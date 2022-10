Verbinden Sie jetzt die Punkte: Versucht Präsident Biden absichtlich, den Dritten Weltkrieg auszulösen?

Von Patrick Wood

Die globale geopolitische Landschaft hat sich während der Biden-Regierung dramatisch verschlechtert, und man muss sich die Frage stellen: Versucht Biden absichtlich, den Dritten Weltkrieg auszulösen? Wenn ja, würde er die Politik der verbrannten Erde all jener fortsetzen, die nach dem Great Reset „alles wieder gut machen“ wollen.

Nicht wache Politikwissenschaftler haben bereits herausgefunden, dass die Biden-Regierung Russland zur Invasion in der Ukraine verleitet hat. Wenn der verstorbene Zbigniew Brzezinski heute noch leben würde, hätte er genau das getan. Brzezinski war der Mitbegründer der Trilateralen Kommission, die die UdSSR ursprünglich nach Afghanistan gelockt hat, was sich als ihr Äquivalent zu Vietnam herausstellte, mit enormen Kosten an Menschenleben, Rüstung und Entschlossenheit.

Es stört mich, dass Brzezinskis Sohn Mark, ebenfalls Mitglied der Trilateralen Kommission, derzeit Botschafter in Polen ist. Während nukleare Rhetorik und Alarmismus im Überfluss vorhanden sind, hat Polens Präsident gerade darum gebeten, US-Atomwaffen auf seinem Territorium stationieren zu dürfen. Das ist ein weiterer Stich ins Auge des russischen Bären, der ihn zu einem noch verzweifelteren Kampf anstachelt. Welche Rolle hat Botschafter Mark Brzezinski bei diesem Antrag gespielt? Brzezinski untersteht dem Außenminister Anthony Blinken, der ebenfalls Mitglied der Trilateralen Kommission ist. Welche Rolle hat Blinken gespielt?

Die Botschaften, die aus Bidens eigenem Mund kommen, scheinen seltsam mit Russland/Ukraine/Polen abgestimmt zu sein: „Seit Kennedy und der kubanischen Raketenkrise haben wir nicht mehr die Aussicht auf ein Armageddon gehabt.“ Armageddon? In einer Zeit, in der die Welt alles in ihrer Macht Stehende tun sollte, um die Gefahr eines Atomkriegs zu deeskalieren, geschieht genau das Gegenteil. Sogar der Kriegsfanatiker John Bolton, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater unter Trump, forderte einen regelrechten Regimewechsel in Russland – nicht nur den Rauswurf Putins, sondern des gesamten Regierungssystems.

Auf der anderen Seite der Welt, inmitten der verschärften Rhetorik um Taiwan gegen China, das Chinesische Meer usw., hat die Biden-Administration dem Großen Panda gerade einen Stich ins Auge versetzt, indem sie neue Beschränkungen für Technologieexporte nach China ankündigte. Laut ZeroHedge,

Das US-Handelsministerium hat am Freitag weitreichende neue Vorschriften erlassen, die den Verkauf von Halbleitern und Chipherstellungsanlagen an chinesische Kunden einschränken und damit die Grundlage für die Bemühungen des Landes um den Aufbau einer eigenen Chipindustrie treffen. Die Behörde setzte außerdem 31 Unternehmen auf die Liste der nicht überprüften Unternehmen, darunter Yangtze Memory Technologies und eine Tochtergesellschaft des führenden Chipausrüsters Naura Technology, und schränkte damit deren Möglichkeiten, Technologie aus dem Ausland zu kaufen, stark ein.

China ist wütend und sagt, dass dies Amerika teuer zu stehen kommen wird, nachdem es herausgefunden hat, wie es Vergeltung gegen uns üben kann. Auch hier liegt die Verantwortung bei Außenminister Anthony Blinken.

Verbinden Sie jetzt die Punkte. Es ist bereits allgemein bekannt, dass Russland aufgrund seiner Isolation China als engen Verbündeten in vielen Bereichen gewählt hat: Finanzen, Energie, militärische Zusammenarbeit. Die USA scheinen die Achse des Bösen für die Weltherrschaft aufzustellen und sie alle in die Ecke zu drängen, bis ihnen die Möglichkeiten ausgehen, einen totalen Krieg zu verhindern.

Auch andere bemerken diesen Trend. Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard hat gerade die Demokratische Partei mit einer scharfen Erklärung verlassen: „Ich kann nicht länger in der heutigen Demokratischen Partei bleiben, die jetzt unter der vollständigen Kontrolle einer elitären Kabale von Kriegstreibern steht … die uns immer näher an einen Atomkrieg heranführt.“