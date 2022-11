Wie die US-Behörden FDA und CDC die Gefahren von COVID-Impfungen verbergen

Die CDC hat davor gewarnt, dass COVID eine der zehn häufigsten Todesursachen bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren ist. Aber wo ist der Beweis?

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben öffentlich darauf hingewiesen, dass COVID eine der 10 häufigsten Todesursachen bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren ist, doch auf Nachfrage gaben sie zu, dass sie nie eine Analyse für diese Altersgruppe durchgeführt haben

Die CDC hat auch bei den Studienergebnissen von Pfizer gelogen. Während sie behauptete, der Pfizer-Impfstoff sei bei Personen mit früherer COVID-Infektion zu 92 % wirksam, ergaben die tatsächlichen Studiendaten KEINEN Hinweis auf Wirksamkeit bei Personen mit früherer Infektion

Im Juli 2021 gab die US-Arzneimittelbehörde FDA in aller Stille bekannt, dass sie bei älteren Menschen, die mit COVID von Pfizer behandelt wurden, eine Zunahme von vier Arten schwerwiegender unerwünschter Ereignisse festgestellt hatte: akuter Herzinfarkt, disseminierte intravasale Gerinnung, Immunthrombozytopenie und Lungenembolie. Mehr als ein Jahr später ist diese Studie jedoch immer noch nicht veröffentlicht worden.

Die FDA verschweigt auch andere Studien. Versteckt in einem Studienprotokoll erörtert die FDA die Ergebnisse einer unveröffentlichten „Kohortenstudie zur Sicherheit der dritten Dosis in der Medicare-Population, bei der historische Kontrollen verwendet wurden.“ In dieser Medicare-Studie fand die FDA ein signifikantes Risiko für Immunthrombozytopenie und akute Myokardinfarkte bei Personen mit früherer COVID-19-Diagnose sowie ein erhöhtes Risiko für Bellsche Lähmung und Lungenembolie im Allgemeinen

Eine Analyse der Mortality and Morbidity Weekly Reports (MMWR) der CDC zeigt, dass die CDC systematisch (und automatisch) Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen verschweigt, insbesondere in Kategorien wie Krebs, Herztod und Schlaganfall, um die Impfungen nicht als Ursache für übermäßige Todesfälle erscheinen zu lassen

Die U.S. Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention betreiben gemeinsam das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) und überwachen es angeblich auf Sicherheitssignale.

Beide Behörden haben ihre Pflichten in dieser Hinsicht eklatant vernachlässigt, denn die Sicherheitssignale in VAERS schreien seit dem ersten Quartal 2021 nach Aufmerksamkeit. Dennoch behaupten sowohl die FDA als auch die CDC, sie hätten nichts Besorgniserregendes gefunden. Überhaupt nichts.

Sie sind so unbesorgt, dass sie die COVID-Impfungen sogar in den Impfplan für Kinder aufgenommen haben, wobei die erste Impfserie bereits Kleinkindern und Babys im Alter von 6 Monaten verabreicht werden soll. In der Zwischenzeit deuten Daten aus der ganzen Welt, einschließlich der Daten von VAERS, V-Safe und der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), darauf hin, dass diese Impfungen die tödlichsten in der Geschichte der Impfstoffe sind. Kein anderes Produkt kommt ihnen auch nur nahe.

CDC erfindet Fakten, um eine Geschichte zu erzählen

Im obigen Video interviewt Megyn Kelly Robert F. Kennedy Jr. über die Schwierigkeit, zu bestimmen, wie viele Leben durch die COVID-Impfungen gerettet werden konnten und wie viele Leben dadurch verloren gegangen sind, und hebt einige der von der CDC herausgegebenen völlig falschen Aussagen hervor.

So hat die CDC öffentlich gewarnt, dass COVID zu den zehn häufigsten Todesursachen bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren gehört, doch auf Nachfrage gab sie zu, dass sie nie eine Analyse für diese Altersgruppe durchgeführt hat.

Wie sind sie also zu dem Schluss gekommen, dass COVID eine der häufigsten Todesursachen in einer Altersgruppe ist, für die sie nie eine Analyse der Mortalitätsdaten durchgeführt haben? Die rationale Schlussfolgerung ist, dass sie sich das einfach ausgedacht haben.

Wie Kennedy feststellte, rät die CDC auch von Autopsien von Menschen ab, die nach der Infektion sterben, und sie wendet eine ganze Reihe anderer Verschleierungstaktiken an, die es schwer machen, gute Daten zu bekommen, und das geht schon seit Beginn der Pandemie so.

FDA hält wichtige Studienergebnisse zurück

Die FDA macht sich auch der massiven Verschleierung von Daten schuldig. In einem kürzlich erschienenen BMJ-Artikel erörtert die Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi das Versäumnis der FDA, Daten weiterzuverfolgen und zu veröffentlichen, die eine Zunahme schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei älteren Menschen zeigen, die die Pfizer-Spritze erhalten haben:

„Im Juli 2021 veröffentlichte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) in aller Stille Erkenntnisse über eine mögliche Zunahme von vier Arten schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei älteren Menschen, die den Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhalten hatten: akuter Myokardinfarkt, disseminierte intravasale Gerinnung, Immunthrombozytopenie und Lungenembolie. Es wurden nur wenige Einzelheiten mitgeteilt, wie z. B. das Ausmaß des erhöhten potenziellen Risikos, und es wurde keine Pressemitteilung oder sonstige Warnung an Ärzte oder die Öffentlichkeit versandt. Die FDA versprach, sie werde „weitere Aktualisierungen und Informationen mit der Öffentlichkeit teilen, sobald sie verfügbar sind“. Achtzehn Tage später veröffentlichte die FDA ein Studienplanungsdokument (oder Protokoll), in dem eine epidemiologische Folgestudie skizziert wurde, um die Angelegenheit gründlicher zu untersuchen. In diesem technischen Dokument wurden die ursprünglich ermittelten unbereinigten relativen Risikoverhältnisse für die vier schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse offengelegt, die zwischen 42 % und 91 % Risikosteigerung lagen. (Weder absolute Risikoerhöhungen noch Konfidenzintervalle wurden angegeben.) Mehr als ein Jahr später sind der Stand und die Ergebnisse der Folgestudie jedoch unbekannt. Die Behörde hat weder eine Pressemitteilung veröffentlicht, noch Ärzte benachrichtigt, noch die Ergebnisse im Vorabdruck oder in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht oder das Etikett des Impfstoffs aktualisiert. Das BMJ hat auch erfahren, dass die FDA nicht öffentlich vor ähnlichen Signalen gewarnt hat, die in einer von ihr durchgeführten separaten Beobachtungskohortenstudie zur dritten Dosis (erste Auffrischungsdosis) bei älteren Menschen festgestellt wurden … [Noch] hat die Behörde auch keine anderen veröffentlichten Beobachtungsstudien oder Reanalysen klinischer Studien mit kompatiblen Ergebnissen öffentlich anerkannt. Experten sprachen mit The BMJ über ihre Bedenken bezüglich der Daten und forderten die FDA auf, die Öffentlichkeit unverzüglich zu informieren.“

Schwerwiegende Nebenwirkungen bei Senioren werden verheimlicht

Wie Demasi erläutert, stammen die Ergebnisse vom Juli 2021 aus einem Überwachungssystem namens Rapid Cycle Analysis (RCA), das eine Überwachung von 14 „unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse“ in nahezu Echtzeit ermöglicht. Wie VAERS und andere Überwachungsinstrumente kann auch die RCA keinen Kausalitätsnachweis erbringen, aber im Gegensatz zu den anderen liegt ihre Stärke darin, potenzielle Sicherheitssignale schneller zu erkennen.

Aus dem Protokolldokument der FDA für die geplante Folgestudie geht hervor, dass ein Manuskript der ursprünglichen RCA-Studie in Vorbereitung ist, aber mehr als ein Jahr später sind weder die ursprüngliche RCA-Studie noch die Folgestudie veröffentlicht worden. Und warum?

Die FDA verbirgt auch andere Studien. Versteckt in einem weiteren Studienprotokoll erörtert die FDA die Ergebnisse einer Kohortenstudie zur Sicherheit der dritten Dosis in der Medicare-Population, bei der historische Kontrollen verwendet wurden. In dieser Medicare-Studie stellte die FDA fest:

„… ein statistisch signifikantes Risiko für Immunthrombozytopenie (Inzidenzratenverhältnis 1,66, Konfidenzintervall 1,17 bis 2,29) und akuten Myokardinfarkt (IRR 1,15, CI 1,02 bis 1,29) bei Personen mit vorheriger COVID-19-Diagnose sowie ein erhöhtes Risiko für Bellsche Lähmung (IRR 1,11, CI 1,03 bis 1,19) und Lungenembolie (IRR 1,05, CI 1,0001 bis 1,100) im Allgemeinen.“

Warum wurden diese Ergebnisse in einem Studienprotokoll versteckt und nie veröffentlicht oder der Öffentlichkeit bekannt gegeben? Wie Dr. Joseph Fraiman, ein Notfallmediziner in New Orleans, feststellte: „Wenn die FDA öffentlich erklärt, dass sie [Daten] sammelt, dann sollte sie diese auch öffentlich bekannt geben. Sie sollten die Ergebnisse nicht in Protokollen verbergen, wie sie es getan haben. „5

Der niederländische Epidemiologe und Präsident der International Society of Drug Bulletins, Dick Bijl, pflichtet Demasi bei und erklärt, dass alle im Juli 2021 gefundenen Warnsignale „innerhalb weniger Monate analysiert und veröffentlicht werden sollten“.

Reanalyse der Studiendaten bestätigt Sicherheitsprobleme

Fraiman ist besonders besorgt, da sein Team vor kurzem die Daten aus den Phase-3-Studien von Pfizer und Moderna neu analysiert hat und dabei Ergebnisse gefunden hat, die mit denen übereinstimmen, die die FDA jetzt verschweigt.

Ihre Neuanalyse , die sich auf schwerwiegende unerwünschte Ereignisse konzentrierte, die in einer von der Weltgesundheitsorganisation unterstützten Prioritätenliste potenzieller unerwünschter Ereignisse, die für die COVID-19-Impfung relevant sind, aufgeführt sind, ergab, dass die Impfung von Pfizer mit einem erhöhten Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei einer Rate von 10,1 Ereignissen pro 10.000 verbunden war. Bei der Impfung von Moderna lag die Rate bei 15,1 Ereignissen pro 10.000.

„Die Impfungen sind weitaus wahrscheinlicher, dass man im Krankenhaus landet als COVID-19 selbst. Von 800 Personen, die sich impfen lassen, erleidet eine Person eine schwere Verletzung. Währenddessen müssen etwa 5.000 Personen die Impfung von Pfizer erhalten, um eine einzige COVID-Krankenhauseinweisung zu verhindern.“

Fraiman betonte in seiner Analyse, dass dieses Risiko für ein Ereignis nach der Injektion deutlich höher war als die in beiden Studien festgestellte Risikoreduzierung für COVID-bedingte Krankenhausaufenthalte, die in der Pfizer-Studie nur 2,3 pro 10.000 Teilnehmer und in der Moderna-Studie 6,4 pro 10.000 Teilnehmer betrug.

Kurz gesagt, die Impfung ist weitaus wahrscheinlicher, dass man im Krankenhaus landet als COVID-19 selbst. Von 800 Personen, die sich impfen lassen, erleidet eine Person eine schwere Verletzung. Dagegen müssen etwa 5.000 Personen die Impfung von Pfizer erhalten, um eine einzige COVID-Krankenhauseinweisung zu verhindern. Genau darum geht es bei der Risiko-Nutzen-Analyse – den Nutzen mit dem Risiko zu vergleichen und abzuwägen – und in diesem Fall schadet die Impfung eindeutig mehr als sie nützt.

Skandinavische Studie bestätigt Herz-Kreislauf-Risiken

Demasi zitiert auch eine Beobachtungsstudie aus Dänemark, Finnland und Norwegen, in der „ein statistisch signifikanter Anstieg der thromboembolischen und thrombozytopenischen Ergebnisse nach mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna“ festgestellt wurde. Wie von den Autoren berichtet:

„Im 28-Tage-Zeitraum nach der Impfung gab es eine erhöhte Rate an koronaren Herzkrankheiten nach der mRNA-1273 [Moderna] Impfung: RR, 1,13 … Es wurde eine erhöhte Rate an Gerinnungsstörungen nach allen 3 Impfstoffen (AZD1222 [AstraZeneca]: RR, 2,01]; BNT162b2 [Pfizer]: RR, 1,12; und mRNA-1273: RR, 1,26) … Außerdem wurde eine erhöhte Rate an zerebrovaskulären Erkrankungen nach allen 3 Impfstoffen beobachtet (AZD1222: RR, 1,32; BNT162b2: RR, 1,09; und mRNA-1273: RR, 1,21 … Für einzelne Krankheiten innerhalb der Hauptergebnisse wurden 2 besonders hohe Raten beobachtet: 12,04 für zerebrale Venenthrombose und 4,29 für Thrombozytopenie, was 1,6 bzw. 4,9 überschüssigen Ereignissen pro 100 000 Dosen nach der Impfung mit AZD1222 entspricht.“

Christine Stabell Benn, eine Impfärztin und Professorin für globale Gesundheit an der Universität von Süddänemark, erklärte gegenüber Demasi:

„Das Sicherheitssignal scheint sich um kardiovaskuläre und zerebrale vaskuläre Ereignisse zu drehen, um Dinge, die mit dem Kreislauf und unseren größeren Organen zu tun haben, und das sind die gleichen Signale, die auch in den FDA-Überwachungsdaten auftauchen … Ich habe den Eindruck, dass die Ärzte eine viel größere Toleranz gegenüber den Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs haben, weil es das Gefühl gibt, dass man stirbt, wenn man den Impfstoff nicht nimmt. Das ist natürlich eine völlig falsche Sicht der Dinge. Wir wollen keine unnötigen Ängste schüren, und wir können nicht sagen, dass es jetzt einen Beweis dafür gibt, dass die Impfstoffe diese Ereignisse verursachen, weil die Daten von schlechter Qualität sind, aber wir können sagen, dass es ein Gefahrensignal gibt, und die Ärzteschaft muss darauf aufmerksam gemacht werden.“

Impstoff-Hersteller haben absichtlich Versuche verpfuscht

Der Hauptgrund, warum die Daten von „schlechter Qualität“ sind, ist die Tatsache, dass die COVID-Spritzen von Anfang an „nicht richtig getestet“ wurden, wie Stabell Benn feststellt. Die Kontrollgruppen wurden eliminiert, indem man ihnen einige Monate nach Beginn der Phase-3-Studien die echten Spritzen verabreichte, was es nahezu unmöglich macht, langfristige Nebenwirkungen zu bewerten – Probleme, die viele Monate oder Jahre später auftreten könnten. Dies scheint aus genau diesem Grund absichtlich geschehen zu sein.

Ohne eine richtige Kontrollgruppe können alle Nebenwirkungen als normal abgetan werden, da es keine dokumentierte, nicht geimpfte Gruppe gibt, mit der man vergleichen könnte. Viele von uns haben die Impfung nicht erhalten, aber es gibt keine Daten über uns (unseren Gesundheitszustand usw.) in der Studie, so dass echte Vergleiche problematisch werden.

Werden Daten zurückgehalten, um die Feststellung der Kausalität zu verhindern?

Anfang dieses Jahres gab die CDC zu, dass sie absichtlich Daten zurückhält, weil sie befürchtet, dass diese „fälschlicherweise als unwirksame Impfstoffe interpretiert werden“ und/oder als Bestätigung der Kausalität missverstanden werden könnten. So sollte echte Wissenschaft nicht betrieben werden.

Um jemals zu dem Schluss zu kommen, dass die Impfungen Schäden verursachen, braucht man Daten, und zwar jede Menge. Indem die CDC wichtige Daten zurückhält, verhindert sie effektiv, dass diese Schlussfolgerung gezogen werden kann. Ihre Ausrede war bisher, dass es „keine Daten“ gibt, die auf ein Problem hindeuten. Dabei sitzen sie auf Daten, die genau darauf hindeuten!

CDC hat über Pfizer-Studienergebnisse gelogen

Die CDC hat nicht nur Daten verheimlicht, sondern auch über Studienergebnisse gelogen. Wie in einem Tweet des Abgeordneten Thomas Massie vom 31. Oktober 2022 erwähnt:

„Die ursprüngliche Impfstoffstudie von Pfizer, an der 1.200 Personen mit Hinweisen auf eine frühere Infektion teilnahmen, zeigte keinen Nutzen der Impfung für diejenigen, die Hinweise auf eine frühere Infektion hatten. Die CDC hat gelogen, die Studie zeigte, dass der Impfstoff bei Personen ohne Anzeichen einer früheren Infektion zu 92 % wirksam war.“

Massie – ein republikanischer Kongressabgeordneter für Kentucky und ein preisgekrönter Wissenschaftler – deckte den Fehler der CDC erstmals im Januar 2021 auf, nachdem er vergeblich versucht hatte, die CDC zur Korrektur zu bewegen. Ich habe Massies Bemühungen in „Why Do Public Health Agencies Reject Natural Immunity?“ ausführlich beschrieben. Damals sagte Massie:

„Es gibt keine Wirksamkeit, die in der Pfizer-Studie bei Teilnehmern mit Hinweisen auf frühere SARS-CoV-2-Infektionen nachgewiesen wurde, und tatsächlich gibt es auch keinen Beweis in der Moderna-Studie … Er [der CDC-Bericht] sagt das genaue Gegenteil von dem, was die Daten aussagen.“

Neueste COVID-Variante begünstigt die Geimpften 3 zu 1

Am 25. Oktober 2022 twitterte der Ethical Skeptic – ein Datenanalytiker und Betrugsermittler – eine Grafik, aus der hervorgeht, dass die neueste COVID-Variante mit der Bezeichnung BQ die Geimpften im Verhältnis von 3 zu 1 gegenüber den Ungeimpften infiziert. Außerdem scheint sie diejenigen zu bevorzugen, die sich erst vor kurzem geimpft haben.

CDC hat Datenfälschung automatisiert

Einen Tag zuvor veröffentlichte The Ethical Skeptic den zweiten Teil seiner Serie „Houston, the CDC Has a Problem“, in der er detailliert aufzeigt, wie die CDC systematisch Daten manipuliert, um Anzeichen für die Gefahren der COVID-Impfung zu verbergen.

Anhand von Daten aus den Mortality and Morbidity Weekly Reports (MMWR) der CDC zeigt er, wie die CDC überschüssige Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen versteckt und löscht, insbesondere in Kategorien wie Krebs, Herztod und Schlaganfall. Im Juni 2022 pausierte die CDC vorübergehend ihre MMWR-Berichterstattung, um ein „System-Upgrade“ durchzuführen. Das dauerte zwei Monate.

Als die Daten wieder online gingen, war eine große Zahl von Todesfällen, die mit der Impfung in Zusammenhang standen, entweder in die COVID-Todeskategorie oder in eine „Holding“-Kategorie für unbestimmte Todesfälle verschoben worden, wodurch der Anschein erweckt wurde, dass die Zahl der Todesfälle durch Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle weitaus geringer ist als sie tatsächlich ist. Dieses Spiel mit dem Algorithmus scheint seit dieser Systemaktualisierung automatisiert worden zu sein. Hier ist ein Auszug aus Teil 2, in dem der ethische Skeptiker seine Erkenntnisse zusammenfasst:

„Die Hauptbedenken in Bezug auf die Berichte der US Centers for Disease Control and Prevention ‚Weekly Provisional Counts of Deaths by State and Select Causes‘ und ‚Wonder: Provisional Mortality Statistics’18 sind, dass die Berichte begonnen haben, zwei primäre offensichtliche Ziele seitens der CDC und ihrer Agentur zu zeigen: das Verschweigen der möglicherweise durch die mRNA-Impfstoffe verursachten übermäßigen Todesfälle und

der Versuch, mRNA-Impfstoffe fälschlicherweise als besonders wirksam zur Rettung von Menschenleben erscheinen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Artikel keine Antwort auf eine dieser beiden Fragen geben werden, sondern lediglich die Bemühungen um Desinformation, Fehlinformation und Täuschung seitens der CDC skizzieren, mit denen versucht wird, beide Ziele zu erreichen. Dementsprechend gibt es vier Schlüsselfragen, die in dieser zweiseitigen Münztäuschung enthalten sind: 1 Das National Vital Statistics System Upgrade (nachstehend „NVSS System Upgrade“ genannt) bot der CDC einen Zeitrahmen, in dem sie 22 Wochen lang Daten des NCHS-MMWR ändern konnte. Während dieses Zeitfensters entfernte die CDC heimlich überschüssige Sterbedaten aus ihrer Datenbank und passte die Richtlinien und Techniken an, wie die ICD-10-Mortalitätscodes in die Daten der staatlichen Sterbeurkunden eingefügt wurden. Wir stellen hier dar, dass während der Unterbrechung des NVSS-System-Upgrades eine neue Politik in Kraft gesetzt wurde, die sich auf zwei kategorische Spielpraktiken konzentrierte. Die CDC setzt kategoriale Spieltechniken ein, um eine dramatische Überschreitung der Sterblichkeitsrate ohne COVID (natürliche Ursache) zu verbergen. Wenn es sich bei diesen überschüssigen Todesfällen nicht um COVID-Todesfälle handelt und sie nicht im Zusammenhang mit Impfstoffen stehen, wie gemeinhin unter Berufung auf Autorität, Glaubwürdigkeit und Unwissenheit behauptet wird, dann sollte es auch keinen Grund geben, die damit verbundenen Aufzeichnungen zu verbergen. Doch genau das geschieht. 2 Die überschüssige Krebssterblichkeit wird durch die kategorische Neuzuordnung von Krebs als mehrfache Todesursache (nachstehend „MCoD“) zu COVID-19 als zugrunde liegende Todesursache (nachstehend „UCoD“) verschleiert. 3 Plötzliche Todesfälle bei Erwachsenen werden verheimlicht, indem Todesfälle im Zusammenhang mit Perikarditis, Myokarditis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen weit länger als in der Vergangenheit im temporären Dispositionsbereich R00-R99 verbleiben, wodurch der damit verbundene ICD-10-Mortalitätstrend für diese Todesfälle fälschlicherweise verringert wird. Und schließlich wendet die CDC genau die gegenteilige Technik an, indem sie die Zuweisung mehrerer Todesursachen ausnutzt und auch völlig fiktive Todesfälle hinzufügt, um ihre mRNA-Impfstoffe besser aussehen zu lassen, als sie sind. 4 Die CDC verwendet kategorische Spiele mit mehreren Todesursachen und erstellt neue Todeszahlen, um den Anschein zu erwecken, dass die Ungeimpften zwölfmal häufiger sterben als die Geimpften.“

22-Sigma-Anstieg bei den Herztodesfällen

Der Artikel enthält viele Tabellen und Grafiken sowie zusätzliche Details für diejenigen, die sich näher damit befassen möchten. Aber zusammenfassend wirft die von The Ethical Skeptic durchgeführte Analyse ernsthafte Fragen über den Umgang der CDC mit den Sterblichkeitsdaten auf, da sie anscheinend Statistiken speziell zu dem Zweck manipuliert, die Todesfälle nach der Infektion zu verbergen.

The Ethical Skeptic glaubt jedoch, dass das Trugbild der CDC bald zusammenbrechen wird, da die Daten bereits so weit verfälscht sind, dass der Betrug offensichtlich ist.

Zum Beispiel sterben seit dem System-Upgrade 25% aller wöchentlichen COVID-Todesfälle zufällig auch an Krebs. „Dies ist ein unmöglicher Fehler in diesem wichtigen Sterbebuch, der mit der gleichen Art von Fehler vergleichbar ist, den ein Veruntreuer begehen könnte“, schreibt er.

In ähnlicher Weise ist die Zahl der vorübergehend zurückgehaltenen Impfungen seit der Einführung der COVID-Impfungen um 70 % gestiegen, und die CDC lässt sie einfach dort. Gegenwärtig gibt es 35.600 Todesfälle durch Perikarditis, Myokarditis und Leitungsstörungen, die in den US-Herzsterblichkeitsstatistiken nicht erfasst sind.

Würden nur 18 % dieser Todesfälle ordnungsgemäß in ihre herzbedingten Todesfälle zurückgeführt, würde die kardiale Sterblichkeit um 22 Prozent steigen. Ausgehend von den Daten der CDC, die die falsch kategorisierten Todesfälle ordnungsgemäß neu kategorisiert hat, schätzt The Ethical Skeptic, dass es jetzt 385.000 zusätzliche Todesfälle im Zusammenhang mit den Impfungen gibt.

Gesetz über Gerechtigkeit für Impfopfer (Justice for Vaccine Victims Act)

Marjorie Taylor Greene, Repräsentantin des 14. Kongressdistrikts von Georgia, hat vor kurzem HR 7308, den Justice for Vaccine Victims Act of 2022, eingebracht, der vorschreibt, dass eine Untersuchung der an VAERS gemeldeten COVID-Jab-Verletzungen innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen sein muss.

Der Gesetzentwurf würde auch den Haftungsschutz aufheben, „der für die Verabreichung oder Anwendung bestimmter medizinischer Gegenmaßnahmen (z. B. Impfstoffe) während eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit gilt“.

Zu guter Letzt kündigte Judicial Watch am 1. November 2022 an, das Gesundheitsministerium (DHS) wegen aller seiner Sicherheitsstudien zu Impfstoffen und Gentherapien zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID zu verklagen.

Alles in allem scheint es, als würden die Räder des COVID-Impfbusses abfallen. Die Funken fliegen bereits. Die FDA und die CDC hätten sich retten können, wenn sie den Betrug mit der COVID-Impfung schon vor ein paar Monaten aufgedeckt hätten. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit, das Gesicht zu wahren, geschweige denn die Karriere zu retten. Beide Behörden sind dem Untergang geweiht, ebenso wie ihre Führung.

