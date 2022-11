Die Bühne ist bereitet für US-Kampftruppen in der Ukraine

Mike Whitney

Wenn sich jemand von außen in die Ukraine einmischt, sollte er das wissen: Wenn sie eine Bedrohung für uns darstellen, werden wir sofort Vergeltung üben. Wir haben alle Instrumente, die wir benötigen, um zu reagieren, und alle Entscheidungen in dieser Angelegenheit sind bereits getroffen worden.“

Der russische Präsident Wladimir Putin

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Rückzug aus Cherson ein blaues Auge für die russische Armee war. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass der General, der die Evakuierung angeordnet hat, die richtige Entscheidung getroffen hat. Die Optik ist zwar schrecklich, aber mit Optik gewinnt man keine Kriege. Strategie, Tapferkeit und Feuerkraft gewinnen Kriege. Der russische General Sergej Surowikin scheint diese Tatsache zu begreifen, weshalb er die unpopuläre Entscheidung zum Rückzug traf.

Surovikin hätte die politisch akzeptablere Entscheidung treffen und Cherson bis zum Ende verteidigen können, aber die Risiken überwogen bei Weitem die Vorteile. Nach allem, was man hört, hätten die 25.000 russischen Soldaten in der Stadt leicht von der ukrainischen Artillerie eingekesselt und vernichtet werden können. Ferner wäre Surowikin gezwungen gewesen, weitere Truppen für eine Rettungsmission zu entsenden, die Russlands militärischer Gesamtstrategie nicht im Geringsten dienlich gewesen wäre. Das unmittelbare Ziel Russlands ist die vollständige Befreiung des Donbass, eine Aufgabe, die noch nicht abgeschlossen ist und für die weitere Truppen benötigt werden, die in Cherson festsitzen.

Im Grunde genommen war der Rückzug aus Cherson eine Selbstverständlichkeit. Wäre das Albtraumszenario eingetreten – wie von vielen erwartet – und Tausende russischer Soldaten wären bei der Verteidigung einer Stadt von geringem strategischem Wert eingekesselt und abgeschlachtet worden, dann wäre die Unterstützung der Bevölkerung für den Krieg in Russland über Nacht verschwunden. Weder Putin noch Surowikin konnten es sich leisten, dieses Risiko einzugehen. Stattdessen entschieden sie sich dafür, die Sache auf sich beruhen zu lassen und zu evakuieren, solange sie noch konnten, was natürlich den Zorn ihrer Kritiker erregte, die immer zudem wütend sind. Die gute Nachricht ist jedoch, dass das PR-Desaster von Cherson keinen nennenswerten Einfluss auf den Ausgang des Krieges haben wird. Russland ist immer noch auf dem besten Weg, alle seine strategischen Ziele zu erreichen, trotz der Fallstricke, auf die es auf dem Weg dorthin gestoßen ist. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des russischen Rückzugs aus einem Interview mit Colonel Douglas MacGregor:

Als General Surowikin das Kommando übernahm, wurde beschlossen, dass Russland auf eine entscheidende Operation warten würde, um den Krieg zu beenden. Mit anderen Worten: keine einfache Verteidigung der Südukraine und der von uns annektierten Gebiete mehr, keine Erwartungen mehr an Verhandlungen mit irgendjemandem – diese sind vorbei – wir müssen den Krieg beenden. Wie kann man den Krieg beenden? Nun, man startet Operationen, die in ihrer Zerstörungskraft so verheerend sind, dass der Feind ihnen nicht widerstehen kann. Aber wenn man das tun will, muss man die laufenden Aktivitäten zurückfahren. (wie in Cherson) Mit anderen Worten, man muss Veränderungen vor Ort vornehmen, Truppen umschichten, Ressourcenverpflichtungen ändern, weil man jetzt Kräfte aufbaut, die noch nicht in der Südukraine sind … aber mit dieser Mobilisierung von 300.000 Mann, die in diese neue Truppe integriert sind, auf künftige Operationen vorbereitet werden … die in diesem Winter kommen werden, sobald der Boden gefriert…. Ich würde (den Rückzug) also als eine operative Entscheidung mit kurzfristigem Nutzen zur Unterstützung der langfristigen Strategie des Aufbaus dieser enormen Schlagkraft betrachten… Die Russen setzen kein Vertrauen mehr in Verhandlungen. Ich glaube nicht, dass wir den Russen zu diesem Zeitpunkt etwas sagen könnten, das sie zum Aufhören bewegen würde.“ („ALLES ändert sich in 4 Wochen: Interview mit Colonel Douglas MacGregor“, youtube; Start bei 50 Sekunden)

MacGregor zufolge ist die Neuaufstellung der Truppen der Schlüssel zur Gesamtstrategie, die sich unter Surowikin geändert hat. Unter dem neuen Kommandeur liegt der Schwerpunkt der militärischen Operationen auf der Vernichtung aller Kräfte und Mittel, die es dem Feind ermöglichen, den Krieg fortzuführen. Ich vermute, dass damit die Beseitigung des Zelenski-Regimes und seiner Sicherheitsdienste gemeint ist, aber ich könnte mich irren. Auf jeden Fall wird die bevorstehende russische Offensive eher einem konventionellen Bodenkrieg mit kombinierten Waffen entsprechen als den bisherigen militärischen Sondereinsätzen. Moskau ist entschlossen, die Angelegenheit so schnell wie möglich und so energisch wie nötig zu regeln. Da wird nicht mehr herumgealbert.

Jüngste Berichte (siehe unten) deuten jedoch darauf hin, dass die Regierung Biden als Reaktion auf eine russische Eskalation, die den Verlauf des Krieges zu verändern droht, US-Kampftruppen an den Schauplatz entsenden könnte. Sollten sich diese Berichte als zutreffend erweisen, dann könnte die mit Spannung erwartete Winteroffensive einen direkten Flächenbrand zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auslösen. Angesichts des bisherigen Verlaufs des Krieges ist es unserer Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis Washington hinter seinen Stellvertretern hervortritt und die russischen Truppen auf dem Schlachtfeld angreift. Vieles deutet darauf hin, dass sich das Pentagon bereits auf diese Eventualität vorbereitet.

Geheime Mitteilungen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und dem ehemaligen russischen Botschafter in Washington, Juri Juschakow, sowie dem ehemaligen Chef des FSB, Nikolai Patruschew, deuten darauf hin, dass Sullivan seine russischen Gesprächspartner gewarnt hat, dass die USA es Russland nicht gestatten würden, den Konflikt zu seinen eigenen Bedingungen zu lösen, sondern alle erforderlichen Schritte unternehmen würden, um einen entscheidenden russischen Sieg zu verhindern. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem anderen Interview mit Colonel Douglas MacGregor an:

MacGregor- „Jake Sullivan sprach über die Gefahren einer Eskalation… Er sagte einfach, dass ‚wir Beweise dafür sehen, dass Sie, Russland, sich darauf vorbereiten, diesen Konflikt zu eskalieren‘. Was wahr ist; wir haben über diese (bevorstehende russische Winteroffensive) gesprochen. Und wir warnen Sie davor“ (sagte Sullivan). Die unausgesprochene Implikation an dieser Stelle ist, dass wir bereit sind, in irgendeiner Weise in diesen Konflikt einzugreifen, weil wir Ihnen nicht erlauben werden, die Ukraine zu teilen. Wir werden nicht zulassen, dass ihr diesen Krieg zu euren Bedingungen kämpft und gewinnt…… Napolitano- Wissen Sie, ob Sullivan die Anwesenheit von 40.000 US-Truppen (101st Airborne) in Polen erwähnt hat? MacGregor- Das wissen wir nicht, aber wir denken, dass er (Sullivan), basierend auf der Sprache, die in dem Absatz, den ich von einer anderen Quelle erhalten habe, durchgesickert ist, angedeutet hat, dass sie 90.000 Truppen in Polen und Rumänien haben und dass wir (die USA) möglicherweise bereit wären, einzugreifen, wenn Russland eskalieren würde, vermutlich – in dem Ausmaß, von dem wir glauben, dass die Russen eskalieren werden -. Und wir würden mit 40.000 US-Truppen, 30.000 polnischen Truppen und 20.000 rumänischen Truppen eingreifen. ….. Sullivan machte deutlich, dass wir in der Lage sind, einzugreifen. … „Was wir nicht wissen, ist, was die Russen daraufhin gesagt haben, denn für die Russen ist die rote Linie klar: ‚Wenn ihr in die Ukraine einmarschiert, führt ihr Krieg mit Russland. Wir scheinen das zu leugnen.“ Napolitano: „Lassen Sie mich das klarstellen: Glauben Sie, … dass Jake Sullivan … den Russen gedroht hat, dass sie, wenn sie diese roten Linien überschreiten, in der Ukraine auf militärischen Widerstand der USA stoßen würden?“ MacGregor- Ich denke, diese Andeutung wurde gemacht. Das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, und ich denke nicht, dass wir darüber überrascht sein sollten, denn die Lage der Ukraine verschlechtert sich rasant… Und wir sind sehr besorgt über einen Zusammenbruch der Ukraine. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die gesamte Wirtschaft und die soziale Struktur innerhalb von 60 Tagen zusammenbrechen werden. Einige sagen, dass es in der Ukraine jetzt zu einer allgemeinen Mobilisierung kommen wird, die auch Frauen einschließen könnte, weil ihre Arbeitskräftebasis erschöpft ist. Und vergessen Sie nicht, dass die Menschen die Ukraine weiterhin so weit wie möglich verlassen, weil niemand in einem Land festsitzen will, das in Kürze keinen Strom und keine Energie mehr hat und in dem es Probleme mit der Wasser- und Lebensmittelversorgung geben wird. Die Lage in der Ukraine ist katastrophal.“

Napolitano- Was machen die 40.000 US-Soldaten der 101st Airborne in Polen? MacGregor- Sie bereiten sich auf Kampfeinsätze vor….

Napolitano- Hat das Verteidigungsministerium dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Pläne für den Einsatz von US-Truppen in der Ukraine vorgelegt? Ist das schon geschehen? MacGregor- Ich denke, dass diese Pläne sicherlich diskutiert wurden, wenn nicht sogar Jake Sullivan darüber informiert wurde. Sicherlich ist der Außenminister (Anthony Blinken) darüber informiert. Ich weiß nicht, was sie dem Präsidenten gesagt haben. Ich hoffe, dass er unterrichtet worden ist. Wie zuvor erwähnt, das ist alles sehr ernst, denn wir befinden uns mitten in den Wahlen, und das könnte ohne jegliche Konsultation des Kongresses geschehen.

Napolitano- Wie ist der Status der 300.000 Reservisten, die Putin vor einem Monat einberufen hat? MacGregor- Die meisten von ihnen sind bereits in Formationen und Einheiten integriert worden – viele von ihnen sind in Einheiten gegangen, die unterbesetzt waren und jetzt wieder voll einsatzfähig sind. Einige wurden in neue Einheiten eingegliedert. (Anmerkung: Ich denke, MacGregor könnte sich in dieser Hinsicht irren. Andere Analysten gehen davon aus, dass bisher nur 80.000 Reservisten in die Ukraine entsandt worden sind. Es könnte noch einige Monate dauern, bis der gesamte Einsatz abgeschlossen ist). Er ist fast abgeschlossen, aber letztlich liegen die Tiefsttemperaturen in der Ukraine bei 37 Grad, was bedeutet, dass man immer noch im Schlamm stecken bleibt, egal ob man angreift oder verteidigt. Solange der Boden nicht gefriert, glaube ich nicht, dass viel passieren wird… Aber wenn der Winter kommt und der Boden gefriert, dann werden die Russen angreifen. Und dafür gibt es Anzeichen aus mindestens drei verschiedenen Richtungen: aus dem Osten, dem Südosten und dem Norden. Und nach den (militärischen) Aufrüstungen, den vorhandenen Waffensystemen und dem verfügbaren Nachschub zu urteilen, handelt es sich um eine Offensive, die den Krieg beenden soll. Ob sie das tut oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich denke, das ist die Idee.

MacGregor- Es gibt noch eine letzte Sache, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte: Als General Surovikin, der Kommandeur des westlichen Theaters, seine Ernennung annahm, machte er diese kurzen Bemerkungen. Er sagte: „Eine syrische Lösung für die Ukraine ist inakzeptabel.“ Mit anderen Worten: Wir werden nicht zulassen, dass die Ukraine unter den Einfluss verschiedener Akteure gerät, die die Ukraine in einem Zustand permanenten Aufruhrs und Krieges halten. Das ist ein klares Signal, dass sie mit der Winteroffensive dem Konflikt ein Ende setzen wollen. Es wäre also sehr unklug, wenn wir uns dem in den Weg stellen würden….. Wir haben einfach nicht die Unterstützung, die einen Erfolg garantieren würde.“

Russland ist nun bereit, alles zu tun, um den Krieg schnell zu gewinnen und die feindliche Armee, die eine Bedrohung für seine nationale Sicherheit darstellt, aufzulösen. Wenn sich die US-Streitkräfte an den Kämpfen beteiligen, könnte sich das Kalkül für einen Sieg dramatisch ändern, aber die strategischen Ziele würden die gleichen bleiben. Man kann von keiner Nation erwarten, dass sie in Frieden lebt, wenn eine Waffe auf ihren Kopf gerichtet ist. Deswegen hat Putin die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine abgelehnt, und deswegen wird der derzeitige Krieg geführt.