Mehr Predictive Programming im Hollywood-Großprojekt „Civil War“: Erster Trailer veröffentlicht

Leo Hohmann

Nachdem letzte Woche der von Barack Obama produzierte Film „Leave the World Behind“ über den Zusammenbruch Amerikas nach einem katastrophalen Cyber-Angriff, der das Stromnetz, das Internet und alle Mobilfunkdienste lahmlegte, in die Kinos kam, steht Hollywood kurz davor, einen weiteren dystopischen Blockbuster zu produzieren, in dem?

Wer hätte das gedacht? Bürgerkrieg in Amerika.

Civil War, mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle und unter der Regie von Alex Garland, sieht nach einem actiongeladenen Thriller aus, der ein noch größeres Publikum anziehen dürfte als die Obama-Produktion, die derzeit auf Platz 1 der Netflix-Charts steht. Der erste Trailer zum kommenden Civil War wurde soeben veröffentlicht. Der Film zeigt Journalisten, die in einem vom Krieg zerrissenen Amerika unterwegs sind. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Der Kinostart von Civil War ist für den 26. April 2024 geplant.

In einem Interview mit dem Daily Telegraph im Mai sagte Garland, der Film spiele „an einem unbestimmten Punkt in der Zukunft … und dient als Science-Fiction-Allegorie für unsere gegenwärtige polarisierende Situation.

Seit einigen Jahren vertrete ich die Ansicht, dass der Bürgerkrieg ein Schlüsselelement für die endgültige Zerstörung Amerikas ist. Meiner Meinung nach haben die Globalisten die US-Regierung, die Medien, das Bildungssystem und das Militär bereits vollständig erobert. Alles, was noch zu erobern ist, ist der Geist des amerikanischen Volkes. Es gibt einen Teil, der entwaffnet und in seine Schranken verwiesen werden muss, wenn die Globalisten ihre Macht konsolidieren und ihren Würgegriff auf das System dauerhaft machen wollen. Sie wollen nicht versuchen, jeden patriotischen Amerikaner zu unterwerfen, was wahrscheinlich Jahre dauern würde, um von Haus zu Haus zu gehen, Waffen einzusammeln, die Bewohner zu verhaften und in Lager zu stecken. Das ist eine langwierige und chaotische Aufgabe.

Sie wollen uns lieber alle tot sehen. Und wie könnte man das besser erreichen als mit Krieg! Vielleicht bricht ein blutiger Bürgerkrieg aus, verbunden mit einem Szenario des Dritten Weltkriegs, Cyberangriffen, Stromausfällen und so weiter. Aus dem Chaos entsteht dann eine neue Weltordnung, oder? Das ist zumindest der Plan. Ob er aufgeht, weiß nur Gott.

Wird im nächsten Sommer oder Herbst der zweite amerikanische Bürgerkrieg ausbrechen? Und wenn Trump es schafft, für eine zweite Amtszeit gewählt zu werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das der Auslöser sein wird.

Alles, was wir in den Nachrichten sehen, geschieht aus einem bestimmten Grund. Das ist alles nur Theater. Die einzige Realität ist, dass Gott auf seinem Thron sitzt und sich am Ende durchsetzen wird. Er wartet nur auf den richtigen Moment, um einzugreifen und dieses Karussell der inszenierten, falschen Realität zu stoppen.