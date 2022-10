Die COVID-Impfstoffe wirken sich negativ auf die reproduktive Gesundheit von Frauen aus

Steve Kirsch

Nachfolgend die Grafiken, die eine enorme Wirkung zeigen. Aber die COVID-Impfstoffe werden im Vergleich zu früheren Impfstoffen zu wenig erfasst, sodass die Diskrepanz hier möglicherweise 5,4 Mal größer ist, als sie erscheint.

Zusammenfassung

Die einzige VAERS-Kategorie mit den meisten unerwünschten Ereignissen bei den COVID-Impfstoffen sind seit jeher die reproduktiven Probleme von Frauen.

In diesem Artikel zeigen wir, dass Impfstoffe, die in der Vergangenheit deutlich weniger unerwünschte Ereignisse verursacht haben, eingestellt wurden.

Warum werden die COVID-Impfstoffe nicht gestoppt? Weil die CDC die Öffentlichkeit nicht über die Sicherheitsprobleme informiert.

Könnte es eine andere Quelle für diese Auswirkungen geben? Nein, denn sie stehen im Zusammenhang mit der Impfung (lesen Sie die Fallberichte).

Die Frauen werden wütend sein, wenn sie endlich die Wahrheit darüber erfahren, was die medizinische Gemeinschaft und die CDC ihnen angetan haben.

Leider denke ich, dass dies noch viele Jahre dauern wird.

Einleitung

Am 10. Juni 2021 wurden Robert Malone und ich im DarkHorse-Podcast vorgestellt. Wir wiesen die Welt darauf hin, dass sich die COVID-Impfstoffe in den Eierstöcken anreichern (technisch gesehen ist der Lipid-Nanopartikel (LNP) der Träger für die mRNA, aber das ist ein Detail). YouTube entfernte die Episode nach 1 Million Aufrufen, vermutlich um die Öffentlichkeit davor zu schützen, die Wahrheit zu erfahren. Ihre namenlosen Zensoren sind natürlich schlauer als Bret Weinstein.

Die Auswirkungen unserer Warnung waren damals in den VAERS-Berichten klar ersichtlich.

Heute, mehr als ein Jahr nach dieser Episode, ist es immer noch so. Hier finden Sie die neuesten Daten zu Fehl- und Totgeburten auf der neuen Seite zu Fragen der reproduktiven Gesundheit auf OpenVAERS:

Hier sind die Daten für Menstruationsstörungen (einschließlich Menstruationsblutungen, Vaginal- und Uterusblutungen):

Es gibt drei wichtige Dinge, die Sie dabei beachten sollten:

Als die obere Grafik in der Vergangenheit leicht erhöht war, wurden die für den Anstieg verantwortlichen Impfstoffe vom Markt genommen (siehe die OpenVAERS-Seite und den Vermerk **). Wie Sie jedoch deutlich sehen können, sind die COVID-Impfstoffe viel schlimmer, aber sie sind unantastbar. Die Raten unerwünschter Ereignisse sind im Vergleich zu früheren Impfstoffen enorm hoch, und niemand wird etwas sagen. Jeder Arzt, der den Frauen diese Daten zeigt, wird entlassen und verliert, wenn er in Kalifornien lebt, auch seine Zulassung. Ihr Motto in Bezug auf die COVID-Impfstoffe lautet: „Etwas sehen? Sag nichts!“

Für jedes Diagramm müssen Sie die Zahl der Meldungen mindestens um den Faktor 41 erhöhen , um die tatsächliche Zahl der Ereignisse zu schätzen. Dies ist auf den Faktor der Untererfassung in VAERS (die URF) zurückzuführen. Mit anderen Worten: Wir sprechen von Millionen von betroffenen Frauen.

, um die tatsächliche Zahl der Ereignisse zu schätzen. Dies ist auf den Faktor der Untererfassung in VAERS (die URF) zurückzuführen. Mit anderen Worten: Wir sprechen von Millionen von betroffenen Frauen. Der plötzliche starke Anstieg der Zahl der Meldungen nach der Einführung der COVID-Impfstoffe ist nicht auf eine Überberichterstattung zurückzuführen, wie ich in einem früheren Beitrag festgestellt habe. Tatsächlich scheinen die COVID-Impfstoffe im Vergleich zu anderen Impfstoffen um das 5,4-fache unterrepräsentiert zu sein. In Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen den COVID-Impfstoffen und den anderen Impfstoffen also fünfmal größer als oben dargestellt. In einer normalen Welt würden diese Impfstoffe vom Markt genommen werden.

Es ist wirklich eine Schande, dass die CDC nichts zu diesen Diagrammen sagt, nicht wahr? Die CDC schweigt völlig. Auch die Mainstream-Medien schweigen dazu und ignorieren das Thema völlig.

Wenn Frauen herausfinden, dass sie auf diese Weise getäuscht wurden, werden sie nicht glücklich sein. Dank der Zensur und der mangelnden Berichterstattung in den Mainstream-Medien werden die meisten Frauen jedoch erst in Jahren, vielleicht Jahrzehnten, davon erfahren.

Aber ich wollte, dass alle meine Leserinnen jetzt die Wahrheit erfahren.

Weitere Informationen über diese Raten (und darüber, wie andere Impfstoffe zurückgezogen wurden, wenn sie einen Bruchteil dieser Ereignisse verursachten) finden Sie auf der neu aktualisierten OpenVAERS-Seite zur reproduktiven Gesundheit.

VAERS-Symptome (Einzelposten)

Dies ist eine der Folien in einer Präsentation, die ich kürzlich auf der FLCCC-Konferenz gehalten habe und die VAERS-Symptome zeigt, die bei COVID-Impfstoffen im Vergleich zu anderen Impfstoffen erhöht sind. Die Folie zeigt die 37 wichtigsten VAERS-Symptome, die bei den COVID-Impfstoffen am stärksten ausgeprägt sind. Wie Sie aus den Pfeilen ersehen können, sind die COVID-Impfstoffe eine Katastrophe in Bezug auf die Beeinträchtigung der reproduktiven Gesundheit der Frau. Die vollständige Liste der Symptome in geordneter Reihenfolge finden Sie in der X-Faktoren-Analyse.

Menstruationsprobleme waren die wichtigste Kategorie, die das israelische Gesundheitsministerium bei der Untersuchung der Sicherheit der COVID-Impfstoffe feststellte

Sehen Sie sich dieses kurze, durchgesickerte Video an, das die Öffentlichkeit nie zu sehen bekommen sollte. Es stammt von einem Treffen zwischen dem israelischen Gesundheitsministerium und dem wissenschaftlichen Team, das mit der Prüfung der Sicherheitsdaten beauftragt war.

Was sie herausgefunden haben, ist Folgendes:

Die Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen sind eindeutig, sie werden durch den Impfstoff verursacht und sind von langer Dauer.

Weitere Informationen zu diesen Daten finden Sie in meiner Geschichte über die israelische Sicherheitsstudie und im Abschnitt „Referenzen“ dieses Artikels. Auch dieser Artikel ist ausgezeichnet.

Natürlich weigerten sich die israelische Presse und die Mainstream-Medien auf der ganzen Welt, über die Geschichte zu berichten, obwohl die Faktenprüfer von Reuters die Echtheit des Videos bestätigten!

Die Quintessenz ist, dass das Sicherheitsteam des israelischen Gesundheitsministeriums viele Sicherheitsprobleme mit den Impfstoffen gefunden hat, aber die Presse und keine der öffentlichen Behörden wollen sehen, was sie gefunden haben (aus irgendeinem Grund).

Mehr in der Presse

Siehe diesen Artikel: Studie zeigt die Gefahren des Covid-Impfstoffs für die Gesundheit von Frauen. Sogar das NIH räumt ein, dass es ein Problem gibt.

Mechanismen der Schädigung

In dieser Präsentation der Toxikologin Dr. Janci Lindsay erfahren Sie, wie die COVID-Impfstoffe Frauen schaden können.

Zusammenfassung

Es gibt Tausende von signifikant erhöhten unerwünschten Ereignissen in VAERS und die CDC hat sie alle ignoriert. Das liegt daran, dass die CDC für die Anzahl der verabreichten Impfstoffe belohnt wird und nicht dafür, wie viele Leben gerettet werden.

Wussten Sie zum Beispiel, dass „akutes Herzversagen“ bei den COVID-Impfstoffen um das 2,565-fache des Normalwerts erhöht ist. Klingt das für Sie sicher?

Dieser Artikel behandelt nur einige der Symptome im Bereich der reproduktiven Gesundheit. Er zeigt die Daten, die die Kausalität belegen, und er zeigt, dass in einer normalen Welt die Impfstoffe allein wegen dieser Probleme gestoppt werden würden.

Aber wir leben nicht in einer normalen Welt. So hat beispielsweise das Vereinigte Königreich gerade ein neues Programm angekündigt, das alle schwangeren Frauen zur Impfung ermutigen soll. Sie ignorieren eindeutig alle Sicherheitsaspekte in ihrem Sicherheitsüberwachungssystem.

Warum macht man sich überhaupt die Mühe, ein Sicherheitsüberwachungssystem zu haben, wenn man nicht bereit ist, es zu überprüfen?

Niemand sollte die COVID-Impfstoffe einnehmen. Sie sollten vom Markt genommen werden. Unverzüglich.