen von Pfizer im Juli bzw. Dezember 2021.

Die Autopsie bestätigte die Parkinson-Diagnose, ergab aber auch mehrere unerwartete Umstände, die zu seinem Tod beitrugen, darunter:

Aspirationspneumonie

Systemische Arteriosklerose

Akute Vaskulitis (Gefäßentzündung) sowohl im Gehirn als auch im Herzen

Multifokale nekrotisierende Enzephalitis (d. h. Absterben von Gewebe im gesamten Gehirn)

Chronische Kardiomyopathie (Herzerkrankung) und

milde akute lympho-histiozytäre Myokarditis (eine seltene Form der Myokarditis, bei der Lymphozyten, weiße Blutkörperchen, in den Herzmuskel eindringen und ihn entzünden)

Die Untersuchung auf SARS-CoV-2-Antigene (Spike- und Nukleokapsidproteine) ergab, dass die Entzündung nur auf das Spike-Protein reagierte, insbesondere in den Endothelzellen der kleinen Blutgefäße. Wie von den Autoren angemerkt:

„Da kein Nukleokapsidprotein nachgewiesen werden konnte, muss das Vorhandensein des Spike-Proteins eher auf die Impfung als auf eine virale Infektion zurückgeführt werden. Die Ergebnisse bestätigen frühere Berichte über Enzephalitis und Myokarditis, die durch COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis verursacht wurden.“

Direkt zum Video:

Kirsch führt weitere Beweise dafür an, dass COVID-Impfungen tödlich sein können, darunter einen Bericht mit dem Titel „On COVID Vaccines: Why They Cannot Work, and Irrefutable Evidence of Their Causative Role in the Deaths After Vaccination“ (Warum sie nicht wirken können und unwiderlegbare Beweise für ihre ursächliche Rolle bei den Todesfällen nach der Impfung), verfasst von Dr. Sucharit Bhakdi und Arne Burkhardt.

„Von den 15 Leichen, die das Team untersuchte – alle waren sieben Tage bis sechs Monate nach der Impfung gestorben – wurde bei 14 (93 %) festgestellt, dass sie durch den COVID-Impfung getötet wurden.

Bhakdi und Burkhardt behaupten, eine Methode entwickelt zu haben, um Spike-Protein in menschlichem Gewebe zu testen, und dass sie Spike-Protein im Gewebe von Menschen gefunden haben, die durch die Impfungen verletzt und/oder getötet wurden.

Von den 15 Leichen, die ihr Team für diesen Bericht untersuchte – alle waren sieben Tage bis sechs Monate nach der Impfung gestorben – wurde bei 14 (93 %) festgestellt, dass sie durch die COVID-Spritze getötet worden waren. Das obige Video zeigt die Ergebnisse. Alle 14 wiesen eindeutige Anzeichen dafür auf, dass der Körper sich selbst angreift, einschließlich des Herzens, mit tödlichen Folgen.

Ressourcen für die durch die COVID-Impfungen Geschädigten

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten und eine Verletzung erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden. Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden.

Ihre Gesundheit kann dennoch langfristig beeinträchtigt werden, also nehmen Sie keine weiteren Spritzen mehr. Was die Behandlung angeht, so gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten, aber viele der Behandlungen, die bei schweren COVID-19-Infektionen wirksam waren, scheinen auch die negativen Auswirkungen der Impfung zu lindern. Das macht Sinn, denn der giftige, schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man die Impfung bekommen hat.

Zwei Ärzte, die sich ernsthaft mit der Behandlung von COVID-Jab-Verletzungen befasst haben, sind Dr. Michelle Perro (DrMichellePerro.com), die ich zu diesem Thema interviewt habe, und Dr. Pierre Kory (DrPierreKory.com).

Beide stimmen darin überein, dass die Beseitigung des Spike-Proteins, das Ihr Körper jetzt ständig produziert, eine der wichtigsten Aufgaben ist. Perros bevorzugtes Mittel hierfür ist Hydroxychloroquin, während Kory in der Regel Ivermectin verwendet. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern so dessen Abbau.

Als Gründungsmitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) war Kory an der Entwicklung des I-RECOVER genannten Behandlungsprotokolls der FLCCC nach einer Impfung beteiligt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, ist es am besten, die neueste Version direkt von der FLCCC-Website covid19criticalcare.com herunterzuladen (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Andere hilfreiche Behandlungen und Heilmittel

In früheren Artikeln habe ich auch eine Reihe von Behandlungen und Heilmitteln beschrieben, die bei COVID-Impf-Verletzungen hilfreich sein können, wie z. B:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode„.

Zeitlich begrenztes Essen – Kory glaubt, dass es Möglichkeiten gibt, das Immunsystem zu stärken, damit es die Spikes auf natürliche Weise abbauen und schließlich mit der Zeit aus den Zellen entfernen kann. Eine der Strategien, die er hierfür empfiehlt, ist TRE (zeitlich begrenztes Essen), das die Autophagie anregt, einen natürlichen Reinigungsprozess, der beschädigte, fehlgefaltete und toxische Proteine beseitigt. Eine andere Strategie, die das Gleiche bewirken kann, ist die Saunatherapie.

Die meisten Menschen essen mehr als 12 Stunden am Tag, was ein Rezept für eine metabolische Katastrophe ist. Das ideale Zeitfenster für die meisten Menschen sind 16 bis 18 Stunden kontinuierliches Fasten mit der letzten Mahlzeit mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen. Wenn Sie übergewichtig sind, sollten Sie jeden Tag 18 Stunden fasten, bei Normalgewichtigen 16 Stunden.

Verringern Sie die Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren – Linolsäure wird von weit über 95 % der Bevölkerung in Mengen konsumiert, die zehnmal über dem Idealwert liegen, und trägt zu massivem oxidativem Stress bei, der die Immunantwort beeinträchtigt. Saatöle und verarbeitete Lebensmittel müssen sorgfältig vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem früheren Beitrag.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die mitochondriale Atmung verbessert und bei der Reparatur der Mitochondrien hilft. Mit 15 bis 80 Milligramm pro Tag könnte COVID für diejenigen, die unter Langstreckenflügen leiden, einen großen Beitrag dazu leisten, einen Teil der Müdigkeit zu beseitigen, unter der viele nach dem Flug leiden. Methylenblau ist eigentlich das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin und wird seit 1890 zur Behandlung von Malaria eingesetzt.

Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau„.

Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien23 anregt, wo Sie es am meisten brauchen. Durch die Beseitigung reaktiver Sauerstoffspezies trägt es ebenfalls zur Verbesserung der mitochondrialen Funktion und Reparatur bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung24 , so dass diese Behandlung kostenlos zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter „Was Sie über Melatonin wissen müssen„.

Quellen: