Die Covid-Impfstoffe sind ein schwankendes Gerüst! Das sind die Fakten

off-guardian.org: Am 20. April veröffentlichte The Lancet eine Analyse über die Wirksamkeit der Covid-Injektionen. Diese Analyse unterstützt die Schlussfolgerungen, die ich in meiner früheren Analyse gemacht habe. Nämlich: die Covid-Injektionen sind NICHT „95% wirksam“.

Abgesehen von der lauwarmen Sprache der Analysten, die in wissenschaftlichem Jargon verpackt ist, ist die Grafik, die erscheint, ziemlich erschreckend. Wie so oft liegt der Teufel im Detail, in diesem Fall im Unterschied zwischen relativer Risikoreduktion und absoluter Risikoreduktion. (Eine genauere Erläuterung dieser Metriken finden Sie in meinem Artikel vom Februar 2021).

Relative Risikoreduktion (RRR) und Number Needed to Vaccinate (Erforderliche Anzahl zum Impfen) (NNV) für die führenden Covid-„Impfstoffe“ (Quelle: The Lancet)

Aus der „absoluten Risikoreduktion“ können Sie die „Number Needed to Vaccinate (Erforderliche Anzahl zum Impfen)“ berechnen, was ungefähr bedeutet, wie viele Menschen geimpft werden müssen, um hypothetisch nur einer Person zu nützen. Es ist eine Kennzahl, die jeder Mensch verstehen muss, bevor er sich mit Covid impfen lässt.

Im Folgenden finden Sie die „Numbers Needed to Vaccinate“ (NNV) Metrik für Covid „Impfstoffe“:

Für Pfizer wird diese Zahl auf 119 geschätzt. Das bedeutet, dass 119 Menschen gespritzt werden müssen, damit es einen „Covid“-Fall bei einer Person reduziert. Somit gingen 118 dieser Menschen ein (potenzielles) Risiko ein, ohne dass sie irgendeinen Nutzen hatten.

Einige Schätzungen sind sogar noch höher, laut The Lancet deuten Daten aus der Pfizer-Einführung in Israel auf ein NNV von 217 hin!

Diese NNV-Zahlen sind wahrscheinlich zu niedrig angesetzt, da es eine erhebliche Verschleierung bei den Studiendaten gibt. Die tatsächliche Wirksamkeit liegt wahrscheinlich sogar unter 1 %, da einige der injizierten Gruppen, die an „Covid-ähnlichen Symptomen“ erkrankten, fälschlicherweise als Nebenwirkungen und nicht als potenzielle Durchbruchsinfektionen bezeichnet wurden.

Bei den glücklichen 0,84% der Menschen, die hypothetisch von dem „Impfstoff“ profitiert haben, sind die Nebenwirkungen ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Wirksamkeitskennzahlen beinhalten keine unerwünschten Ereignisse durch die Injektionen. Mit anderen Worten: Sicherheit und Wirksamkeit sind völlig unterschiedliche Betrachtungen. Zum Beispiel kann selbst eine wirksame Intervention nicht sicher sein, wenn das Risiko eines Schadens hoch ist.

Dieses „Impfstoff“-Experiment ist erst wenige Monate alt, doch das passive VAERS-Meldesystem in den USA hat bereits mehr Todesfälle nach Covid-Injektionen gezählt als in den vorangegangenen 21 Jahren Todesfälle durch alle anderen Impfstoffe zusammen, sowie über 227’000 andere nicht-tödliche unerwünschte Ereignisse. Darüber hinaus wird berichtet, dass das VAERS-System nur etwa 1% der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse erfasst.

Viele alarmierte Forscher und Ärzte auf der ganzen Welt haben gefordert, dieses Experiment zu stoppen, unter Berufung auf eine wachsende Zahl von ungewöhnlichen Nebenwirkungen und damit verbundenen Todesfällen. Für Covid-Injektionen muss klar sein, dass das vollständige Sicherheitsprofil unbekannt ist.

Außerdem handelt es sich bei der „Reduktion“ nicht um einen Rückgang der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte, sondern um eine Reduktion der Symptome. Die meisten dieser angeblich gelinderten Symptome sind von der allgemeinen Erkältungs- und Grippeart. Um die Lancet-Studie zu zitieren:

Diese Überlegungen zur Wirksamkeit und Effektivität basieren auf Studien, die die Prävention von leichten bis mittelschweren COVID-19-Infektionen messen; sie waren nicht darauf ausgelegt, Aussagen zur Prävention von Krankenhausaufenthalten, schweren Erkrankungen oder Todesfällen oder zur Prävention von Infektionen und Übertragungspotenzialen zu treffen.“

Obendrein werden diese milden „Fälle“, die „verhindert“ werden, durch die nicht validierten PCR-Tests bestimmt.

Wie erwähnt, basiert die Wirksamkeit auf der Reduktion der Symptome, und selbst dann möglicherweise nur für eine begrenzte Zeitspanne. Es wurde bereits angekündigt, dass Auffrischungen notwendig sind, vielleicht jährlich oder zweimal im Jahr.

Diese mickrige Wirksamkeit ist nicht ungewöhnlich für ein Impfstoffregime, das mit dem Nutzen für die Gesamtbevölkerung begründet wird. In diesem Fall kann das Argument des Nutzens für die Gesamtbevölkerung jedoch nicht gelten, da kein eindeutiger Nachweis für eine Verringerung der Übertragung erbracht wurde.

Darüber hinaus sind diese Injektionen noch experimentell. Es laufen Phase-3-Studien und diese synthetische Gen-„Therapie“ wurde noch nie verabreicht. Jeden Tag kommen neue Informationen ans Tageslicht, wie z.B. diese pharmakokinetische Tierstudie, die zeigt, dass die injizierten Vektoren in verschiedenen Organen landeten, insbesondere in den Eierstöcken und der Milz. Der kanadische Forscher Dr. Bridle teilte seine Besorgnis über die jüngsten Ergebnisse der Biodistribution von Lipid-Nanopartikeln und den Spike-Proteinen bei injizierten Menschen.

Tragischerweise werden die panischen Massen mit der Propaganda getäuscht, dass diese Injektionen zu 95% wirksam sind. Dies ist eine nutzlose Metrik, die auf relativer Risikoreduktion basiert. Die absolute Risikoreduktion liegt bei etwa 1%. Millionen nehmen unwissentlich an einem noch nie dagewesenen Experiment teil. Der Nürnberger Kodex und die Prinzipien des Informed Consent werden täglich verletzt.

Es ist ratsam, die obige Tabelle auszudrucken und den eigenen Impfarzt zu bitten, diese Metrik zu erklären. Um eine ethisch und rechtlich korrekte informierte Einwilligung zu erhalten, muss jeder Studienteilnehmer den potenziellen Nutzen und die Risiken der Injektionen, die potenziellen Risiken von Covid (je nach Alter und Gesundheitszustand) sowie die wirksamen Behandlungsalternativen für diejenigen, die sie benötigen, verstehen.

Würden Sie sich wohlfühlen, wenn Sie einen Fallschirm anziehen, der in etwa 1% der Zeit funktioniert? Würden Sie dann sagen, dass er zu 95 % wirksam ist, weil dieser spezielle Fallschirm zu 95 % besser funktioniert als die Konkurrenz?

Ein Produkt mit sehr fragwürdiger, winziger Wirksamkeit und vielen Bedenken hinsichtlich potenzieller schwerer kurz- und langfristiger Nebenwirkungen (einschließlich Todesfällen), könnte man eher als Gift einstufen.

Ein Gift kann beschrieben werden als „jede Substanz, die, wenn sie in einen lebenden Organismus eingebracht oder von diesem aufgenommen wird, das Leben zerstört oder die Gesundheit schädigt“. Die schädlichen Auswirkungen können viele Formen annehmen, vom sofortigen Tod bis hin zu subtilen Veränderungen, die erst Monate oder Jahre später bemerkt werden.“

Definition von „Gift“, nach der Royal Society of Chemistry

Man kann nur hoffen, dass bei der Entfaltung dieses ruchlosen Experiments Daten und Rationalität Angst, Hysterie und die versteinerten Köpfe der Massen übertrumpfen werden. Möge die Gerechtigkeit siegen und diese Verbrechen gegen die Menschheit zur Rechenschaft gezogen werden.