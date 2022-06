Bedenklich: Piloten können wegen Impfschäden nicht mehr fliegen

Während das Chaos auf den Flughäfen im In- und Ausland anhält, berichten immer mehr Piloten über schwerwiegende Nebenwirkungen nach ihrer Corona-Impfung.

Die Piloten leiden unter Schmerzen in der Brust und es wurde eine Gesichtslähmung, Myokarditis und Perikarditis diagnostiziert. Es gibt auch Piloten, die einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleiden oder sogar erblinden.

Wenn Piloten ihre Meinung äußern, werden sie getadelt, gemaßregelt oder sogar entlassen. In der Luftfahrtindustrie gibt es einen Mangel an Piloten. American Airlines fliegt aufgrund des Mangels drei Städte nicht mehr an.

Der Pilot Glen Waters aus Australien wurde nach 19 Jahren entlassen. In einem Interview mit The Defender setzt er sich für Piloten ein, die gezwungen sind, sich impfen zu lassen, und dann unter schweren Nebenwirkungen leiden.

Die meisten trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen, weil sie fürchten, als „Impfgegner“ abgestempelt oder entlassen zu werden. Waters sagte, dass es den Piloten von Virgin Australia nicht erlaubt ist, über Impfschäden zu sprechen und dass sie entlassen werden, wenn sie dies tun.

Waters erklärte gegenüber The Defender, dass neun der 900 Piloten von Virgin Australia aufgrund von Impfschäden nicht mehr fliegen können. „Es gibt zweifellos noch viele andere, die Beschwerden haben und trotzdem weiterfliegen“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass ein Pilot einen Schlaganfall erlitten habe und erblindet sei. Ein anderer gesunder Pilot erlitt plötzlich einen Herzinfarkt und fiel die Treppe neben seinem Flugzeug hinunter. Waters sagte, dass bisher kerngesunde Piloten unter Kopfschmerzen, Brustschmerzen und Kurzatmigkeit gelitten haben.

Steven Hornsby, ein 52-jähriger Pilot, fliegt nicht mehr, weil er nach der Corona-Impfung eine Herzmuskelentzündung, Herzklopfen und Herzrhythmusstörungen entwickelte. Sein Arbeitgeber setzte ihn unter Druck, indem er drohte, ihn zu entlassen.

Viele Piloten, wie Hornsby, leiden an Herzinfektionen und Blutgerinnseln. Immer mehr von ihnen melden sich zu Wort.