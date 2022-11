Die russische Armee hat sich aus der ukrainischen Stadt Cherson zurückgezogen. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, dass am Westufer des Dnjepr weder Ausrüstung noch Soldaten zurückgeblieben sind und dass es beim Rückzug keine Verluste gab.

Die ukrainische Armee führt derzeit eine Gegenoffensive in der Region durch, die Moskau zu einem Teil Russlands erklärt hat. Das Weiße Haus gratulierte der Ukraine am Samstag zur Rückeroberung der Stadt Cherson. Präsident Biden wieder einmal etwas verwirrt, sagte in einer Rede, dass „die Russen sich aus Falludscha zurückziehen“. Er bezog sich auf eine Stadt im Irak.

Medienberichten zufolge steht Russland auf der Verliererseite, doch laut dem pensionierten US-Oberst Douglas Macgregor formieren sich die russischen Truppen lediglich neu, um sich auf groß angelegte Angriffe zur Beendigung des Krieges vorzubereiten.

In der Stadt Cherson befanden sich schätzungsweise 25.000 russische Soldaten. Weitere 300.000 Soldaten sind auf dem Weg in die Region. Die ukrainische Armee versuchte, 40.000 bis 60.000 Soldaten für die Gegenoffensive zu sammeln. Die russische Armee entschied sich, Menschenleben zu schonen, sich neu zu formieren und die Bewohner von Cherson zu evakuieren.

Wenn die ukrainische Armee beschließt, in Cherson einzumarschieren, wird sie vernichtet werden, betonte Macgregor. Die Armeeführung der Ukraine befürchtet eine Falle.

Der Oberst wies darauf hin, dass die Russen in Charkow dasselbe getan hätten. Die russische Armee zog sich auf den Fluss zurück und fügte den Ukrainern großen Schaden zu. Wenn sie also in Cherson einziehen, erwartet sie ein grausamer Tod, sagte Macgregor gegenüber Clayton Morris von Redacted.

Der Oberst glaubt, dass dies auch der Grund ist, warum die Verwaltung von Cherson Kontakt zu den Russen aufgenommen hat. Er wies darauf hin, dass im Westen Russlands, in Weißrussland und im Süden der Ukraine mehr als eine halbe Million Soldaten stationiert sind, die in der Ukraine zum Einsatz kommen werden.

Colonel Macgregor geht davon aus, dass die großangelegte Operation beginnen wird, sobald es zu frieren beginnt.