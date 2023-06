Laut einem Discord-Leaks-Dokument, das die Washington Post von einem Freund von Jack Teixeira erhalten hat, hätte die CIA im Juni 2022 Wind von einem ukrainischen Plan gehört, Nord Stream zu sabotieren [1].

Die CIA soll diese Informationen vor der Sabotage am 26. September 2022 an den deutschen BND weitergegeben haben, was Geheimdienstoffiziere Berichten zufolge bestätigt hätten.

Zur gleichen Zeit fand eine private Expedition mit einem The-Grayzone-Journalisten am Ort des Angriffs einen Taucherstiefel, der mit denen ukrainischer Kampfschwimmer übereinstimmte [2].

Mehrere hochrangige europäische und amerikanische Beamte erklärten im Dezember, dass es keine Beweise gebe, um Russland zu belasten [3].

Die Saboteure würden unter dem direkten Befehl von General Walerij Saluschnyj, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Armeen, und seinem Stellvertreter, dem integralen Nationalisten Dmytro Jarosch, stehen.

Im Gegensatz zu dem, was man auf den ersten Blick denken könnte, entbindet diese Nachricht die Vereinigten Staaten nicht, denn Dmytro Jarosch ist ein historisches Mitglied der NATO-Geheimdienste. Er hat seit den 2000er Jahren eine Reihe von verdeckten Operationen für das Atlantische Bündnis gegen Russland durchgeführt [4].

Die Nord Stream-Pipelines gehören einem internationalen russisch-deutsch-französisch-niederländischen Konsortium. Die Sabotage dieser Pipelines ist ein Kriegsakt gegen Russland, Deutschland, Frankreich und die Niederlande.

