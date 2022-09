Die derzeitige Kriminalitätswelle ist anders als jede andere, die Amerika je erlebt hat

In der vergangenen Woche hat New Orleans den Titel der tödlichsten Stadt Amerikas zurückerobert, nachdem die Zahl der Morde in den letzten Jahren um 141 % gestiegen ist. In New Orleans liegt die Mordrate bei erschütternden 52 pro 100.000 Einwohner. Im Vergleich dazu ist die Mordrate in New Orleans mit 6,9 pro 100.000 Einwohnern so hoch wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr, und in Venezuela, dem weltweit gefährlichsten Land, liegt sie bei 50 pro 100.000.

Wäre New Orleans ein Ausreißer, wäre das eine Schande; die Tatsache, dass es das nicht ist, ist eine Tragödie. Stattdessen gehören New York, Chicago, Portland, LA, San Francisco, Philadelphia und andere amerikanische Städte zu diesem Club. Die Kriminalität hat in den letzten zwei Jahren in ganz Amerika zugenommen, in den meisten Fällen dramatisch.

Kriminalität hat es in Amerika schon immer gegeben – das ist der Preis der Freiheit -, aber was wir heute erleben, ist etwas ganz anderes. Es geht nicht nur um Kriminalität. Amerika kann manchmal ein gefährlicher Ort sein. Jeder weiß, dass die Mitternachtsschicht in einem Lebensmittelladen riskanter ist als die Tagesschicht in der örtlichen Bibliothek, und der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass die Wahrscheinlichkeit, samstagabends in einer Bar in eine Schlägerei verwickelt zu werden, viel höher ist als am Sonntagmorgen in der Kirche.

Und um das klarzustellen: Es geht nicht um Antifa-Schläger und BLM-Kultisten, die Städte niederbrennen. Protest, sogar gewalttätiger Protest, ist Teil der amerikanischen Geschichte seit ihrer Gründung und ist hauptsächlich ereignisgesteuert, wie die Shay’s Rebellion, die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Unruhen nach der Ermordung von MLK oder der Freispruch für die Polizei im Rodney King Video.

Nein, das ist etwas anderes. Es ist eine Sache, gegen die Maschinerie zu wüten; es ist eine andere, Gewalt gegen Bürger zu verüben, insbesondere wenn sie ahnungslose Unschuldige oder willfährige Opfer sind. Das ist das Problem von heute, das sich überall im Lande abspielt, von städtischen Dschungeln wie New York City bis zu Gemeinden im Mittleren Westen wie Salt Lake City.

Was Amerika heute erlebt, ist exponentiell schlimmer als die typische Kriminalität, an die Amerika gewöhnt ist – und die Wahrheit ist, dass junge schwarze Männer und in zunehmendem Maße auch junge schwarze Frauen das meiste, wenn auch bei weitem nicht alles, verüben.

Die Gewalt erreicht nicht nur in Bezug auf ihre Häufigkeit, sondern auch in Bezug auf ihre Schauplätze ein neues Niveau. Sie ist nicht mehr auf dunkle Ecken oder verlassene Parkplätze beschränkt. Sie findet jetzt mitten in der Hektik des täglichen Lebens der Amerikaner statt. Sie finden am helllichten Tag statt, vor den Augen von Videokameras – und oft auch vor den Augen anderer, die das Gemetzel filmen, um es in den sozialen Medien zu teilen. Gewaltverbrechen ereignen sich auf der Main Street der USA, in Schulen, Drogerien, Fast-Food-Restaurants, U-Bahnhöfen, teuren Einzelhandelsgeschäften und natürlich auch zu Hause.

Wir sehen große Gruppen junger Menschen, die in Geschäfte stürmen, Waren aus den Regalen reißen und mit einem Lächeln im Gesicht davonlaufen. Wir sehen „Ladendiebe“, die methodisch die Regale leer räumen und einfach zur Tür hinausspazieren, ohne sich darum zu kümmern, dass sie angehalten oder verhaftet werden, und die dabei oft Angestellte angreifen.

Ferner gibt es ein Element der Gewalt, das in seinem Ausmaß beispiellos zu sein scheint. Fast täglich sehen wir, wie unschuldige Menschen in U-Bahnen, auf Treppen oder in Restaurants geschubst, getreten oder geschlagen werden. Wir sehen, wie Fast-Food-Mitarbeiter angegriffen werden, wenn Kunden über oder hinter die Theke kommen und ein Chaos anrichten. Wir sehen Busfahrer, die angegriffen werden, Ladenbesitzer, die geschlagen werden, und Polizisten, die bespuckt werden. Wir sehen unzählige Fälle, in denen Räuber ihre Opfer schlagen oder erschießen, selbst nachdem sie das erbeutete Gut an sich genommen haben. Wir lesen auch täglich von Unschuldigen jeden Alters, die im Kreuzfeuer getötet werden, während sie in ihren Betten schlafen, in einer Bar stehen oder in ihrem Auto sitzen.

Diese neue Verbrechenswelle scheint auch ein rassistisches Element zu enthalten, denn schwarze Täter haben es auf eine unverhältnismäßig große Zahl weißer oder asiatischer Opfer abgesehen. Aber machen Sie keinen Fehler. Die größte Gruppe von Opfern dieser Verbrechenswelle sind nach wie vor die schwarzen Bürger.

Die Frage ist, warum das so ist. Was hat dazu geführt, dass immer mehr schwarze Amerikaner glauben, sie könnten ihre Mitbürger ungestraft ausrauben, schlagen und sogar töten?

Zweifellos gibt es unzählige Faktoren, die dazu beitragen, von fehlenden Vätern über versagende Schulen bis zu den sozialen Medien, aber diese Probleme (zumindest die ersten beiden) bestehen schon seit geraumer Zeit. Nein, der Grund für den sprunghaften Anstieg der Gewaltkriminalität und des aus dem Gleichgewicht geratenen Verhaltens einer großen Zahl vor allem junger schwarzer Amerikaner ist die These der Demokraten, dass alles Schlechte, das den Schwarzen widerfährt, auf Rassismus zurückzuführen ist. Schwarze sind demnach nicht für ihre Entscheidungen verantwortlich. Daher sollten sie auch nicht für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Ronald Reagan hat einmal gesagt: „Wenn du mehr von etwas willst, subventioniere es“. Das ist genau das, was die Demokraten mit Gewaltverbrechen gemacht haben. Zwar bezahlen sie Kriminelle noch nicht direkt dafür, dass sie ihre Mitbürger angreifen und lokale Geschäfte ausrauben, aber sie subventionieren die Kriminalität dennoch.

Einerseits demonstrieren die von George Soros unterstützten Staatsanwälte der Demokraten von Küste zu Küste ihren guten Ruf als Befürworter der Ermächtigung von Kriminellen, indem sie sich weigern, für die meisten Verhafteten eine Kaution zu beantragen, sich weigern, zahllose Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, und gleichzeitig zahllose Gewaltverbrechen als besagte Ordnungswidrigkeiten zu niedrig ansetzen. Zudem gibt es Demokraten, die eine ganze Reihe von Straftaten effektiv entkriminalisieren oder die Kaution für fast alle Straftaten abschaffen.

So haben die Verrückten, die in Illinois regieren, gerade ein Gesetz verabschiedet, das die Kaution für praktisch jedes Vergehen unterhalb von Mord ersten Grades abschafft und der Polizei verbietet, Eindringlinge, die bei einem Einbruch in ein Haus oder ein Geschäft auf frischer Tat ertappt werden, zu verhaften oder abzuführen. Das bedeutet, wenn jemand mitten in der Nacht in Ihr Haus einbricht und Sie die Polizei rufen, haben Sie erstens angesichts der „Defund the police“-Bewegung der Demokraten Glück, wenn die Polizei eingreift, während der Eindringling noch da ist, und zweitens ist es der Polizei buchstäblich nicht mehr erlaubt, ihn aus Ihrem Haus zu entfernen.

All dies geschieht genau dann, wenn Amerikas kulturelle und politische Eliten jungen schwarzen Amerikanern erzählen, dass das System gegen sie gerichtet ist, dass sie unfähig sind, erfolgreich zu sein, wenn sie sich an die Regeln halten, dass die meisten Weißen sie hassen und dass es keine Konsequenzen hat, wenn sie das Gesetz brechen. Das ist buchstäblich ein Rezept für den gesellschaftlichen Zusammenbruch.

Heute zählen im von den Demokraten regierten Amerika nur noch die Rechte der Kriminellen, niemals die der Opfer … und Tatsache ist, dass die meisten Opfer dieser amerikanischen Renaissance der Gewalt in Wirklichkeit schwarze Amerikaner sind. Das heißt, die neuen Regeln schaden genau den Menschen, um die sich die Demokraten angeblich kümmern.

Um an die Macht zu kommen, haben die Demokraten die Fiktion des „systemischen Rassismus“ und Millionen von „White supremacists“ in die Welt gesetzt, und Amerikaner aller Rassen zahlen den Preis dafür. Aber genau das passiert, wenn Politiker eine Politik der Balkanisierung und Viktimisierung verfolgen und Gruppen von Amerikanern gegeneinander aufhetzen, um Macht zu erlangen. Die Demokraten und ihre Gaunerpartner gedeihen, während alle Bürger Amerikas leiden.

Amerika wurde auf dem Grundsatz gegründet, dass alle Menschen vor Gott und vor den Gesetzen der Menschen gleich geschaffen wurden. Obwohl die Umsetzung dieser Wahrheiten von Anfang an unvollkommen war, hat sie sich in den letzten 200 Jahren stetig verbessert und den Amerikanern Freiheit und Wohlstand gebracht, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Zu diesen Vorteilen gehören auch die schwarzen Amerikaner, die ganze 8 % der amerikanischen Millionäre ausmachen.

In nur einer halben Generation haben die Demokraten 200 Jahre des Fortschritts zunichtegemacht und einen heftigen Käfigkampf zwischen den Bevölkerungsgruppen in der Öffentlichkeit entfacht. Das Ergebnis war ein schwerer Schlag für die Zivilgesellschaft, Chaos in den Städten und Blut auf den Straßen (das meiste davon war schwarz). Doch aus einem unbekannten Grund wählt das schwarze Amerika weiterhin die Demokraten in einer stalinistischen Anzahl. Vielleicht sollten sie das noch einmal überdenken….