Faktencheck : Genozid und das dritte Ohr – Eine Reise in die Welt des Hörens – Chnopfloch

Gerade heute wird ersichtlich, dass die Regierungen dieser Welt nicht für ihre Bevölkerungen da sind, sondern nur als Ausführungsorgane der Kontrolleure im Hintergrund dienen. Regierungen von Heute sind kriminelle illegitime, heimlich in Firmen umgewandelte Organisationen, die nichts weiter tun als die Agenda auszuführen für die sie geschaffen wurden. Die Polizeikräfte in aller Welt wurden schon lange so aufgebaut, dass nur Menschen mit bestimmten Psychoprofilen überhaupt eingestellt werden. Dies sind keine Beamte, sondern private Söldnertruppen, die für Firmen arbeiten. Die meisten Verfassungen sind ausser Kraft gesetzt ohne dass die Bevölkerungen jemals darüber abgestimmt haben oder darüber informiert wurden.

Das dritte Ohr – Eine Reise in die Welt des Hörens

Hat das allsehende Auge auch Ohren? Gott sieht alles aber hört nichts? Wohl kaum. Oder wird hier bewusst etwas vor uns versteckt und verdeckt gehalten? Ein allhörendes Ohr vielleicht?