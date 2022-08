Die COVID-Tragödie aus der Sicht von Ärzten und Wissenschaftlern – Dokumentarfilm: „Uninformierte Zustimmung

Der Dokumentarfilm „Uninformed Consent“ (Uninformierte Zustimmung) taucht tief in die COVID-19-Geschichte ein – wer sie kontrolliert und wie Angst benutzt wurde, um Menschen aller Altersgruppen eine neue, unbewiesene Gentransfertechnologie aufzudrängen.

In Interviews mit Ärzten und Wissenschaftlern wird der Verlust von Menschenrechten im Namen der Biosicherheit thematisiert, und wie die „Elite“ davon profitiert.

„Teile und herrsche“ – die Spaltung von Menschen – ist eine uralte Kriegsstrategie. Während Hitlers Herrschaft wurde der Antisemitismus durch eine Propaganda normalisiert, in der die Juden mit „Läusen“ verglichen und beschuldigt wurden, ansteckende Krankheiten zu übertragen. Die gleiche Taktik wurde während der COVID-Pandemie angewandt.

Die persönliche Geschichte, auf die im Film immer wieder zurückgegriffen wird, ist die eines trauernden Ehemanns, dessen Frau Selbstmord beging. Sie wurde von Kollegen und Vorgesetzten unerbittlich schikaniert, weil sie die Impfung verweigerte, und als sie schließlich in unbezahlten Urlaub geschickt wurde, nahm sie sich das Leben.

Der Film gibt einen Überblick über die völlige Abkehr des medizinischen Establishments vom Hippokratischen Eid, die gesetzlose Kultur der Arzneimittelindustrie und ihre Vereinnahmung von Aufsichtsbehörden und Medien, die Geschichte der informierten Zustimmung und warum Zwang und Vorschriften dieses Grundprinzip der öffentlichen Gesundheit verletzen, Impfstoffverletzungen und die Leugnung von Impfschäden, die Korruption hinter den Kulissen, die zur Unterdrückung der Wissenschaft und der frühen Behandlung führte, und vieles mehr.

Der oben genannte Dokumentarfilm „Uninformed Consent “ geht der COVID-19-Geschichte auf den Grund – wer sie kontrolliert und wie die Angst dazu benutzt wurde (und wird), um Menschen aller Altersgruppen eine neuartige, unbewiesene Gentransfertechnologie aufzudrängen und sie zu infizieren und gleichzeitig Privatvermögen zu stehlen und kleine Unternehmen zu zerstören – und das weltweit.

Der Film wurde von Todd Michael Harris (Matador Films) geschrieben und gedreht. Odessa Orlewicz, eine Freiheitsaktivistin in British Columbia und Gründerin der kanadischen Social-Media-Plattform Librti, und Ted Kuntz, Psychotherapeut im Ruhestand und Präsident von Vaccine Choice Canada, haben den Film koproduziert.

Zwischen der herzzerreißenden Geschichte des Verlusts eines Mannes und Interviews mit Ärzten und Wissenschaftlern wird der Verlust von Menschenrechten im Namen der Biosicherheit erforscht, und wie die „Elite" von all dem profitiert.

Dazwischen finden sich Zusammenstellungen von Medienlügen und die verwirrend widersprüchlichen Diktate von Regierungsbeamten sowie Aufnahmen von Protesten und Beispiele von Menschen, die nach der Impfung live im Fernsehen zusammengebrochen sind.

Die COVID-Impfung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und es ist ein laufendes Verbrechen. Für viele, die wissen, was vor sich geht, gleicht der Alltag einem vorsätzlichen, in Zeitlupe ablaufenden Zugunglück.

Teile und herrsche

Wie der Arzt Dr. Stephen Malthouse aus British Columbia, der in dem Film interviewt wird, feststellt, ist „Teile und herrsche“ eine uralte Kriegsstrategie. Während Hitlers Herrschaft wurde der Antisemitismus durch eine Propaganda normalisiert, in der die Juden mit „Läusen“ verglichen und beschuldigt wurden, Typhus zu übertragen. Genau dieselbe Strategie wurde während der COVID-Pandemie angewandt.

Diejenigen, die pflichtbewusst ihre Gesichtsmasken trugen und sich impfen ließen, wurden als gute und moralische Bürger gefeiert, während der Rest als mörderische, krankheitsübertragende, amoralische Egoisten abgestempelt wurde, die durch ihren Egoismus ihr Recht auf Leben verwirkt hatten.

Der irrationale Hass gegen Maskengegner, „Anti-Lockdowner“ und „Impfgegner“ wurde von Regierungsvertretern, Gesundheitsbehörden und Medien von Anfang an unerbittlich geschürt und „normalisiert“.

Diejenigen, die pflichtbewusst ihre Gesichtsmasken trugen und sich impfen ließen, wurden als gute und moralische Bürger gefeiert, während die anderen als mörderische, krankheitsübertragende, amoralische Egoisten abgestempelt wurden, die durch ihren Egoismus ihr Recht auf Leben verwirkt hatten.

Familienmitglieder wurden gegen Familienmitglieder ausgespielt. Freunde gegen Freunde. Arbeitskollegen gegen Arbeitskollegen. Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer. Die meisten von uns, die sich gegen dieses große genetische Experiment entschieden haben, wurden von den Menschen, die wir lieben, gemieden und beschimpft.

Und was noch schlimmer ist: Wir alle haben für diesen Missbrauch bezahlt. Milliarden von Steuergeldern wurden für Propaganda, Anti-Impf-Belästigung und Pro-Impf-Werbung ausgegeben. Der Schmerz über diese absichtliche Strategie der Spaltung und Eroberung war für viele zu groß, um ihn zu ertragen.

Zu Tode gemobbt

Die persönliche Geschichte, auf die Harris im Laufe des Films immer wieder zurückkommt, ist die eines trauernden Ehemanns, dessen Frau Selbstmord beging. Sie wurde von Kollegen und Vorgesetzten unerbittlich gemobbt und schikaniert, weil sie die Spritze verweigerte, und als sie schließlich in unbezahlten Urlaub geschickt wurde, nahm sie sich das Leben.

Für wie viele Selbstmorde sind die Marionettenspieler der Pandemie und ihre gehirngewaschenen Untergebenen verantwortlich? Das weiß niemand, aber es sind wahrscheinlich ziemlich viele. Und täuschen Sie sich nicht: Die hasserfüllte Rhetorik, die in die Gehirne aller Menschen eingespeist wird und von den Schwachköpfen in die Tat umgesetzt wird, soll Schaden anrichten.

Sie sollte Leid verursachen, und viele tragen jetzt das Kreuz, jemanden zu Tode gemobbt zu haben, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Leider haben viele ihre Lektion noch nicht gelernt, und die Bemühungen, bestimmte Gruppen zu dämonisieren, gehen weiter. Jetzt sind diejenigen im Visier der Opposition, die Fragen stellen, die Big Pharma und die Regierung nicht beantworten wollen, oder die auf eklatante Widersprüche im Narrativ hinweisen.

Die meisten „Verschwörungstheorien“ sind Verschwörungsfakten

Begriffe wie „Verschwörungstheoretiker“ und „Verschwörungstheorie“ werden auf alles und jeden angewendet, der das offizielle und eindeutig lächerliche Narrativ in Frage stellt. Und die Dämonisierung geht selbst dann weiter, wenn sich die so genannten „Verschwörungen“ wiederholt als wahr erweisen.

So wurde beispielsweise der Verdacht, dass wir gezwungen sein würden, diese Gentherapie-Impfungen jahrelang mehrmals pro Jahr zu verabreichen, als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet, doch es dauerte nicht lange, bis Auffrischungsimpfungen auf den Markt kamen, und jetzt kommen auch Impfungen für neuere Varianten auf den Markt, was zu einer weiteren Runde von Impfungen führen wird.

In ähnlicher Weise warnten die „Verschwörungstheoretiker“ davor, dass Menschen, die die Impfung erhalten haben, weiterhin Auffrischungsimpfungen erhalten müssten, da sie sonst ihren wertvollen Status als „vollständig geimpft“ verlieren würden, und genau das ist geschehen.

Tatsächlich wurde das Konzept der Impfpässe, mit denen Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden sollten, zunächst als paranoide Verschwörungstheorie abgetan, doch es dauerte nicht lange, bis die Regierungen genau das taten.

Die „Verschwörungstheoretiker“ warnten auch davor, dass die COVID-Impfung weder eine Ansteckung noch eine Ausbreitung verhindert, und auch das ist inzwischen eine unbestreitbare Tatsache. Anfang Februar 2022 meldete Israel, dass 80 % der schweren COVID-Fälle unter den vollständig Geimpften aufgetreten sind.

„Verschwörungstheoretiker“ warnten, dass die experimentelle Impfung für Jugendliche und junge Kinder unverantwortlich gefährlich sei, da sie ein zu vernachlässigendes Risiko für COVID-Komplikationen haben, und nun geben sogar Mainstream-Medien von Zeit zu Zeit zu, dass Jugendliche und junge Erwachsene überdurchschnittlich häufig an Herzentzündungen leiden.

Zwischen Januar 2021 und August 2022 (einem Zeitraum von 19 Monaten) haben weltweit mindestens 1.249 Sportler einen Herzstillstand oder Kollaps erlitten, und 847 sind nach einer COVID-Injektion gestorben.5 In der Vergangenheit lag der Jahresdurchschnitt der plötzlichen Todesfälle bei Sportlern zwischen 296 und 69.7

Reaktionen auf Pandemien auf dem Prüfstand

„Uninformed Consent“ nimmt viele Elemente der Pandemiebekämpfung unter die Lupe, wie etwa die irrationale Vorstellung, dass eine frühzeitige Behandlung von COVID-19 nicht existiert und/oder aussichtslos ist, und die ebenso irrationale Vorstellung, dass die einzige Lösung darin besteht, allen Menschen auf der Welt ein experimentelles Produkt zu injizieren, ohne Rücksicht auf das individuelle Risiko.

In Interviews mit Ärzten und Wissenschaftlern – wie Dr. Robert Malone, Dr. Peter McCullough, den Hausärzten Dr. Stephen Malthouse und Dr. Charles Hoffe aus British Columbia, Dr. Tess Laurie und dem Regierungsforscher für Arzneimittelpolitik Alan Cassels – wirft Harris ein grelles Licht auf die plötzliche völlige Abkehr des medizinischen Establishments vom Hippokratischen Eid.

Er wirft auch einen Blick auf die gesetzlose Kultur der Arzneimittelindustrie und ihre Vereinnahmung der Aufsichtsbehörden und der Medien – eine Entwicklung, die den Schutz der Öffentlichkeit vor räuberischem Verhalten und gefährlichen Produkten effektiv beseitigt hat, und das sollte sie auch. Harris bespricht auch:

Die Geschichte der informierten Zustimmung und warum Zwang und Vorschriften gegen diesen grundlegenden und wesentlichen Grundsatz der öffentlichen Gesundheit verstoßen.

Schädigungen durch die COVID-Impfung und andere Kinderimpfstoffe sowie die Geschichte der Leugnung von Impfschäden.

Die korrumpierten Personen, Organisationen und Netzwerke, die hinter den Pandemiemaßnahmen stehen, einschließlich der zentralen Rolle von Dr. Anthony Fauci und Bill Gates bei der Unterdrückung von Wissenschaft und lebensrettenden Behandlungen.

Die massiven Interessenkonflikte zwischen Big Pharma, den Behörden, die sie regulieren, und den Politikern, die unsere Gesetze erlassen.

Die Absprachen zwischen privaten Einrichtungen und Regierungen, um unter dem Banner der Biosicherheit einen globalen Totalitarismus zu schaffen.

Ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit, sich „Uninformed Consent“ anzusehen und ihn mit anderen zu teilen. Harris sagte, er habe speziell versucht, einen Film zu drehen, der denjenigen die Augen und den Verstand öffnet, die immer noch nicht sehen können, was passiert, oder die nicht ganz glauben, was sie sehen.

Ressourcen für diejenigen, die durch die COVID-Impfungen geschädigt wurden

Zum Schluss noch etwas, das in diesem Film nicht behandelt wird: Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine oder mehrere Impfungen erhalten und eine Schädigung erlitten haben, sollten Sie wissen, dass es gute Ärzte und Wissenschaftler gibt, die an Lösungen arbeiten.

In erster Linie sollten Sie nie wieder eine COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden. Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden.

Ihre Gesundheit kann noch immer langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen. Was die Behandlung angeht, gibt es immer noch nicht viele Ärzte, die wissen, was zu tun ist, obwohl ich vermute, dass es in Zukunft mehr Ärzte geben wird, die sich auf Verletzungen durch COVID-Impfungen spezialisieren.

Zu den Ärzten, die sich ernsthaft mit der Behandlung von COVID-Spritzenverletzungen befassen, gehört Dr. Michelle Perro (DrMichellePerro.com), die ich zu diesem Thema interviewt habe. Perro ist Kinderärztin und hat in den letzten Jahren begonnen, auch Erwachsene zu behandeln, die durch die Impfung verletzt wurden. Ein anderer ist Dr. Pierre Kory (DrPierreKory.com).

Beide stimmen darin überein, dass die Beseitigung des Spike-Proteins, das Ihr Körper jetzt ständig produziert, eine der wichtigsten Aufgaben ist. Perros bevorzugtes Mittel dafür ist Hydroxychloroquin, während Kory normalerweise Ivermectin verwendet. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern so dessen Abbau.

Kory glaubt auch, dass es Möglichkeiten gibt, das Immunsystem zu stärken, damit es das Spike-Protein mit der Zeit auf natürliche Weise abbauen und schließlich aus den Zellen entfernen kann. Eine der Strategien, die er hierfür empfiehlt, ist TRE (zeitlich begrenztes Essen), das die Autophagie anregt, einen natürlichen Reinigungsprozess, der beschädigte, fehlgefaltete und toxische Proteine beseitigt. Eine andere Strategie, die das Gleiche bewirken kann, ist die Saunatherapie.

Als Mitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) war Kory an der Entwicklung des I-RECOVER genannten Behandlungsprotokolls der FLCCC nach einer Impfung beteiligt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, ist es am besten, die neueste Version direkt von der FLCCC-Website covid19criticalcare.com herunterzuladen (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Andere hilfreiche Behandlungen und Heilmittel

In früheren Artikeln habe ich auch eine Reihe von Behandlungen und Heilmitteln behandelt, die bei COVID-Impf-Verletzungen hilfreich sein können, wie z. B.:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode“.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die Mitochondrienatmung verbessert und die Reparatur der Mitochondrien unterstützt. Mit 15 bis 20 Milligramm pro Tag könnte es einen großen Beitrag zur Beseitigung der Müdigkeit leisten, unter der viele nach einem Schlaganfall leiden.

Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht einnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau“.

Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien anregt, wo Sie es am meisten brauchen. Indem es reaktive Sauerstoffspezies auffängt, trägt es ebenfalls zur Verbesserung der mitochondrialen Funktion und Reparatur bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung, sodass diese Behandlung kostenlos zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter „Was Sie über Melatonin wissen müssen„.

