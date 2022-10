Die EU will Muttermilch, Sperma, Eizellen und Blut weiter regulieren

+++ Pressemitteilung +++

Die EU ist für jene Politikbereiche zuständig, die ihr von den Mitgliedstaaten vertraglich übertragen wurden. Alle anderen Politikbereiche müssten bei den Mitgliedstaaten verbleiben.

Doch nun will die EU Muttermilch, Sperma, Eizellen und Blut weiter regulieren. Die EU-Kommission hat dazu bereits einen Vorschlag für eine Verordnung über Stoffe menschlichen Ursprungs publiziert.

Christine Anderson, frauenpolitische Sprecherin der AfD im EU-Parlament, stellt klar:

Um es den EU-Technokraten verständlich zu formulieren: Muttermilch ist ein Produkt, das beinahe ausschließlich in der Nähe des Herstellungsortes von einem oder maximal zwei Kleinkindern konsumiert wird. Es sei denn, es gäbe einen grenzüberschreitenden Markt für menschliche Muttermilch, den die EU legalisieren will. Davon habe ich jedoch noch nichts bemerkt. Oder meinen die EU-Beamten Muttermilchschmuggler in eine Reihe mit Benzin-, Alkohol-, Tabak- und Waffenschmugglern zu stellen?