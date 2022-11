Die digitale Revolution hat die Nützlichkeit von Telefonen zunichte gemacht

Paul Craig Roberts

Telefone sind heute nur noch invasive Geräte

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als Telefone als Telefone nützlich waren. Heute werden sie zum Surfen im Internet und für Textnachrichten verwendet. Die meisten Menschen gehen nicht ans Telefon, wenn sie die Nummer nicht kennen. Viele haben nie ihre E-Mail- oder Nachrichtenfunktionen auf ihren Handys eingerichtet.

Ich schalte mein Handy aus und schalte es nur ein, wenn ich es benutzen muss, um einen Internet- oder Stromausfall zu melden oder einen Sicherheitscode zu erhalten, mit dem ich mich bei einer Internet-Finanz- oder Bezahlseite anmelden und verbinden kann. Ich gehe nicht mehr an das Haustelefon, es sei denn, ich erwarte einen Anruf. 95 % der Anrufe sind aufdringliche Betrügereien oder Robo-Anrufe. Die digitale Revolution hat es möglich gemacht, dass die Privatsphäre von Abschaum aus allen Ländern verletzt wird, der meint, er habe das Recht, in Ihren Raum einzudringen und Ihre Zeit zu nutzen, um Sie auszunutzen.

Trotz der Zerstörung der Privatsphäre, eines verfassungsmäßigen Rechts, werden die Menschen gezwungen, ein Mobiltelefon und endlose Apps zu besitzen, nur um zu funktionieren.

Telefone sind auch in anderer Hinsicht nutzlos. Unternehmen sind nicht mehr darauf eingestellt, Anrufe entgegenzunehmen oder mit einem Menschen zu sprechen. Man bekommt einen Roboter, der einem ein Menü vorgibt, das nichts mit dem Grund des Anrufs zu tun hat. Am liebsten rufe ich an, weil das Internet oder der Strom ausgefallen ist, und der Roboter des Internet- oder Stromanbieters sagt mir, ich solle das Problem auf der Online-Website melden. Wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Kundenbetreuer zu sprechen, wird einem immer gesagt, dass man „aufgrund einer ungewöhnlichen Anzahl von Anrufen“ eine lange Wartezeit hat. Gelegentlich wird einem ermöglicht, eine Rückrufnummer zu hinterlassen, und man verspricht, innerhalb von 24 Stunden zurückgerufen zu werden. Erst neulich habe ich 1 Stunde und 47 Minuten gebraucht, um eine Angelegenheit telefonisch zu erledigen, die vor 40, 50, 60 Jahren 30 Sekunden gedauert hätte.

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als AT&T ein erstklassiges reguliertes Monopolunternehmen war, eine sichere Investition mit einer guten Dividende. Der Service war großartig. Das Unternehmen meldete sich nach dem dritten Klingeln, und wer auch immer antwortete, war in der Lage, jedes Problem zu lösen. Man wurde nicht eine Viertelstunde lang in der Warteschleife gehalten und musste sich Werbung anhören, während der Kundenbetreuer versuchte, seinen Vorgesetzten zu erreichen, um herauszufinden, was zu tun war. Wenn eine Leitung ausgefallen oder ein Transformator durchgebrannt war, war AT&T zur Stelle, bevor man den Hörer abnehmen konnte, um es zu melden. Die Telefonrechnungen für den Ortsdienst betrugen ein paar Dollar pro Monat.

Als stellvertretender Finanzminister erinnere ich mich noch an den Plan zur Zerschlagung von AT&T, den die Reagan-Regierung von der Carter-Regierung übernommen hatte. Da ich damit beschäftigt war, Reagans angebotsseitige Politik aus seiner widerwilligen Regierung herauszuholen, hatte ich weder die Zeit noch die Energie, um zu versuchen, die Auflösung von AT&T zu verhindern. Ich bedauere immer noch, dass die Reagan-Administration die katastrophalen Folgen der Zerschlagung von AT&T nicht erkannt hat. Die „Baby Bells“ waren gute Lobbyisten und hatten die Kufen geschmiert. Mit der Zerschlagung begann der Abstieg des Telefons von einem nützlichen Gerät zu einer aufdringlichen Belästigung, die niemand beantworten will.