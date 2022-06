Die digitale Menschheit auf dem Weg in eine digitale Weltrealität: Eine roboterhafte und verzerrte Umgebung ohne Kultur, Fürsorge oder Intellekt?

„Millionen von Menschen analysieren sich nie selbst. Geistig sind sie mechanische Produkte der Fabrik ihrer Umgebung, beschäftigt mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, mit Arbeiten und Schlafen und damit, hierhin und dorthin zu gehen, um unterhalten zu werden. Sie wissen nicht, wonach oder warum sie suchen, und auch nicht, warum sie nie vollkommenes Glück und dauerhafte Zufriedenheit erreichen. Indem sie sich der Selbstanalyse entziehen, werden die Menschen zu Robotern, die von ihrer Umgebung konditioniert werden. Wahre Selbstanalyse ist die größte Kunst des Fortschritts.“ ~ Paramahansa Yogananda (1986). „Selbstverwirklichung“

Der Mensch, so scheint es, ist ein Geschöpf seiner Umwelt. Obwohl sie zumindest theoretisch die Fähigkeit haben, zu denken und als Individuen auf die Herausforderungen des Lebens zu reagieren, tun sie dies nur selten, da dieser Aspekt des menschlichen Verhaltens in diesem neuen kollektiven und digitalen Zeitalter weitgehend verloren gegangen ist. Meiner Meinung nach ist dies nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Man mag diese Hypothese anzweifeln, aber sie zu widerlegen, wäre eine andere Sache, denn es gibt unzählige Beispiele für die roboterhafte Natur und Denkweise der Herde. Die Menschheit hat sich von ihren grundlegenden Wurzeln, ihrem kulturellen Erbe, ihrem individuellen Geist und ihrer Verbundenheit mit der natürlichen Welt abgewandt, zugunsten einer kollektiven digitalen Idiotie.

Eines der Zeichen, die diese Wahrheiten offenbaren, ist die fast universelle Abhängigkeit von der Technologie, die die Öffentlichkeit vereinnahmt hat. Wenig persönliche Kommunikation oder Zweisamkeit scheint notwendig oder wichtig zu sein, wenn sich alle Formen der Interaktion auf „intelligente“ Telefone, Computer und die Spiele und Zirkusse beschränken, die den Schlafschafen angeboten werden. Der Verzicht auf geliebte Menschen ist in diesem Zeitalter der gefälschten und betrügerischen „Virenpandemien“ zur neuen Normalität geworden. Aufgrund dieser Mentalität und der Sucht nach Technologie wurde und wird die Familienstruktur eliminiert; sie wird nicht mehr als Grundlage der Gesellschaft betrachtet, sondern nur noch als Hindernis für die sofortige Befriedigung und die nutzlose Ausbeutung einiger auf Kosten aller.

Der Plan der technokratischen herrschenden „Elite“, der Regierung, der Medien und der großen Konzerne bestand natürlich darin, alle Tradition, Kultur, Individualität, wahre Geschichte, Kunst, natürliche Biologie und Moral zu opfern, damit eine Gesellschaft gleichgesinnter Dummköpfe leicht so manipuliert werden kann, dass sie so agiert und reagiert, wie es von den staatlichen Herren beabsichtigt ist. Dies wurde natürlich während des „Covid“-Betrugs und des massenhaften Gehorsams gegenüber abscheulichen staatlichen „Covid“-Direktiven eklatant deutlich. Nichts könnte offensichtlicher sein, als dass die meisten in diesem Land und auf der ganzen Welt jeden Aspekt von persönlicher Verantwortung, Empathie, Mitgefühl und natürlicher Fürsorge für Familie, Freunde und Nachbarn im Namen des falschen Begriffs „Gemeinwohl“ aufgegeben haben. Dies hat im wahrsten Sinne des Wortes dazu geführt, dass die Familie nahezu ausgelöscht wurde und Hass, Unzufriedenheit, Depression und Leere die Folge waren.

Der jüngste Science-Fiction-Wahn von Zombies, die durch die Straßen rennen, ist vielleicht doch nicht so weit hergeholt, und die übermäßige Anzahl von Zombiefilmen, die in Hollywood produziert werden, könnte die Vorhersage unserer Zukunft sein und nicht nur wertlose „Unterhaltung“. Doch anstatt dass sich Tote aus ihren Gräbern erheben, um die Lebenden zu terrorisieren, stehen wir vor einer Situation, in der sich die Mehrheit der Lebenden aus der staatlich kontrollierten Technokratie erheben könnte, um zu Drohnen oder hirntoten, computergesteuerten Cyborgs in einer fürsorglosen, transhumanen Existenz zu werden. Bevor Sie sich über diese Möglichkeit lustig machen oder „Verschwörungstheoretiker“ schreien, sollten Sie bedenken, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist. Man kann sich nicht all das Gemetzel und die Veränderungen ansehen, die durch vorgetäuschte Pandemien, Kriegsdrohungen, Abriegelungen, die massenhafte Injektion von Gift und das totalitäre Böse, das der Gesellschaft aufgezwungen wurde, verursacht wurden. Wie viele von Ihnen hätten das apokalyptische Ausmaß dieses dystopischen Übernahmeplans noch vor wenigen Jahren voraussehen können? Nur wenige verstanden die Risiken, mit denen wir konfrontiert waren, und sie wurden von fast allen ignoriert und als „Blechhut-Typen“ abgestempelt. Ich weiß das, denn ich war und bin einer dieser sogenannten „Verschwörungstheoretiker“.

Im Allgemeinen ist es heute schwierig, menschliche Aktivitäten zu beobachten, unabhängig von den persönlichen oder gesellschaftlichen Umständen, die damit verbunden sind, ob bei Familienausflügen, Sportveranstaltungen, beim Spazierengehen auf der Straße, in Restaurants, bei Konzerten oder einfach bei jeder alltäglichen Aktivität, ohne zu bemerken, dass fast alle Menschen eng mit ihrem Telefon verbunden sind. Sie hängen nicht nur daran, sondern sind davon besessen, als könnten sie nicht einen Moment ohne es überleben. Diese Telefone können nützlich sein, aber sie sind für die meisten Menschen in diesem Land und darüber hinaus zu einem ungesunden Teil ihres Körpers und ihrer Seele geworden.

Dieses Phänomen ist nicht unschuldig, denn es macht die Mehrheit der Menschen in einem Maße abhängig, das es dem Staat unter dem falschen Deckmantel von Geschwindigkeit, Unterhaltung und Bequemlichkeit leicht macht, die Massen vollständig zu kontrollieren. Es ist sogar noch schlimmer, denn diese Abhängigkeit versklavt auch die Gesellschaft vollständig und ermöglicht es, dass jedes einzelne Gespräch, jede finanzielle Transaktion, jede Überwachungstechnik, jedes Gesundheitsereignis, jeder Kauf und Verkauf, eigentlich alles im Leben durch diesen technologischen Coup die staatliche Kontrolle über alle in einem Ausmaß verstärkt, das man sich nur in „Science-Fiction“-Filmen vorstellen kann. Diese Filme und Spiele sagen in vielen Fällen einfach die Zukunft voraus, die von den Herren geplant wird, die Sie freiwillig gewählt haben, um über Sie zu herrschen.

Je mehr der Mensch automatisiert und technologisch gebunden ist, desto gefährlicher ist das Risiko für alle Freiheit und Unabhängigkeit. Damit der Staat die totale Kontrolle erlangt, muss er die Macht über alle Bewegungen, alles Geld, alle Gesundheit und Medizin, alle finanziellen und wirtschaftlichen Prozesse beanspruchen und alles seinem Willen unterwerfen. Ein ständiger Ausnahmezustand ist das Schlüsselelement, um dies zu erreichen, und wir sehen, wie dieses Szenario jetzt jeden Tag Realität wird. Es wird eine totale Durchsetzung durch die herrschende Klasse angestrebt, was bedeutet, dass aufgrund der sozialen Kreditwürdigkeit neue, staatlich festgelegte gesellschaftliche Verhaltensnormen und die massenhafte Befolgung staatlicher Vorgaben geschaffen, gefordert und durchgesetzt werden müssen, um eine vollständige gesellschaftliche Befolgung zu erreichen.

Dieser dystopische Albtraum entwickelt sich vor unseren Augen, da die Mehrheit der Bevölkerung dies freiwillig zulässt. Viele denken, dass die Menschen diesen Kampf gegen die Zerstörung der Freiheit gewinnen, aber sie irren sich gewaltig und sind anscheinend blind für die Realität. Es gibt einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, und dieser Punkt rückt immer näher. Massenhafter Widerstand war bisher nicht zu erkennen, aber Massenhafter Widerstand ist zwingend erforderlich, wenn die Freiheit überleben soll. Dieser Widerstand muss mit dem Individuum beginnen und enden, indem es in der Masse handelt; nicht als irgendeine dumme kollektive Gruppe, die als Einheit denkt, sondern alle Individuen denken gemeinsam für sich selbst.

Was ist jetzt notwendig? Halten Sie Ihre Waffen gut fest, denn nach weiteren Schießereien unter falscher Flagge wird noch mehr Druck ausgeübt werden, sie Ihnen wegzunehmen. Wenn dies geschieht, werden die Amerikaner dem bösen und monströsen Staat hilflos ausgeliefert sein. Verstehen Sie, dass die tatsächliche kontrollierende Klasse die Medien, die Politiker, einschließlich der höchsten Positionen in der Regierung, die Gerichte, das kriminelle Bankensystem und die mordende Polizei und das Militär besitzt und beherrscht. Sprechen Sie sich ständig aus, akzeptieren und verbreiten Sie die Wahrheit, gehorchen Sie nicht und erfüllen Sie keine Regierungsaufträge und informieren Sie sich über das, was tatsächlich vor Ihren Augen geschieht, anstatt Schlagzeilen zu lesen oder die idiotischen und wahnsinnigen Mainstream-„Nachrichten“ zu sehen. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.

Der einzige Weg, die Freiheit zu retten, besteht darin, dass ihr eure erbärmlichen Ärsche sofort aufweckt und etwas tut, um euch selbst zu helfen!

„Die Bilderberger wissen, dass, wie auch immer die globalen Umwälzungen ablaufen und wie auch immer ein neues globales Finanzsystem aussehen mag, die Form der Welt von Big Tech bestimmt werden wird. Und wenn das Endspiel die „Kontinuität der Regierung“ ist, wie es die Agenda vorschlägt, wird diese Kontinuität von KI angetrieben werden.

Welcher Milliardär auch immer am Ende die Software herstellt, die die Welt regiert, Bilderberg will verdammt sichergehen, dass er seine Hand an der Maus hat.“