Studie: Paxlovid wirkt, die Impfstoffe nicht

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Bei Kopf gewinnen die Pfizer-Aktionäre, bei Zahl verlieren Sie

Wenn Sie die Wahl zwischen einer mRNA-Impfung und dem antiviralen Medikament Paxlovid haben, nehmen Sie immer Paxlovid, so eine neue Studie.

Die Studie von Harvard-Forschern liefert weitere Beweise dafür, dass der drastische Rückgang der Covid-Todesfälle in diesem Jahr wenig mit den mRNA-Impfstoffen zu tun hat – trotz der ständigen Beteuerungen der Impfstoffbefürworter.

Neben der Tatsache, dass Omikron weniger gefährlich ist als frühere Coronavirus-Varianten, könnte ein Großteil des Rückgangs der Todesfälle im Jahr 2022 auf den Einsatz des antiviralen Medikaments Paxlovid von Pfizer zurückzuführen sein, das die Sterblichkeitsrate deutlich senkt, so die Studie.

In zwei gleich großen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Gruppen von geimpften Menschen mit Omikron, die ein hohes Risiko für Covid-Komplikationen hatten, starb keiner derjenigen, die Paxlovid erhielten, innerhalb von 30 Tage – im Vergleich zu zehn Personen, die das Medikament nicht erhielten. Bei den Personen, die Paxlovid erhielten, war auch die Wahrscheinlichkeit, eine Notaufnahme im Krankenhaus aufzusuchen, um etwa 45 Prozent geringer.

Das ist die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Sterbe- und Krankenhausaufenthaltsraten unter den geimpften Personen, die KEIN Paxlovid erhielten, auffallend hoch waren, obwohl sie relativ jung waren. Die Forscher verfolgten 1.130 Personen in jeder Gruppe. 10 Todesfälle bedeuten also eine Sterblichkeitsrate von fast 1 Prozent in der Gruppe, die kein Paxlovid erhielt.

(Zehn Tote sind mehr als null Tote:)

Quelle:

Auch diese Patienten hatten Omikron, nicht Delta oder eine andere Variante. Ihr Durchschnittsalter betrug nur 57 Jahre. Sie erhielten eine fortschrittliche medizinische Versorgung. Sie waren nicht gesund, aber nach den Maßstäben des amerikanischen mittleren Alters auch nicht besonders ungesund. Nur etwa 20 Prozent waren fettleibig, und eine ähnliche Anzahl war Diabetiker.

Die Forscher nahmen keine ungeimpfte Gruppe in die Studie auf, sodass nicht einmal ein theoretischer Vergleich zwischen geimpften und ungeimpften Personen möglich ist. Aber eine Todesrate von 1 Prozent in dieser Gruppe von Menschen ist kaum ein beeindruckender Beweis dafür, dass die Impfstoffe schwere Krankheiten und Tod verhindern.

–

Bei der Studie handelte es sich um eine Überprüfung von Krankenakten und nicht um eine zufällig kontrollierte klinische Studie, sodass sie nicht beweist, dass Paxlovid die Verringerungen verursacht hat. Die Patienten, die Paxlovid erhielten, könnten sich geringfügig von denen unterscheiden, die es nicht erhielten.

Die Studie stützt jedoch die Ergebnisse der klinischen Studie von Pfizer zu Paxlovid, die im vergangenen Jahr einen ähnlich großen Nutzen zeigte. Allerdings führte Pfizer diese Studie nur mit ungeimpften Personen durch, was einige Forscher zu der Frage veranlasste, ob das Medikament bei Geimpften ebenso gut wirken würde. Die vorliegende Arbeit legt dies nahe.

–

Angesichts der sinkenden Sterberaten bei Covid im Jahr 2022 haben Impfstoffbefürworter versucht, den mRNA-Impfungen den Vorzug zu geben, indem sie immer wieder behaupteten, dass die Impfungen die Zahl der Todesfälle und schwerwiegenden Folgen verringern, auch wenn sie nicht mehr gegen die Krankheit wirken.

Doch zahlreiche Indizien – sowohl epidemiologische als auch zelluläre – sprechen dagegen. Zu den wichtigsten Punkten gehören:

Die Todesfälle sind in den Ländern, die die mRNA-Impfungen NICHT verwendet haben, noch schneller zurückgegangen;

In den meisten mRNA-Ländern sind die Todesfälle jetzt überwiegend bei den Geimpften zu verzeichnen;

Länder mit hoher mRNA-Impfquote, in denen es keine früheren Covid-Wellen gab, wie Australien und Neuseeland, hatten in diesem Jahr mit die höchsten Sterberaten, was darauf hindeutet, dass die Immunität aus früheren Infektionen und nicht die Impfungen ausschlaggebend für den Rückgang der Todesfälle sind;

Studien zur Immunität auf zellulärer Ebene deuten darauf hin, dass die mRNA-Impfungen keine T-Zell-Immunität gegen Omikron aufbauen – was der wichtigste theoretische Grund dafür ist, dass sie die Zahl der Todesfälle verringern könnten, auch wenn sie gegen Infektionen versagen.

Diese Arbeit stützt sich nun auf den Nachweis, dass Paxlovid – das Millionen von Covid-Patienten in aller Welt verabreicht wurde – eine wichtige Rolle beim Rückgang der Todesfälle in diesem Jahr spielt.

Und wer stellt Paxlovid her und verkauft es? Pfizer, natürlich!

Ja, dasselbe Unternehmen, das Dutzende von Milliarden Dollar in mRNA-Impfstoffe investiert hat, die wenig gegen Omikron ausrichten und das Risiko einer Infektion mit neuen Varianten im Laufe der Zeit sogar erhöhen können. Jetzt verkauft es Dutzende von Milliarden Dollar für eine antivirale Pille, die – bis jetzt – gegen jede Variante zu wirken scheint. Außerdem wird Paxlovid wahrscheinlich jahrelang die Gewinne von Pfizer steigern, selbst wenn die Nachfrage nach den Impfstoffen einbricht.

–

Albert Bourla, der Vorstandsvorsitzende von Pfizer, ist vielleicht nicht mehr der beliebteste Tierarzt der Welt – wie die Prügel, die er letzte Woche einstecken musste, nachdem er auf Twitter bekannt gab, dass er Covid hat, vermuten lassen.

Aber der Erfolg von Paxlovid legt nahe, dass er ein sehr, sehr glücklicher Mann bleibt.