Die Daten aus Neuseeland beweisen eindeutig, dass der COVID-Impfstoff tödlich ist. Hier ein einfaches und verblüffendes Beispiel.

Steve Kirsch

Diese eine Grafik ist alles, was man wissen muss. Die Todesfälle steigen. Sie sollten eigentlich sinken.

Das sind die Todesfälle pro Monat seit der Impfung Nr. 1 im Juli, August und September 2021. Die X-Achse zeigt die Monate seit der Verabreichung der Spritze Nr. 1. Alle Altersgruppen sind berücksichtigt, damit mir niemand vorwirft, ich hätte mir „die Rosinen herausgepickt“. Die Todesfälle werden in Bezug auf den Tag gezählt, an dem die Person die Spritze erhalten hat.

Dies ist umso erstaunlicher, als die Zahl der Todesfälle im ersten Jahr jeden Monat zunimmt.

Dies steht im Gegensatz zu zwei starken Kräften, die dafür sorgen, dass sie in den ersten sechs Monaten abnehmen:

Bei einem „sicheren Impfstoff“ (wenn es so etwas gäbe) nimmt die Zahl der Todesfälle pro Tag immer monoton ab, normalerweise um einige Prozent oder mehr, wenn die Kohorte älter wird. Es kann einen kurzen Zeitraum geben, in dem dies nicht der Fall ist, wenn im Hintergrund etwas Großes passiert und die Impfung in einem kurzen Zeitraum verabreicht wird. Wenn ein Impfstoff in der Praxis verabreicht wird, fallen die Kurven immer nach einigen Wochen ab Tag 0 ab (bekannt als der Zeiteffekt des gesunden Impflings). Der Grund dafür ist, dass die Kohorte eine feste Größe hat und die Todesfälle immer proportional zur Anzahl der Personen sind, die sterben können. Deswegen nimmt die Zahl der Todesfälle pro Tag bei „relativ“ sicheren Impfstoffen (es gibt keine sicheren Impfstoffe) immer ab.

Der August ist der Monat mit der höchsten Sterblichkeitsrate in Neuseeland (er entspricht unserem „Winter“ auf der Nordhalbkugel). Ich wählte also den Monat mit der höchsten Sterblichkeitsrate, in dem der Impfstoff verabreicht wurde, und zwei Monate in der Nähe, um mehr Datenpunkte zu erhalten und das Rauschen zu reduzieren. Es gibt also eine starke Verzerrung, dass die Sterblichkeit über 6 Monate aufgrund von saisonalen Hintergrundeffekten zurückgeht (ein Rückgang von 27%) (die Sterblichkeitsraten gehen drastisch zurück).

Hier ist das Diagramm mit Daten von StatsNZ und Sie können es hier herunterladen.

Die Daten stammen aus dem August 2015. Die Todesfälle erreichen jedes Jahr im August ein Maximum und die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum schwankt um 27% (= 3342/2628) im Jahr 2021.

Todesfälle pro Monat in Neuseeland ab August 2015. Beachten Sie, dass die Todesfälle im August ihren Höhepunkt erreichen.

Wenn man sich jedoch impfen lässt, ist man in der Lage, den extremen „Gravitationseffekten“ zu trotzen (die beide dazu führen, dass man jede Woche mit einer geringeren Rate stirbt) und in den folgenden 12 Monaten jeden Monat mit einer höheren Rate zu sterben.

Dies ist außergewöhnlich, und niemand konnte bisher erklären, warum dies nicht auf den COVID-Impfstoff zurückzuführen ist.

Es gibt keine andere Erklärung als die, dass es der Impfstoff war.

Es gibt kein COVID (das erst im April 2022 begann),

keinen saisonalen Effekt (der die Zahl der Todesfälle seit der Impfung stark reduziert hat) oder

etwas anderes, das die Zahl der Todesfälle von Monat zu Monat ansteigen lassen würde. Tatsächlich zeigen die Hintergrundtodesfälle in der obigen Abbildung deutlich den starken saisonalen Effekt, der zu einem Rückgang der Todesfälle führt.

Der Gesundheitszustand der geimpften Kohorte spielt keine Rolle. Ob sie gesünder oder ungesünder als der Durchschnitt ist, spielt keine Rolle: Es gilt immer die Schwerkraft (siehe nächster Punkt).

Die „Schwerkraft“ bewirkt, dass die Zahl der Sterbefälle abnimmt (wie bereits erwähnt, sterben die Menschen im Verhältnis zu der Zahl, die zum Sterben zur Verfügung steht, und wenn die Älteren sterben, wird die Kohortenmischung jünger, was dem Umstand entgegenwirkt, dass die Menschen am Ende ein Jahr älter sind). Für alle Kohorten gilt, dass die Sterberaten mit der Zeit monoton abnehmen, wenn die Kohorte zu Beginn eine feste Größe hat.

Argumente wie „Ich bin nicht in der Lage, Daten zu analysieren“, „Ich bin ein schlechter Mensch“, „Die Daten wurden illegal beschafft“ oder „Die Daten verletzen die Privatsphäre der Menschen“ sind allesamt falsch und irrelevant. Die Leute sollten sich darauf konzentrieren, was die Daten sagen: Es wurde ein Verbrechen begangen, und die Leute schauen einfach weg.

Warum also stieg die Sterblichkeitsrate bei Menschen, die die COVID-Spritze erhalten hatten, nach der Impfung an, obwohl sie eindeutig hätte sinken müssen? Die Ärzte sind ratlos.

Dies ist kein ausgewähltes Beispiel

Das passiert in jedem Land nach jeder Dosis des COVID-Impfstoffs, aber nicht bei anderen Impfstoffen.

Alle Daten sind in dem von mir eingerichteten Repository für jedermann zugänglich. Sehen Sie sich den PNEU-Impfstoff und den COVID-Impfstoff in den USA in den Jahren 2021 und 2022 an. Der PNEU-Impfstoff nimmt ab, der COVID-Impfstoff nimmt zu. Das ist wirklich erstaunlich.

Entweder handelt es sich um den unglaublichsten Zufall, den die Welt je gesehen hat, oder wir haben ein ernsthaftes Problem.

Eine weitere wichtige Zahl

Der gleitende Durchschnitt der Sterblichkeit aller Ursachen ist auf einem historischen Höchststand. Und warum? Sie sind alle geimpft, also kann es nicht COVID sein, oder?

Zusammenfassung

Der COVID-Impfstoff ist ein so starker Killer, dass er zwei sehr starke Effekte, die normalerweise die Zahl der Todesfälle pro Tag nach Verabreichung einer Impfstoffdosis verringern, außer Kraft setzt. Der Effekt (mehr Todesfälle pro Tag über mehrere Monate nach der Verabreichung einer Dosis) hängt vom Impfstoff ab und tritt bei anderen Impfstoffen, die im gleichen Zeitraum verabreicht werden, nicht auf.

In diesem Artikel habe ich ein Beispiel herausgegriffen, das besonders verblüffend war, aber das passiert mit dem COVID-Impfstoff immer wieder.

Jeder kann das selbst überprüfen. Ich habe alle Daten zur Verfügung gestellt.

Die Wissenschaftler sind immer noch ratlos, was diesen Effekt verursacht haben könnte. Aber was auch immer die Ursache ist, sie wissen, dass es nicht der COVID-Impfstoff ist. Da sind sie sich sicher!