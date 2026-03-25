Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Die Brandstifter

Manlio Dinucci

Die von „integralen Nationalisten“, Jüngern von Dmytro Donzow, regierte Ukraine wollte ihr Land nicht verteidigen, sondern gegen die „Moskauer“ kämpfen. Deshalb kämpfen sie gegen Russland im Sudan und in Mali, in Libyen und jetzt auch im Persischen Golf. Sie haben gerade einen russischen LNG-Tanker angegriffen, nicht im Azov-Meer oder im Schwarzen Meer, sondern im Mittelmeer, und zwar von Libyen aus. Nach und nach breitet sich der Krieg vor uns aus.

Weiterlesen
Weiterlesen