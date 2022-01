Die drei Gesichter des Bösen

Von Karen Hunt [alias KH Mesek]: Sie ist ist Autorin und Illustratorin von 19 Kinderbüchern, der Jugendbuchreihe Night Angels Chronicles und des Science-Fiction-Romans LUMINARIA: Tales of Earth & Oran, Love & Revenge, der im August erscheinen wird. Vor kurzem kehrte sie von einem Aufenthalt in Luxor, Ägypten, zurück, wo sie den ersten Boxclub für Mädchen gründete. Nachdem sie lange hinter dem Eisernen Vorhang gelebt hat und viel gereist ist, widmet sie ihre Zeit dem Schreiben von Essays über den Verlust der Freiheit im Westen. Hier können Sie mehr von ihr lesen oder sich für ihren Newsletter anmelden oder ihr auf Twitter folgen.

„Menschen, die behaupten, dass sie böse sind, sind normalerweise nicht schlimmer als der Rest von uns… Es sind die Menschen, die behaupten, dass sie gut sind… vor denen man sich in Acht nehmen muss.“

Gregory Maguire, Wicked

Ich war über die Feiertage krank – nicht an dem gefürchteten Covid oder dem weniger milden Omega oder sogar dem noch weniger milden Omicron. Ich habe keinen Test gemacht, aber meine Tochter schon, und sie hat dieselbe Krankheit wie ich, und ihr Test war negativ.

Natürlich sind diese Tests… wir werden später darauf eingehen.

Wie auch immer, ich habe mir eine Auszeit vom Schreiben genommen, meine Kinder und Enkelkinder genossen und so viel Freude und Dankbarkeit in meiner Familie gefunden.

Hier sind wir also wieder mittendrin im Geschehen. Ein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre und ein Ausblick auf das, was uns in den kommenden Monaten erwartet. Und ja, er ist lang, aber nicht so lang wie das brillante, informative Buch von RFK Jr, und das ist gut so.

Am 15. November 2021 wurde die Wohnung von Maria, einer deutschen Mutter, die die Covid-Maßnahmen des Staates kritisiert, durchsucht und ihre Kinder gewaltsam von der Polizei und dem Kinderschutzdienst weggebracht.

Über die Weihnachtsfeiertage haben Maria und andere Demonstranten vor dem Quarantänezentrum gestanden, in dem Kinder in Isolationshaft gehalten werden. Sie haben Weihnachtslieder gesungen, in der Hoffnung, dass die Kinder sie hören können.

Als die Deutschen anfingen, unerwünschte Teile der Gesellschaft zu eliminieren, erfanden sie ein Wort für sie: Untermensch. Grob übersetzt bedeutet es „unter“ oder eine minderwertige Person.

Die Erkenntnis, dass dies jetzt wieder geschieht, obwohl uns Zeugen aus erster Hand an die Folter und den Tod unerwünschter Personen unter dem Naziregime erinnern, sollte uns bis in die Knochen erschüttern. Bald werden die letzten dieser tapferen Seelen von uns gegangen sein. Wenn wir ihre Warnungen nicht beherzigen, welche Zukunft haben wir dann?

Ich wünschte, ich könnte etwas Hoffnungsvolleres schreiben, um das Jahr zu beginnen. Aber es tut mir leid, die Dinge sind nicht besser, sie sehen nicht besser aus. Und jetzt ist nicht die Zeit, so zu tun, als ob es so wäre. Die Medien möchten uns glauben machen, dass „die Amerikaner das Jahr 2021 als ‚Chaos‘ und ‚Zugwrack‘ sahen, aber hoffnungsvoll in das Jahr 2022 blicken“.

Die neuesten Live-Updates der MSM überschwemmen uns mit widersprüchlichen Informationen, wie es sich gehört:

Fauci warnt vor der Gefahr eines Anstiegs der Krankenhauseinweisungen aufgrund der großen Zahl von COVID-Fällen.

Israels Premierminister warnt vor einem kommenden COVID-19-Sturm. Israel, das Land, das seine Bevölkerung als ein großes Pfizer-Experiment verkauft hat, stellt nun fest, dass die Zahl der Fälle in den letzten zwei Wochen von etwa 700 auf mehr als 4.000 gestiegen ist.

„Das sind Zahlen, die die Welt nicht kennt und die auch wir nicht kennen“, sagte Premierminister Naftali Bennett.

Die Schulen in Michigan stellen Hunderte von Mitarbeitern für die psychische Betreuung der Schüler ein, weil die Kinder nicht unter der COVID leiden, sondern unter den Einschränkungen, die ihr Leben dadurch erfährt. Eine Großmutter erzählte mir unter Tränen, dass die einzige Möglichkeit, ihrer vierzehnjährigen Enkelin eine Maske abzunehmen, darin besteht, sie ihr vom Gesicht zu reißen, selbst wenn niemand in der Nähe ist. Sie hat miterlebt, wie sich ihre kluge, intelligente Enkelin immer weiter von der erschreckenden realen Welt in die Welt von TikTok und Youtube-Influencern zurückgezogen hat, bei denen sie nun Freundschaft und Trost sucht.

Dutzende von US-Colleges und Universitäten kehren zu Online-Kursen zurück, obwohl alle Schüler geimpft und maskiert sein müssen. In Wyoming wurde ein 16-Jähriger verhaftet, weil er in der Schule keine Maske trug.

Auf Kreuzfahrtschiffen, für die 100 % geimpfte Passagiere vorgeschrieben sind, kommt es immer wieder zu Ausbrüchen.

Am 27. Dezember wurden 106 NFL-Spieler in die COVID-19-Reserve aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl in diesem Monat auf 505 erhöhte.

Und in der vielleicht bizarrsten Wendung der Ereignisse ist die Hälfte der Forscher in einem isolierten Eiszentrum in der Antarktis an Covid erkrankt. Alle von ihnen sind „vollständig geimpft“.

Dennoch geht der Wahnsinn, jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt zu impfen, bis hin zu Babys, mit voller Kraft weiter. Und warum sollte das nicht so sein? Die Tatsache, dass die Impfstoffe nicht funktionieren, hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich sie sind.

Kein einziger Politiker oder Medienvertreter, an den ich mich erinnern kann, außer Candace Owens, hat es gewagt, auch nur anzudeuten, dass die Impfstoffe gefährlich sein könnten und wir sie nicht nehmen sollten. Sie haben sich nicht einmal gegen die Verabreichung von Impfstoffen an Kinder ausgesprochen.

Ich möchte klarstellen, dass es Politiker wie Rand Paul und Ron Johnson gibt, die darauf hingewiesen haben, dass Menschen mit natürlicher Immunität nicht geimpft werden sollten und dass man auf Menschen mit Impfschäden hören sollte. Aber das ist nicht dasselbe wie das Infragestellen der Impfstoffe selbst. Selbst Ron Desantis ermutigt die Menschen, sich impfen zu lassen.

Ebenso beunruhigend ist es, dass unsere Politiker den Hunderten und inzwischen Tausenden von Ärzten und Krankenschwestern, Forschern und Wissenschaftlern, die vor den Gefahren dieses Experiments warnen, kein Gehör schenken.

Wenn Sie meinen, dass meine Aufsätze ein wenig düster wirken, geben Sie nicht mir die Schuld, sondern unseren Politikern.

Bidens Versprechen bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr, „das Virus zu stoppen“, wurde zu „die Ausbreitung zu verlangsamen“ und zu „es gibt nichts, was die Bundesregierung dagegen tun kann“. Das sagte er kurz bevor er dem Land den Rücken kehrte und im Regen davonhumpelte, um in seinem Strandhaus Silvester zu feiern.

In der Woche zuvor hatte dieser Possenreißer in seiner Weihnachtsbotschaft den Geimpften seinen Segen gegeben und den Ungeimpften gesagt, sie sollten sich auf einen Winter mit „schweren Krankheiten und Tod“ einstellen. Stellen Sie sich vor, Sie wünschen Millionen von Menschen den Tod, denen Sie eigentlich dienen sollten.

Kanadas Justin Trudeau hatte seine eigene Weihnachtsbotschaft für die Ungeimpften:

Sie glauben nicht an Wissenschaft/Fortschritt und sind oft frauenfeindlich und rassistisch…. Dies führt dazu, dass wir als Führer und als Land eine Entscheidung treffen müssen: Tolerieren wir diese Menschen?

Boris Johnsons Neujahrsappell an die Ungeimpften lautete: „Es könnte Sie treffen“, und zwar auf der Intensivstation.

Komisch, denn gerade eben habe ich in den Nachrichten gelesen, dass fast die Hälfte der Omikron-Fälle im Krankenhaussystem von Houston unter den Geimpften zu finden ist.

Wir haben es also mit Schulhofschlägern zu tun, die diese Masche in ganz Nordamerika und Großbritannien, ganz zu schweigen von der ganzen Welt, betreiben und dabei eine Rhetorik an den Tag legen, die Hass und Gewalt schüren soll, die Hitlers würdig ist. Und es ist eine Lüge nach der anderen.

Und das alles zu einer Zeit, in der wir das Ende von Covid feiern sollten. Mit Omikron können wir eine Herdenimmunität erreichen. Tatsächlich scheint es sich genau so zu verhalten wie die meisten Viren: Es verliert an Virulenz, während es ansteckender wird. Fantastisch! Packen Sie Ihren Impfstoff und Ihre Testkits ein.

Wenn diese Krankheit nicht mehr tödlicher ist als eine Erkältung, sollte es nicht mehr nötig sein, diese Maßnahmen zu ergreifen. Doch das Tempo wird immer schneller, und die Experimente an Säuglingen und Kleinkindern gehen weiter.

All die Stoffmasken, die die Kinder in der Schule trugen, sollten mit großem Tamtam in den Müll geworfen werden. Stattdessen werden wir gewarnt, dass Kinder in der Schule N95-Masken tragen müssen, da Stoffmasken nicht wirklich vor Viren schützen (Moment mal, die Botschaft wurde schon wieder geändert?). Kinder, die acht Stunden am Tag und beim Spielen N95-Masken tragen, werden noch mehr gesundheitliche und psychologische Probleme bekommen, als sie dank der Stoffmasken ohnehin schon hatten.

Aber diese Masken haben noch etwas ganz anderes Unheimliches an sich. Sie lassen nicht nur alle gleich aussehen. Sie lassen uns alle aussehen, als hätten wir eine Schweineschnauze. Stellen Sie sich vor, unsere Herren feiern mit ihren schönen, chirurgisch verbesserten Gesichtern, während sie von Schweinen bedient werden.

Ich weiß. Wir wollen glauben, dass die Dinge im kommenden Jahr besser werden. Logischerweise sollten sie das auch. Aber wir leben nicht in einer logischen Welt. Wir wurden in ein Vergnügungspark getrieben, in dem es manchmal so aussieht, als würden wir an der Decke laufen, manchmal sind wir länglich und dünn, manchmal klein und dick, wir wandern von Raum zu Raum, völlig orientierungslos.

Jeder Blick auf uns selbst ist grotesk und peinlich. Jedes Mal, wenn wir einen Raum betreten, der normal aussieht, beginnt der Raum, sich seltsam zu neigen oder zu schrumpfen oder sich auszudehnen, oder der Boden fällt heraus und wir landen in einem Kerker.

Nach zwei Jahren dieser Ungereimtheiten ist die Verwirrung so groß, dass wir nicht einmal eine klare Antwort darauf bekommen, wie viele Menschen an Covid gestorben sind. Soweit wir wissen, starben die meisten von ihnen an der Grippe. Viele Menschen bezweifeln, dass Covid überhaupt existiert. Die PCR-Tests, die als „Goldstandard“ angepriesen werden, werden 2022 auslaufen.

Und warum? Weil die CDC uns jetzt sagt, dass er von Anfang an nicht funktioniert hat. Keine Entschuldigung, kein Eingeständnis, dass mit einem solchen Eingeständnis jede andere „Tatsache“, die sie uns erzählt haben, ebenso gefälscht sein könnte.

Und anstatt zu sagen, Moment mal, ich werde keinen dieser fehlerhaften Tests machen, standen die Leute stundenlang Schlange, um das zu tun. Voller Stolz und Erleichterung posteten die Leute, die dreimal geimpft wurden, Fotos ihrer negativen Tests in den sozialen Medien und erklärten, dass sie nun nach zwei Jahren der Isolation ihre Freunde und Verwandten besuchen könnten. Was für ein Sieg!

Und was ist mit den Covid-Schnelltests für den Hausgebrauch, von denen es heißt, sie seien „zuverlässig“, aber nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests. Also, Moment mal. Wenn die PCR-Tests nicht zuverlässig sind und die Heimtests noch weniger zuverlässig sind, warum machen wir das dann?

Seriöse Ärzte haben in der Great Barrington Declaration vor Faucis Anordnungen gewarnt und erklärt: „Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler des öffentlichen Gesundheitswesens sind wir sehr besorgt über die schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Politik auf die körperliche und geistige Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir Focused Protection“ nennen.

Für das Protokoll, hier sind die 3 ursprünglichen Schöpfer dieses Dokuments:

Dr. Martin Kulldorff, Medizinprofessor an der Harvard University, Biostatistiker und Epidemiologe mit Erfahrung in der Erkennung und Überwachung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten und der Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen.

Dr. Sunetra Gupta, Professorin an der Universität Oxford, Epidemiologin mit Fachkenntnissen in Immunologie, Impfstoffentwicklung und mathematischer Modellierung von Infektionskrankheiten.

Dr. Jay Bhattacharya, Professor an der Stanford University Medical School, Arzt, Epidemiologe, Gesundheitsökonom und Experte für öffentliche Gesundheitspolitik mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Dr. Fauci konnte es nicht ertragen, dass irgendjemand seinen Anordnungen widersprach, und anstatt zuzuhören, verdoppelte er seine mörderischen Befehle. Wie Robert F. Kennedy in The Real Anthony Fauci sagt:

Dr. Faucis Protokolle der „obligatorischen Maskierung, der sozialen Distanzierung, der Quarantäne der Gesunden“ führten zu „Unternehmensschließungen, die Amerikas Mittelklasse pulverisierten und den größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit nach oben bewirkten.“

Faucis Strategie, „Covid-Patienten anzuweisen, nach Hause zu gehen und nichts zu tun – also keinerlei Behandlung zu erhalten – bis sie wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus zurückkehren müssen, um sich intravenösem Remdesivir und Beatmung zu unterziehen“, ein Vorgehen, das in der Geschichte der Pandemien noch nie angeraten wurde, führte dazu, dass Amerika „die höchste Zahl von Toten in der Welt“ zu verzeichnen hatte.

Nimmt man noch die Folgen hinzu, vor denen die GBC gewarnt hat, wie z. B. die Zunahme von Depressionen, Selbstmord, unbehandeltem Krebs und anderen Krankheiten, ganz zu schweigen von der Zunahme des Hungers in den ärmeren Ländern, dann könnte die Zahl der Todesopfer alles übertreffen, was die Menschheit je zuvor gesehen hat.

Dies war eine Krankheit der älteren Menschen. Aber das ist bei den meisten Krankheiten so. Meine Mutter zum Beispiel musste bei der Grippe sehr vorsichtig sein, weil sie sich zuvor eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Wenn meine Mutter an einer Lungenentzündung gestorben wäre, während sie die Grippe hatte, hätte ich nie gesagt: „Meine Mutter ist an der Grippe gestorben.“ Ich hätte gesagt, dass sie an einer Lungenentzündung gestorben ist.

Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand, der zufällig einen Verwandten hatte, der an Krebs oder einem Herzinfarkt gestorben ist, der aber gleichzeitig die Grippe hatte, seinen Verwandten oder Freund jemals als „an der Grippe gestorben“ bezeichnet hätte.

Nein, vielleicht würden sie sagen: „Sie war so schwach, schade, dass sie gleichzeitig die Grippe hatte.“ Aber was die Todesursache angeht, hätten sie gesagt: „Sie ist an Krebs gestorben.“ „Sie starb an einem Herzinfarkt.“ Und genau das hätte auf dem Totenschein gestanden.

Zu Beginn des neuen Jahres machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben: mit massiven Tests. Wie ich in meinem letzten Aufsatz War erörtert habe, bedeuten Massentests das Sammeln von DNA, und das Sammeln von DNA bedeutet, dass sie Biowaffen herstellen können, die auf bestimmte ethnische Gruppen oder Menschen mit bestimmten Schwächen und Krankheiten abzielen.

Schade, dass wir nicht aufgepasst haben, als wir die Chance dazu hatten.

Im Jahr 2008 sagte unser Prophet Bill Gates voraus, dass eine kommende Krankheit innerhalb von 6 Monaten 30 Millionen Menschen töten könnte. Er riet uns, uns darauf vorzubereiten, so wie wir es bei Kriegen tun.

Dies öffentlich bekannt zu geben, war ein psychologischer Schachzug. Ob wir es nun ernst nahmen oder nicht, das Ergebnis in unseren Köpfen wäre das gleiche. Was konnten wir als normale Menschen tun? Wir konnten uns nicht selbst retten. Aber Bill Gates und seine Expertenbande konnten es. Wir würden ihnen die harte Arbeit überlassen, während wir uns in den sozialen Medien amüsierten.

Ich bin kein großer Fan von Psychologie im Allgemeinen, aber ich stimme der Psychologin Emma Kenny zu, die sagt, dass die sozialen Medien uns lehren, von außen in Welten zu blicken, die wir nicht ändern können und auf die wir keinen Einfluss oder Macht haben, anstatt von innen in unsere eigenen Welten zu blicken, über die wir vollständige Kontrolle und Macht haben.

Anstatt sie als Instrument für Streben, Positivität und Motivation zu nutzen, verwenden wir sie gegen uns selbst. Wir glauben, dass wir weniger sind, weniger haben und weniger sein werden als alle anderen, weil wir all diese anderen Möglichkeiten sehen, die wir nicht nutzen können.

Diese virtuellen Verbindungen schaffen buchstäblich Milliarden von passiven Menschen, die glauben, dass sie tatsächlich etwas tun, wenn sie einen Kommentar abgeben und dieser von 500 Menschen geteilt wird. Aber all diese 500 Menschen sitzen auch nur da und wünschen und hoffen, dass sie etwas sagen können, das die gleiche oder eine noch größere Reaktion hervorruft. Und niemand hat sich in der Zwischenzeit von seinem Stuhl bewegt.

Während wir also dort saßen, vertrauten wir darauf, dass Gates und die Experten, die er um sich versammelt hatte, uns schützen würden. Vielleicht mochten wir Gates nicht, vielleicht hielten wir ihn sogar für ein wenig seltsam, aber er tat, was wir nicht konnten.

Gates‘ beklagenswerte Vorhersagen wurden zu einer fernen Erinnerung, während wir immer mehr in den Bann der technischen Geräte gerieten, die sie uns verkauften – jedes Jahr ein neues Gerät, bei dem wir einfach Schlange stehen mussten, um es gleich am ersten Tag zu kaufen, damit wir „allen anderen voraus“ sein konnten; unsere Kinder bettelten nicht nur, sondern bestanden darauf, dass auch sie Telefone und Tablets bekamen, sonst würden sie uns das Leben zur Hölle machen.

Dabei lernten wir die einfache Kunst, unsere Daten an Facebook, Google, Tik Tok und so ziemlich jede Website, die wir besuchen wollten, weiterzugeben.

Das Sammeln von Informationen und die Kontrolle über ihre Verbreitung wurden zum Schlüssel zur Macht. Seit Adam und Eva von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, haben wir einen unstillbaren Appetit auf Wissen. Auch wenn Sie die biblische Geschichte nicht glauben, können Sie der Gültigkeit ihrer Prämisse zustimmen.

Mit dem leichten Zugang zu Wissen haben sie uns umworben. Wir brauchten uns nichts mehr zu merken. Es war alles in unseren Geräten gespeichert. Wer kennt heute noch die Telefonnummern der eigenen Kinder? Ihr Telefon wird sie Ihnen sagen. Man muss nicht mehr seine eigenen Reflexe einsetzen oder vermeiden, in das Auto vor einem zu fahren. Viele Menschen haben jetzt „intelligente Häuser“. Alexa ist in jedem Zimmer. Sie können mit ihr sprechen, und sie gehorcht Ihren Befehlen. Sie hört zu. Die ganze Zeit.

Und wie ich bereits in anderen Aufsätzen erwähnt habe, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir eins mit unseren Geräten sind. Manche Leute behaupten, dass wir das bereits sind. Aber das ist nicht wahr. Sie können Ihr Telefon immer noch ausschalten. Sie können Alexa abschalten. Nur tun das nur sehr wenige von uns.

Wenn wir erst einmal mit unseren Maschinen verschmolzen sind, werden wir nie wieder etwas abschalten können.

Die große Frage ist, wie der neue Goldjunge Elon Musk sinniert, ob wir in der Lage sein werden, die KI zu kontrollieren, oder ob sie uns kontrollieren wird.

„Da die KI wahrscheinlich viel schlauer wird als der Mensch, ist das relative Intelligenzverhältnis wahrscheinlich ähnlich wie das zwischen einem Menschen und einer Katze, vielleicht sogar größer“, sagte Musk gegenüber Swisher. „Ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein, was den Fortschritt der KI angeht.“

Und falls Sie es immer noch nicht verstanden haben – wir sind die Katze und die KI ist der Mensch. Und nein, das ist keine Science-Fiction. Es ist hier, genau jetzt.

Warum sollten wir angesichts der Lügen und der Vertuschungen und der Tatsache, dass die „Experten“ Covid verpfuscht haben, darauf vertrauen, dass sie uns besser vor KI schützen können? Covid und KI gehen Hand in Hand. Covid ist ohne unsere Fortschritte in der KI nutzlos.

Während wir von den Stimmen in unseren Köpfen hypnotisiert wurden, waren Gates und seine Kumpels damit beschäftigt, die Kontrolle über unsere Körper und unseren Verstand zu übernehmen.

Im Winter 2020, kurz nachdem wir das Neujahrsfest gefeiert hatten – man könnte sagen, unser letztes Jahr der Unschuld -, beschlossen die Overlords, dass die Zeit reif war, und sie schlugen zu. Hart. Die Samthandschuhe der Verführung wurden ausgezogen. Wir taumelten von einem Schlag nach dem anderen.

Geprellt und gebrochen, niedergeschlagen von einer ständigen Diät aus Angst und Schuld, ließen wir uns einsperren, mundtot machen, verfolgen und aufspüren.

Und doch geschah etwas Erstaunliches. Millionen von uns sind aufgewacht. Wir begannen auf eine Weise zu hinterfragen, wie wir es nie zuvor getan hatten. Wir begannen zu bemerken, wie jeder Medienexperte genau die gleichen Worte wiederholte. Wir sahen Faucis verlogene Widersprüche. Wir wurden noch misstrauischer gegenüber den Pharmaunternehmen, als wir es ohnehin schon waren. Warum diese verrückte Eile? Was haben sie uns nicht gesagt?

Wir sahen uns erneut die Videos aus China an, in denen die Menschen wie die Fliegen auf den Straßen umkamen. Sie waren so offensichtlich gefälscht. Wie bei diesen Godzilla-Filmen (die ich liebe), wie konnte jemand glauben, dass sie echt waren?

Und dann fragten wir uns: Könnte das Ganze inszeniert gewesen sein? Wir versuchten, unsere Bedenken zu äußern. Naiv spekulierten wir mit unseren Freunden in den sozialen Medien, denn sicher haben es auch andere Leute gesehen?

Wir waren fassungslos, als wir feststellen mussten, dass unsere Fragen mit bösartigen Angriffen beantwortet wurden. Wenn wir es wagten, weiterzumachen, wurden wir diskreditiert, verspottet und sogar mit dem Verlust unseres Arbeitsplatzes bedroht. Familien und Freunde verleugneten uns.

Für viele von uns wuchs der Verdacht nur noch. Wir recherchierten mehr, auch außerhalb der staatlich sanktionierten Medien. Wir fanden andere, die sich ebenfalls Fragen stellten. Wir merkten, dass wir nicht allein waren. Wir wurden Teil einer wachsenden Bewegung. Als wir sahen, dass hoch angesehene Gesundheitsspezialisten in Misskredit gebracht wurden und sich trotzdem weigerten, einen Rückzieher zu machen, inspirierten sie uns, das Gleiche zu tun. Wir gewannen Kraft und Mut.

Und genau darin liegt unsere Hoffnung. Wir haben das Gift, die Lügen, die Angstmacherei und die Drohungen überlebt. Und alles, was wir tun, ist, dadurch stärker zu werden.

Das bedeutet nicht, dass die Dunkelheit aufhört. Es bedeutet nicht, dass es ein Happy End wie in einem Disney-Film gibt. Weit gefehlt. Uns wurde beigebracht, dass Erfolg eine schnelle Lösung bedeutet, wie eine neue Droge oder ein neues Auto oder ein neues Haus.

Aber es gibt keine schnelle Lösung für die Kämpfe des Geistes. Wir haben überwunden, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, sondern genau jetzt. In diesem Augenblick sind wir Überwinder. Nicht, weil sich unsere äußeren Umstände geändert haben. Sondern weil unser Geist stärker geworden ist. Weil unsere Augen offen sind. Wir haben die Lügen durchschaut und uns die Wahrheit zu eigen gemacht.

Wer weiß, was die Zukunft bringt? Es könnte alles auf wundersame Weise enden, obwohl das, ehrlich gesagt, die weiteste denkbare Möglichkeit ist. Oder das Leiden könnte eskalieren, bis hin zu Gefängnis oder Tod für einige. Heißt das, dass wir vor Angst zittern sollten, dass wir entmutigt sein und aufgeben sollten? Ganz und gar nicht. Es bedeutet, dass wir noch entschlossener werden. Wie könnten wir denn aufgeben und so weitermachen wie bisher? Uns vor der Wahrheit verschließen und die Lüge akzeptieren?

Die Wahrheit hat uns frei gemacht. Selbst wenn sie uns ins Gefängnis stecken, sind wir frei. Diejenigen, die sich von zahllosen Schlägen und Maulkörben verletzen lassen, sitzen in den Gefängnissen, die sie selbst geschaffen haben. Sie haben Angst, während wir keine haben. Deshalb hassen sie uns so sehr.

Und deshalb habe ich meine Substack-Schrift „Break Free“ genannt.

Ich denke dabei an Artur Pawlowski, den Pastor der Street Church und der Höhle von Adullam in Calgary, Alberta, der kürzlich erneut verhaftet wurde, weil er vor dem Haus des Gesundheitsministers von Alberta, Jason Copping, friedlich gegen die Covid-Beschränkungen protestiert hat. Paulowski kennt sich mit Verfolgung aus. Er kam aus Polen nach Kanada. In Videos von seinen Verhaftungen kann man hören, wie er Kanada „Chinadon“ nennt und die Beamten „Gestapo-Nazis“ nennt.

Dies berührt mich sehr, da meine Familie als Kind Bibeln hinter den Eisernen Vorhang geschmuggelt hat und ich die Verfolgung von Christen dort aus erster Hand miterlebt habe. Zu sehen, dass dies in der „freien Welt“ geschieht, ist erschreckend.

Wenn wir uns fragen, ob wir lieber geschlafen hätten oder lieber aufgewacht wären, kenne ich meine Antwort. Ich denke, ich kenne die Antwort der meisten Menschen, die dies jetzt lesen. Ich bin dankbar, dass ich wach bin, nicht „wach“, und ich kann nur beten, dass immer mehr Menschen das auch tun.

In diesem Zusammenhang können wir wirklich mit viel Liebe und Freude in unseren Herzen sagen, dass wir für die vergangenen zwei Jahre dankbar sind.

Manchmal komme ich mir vor wie in einem mittelalterlichen Moralstück. Es gibt viele Akteure in diesem Stück, und ich habe schon über einige von ihnen gesprochen. Aber gerade jetzt, zu Beginn des neuen Jahres, schwimmen mir drei Gesichter des Bösen vor Augen:

Präsident Joe Biden, Dr. Anthony Fauci und Bill Gates.

Wie ein dreiköpfiges Monster schwanken sie unentwirrbar hin und her, geben uns Rätsel auf und bestrafen uns, wenn wir uns weigern, die irrationalen Antworten zu geben, die sie verlangen. Diese drei Männer wurden mit der Macht gesalbt, über unser Leben zu bestimmen, und ganz gleich, wie betrügerisch, mörderisch oder einfach nur dumm sie sich erweisen, ihre Macht vervielfacht sich nur.

Wenn ich ihnen zusehe und zuhöre, wie sie sich von ihrem Thron aus äußern, frage ich mich: Wer sind sie wirklich? Was sind sie hinter ihren Masken?

Bei Biden ist das nicht schwer herauszufinden: Nicht viel. Es ist sicher eine Art Witz, dass dieser Mann der „mächtigste Führer der Welt“ ist. Schwach und leicht zu korrumpieren, hat ihn seine Wahl als Berufspolitiker darauf vorbereitet, als älterer Mann benutzt, missbraucht und manipuliert zu werden.

Auch wenn seine kognitiven Fähigkeiten nachlassen, war die Präsidentschaft das höchste Ziel, das er oder ein anderer Politiker je zu erreichen hoffte. Sie wissen also, dass er genau da sein wollte, wo er jetzt ist. Wir sollten uns in Acht nehmen. Biden ist genau das, was sie aus uns allen machen wollen: eine Hülle unseres früheren Selbst, in die sie ihr Gift schütten können. Wir können ihn Biden den Possenreißer nennen.

Dr. Fauci ist der Hohepriester der Eine-Welt-Kirche, ein Zauberer, der sowohl die Regierung als auch die Menschen verzaubert und dafür sorgt, dass wir den Edikten der Kirche folgen: obsessive Tests, Händewaschen und das Tragen von Masken, die richtige Distanzierung voneinander, die Ablehnung und Verurteilung des Unreinen und die bedingungslose Unterwerfung unter die von der Kirche sanktionierten medizinischen Verfahren, egal wie invasiv oder potenziell gefährlich sie sein mögen. Wir müssen an die Wissenschaft glauben.

Wer Fauci in Frage stellt, stellt die Wissenschaft in Frage. Fauci ist Wissenschaft.

Wenn das Licht von Faucis Brille reflektiert wird, stelle ich mir einen Horrorfilm vor, in dem ein Mädchen einen langen, dunklen Korridor entlanggeht und um eine Ecke biegt, um ihn dort stehen zu sehen, schweigend und starrend, nur dass sie seine Augen nicht sehen kann, nur dieses matte Licht. Wohin soll man rennen? Vor einem augenlosen Hohepriester, der alles sieht und weiß, kann man sich nirgends verstecken. Egal, wie viele Verbrechen er begangen hat, nichts bleibt je hängen, er ist schlüpfrig wie ein Aal, hat den Aufstieg und den Untergang von sechs Präsidenten miterlebt, während er sich wie eh und je verschanzt hat.

Und dann ist da noch der Prophet des Untergangs, Bill Gates, der mit unbändiger Energie vor uns steht und jedes Mal vergnügt mit den Händen wedelt, wenn er eine weitere Katastrophe vorhersagt. Davon gab es schon so viele, und es wird noch so viele geben. Aber keine Angst, Gates ist da.

Im Jahr 1955, dem Geburtsjahr von Gates, ertönte der erste Aufruf zur Ausrottung der Malaria. Im Jahr 2007, dem Jahr, in dem Gates dasselbe Versprechen abgab, war Malaria noch immer präsent. Im Jahr 2014 gelobte er immer noch, die Krankheit auszurotten. Anstatt die Moskitos, die Malaria verursachen, zu eliminieren und damit die Taktik zu wiederholen, mit der die Krankheit in den frühen 1900er Jahren in Amerika so effektiv ausgerottet worden war, entschied sich Gates dafür, die teure chemische und gentherapeutische Technologie fortzusetzen, die in den 1930er Jahren begonnen hatte.

Warum nicht die einfachste und leichteste Lösung anwenden, die tatsächlich funktioniert hat? Hier ist einer der unheimlichsten Gründe, die ich in meinem Aufsatz COVID and the Greater Good dargelegt habe:

Am 13. Juni 2013 veröffentlichte der Oberste Gerichtshof „sein Urteil in einem wichtigen Rechtsstreit, in dem er einstimmig feststellte, dass isolierte, aber ansonsten unveränderte Gene Produkte der Natur sind und daher nicht patentfähig sind. cDNA oder synthetische DNA-Moleküle, die nur die Exons eines Gens enthalten, beinhalten jedoch eine erfinderische Tätigkeit und sind daher weiterhin patentierbar.“

Gene, die in unserem Körper verändert werden, können patentiert werden. Sie können Eigentum von Männern wie Bill Gates sein. So wie er es mit den Moskitos macht. Genauso wie er es mit Lebensmitteln macht. Wir sind ein weiteres Produkt, das er nach seinen Vorstellungen verändern kann.

Das gleiche Szenario spielte sich bei AIDS ab. Leere Versprechungen und wechselnde Zielpfosten. Während sich die Leichen stapelten, wurden Milliarden von Dollar für die akademische Forschung, die Stärkung korrupter Institutionen wie WHO und NIH, glitzernde Preisverleihungen und öffentlichkeitswirksame Konferenzen vergeudet, zusammen mit der endlosen Produktion neuer Medikamente, anstatt den Gemeinschaften zu helfen, bessere Gesundheitspraktiken zu entwickeln.

Unter diesen beschämenden Protokollen, die eher auf Medikamente als auf gesunde Gewohnheiten setzen, ist die westliche Welt kränker geworden, wobei die Vereinigten Staaten an der Spitze stehen.

Der Pharmariese Pfizer mit seinem rechten Arm Biontech verdrängt andere Pharmakonzerne wie Johnson & Johnson und Moderna und übernimmt die Führung als mächtigster Pharmakonzern der Welt.

Im September 2019 „kaufte Gates prophetisch 55 Millionen Dollar – um 10 Millionen zu erreichen – Aktien von BIONTECH, kurz bevor sich drei Wissenschaftler aus Wuhan im November mit Covid infiziert haben sollen.“

Mit einer solchen Investition konnte Pfizer auf keinen Fall scheitern, egal wie sehr es das auch verdient hätte.

Unglaublich, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt auf Ermunterung von Biden, Fauci und Gates nun zulassen, dass dieses Unternehmen an ihnen experimentiert; ein Unternehmen, das so zutiefst korrupt ist, dass es 2009 zur Zahlung von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt wurde, weil es angeblich illegal für die Verwendung von vier seiner Medikamente geworben hatte. Damals war dies die größte Betrugszahlung der Geschichte.

Eltern recherchieren bereits vor der Geburt ihrer Kinder akribisch über Vorschulen. Wenn sie herausfinden, dass die Vorschule in der Vergangenheit Pädophile eingestellt und dies verheimlicht hat, sagen sie dann: „Fantastisch, das ist genau der Ort, an dem ich meine Kinder haben möchte“? Nein, natürlich nicht.

Doch irgendwie hielten es die Eltern nicht für wichtig, sich über ein Unternehmen zu informieren, das ihren Kindern eine experimentelle Gentherapie injizieren wollte.

Hätten sie das getan, hätten sie erfahren, was vor 25 Jahren mit Kindern in Nigeria geschah. Von 200 Kindern, die während einer Meningitis-Epidemie an einem Medikamentenversuch von Pfizer mit Trovan teilnahmen, starben 11. Später stellte sich heraus, dass Pfizer ein Genehmigungsschreiben einer nigerianischen Ethikkommission manipuliert und rückdatiert hatte, um das Experiment zu rechtfertigen.

Ein Gremium nigerianischer Medizinexperten kam zu dem Schluss, dass Pfizer gegen internationales Recht verstieß, indem es ein nicht zugelassenes Medikament an Kindern mit Hirninfektionen testete, ohne jemals die Erlaubnis der nigerianischen Regierung oder der Eltern der Kinder eingeholt zu haben.

Pfizer behauptete, seine Motive seien rein philanthropisch“, eine Behauptung, die das nigerianische Komitee zurückwies, da die Pfizer-Ärzte ihren Versuch abgeschlossen und das Land verlassen hatten, während die Epidemie noch wütete“.

Pfizer entwickelte Trovan für die Freigabe in den Vereinigten Staaten, wo es bis zu 1 Milliarde Dollar pro Jahr einbringen sollte.

Die FDA hat Trovan nie für amerikanische Kinder zugelassen. Dennoch wurde es 1997 für Erwachsene zugelassen und wurde zu einem der am häufigsten verschriebenen Antibiotika in den Vereinigten Staaten. Später wurde entdeckt, dass Trovan mit Leberschäden und Todesfällen in Verbindung gebracht wurde. Im Jahr 1999 schränkte die FDA seine Verwendung stark ein. In Europa wurde es verboten.

Dann sind da noch die fast 300 Millionen Dollar, die Pfizer an 3.000 Studienteilnehmer gezahlt hat, die während der Einnahme des Raucherentwöhnungsmittels Chantix Selbstmordgedanken und schwere psychische Störungen entwickelten. Der gesunde Menschenverstand sollte den „Experten“ sagen, dass sie fordern sollten, dass die giftigen chemischen Zusatzstoffe aus den Zigaretten entfernt werden. Aber das würde genau das bewirken, was sie nicht wollen: Es würde das Problem lösen, anstatt es zu verschlimmern.

Schauen Sie sich The Covid World an, wo Menschen nicht nur ihre persönlichen Geschichten von Impfschäden erzählen, sondern „Die kanadische Covid Care Alliance (CCCA), eine Gruppe von über 500 unabhängigen kanadischen Ärzten, Wissenschaftlern und Heilpraktikern, hat eine Videopräsentation mit dem Titel „The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good“ veröffentlicht. Die darin präsentierten Beweise für die Sicherheitsstudien von Pfizer zu seinem mRNA-Impfstoff sind wirklich schockierend.“

Das Unternehmen Moderna hatte vor seiner experimentellen mRNA-Gentherapie noch nie ein zugelassenes Medikament. Eine Injektion von Moderna zu nehmen ist so, als würde man einen Herzchirurgen suchen und denjenigen wählen, der keine Bewertungen hat, weil er noch nie eine einzige Operation durchgeführt hat.

Doch die Leute zucken mit den Schultern und nehmen die Spritze. Es ist egal, dass Pfizer bei seinen Covid-Studien wie üblich gelogen und Daten gefälscht hat. Es ist egal, dass man diese Unternehmen nicht verklagen kann, wenn etwas furchtbar schief läuft. Es macht nichts, dass Sie nicht einmal sehen können, was in den Verträgen steht, die unsere Regierungen in unserem Namen unterzeichnet haben.

Würden Sie ein Haus kaufen, ohne es zu sehen, und dann, wenn Ihnen der Vertrag vorgelegt wird, mit verbundenen Augen unterschreiben, weil der Verkäufer Ihnen versichert hat, dass Sie ihm „vertrauen können“?

Der neueste VAERS-Bericht:

Millionen von Zombie-Bürgern zuckten mit den Schultern, als Biden zu Beginn des neuen Jahres in den Regen hinausging. Nun gut. Wir können nichts dagegen tun.

Diese VAERS-Berichte?

Lügen.

Diese seriösen Ärzte, die uns anflehen, auf ihre Bedenken zu hören?

Schwindler.

Freunde und Familienmitglieder, die uns raten, die Auffrischungsimpfung bitte nicht zu nehmen?

Idioten.

Millionen von Menschen stehen gehorsam für ihre Auffrischungsimpfungen an. In Israel bekommen sie gerade die vierte Impfung.

Ja, die letzten zwei Jahre waren schrecklich. Die endlosen Katastrophen haben unsere Gedanken beschäftigt. Doch jetzt, da wir hellwach sind, müssen wir unbedingt über die letzten zwei Jahre hinausblicken und ehrliche Experten wie Ronald Ross beherzigen, der 1902 den Nobelpreis für seine Malariaforschung erhielt und vor „Forschungen von geringem Wert“ wie denen von Pfizer warnte, die nicht den Menschen zugute kommen, an denen experimentiert wird, sondern nur der Elite, die sie finanziert, und den Chemieunternehmen, die sie besitzen.

Robert F. Kennedy beschreibt in seinem neuen Buch „The Real Anthony Fauci“, was dahinter steckt und wie Fauci und Gates eine Armee aufgebaut haben, die die Welt erobern will.

Als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – Teil der U.S. National Institutes of Health (NIH) – verfügt Fauci über ein Budget von 6,1 Milliarden Dollar, das er an Hochschulen und Universitäten verteilt, um Arzneimittelforschung für verschiedene Krankheiten zu betreiben. Weitere 1,7 Milliarden Dollar erhält er vom Militär für die Biowaffenforschung.

Im Laufe der Jahre hat Fauci sorgfältig seine Armee aus „Staatsoberhäuptern, Gesundheitsministern, internationalen Gesundheitsbehörden, der WHO, der Weltbank, dem Weltwirtschaftsforum, führenden Vertretern der Finanzindustrie und Militärs aufgebaut, die als Kommandozentrale des aufkeimenden Biosicherheitsapparats dienten.“

Unter ihnen befinden sich die „Fußsoldaten“: Tausende von Ärzten, Krankenhausverwaltern, Gesundheitsbeamten und Forschern, die alle vom Geld abhängig sind, das aus Faucis und Gates‘ riesigem Netzwerk von Wohltätigkeitsorganisationen, staatlichen Einrichtungen und gewinnorientierten Unternehmen fließt.

Allein die NIH verfügen über ein Jahresbudget von 37 Milliarden Dollar, das in über 50.000 Zuschüssen verteilt wird und weltweit über 300.000 Stellen in der medizinischen Forschung unterstützt.

All die Jahre in Afrika, in denen er mit HIV, Malaria und wer weiß was noch alles experimentierte, brachten Fauci in die nahezu unverwüstliche Position, in der er sich befand, als Covid zusammenbrach. Es war an der Zeit, dass Fauci und Gates ihre Experimente kühn auf buchstäblich alle Menschen ausdehnten. Im Januar 2020 wurden wir alle in Faucis und Gates‘ Petrischale geworfen.

Ich denke gerne, dass ich aus der Petrischale herausgesprungen bin. Ich weiß, dass ich niemals freiwillig in ihr bleiben würde. Dennoch frage ich mich, was nötig ist, um wirklich die Freiheit zu erlangen.

Erst vor ein paar Tagen erzählte mir ein Freund in England, der lieber sterben würde, als sich impfen zu lassen, dass jeder Einzelne in diesem Land eine Nachricht erhalten hat, in der er daran erinnert wurde, sich impfen zu lassen. Wohlgemerkt, diese Nachricht stand nicht auf einer App, die man sich herunterladen konnte, sondern war eine SMS auf ihrem Telefon.

Ich habe es schon in anderen Aufsätzen angedeutet, aber vielleicht werden unsere Freiheiten so weit eingeschränkt, dass wir uns endlich entscheiden müssen: Geben wir nach oder geben wir jedes einzelne technische Gerät auf, das wir besitzen, und schneiden uns damit völlig vom Rest der Menschheit ab?

National Geographic warnte uns am 29. Dezember 2021: „COVID-19-Varianten werden so lange kommen, bis jeder Zugang zu Impfstoffen hat.“

Sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne Mensch auf dem Planeten geimpft worden ist.

Testen, testen, testen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Testen ist das A und O. Wenn man die Menschen dazu zwingt, diese Tests monatlich, wöchentlich oder täglich zu machen, wird das so lästig werden, dass die Menschen die Technologie unter ihrer Haut begrüßen werden, damit sie die harte Arbeit für sie erledigt.

Biden verspricht uns 500 Millionen Covid-Schnelltests für zu Hause, aber die „Gesundheitsexperten“ sagen, dass selbst das nicht ausreicht. Können Sie sich das Chaos vorstellen, wenn jeder gezwungen ist, sich testen zu lassen; den psychologischen Tribut, den das für die Kinder bedeuten wird – für jeden?

Genau wie bei seinem Kauf von Pfizer kurz vor der Pandemie hat Gates zusammen mit George Soros Mologic, einen britischen Hersteller von Covid-Tests, für 41 Millionen Dollar aufgekauft.

Gates hat das Vereinigte Königreich so ziemlich in der Hand, was die Gesundheitspolitik rund um Covid angeht. Im Jahr 2017 vergab die britische Arzneimittel- und Gesundheitsbehörde (MHRA) über 980.000 Pfund für die Zusammenarbeit mit der Bill and Melinda Gates Foundation und der Weltgesundheitsorganisation.

Gates finanziert auch Professor Andrew Pollard, den Vorsitzenden des JCVI und Direktor der Oxford Vaccine Group in der Abteilung für Pädiatrie an der Universität von Oxford. Es würde den Rahmen sprengen, hier auf das zwielichtige Treiben dieser kleinen, gemütlichen Gruppe einzugehen.

Jedes Mal, wenn ich meinen Computer öffne, schwimmt vor meinen Augen das dreiköpfige Monster, das uns weiter ins Verderben führt. Und los geht’s.

Es gibt offensichtliche Mörder. Der Todestrakt ist voll von ihnen; Monster, die getötet haben, wie viele – einen, zwei oder mehr, wenn sie Serienmörder waren?

Kleine Kartoffeln.

Biden, Fauci und Gates sind für den Tod von Millionen verantwortlich. Und doch werden sie als Retter belohnt.

Worüber, so frage ich mich fasziniert, sprechen diese Minister des Todes, wenn sie sich unter vier Augen treffen? Über das Wetter? Vielleicht sind sie zu misstrauisch, auch einander gegenüber. Immerhin sind sie alte Hasen in Sachen Palastintrigen und hüten ihre Positionen eifersüchtig.

Und was ist, wenn sie nach Hause zu ihren Ehepartnern und Kindern gehen? Sicherlich lassen sie ihre Abwehrmechanismen fallen. Umarmen und küssen sie ihre Kinder, lesen ihnen Geschichten vor und bringen sie abends ins Bett? Setzen sie sich an den Esstisch und sprechen mit ihren Ehepartnern über ihre schwierigen Tage? Trinken sie zu viel und haben danach ein schlechtes Gewissen? Nehmen sie sich Vorsätze für das neue Jahr vor?

Wenn sie in den Spiegel schauen, sehen sie sich dann als wohlwollende Minister für Gesundheit und Vernunft? Als Retter der zukünftigen Generationen? Glauben sie im Grunde ihres Herzens, dass sie Gutes tun? Glauben sie, dass die Geschichte sie gut behandeln wird?

Nehmen sie die Medikamente, die wir ihrer Meinung nach einnehmen sollten? Wurden sie alle gegen Covid geimpft? Wie könnten wir das jemals wirklich wissen?

Haben sie ihre eigenen Kinder geimpft?

Wenn sie abends nach einem langen, harten Tag ins Bett gehen, schlafen sie dann mit gutem Gewissen?

Glauben Sie, dass das möglich ist? Dass sie überhaupt ein Gewissen haben?

Sind sie zu Empathie fähig?

Hatte Stalin ein schlechtes Gewissen? Oder Hitler?

Gehen solche Vergleiche nicht zu weit?

Die Nationen streiten sich über die offizielle Bedeutung des Begriffs „Völkermord“, der nationale, ethnische, rassische und religiöse Gruppen umfasst. Naimark, Autor des Buches Stalins Völkermorde, vertritt die Ansicht, dass wir eine viel umfassendere Definition von Völkermord brauchen, die auch die Tötung von sozialen Klassen und politischen Gruppen einschließt. Stalin tötete nicht nur „über eine Million seiner eigenen Leute, sondern Millionen weitere starben durch die Liquidierung und Unterdrückung der so genannten Kulaken, die ukrainische Hungersnot, die Säuberung der Nationalitäten und den Großen Terror“.

Wenn alles gesagt ist, nicht heute, aber eines Tages in der Zukunft, werden Biden, Fauci, Gates und ihre anderen Komplizen nicht nur für die „Covid-Todesfälle“ verantwortlich sein, sondern auch für die Millionen, die dank ihrer böswilligen Mandate, Gesetze und Erlasse noch hinzukommen werden. Hitler und Stalin und andere Führer der Vergangenheit töteten innerhalb von Nationen. Unsere Ungeheuer töten in der ganzen Welt.

*

Haben Sie jemals einen Mörder getroffen?

Ich habe einmal einen getroffen. Oder zumindest jemanden, der wegen Mordes verurteilt worden war. Denn die Wahrheit ist nie leicht zu erkennen, und wer die beste Geschichte erzählt, gewinnt in der Regel, unabhängig davon, ob sie wahr ist oder nicht.

Vor über zehn Jahren saß ich der kalifornischen Todestraktinsassin Maureen „Mikki“ McDermott am Tisch gegenüber. Ich tat dies bei zwei Gelegenheiten, indem ich von Los Angeles ins Frauengefängnis von Chowchilla reiste und jedes Mal insgesamt etwa 5 Stunden mit ihr verbrachte.

Im Juni 1990 war Mikki, eine examinierte Krankenschwester, für ein besonders abscheuliches und herzloses Verbrechen zum Tode verurteilt worden.

Fünf Jahre zuvor hatte Mikki den Krankenhauspfleger Jimmy Luna angeheuert, um ihren Mitbewohner Stephen Eldridge zu ermorden, damit sie eine Hypothekenversicherung über 100.000 Dollar kassieren konnte. Stephen, Miteigentümer des Hauses, in dem sie zusammen wohnten, wurde 44 Mal niedergestochen und sein Penis von Luna abgeschnitten.

Mikki und Stephen waren beide schwul, was in dem Prozess, der 1985 auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise stattfand, stark thematisiert wurde. Luna behauptete, Mikki habe ihm befohlen, den Penis abzuschneiden, damit die Polizei dachte, es handele sich um ein Verbrechen, das von einem durchgeknallten Liebhaber oder einem Homphobe begangen wurde.

Warum hatte ich also ein Monster wie Mikki aufgesucht?

Es war 1997, als ich den Privatdetektiv Casey Cohen kennenlernte. Damals war ich Vorsitzende von InsideOUT Writers, einem Programm für kreatives Schreiben für inhaftierte Jugendliche, das ich zusammen mit der damaligen katholischen Kaplanin der Central Juvenile Hall, Schwester Janet Harris, gegründet hatte.

Die Jugendlichen, mit denen ich arbeitete, waren Kinder, denen dank Bidens drakonischer Gesetze lebenslange Haftstrafen drohten. Mit vielen dieser Jugendlichen bin ich bis zum heutigen Tag befreundet.

Einige verbrachten ihr Leben nicht im Gefängnis, sondern wurden Anwälte und leiteten Unternehmen, die meisten führten ein ganz normales Leben. Andere verbrachten den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Ein vierzehnjähriges Mädchen, Erika, hatte vor ein paar Jahren endlich die Chance, freizukommen. Sie hatte solche Angst vor der Freiheit, dass sie kurz vor ihrer Entlassung Selbstmord beging. Die Geschichte eines jeden ist anders.

Es war Janet, die mich mit Casey bekannt gemacht hatte. Wenn ich über das Gelände des CJH ging, mit der katholischen Nonne auf der einen Seite und dem atheistischen Juden auf der anderen, scherzte ich immer, dass ich perfekt ausgeglichen sei. Das waren großartige Tage, aber sie waren nicht von Dauer.

Caseys richtiger Name war Kaddish, was auf Hebräisch „ein Gebet für die Sterbenden“ bedeutet. Er sprach oft reumütig von seinem Namen, als sei er eine Art Fluch, den ihm sein Vater gegeben hatte, der nicht religiös gewesen war, sondern sich der Macht der Tradition gebeugt hatte. Mit seinem dichten Bart und seinen seelenvollen braunen Augen wirkte Casey wie ein Beichtvater, und sowohl Zeugen als auch Verbrecher mussten ihm ihre tiefsten und dunkelsten Geheimnisse beichten.

Zu der Zeit, als ich ihn kennenlernte, hatte Casey den Ruf, eine der führenden Autoritäten für die Todesstrafenphase zu sein. In der Regel wurde er von der Verteidigung während des Berufungsverfahrens beauftragt, Geschichten aus der Vergangenheit des Mörders aufzudecken, um ihn zu vermenschlichen, damit er der Todesstrafe durch eine lebenslange Haftstrafe entgehen konnte.

Casey hatte an einigen der berüchtigtsten Mordprozesse des Landes mitgearbeitet, bis hin zu dem tragischen Mord an Marlon Brandos Sohn Christian Brando.

Er war ein Liebling der berühmten Strafverteidigerin Leslie Abramson, und sein letzter Auftrag betraf ihren Klienten, den 18-jährigen Jeremy Stromeyer.

Am 25. Mai 1997 um 3.47 Uhr morgens folgte Jeremy der 7-jährigen Sherrice Iverson in die Toilette eines Kasinos in Nevada, belästigte und tötete sie und drehte ihr den Hals um, um sicherzugehen, dass sie tot war, genau wie er es im Fernsehen gesehen hatte.

Während Sie dies lesen, denken Sie wahrscheinlich: Was für eine morbide Welt, wie sind Sie da nur hineingeraten? Das ist eine längere Geschichte, als ich hier erzählen kann, aber es genügt zu sagen, dass mich diese Welt interessiert hat.

Schließlich arbeitete ich mit inhaftierten Jugendlichen, denen lebenslange Haftstrafen für schwere Verbrechen drohten. Von Casey lernte ich, wie ich besser mit den Mädchen in meiner ersten Schreibgruppe sprechen und ihnen helfen konnte, ihre Geschichten zu erzählen.

„Jeder liest über Jeremy, aber niemand lernt Jeremy so kennen wie ich“, sagte mir Casey in den Tagen vor dem Prozess. „Niemand sonst hört, wie er diese kaum hörbaren Worte spricht. Und dann habe ich die Verantwortung, das alles zu dolmetschen, damit der Anwalt in den Gerichtssaal gehen kann wie in die Höhle des Löwen, um für das Leben seines Mandanten zu kämpfen. Die Menschen mögen denken, dass sie keine Rettung verdienen, aber wenn es um den Gerichtssaal geht, ist das keine moralische Frage. Es geht um Ehrlichkeit und Fairness. So sollte es auch sein. Aber meistens geht es um Macht und politische Karrieren. Wenn man sie mit ihren eigenen Waffen schlagen kann, dann ist das ein Sieg.

Im Laufe seiner Karriere hat Casey auf der Suche nach solchen Geschichten die ganze Welt bereist. Er ging überall hin, in eine dunkle Gasse in Chinatown oder in ein Bergdorf auf der anderen Seite der Welt, um die Freunde und Familien von verurteilten Mördern zu interviewen. Er beklagte sich, dass die Geschichten ihn wie Gift erfüllten.

Casey über die Geschichten als Gift sprechen zu hören, machte mich sehr traurig. Als ich ihn das erste Mal traf, in einem kleinen mexikanischen Restaurant unweit des Gerichtsgebäudes in der Innenstadt, das von Anwälten, Kriminalbeamten und Richtern besucht wurde, erfuhr ich, dass er an Krebs sterben würde. Ich würde ihn nur drei Jahre lang kennen.

Wenn Casey nicht gerade Mordprozesse bearbeitete, arbeitete er mit Charlie English zusammen, der damals als „Anwalt der Stars“ bekannt war. Er kümmerte sich um die Schadensbegrenzung bei Leuten wie Tommy Lee, als dieser in Schwierigkeiten geriet, weil er angeblich Pamela Andersen missbraucht hatte, oder Robert Downey Jr. als er wegen Drogen- oder Alkoholproblemen festgenommen wurde, bevor er sein Leben umkrempelte.

Caseys Job war faszinierend und gefährlich, mit einer Vielzahl von Figuren, die schillernder waren als jeder Film, wobei er die schillerndste von allen war.

Aber es war Mikkis Fall, der Casey bis zum Schluss beunruhigte. Er war sich sicher, dass sie unschuldig gewesen war. Er sprach oft mit mir darüber, und ich lernte den Fall sehr gut kennen. Ich habe Caseys Einschätzung nie in Frage gestellt. Schließlich war er der Experte, nicht ich, und in seinem Fachgebiet von seinen Kollegen hoch angesehen. Sogar die BBC war auf ihn aufmerksam geworden und brachte einen Beitrag über sein Leben in ihrer Serie Everyman.

Casey hatte zusammen mit der Anwältin Verna Wefald an Mikkis Berufung gegen die Haftprüfung gearbeitet. Sie hatten ihr Bestes getan, aber ihre Berufung war abgelehnt worden. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Mikki in einem sterilen Raum in der Todeszelle saß, Tag für Tag, Jahr für Jahr, und nie wieder frei sein würde. Niemals in ferne Länder zu reisen, wie sie es sich erhofft hatte.

Also begann er, ihr Briefe zu schreiben. Nur waren es keine gewöhnlichen Briefe. Es waren die fantastischsten Briefe, die man sich vorstellen kann. Auf den Seiten der Briefe erschuf Casey eine imaginäre Welt, die von wilden und wunderbaren Figuren bewohnt wurde.

Casey schrieb, als wäre er eine dieser Figuren, nannte sich C. und sie M. Jeder Brief sprach, als wäre er an einem exotischen Ort, in Paris, Rom, San Francisco in den 60er Jahren, auf einer tropischen Insel, traf alte Flammen und gefährliche Bekannte und besuchte wilde Partys.

Nichts davon war wahr. Aber es war wahr in der Welt der Briefe, und als ich sie las, wurde ich in diese Welt versetzt und sah alles. Ich stellte mir vor, wie Mikki die Briefe erhielt, sie aus dem Umschlag nahm, sich in ihre Koje legte und mit einem Schiff der Fantasie davonsegelte. Weg, weg, aus dem Fegefeuer des Wartens, des Wartens auf den Tod.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf einen der Briefe:

Liebe M

erinnerst du dich an die endlosen Tage und Nächte in der Hitze und an den schmerzhaften Sommer, den wir in Brasilien verbrachten (bevor du mit Bobbi Havanna durchgebrannt bist)? Ich sehe noch immer das Zimmer, das wir gemietet hatten, das große Fenster mit Blick auf den Fluss. Letzte Nacht habe ich von dieser Zeit geträumt, und es war, als wären wir wieder dort. Ich spürte die tropische Luft. Ich sah das Restaurant, zu dem wir den dunklen, von Bäumen gesäumten Weg hinuntergingen, der von unserem Hinterhof aus führte. Ich hörte die Musik und sah die Lichter der Stadt und die bunten, langsam fahrenden Boote, die auf dem Wasser tanzten. In all meinen früheren Briefen, in all meinen Vorwürfen und Beschwerden über deine Freunde, habe ich diese Zeit oder Bobbi nie erwähnt, noch habe ich daran gedacht. Wie kommst du darauf?

Ich kann nicht sagen, wo ich in letzter Zeit gewesen bin, aber fünf Tage lang war ich (deprimiert und einsam ohne dich) in einer Hütte in einem sehr abgelegenen Park gefangen. Nacht für Nacht saß ich, an die Kissen gelehnt, auf und lauschte dem Rauschen des Regens auf den Bäumen vor meinem offenen Fenster. Eines Nachts muss ich wohl gerade eingeschlafen sein, als ich durch einen plötzlichen Blitz und einen lauten, widerhallenden Donner aufgeschreckt wurde, der ewig anzuhalten schien.

Als ich wieder wach war, sah ich einen lebenden schwarzen Streifen an der Wand gegenüber dem Bett. Als ich näher hineinging, stellte sich heraus, dass es sich um eine Ameisensäule handelte, die scheinbar durch die Hitze und die Feuchtigkeit aufgewühlt war und sich horizontal vom Fenster bis zu einem Riss in der Wand auf der anderen Seite des Zimmers erstreckte. Die Säule war ganze vier Zentimeter breit und mindestens 12 Fuß lang. Schließlich ließ das Wetter nach, und in dieser kurzen Zeit ging ich nach draußen, gerade als der Vollmond durch eine Öffnung in den Wolken, die schnell über den Himmel zogen, sichtbar wurde. Dann gab es mehr Blitze, Donnergrollen und Regen, der noch unerbittlicher war als zuvor.

Ich ging hinein und nahm ein Gedichtbuch in die Hand, das ungelesen war, seit ich es Wochen vor meiner Abreise aus Malaysia in ein Fach meines Koffers gestopft hatte. Auf der aufgeschlagenen Seite stand folgendes:

Denke nicht

nachdem die Wolken sich verzogen haben,

„Wie hell ist es geworden!“

Denn am Himmel, die ganze Zeit,

Der Mond der Dämmerung.

In diesem Moment wurde mir klar, was für ein Narr ich gewesen war, meinen M. nicht zu sehen, den M., den ich gekannt hatte, den M., mit dem ich in Europa gereist war (in jenem goldenen Zeitalter). Mir wurde klar, dass ich dich damals nicht kannte und dass du vielleicht gerade deshalb mit diesem alten, ekelhaften Artur durchgebrannt bist, von dem ich später erfuhr, dass er ein Einheitsführer der Hitlerjugend war. Und es erklärt, warum die Bobbi-Havanna-Episode.

Jetzt weiß ich, warum deine Tränen wie Regentropfen fielen und warum diese melancholische Stimmung aufkam, nachdem der Spaß vorbei war. Ich verstehe, warum du Menschen brauchtest und warum du dich mit solcher Intensität in die Planung von Partys gestürzt hast. In der Nacht, als die Wolken aufbrachen, verstand ich den Glanz, der die ganze Zeit über verborgen war. Ich weiß, dass ich die meiste Zeit über unglücklich war. Und es gab viele Gelegenheiten, bei denen du dich um mich kümmern musstest.

Madrid, zum Beispiel. Silvester. Ein schrankgroßes Zimmer, gefesselt an ein armseliges Bettchen, zitternd und hustend. Eine kleine Glühbirne, die über mir an einem Draht hing. Und trotz der Müdigkeit, der Angst und der Depression, ohne den Willen, aufzustehen und das Licht auszuschalten, lausche ich der Weihnachtsmusik auf der Straße unter mir, hungrig, schäbig, unrasiert.

Und schließlich ein tiefer Schlaf, in dem ich von „unserem“ Strand in Mexiko träumte. Strahlender, heißer Sonnenschein. Dos Equis auf Eis. Gebräunte Körper. Nicht mehr von Hustenkrämpfen geplagt. Wieder jung. Gesund. Erinnerst du dich an meinen weißen Anzug? Erinnerst du dich an die Nacht, in der du meine Hand nahmst und mich auf die offene Tanzfläche führtest? Mein Traum währte nicht lange.

Als sich die Tür öffnete, warst du dort mit Mario (unserem Barkeeper-Freund aus Barcelona). Du hattest ihn auf der Straße getroffen und mich irgendwie ausfindig gemacht. Ich sehe noch immer den Schock auf deinem Gesicht. Aber was war das für eine Freude. Mein Elend verwandelte sich augenblicklich in Hoffnung. Mein Selbstmitleid war verschwunden. Mein Überleben war gesichert.

Und wegen dir, M. So wie du mir das Gesicht gewaschen und mich angezogen hast. Und dann halfen du und Mario mir die Treppe hinunter und in ein wartendes Taxi. Und ehe ich mich versah, waren wir in Fatumbis Villa. Fatumbi („wiedergeboren“), wie passend. Ist es da ein Wunder, dass ich dich nicht im Stich lassen kann, egal was passiert?

Und nun eine traurige Nachricht. Fatumbi ist tot. Ja, er war in den 90ern. Keiner weiß es genau. Er war so lebendig, lebendig, interessiert an der Welt bis zum Ende. Er war der einzige Europäer, der in die Gesellschaft der Yoruba eindrang und ihre Sprache lernte. Ich habe gehört, dass er sogar ein „Priester“ in Afrika war, wo er Voodoo lernte. Man sagte, er sei ein babalao, ein Vater der Geheimnisse. Was für Geheimnisse muss er mitgenommen haben. Wir hatten großes Glück, ihn zu kennen und von ihm zu lernen.

Genug für heute, M. Ich werde nicht mehr sarkastisch klingen, wenn ich Sie als das Juwel von Paris bezeichne. Ich werde deine Garderobe nicht mehr als „tres tackeee“ bezeichnen. Ich werde dir Postkarten von meinen Reisezielen schicken. Und wer weiß. Es gibt immer noch unser Paris, unser Barcelona, unsere Lieder, unsere wahren Freunde. Und wie immer sind Sie in meinen Gedanken.

M., wenn du weißt, wie du Danielle erreichen kannst, deren Mutter uns ihr Haus zur Verfügung gestellt hat, als wir an die Côte d’Azure geflogen sind, lass es mich bitte wissen. Raphael Limon (Miesepeter) hat mich gebeten, sie ausfindig zu machen.

Für immer, C.

Vielleicht können Sie jetzt verstehen, warum ich Caseys Geschenk der Briefe als unbezahlbar empfand. Ich begann, die Briefe zu recherchieren. Ich fand heraus, dass sich die Realität mit der Fiktion vermischte. Wenn er von Krankheiten oder besonderen Orten sprach, von M, das verlassen wurde, waren das subtile Andeutungen von Dingen, die wirklich passiert waren.

Als ich entdeckte, dass Fatumbi, der „Wiedergeborene“, eine reale Person namens Pierre Verger war, begann ich, über all das zu schreiben. Das Buch umfasst mittlerweile fast 400 Seiten. Wird es jemals seinen Weg in die Welt jenseits meiner Vorstellungskraft finden? Ich weiß es nicht.

All das verdanke ich Casey, der das Leben von Monstern nahm und herausfand, wer sie jenseits des einen Moments ihrer schrecklichen Verbrechen waren, ihre Tragödien in sich aufnahm und alles den Anwälten und Staatsanwälten, Richtern und Gerichten überließ, die dann über ihr Schicksal entschieden.

Was für ein Mensch würde sich solche Briefe ausdenken, geschweige denn schreiben, an eine Frau in der Todeszelle, die so verachtet und gefürchtet ist, verurteilt für einen so grausamen Mord? Nur eine Person, Kaddish „Casey“ Cohen.

Casey hat mich gebeten, ein Bild zu malen, inspiriert von dem letzten Brief, den er ihr geschickt hat, und das habe ich getan. Hier ist es: Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich Caseys Geschenk der Briefe als unbezahlbar empfand. Ich begann, die Briefe zu recherchieren. Ich fand heraus, dass sich Realität mit Fiktion vermischte. Wenn er von Krankheiten oder besonderen Orten sprach, von M, das verlassen wurde, waren das subtile Andeutungen von Dingen, die wirklich passiert waren.

Als ich entdeckte, dass Fatumbi, der „Wiedergeborene“, eine reale Person namens Pierre Verger war, begann ich, über all das zu schreiben. Das Buch umfasst mittlerweile fast 400 Seiten. Wird es jemals seinen Weg in die Welt jenseits meiner Vorstellungskraft finden? Ich weiß es nicht.

All das verdanke ich Casey, der das Leben von Monstern nahm und herausfand, wer sie jenseits des einen Moments ihrer schrecklichen Verbrechen waren, ihre Tragödien in sich aufnahm und alles den Anwälten und Staatsanwälten, Richtern und Gerichten überließ, die dann über ihr Schicksal entschieden.

Was für ein Mensch würde sich solche Briefe ausdenken, geschweige denn schreiben, an eine Frau in der Todeszelle, die so verachtet und gefürchtet ist, verurteilt für einen so grausamen Mord? Nur eine Person, Kaddish „Casey“ Cohen.

Casey hat mich gebeten, ein Bild zu malen, inspiriert von dem letzten Brief, den er ihr geschickt hat, und das habe ich getan. Hier ist es:

Kurz vor seinem Tod bat er mich, Mikki bitte zu besuchen. Wer weiß, sagte er, vielleicht wirst du eines Tages über uns alle schreiben.

Ich versprach, das zu tun. Es dauerte 10 Jahre, bis ich mein Versprechen einlöste, aber schließlich tat ich es.

Sie können sich vorstellen, dass ich nach all den Jahren, all den Briefen und den Geschichten, die er mir über Mikki erzählt hatte, von einer nervösen Aufregung erfüllt war, sie endlich zu sehen.

Und so saß ich in diesem winzigen Raum, mit einem großen Glasfenster auf der einen Seite und einem stämmigen Wachmann draußen, und fragte mich, was ich zu dieser winzigen Frau sagen sollte, die ich überragte. Sie sah so normal aus, dass es schwer vorstellbar war, dass sie sich einen so hinterhältigen, grausamen Mord ausdenken und ihn dann ausführen würde. Ich hatte ihr natürlich zuerst geschrieben und ihr erklärt, wer ich war, und sie hatte meinem Besuch zugestimmt. Ein Freund von Casey sei immer willkommen, sagte sie mir.

Sie erzählte mir von den anderen Frauen, von denen viele wegen der Tötung von misshandelnden Partnern oder ihrer eigenen Kinder dort waren.

Sie erzählte mir, wie sie nur einmal am Tag für kurze Zeit nach draußen kam, um in einem winzigen Hof herumzulaufen, dessen Mauern so hoch waren, dass man nur ein Quadrat des Himmels weit oben sehen konnte.

Einmal war ein Vogel vom Himmel gefallen, und sie und die anderen Frauen versammelten sich um ihn. Mikki hob ihn auf. Es war das erste Mal seit Jahren, dass sie ein anderes Lebewesen berührte und spürte, wie sein kleines Herz in ihr flatterte.

Diese Mörderinnen beteten und flehten, dass der Vogel nicht sterben möge, und dann, plötzlich, sträubte er seine Federn und flog wieder davon und verschwand.

Das war die beste Geschichte, die ich gehört habe. Ansonsten erzählte sie von anderen Freunden, die ihr schrieben, von den Fernsehsendungen, die sie sah. Als ich die Briefe erwähnte, erwartete ich, dass ein Licht in ihren Augen aufleuchten würde, dass ein Ausdruck von Nostalgie sie übermannen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Sie hatte sie vergessen.

Sie hatten keine Magie für sie gehabt. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, wie brillant und einzigartig die Buchstaben waren. Ihre Fernsehsendungen waren viel interessanter.

Dieser Moment bestärkte mich in dem, was Casey gesagt hatte, nämlich dass die meisten Mörder langweilige Menschen sind.

Ich begann, an Caseys Version zu zweifeln. Konnte er sich geirrt haben? Warum hatte er so sehr darauf bestanden, dass sie unschuldig war. Schließlich traf ich mich mit Verna Wefald und las die 1.000 Seiten des Habeas-Prozesses durch. Ich sah, dass der ursprüngliche Prozess und Mikkis Verurteilung zweifellos ungerecht gewesen waren.

Die Staatsanwältin Katherine Mader hatte früher Angelo Buono verteidigt, einen der Hillside Stranglers. In diesem Fall hatte sie Buono angehimmelt und ihn wie einen fehlgeleiteten kleinen Jungen behandelt, eine Taktik, um ihn für die Geschworenen menschlich zu machen.

Bei Mikki tat sie das Gegenteil, indem sie sie mit einem „Nazi, der tagsüber im Krematorium arbeitet und nachts Mozart hört“, einer „Mutation eines menschlichen Wesens“, einem „Wolf im Schafspelz“, einer Person, die „Menschen wie Tiere verfolgt“, und jemandem, der „aus der menschlichen Rasse ausgetreten“ ist, verglich.

Casey hatte mir das alles erklärt und dass ein solcher Prozess über die Karriere eines Staatsanwalts entscheiden kann. Mader gewann den Fall. Und sie wurde Richterin am Obersten Gerichtshof.

Casey hatte gewusst, was ich später selbst sehr gut verstand, nämlich dass derjenige gewinnt, der die beste Geschichte erzählt, oder, was vielleicht noch wichtiger ist, derjenige, der die Geschichte mit dem meisten Geld und der Presse im Rücken erzählt.

Vielleicht hatte Casey verzweifelt gewollt, dass diese eine Geschichte, die er über Mikki erzählt hatte, wahr ist. Und darin unterschied er sich nicht von allen anderen. Wir alle erfinden die Geschichten unseres Lebens, und wir erzählen sie immer und immer wieder, und wir wollen, dass sie wahr sind.

War Mikki unschuldig, oder hatte sie sich diese Geschichte im Laufe der Jahre so oft erzählt, dass sie sie nun tatsächlich glaubte? Was ist mit Biden, Fauci und Gates. Ich wusste, dass sie nicht unschuldig waren. Daran bestand für mich kein Zweifel. Aber hatten sie sich die Geschichte von ihrer Wohltätigkeit so oft erzählt, dass auch sie sie glaubten?

Mikki war eine Krankenschwester. Sie hatte ein Gelübde abgelegt, ihre Patienten zu retten. Als sie das erste Mal im Gefängnis saß und auf ihren Prozess wartete, hatte sie einer anderen Frau das Leben gerettet, die an einem Apfel erstickt war.

„Ist das die Tat eines Mörders?“, fragte sie mich, ihre Augen, die immer so groß waren, als ob sie vor einer verblüffenden Überraschung stünden, wurden noch größer, ihre Stimme nahm einen leicht angriffslustigen Ton an.

Ich konnte nur den Kopf schütteln, nein, natürlich nicht.

Biden, Fauci und Gates waren allesamt Staatsdiener unterschiedlicher Art. Jeder von ihnen konnte auf unzählige gerettete Leben verweisen. Sicherlich würden sie niemals wissentlich und willentlich jemanden umbringen?

Mikki weigerte sich, über das Verbrechen zu sprechen. Sie hatte Grund, misstrauisch zu sein. Die Presse hatte sie während des Prozesses in der Luft zerrissen, und über das Verbrechen war ein schrecklicher Fernsehfilm gedreht worden. Sie weigerte sich, mich beim Schreiben über ihr Leben und ihren Fall zu unterstützen.

Und das machte mich stutzig. Sie hatte nichts mehr zu verlieren. Sie war bereits zum Tode verurteilt worden. Warum sollte sie nicht wollen, dass eine bessere Version zurückbleibt und nicht nur die schmutzige Geschichte, die im Umlauf war?

Nach dem zweiten Besuch hat sie mir den Geldhahn zugedreht und ich bin nie wieder hingegangen. Ich bezweifle sogar, dass ich zurückgekommen wäre, wenn sie mich nicht abgewimmelt hätte. Es schien, als hätten wir uns nach dem anfänglichen Funken des Interesses auf beiden Seiten nichts mehr zu sagen.

Bis heute sind die Zweifel geblieben. Ist sie unschuldig oder nicht?

In einem Punkt bin ich mir sicher. Ich würde niemals ein Haus mit ihr teilen wollen.

In einer Reihe von Tweets kurz vor Weihnachten erklärte ein besorgter Bill Gates, er plane, die meisten seiner Urlaubspläne zu streichen, und warnte, dass die Vereinigten Staaten „in den schlimmsten Teil der Pandemie eintreten könnten“.

Gleichzeitig versicherte er uns, dass die Pandemie wahrscheinlich abklingen werde. In seinem „Jahresrückblick 2021“ schrieb Bill Gates:

Ich hoffe, dass man in ein paar Jahren nur noch bei der gemeinsamen COVID- und Grippeimpfung im Herbst an das Virus denken muss.

„Meine Hoffnung“. Hatte er wirklich Hoffnung? Konnte jemand einen Massenmord begehen und tatsächlich glauben, er hätte es nie getan und wollte nur das Beste für alle?

Diese Worte klingen umso unheimlicher, als sie mit so viel Überzeugung gesagt wurden.

Biden wird weg sein und leicht ersetzt werden können.

Aber Fauci und Gates schaffen die Voraussetzungen dafür, dass ihr Vermächtnis auch nach ihrem Ableben auf der Erde nicht vergehen wird.

„Es ist möglich, dass neue Varianten unseren Gegenmaßnahmen entgehen und gegen aktuelle Impfstoffe oder frühere Infektionen völlig resistent werden, was eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich macht“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Er tadelte die Führer wohlhabenderer Länder, weil „reaktionäre politische Bewegungen die Ungleichheit bei den Impfstoffen förderten und die idealen Bedingungen für das Auftreten neuer Varianten schufen“.

Na toll. Ein weiterer Beweis dafür, dass wir trotz der guten Nachricht, dass Covid zu einer normalen Krankheit wie die Erkältung geworden ist, gerade erst in die neue Realität tödlicher Plagen eintauchen, aber nicht in die Plagen der Vergangenheit. Es sind gentechnisch veränderte Seuchen, die auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abzielen.

Bis alle ihre jährliche Covid-/Grippeschutzimpfung bekommen, könnten diese höchsten Diener unserer Oberherren die Kontrolle über das gesamte pharmazeutische Imperium haben, indem sie andere Unternehmen wie J&J und Merck verdrängt haben und ihre Mixturen einer Weltbevölkerung verabreichen, die so süchtig ist, dass sie nicht mehr in der Lage ist, etwas anderes zu tun, als ihre Arme auszustrecken oder ihre Pillen zu schlucken oder sich Drogencocktails direkt in die Haut zu spritzen.

Stellen Sie sich den Tag vor, an dem jedem Menschen bei der Geburt eine Technologie eingepflanzt wird, die alles, was er tut, überwacht und diese Informationen an Regierungsbeamte weiterleitet.

Ich erinnere mich, wie ich als Kind hinter den Eisernen Vorhang reiste. In allen Hotels saß auf jeder Etage eine alte Dame am Ende des Flurs, eine Babuschka, die alles beobachtete und berichtete, was wir taten. Wir wurden vor Abhörgeräten in unseren Zimmern gewarnt.

Vor der Einreise in jedes Land mussten wir Benzingutscheine kaufen, nachdem wir genau berechnet hatten, wie viel Benzin wir benötigen würden. Wir durften nur auf bestimmten Straßen fahren, und in den seltenen Fällen, in denen wir vom Weg abkamen, selbst wenn es mitten im Nirgendwo war, tauchte auf magische Weise ein Auto auf, das uns den Weg zurückwies.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten so jemanden in Ihrer Haut, der Sie an die Einnahme Ihrer Medikation erinnert, Ihnen sagt, ob Sie an diesem Tag zu viel Zucker gegessen haben, der weiß, wo Sie gewesen sind, und der zweifellos alle Ihre Gespräche mit anhört.

Wenn die Pandemie, vor der Gates 2008 gewarnt hat, erst einmal da ist, werden die Menschen um diese Art von Kontrolle betteln. Covid war nur ein Testlauf. Es hat getan, was es tun sollte. Es tötete die älteren Menschen und diejenigen mit Begleiterkrankungen wie Diabetes und Herzkrankheiten. Natürlich wollten weder Gates noch die anderen, dass es sie selbst oder ihre eigenen Kinder tötet.

Erinnern Sie sich an Italien, das erste westliche Land, das anfangs so stark von Covid betroffen war? Wir alle sahen mit Schrecken, wie das Land durch dieses schreckliche Virus, von dem niemand etwas zu wissen schien, in die Knie gezwungen wurde.

Einem Artikel in Bloomberg zufolge waren 99 % der Menschen, die in Italien am Coronavirus starben, ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Das Durchschnittsalter lag bei 80 Jahren. Und 60 % litten an mindestens 3 Vorerkrankungen, ein Fünftel hatte sogar zwei.

In den Vereinigten Staaten berichtet die CDC, dass „mehr als 81 % der COVID-19-Todesfälle bei Menschen über 65 Jahren auftreten. Die Zahl der Todesfälle bei den über 65-Jährigen ist 80-mal höher als die Zahl der Todesfälle bei den 18-29-Jährigen“.

Es handelt sich um eine Krankheit der älteren Menschen. Die meisten dieser älteren Menschen starben allein, in kalten, klinischen Räumen, nicht umgeben von geliebten Menschen, sondern von maskierten Fremden. Sie durften nicht einmal beerdigt werden.

Und jetzt macht Anderson Cooper mit einem fröhlichen Bill Gates Witze darüber, dass man ihnen die Sozialhilfe entziehen wird, wenn sie sich nicht gegen einen Impfstoff impfen lassen, den sie, wenn sie ihn noch nicht genommen haben, wahrscheinlich nicht nehmen wollen. Diese Menschen sollten dazu beglückwünscht werden, dass sie stark und gesund sind und es überlebt haben, und nicht wie ein Stück Müll behandelt werden.

Jede künftige Pandemie muss sich auch gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung richten, wie es bei Covid der Fall war. Wenn Sie vermutet haben, dass Covid biologisch manipuliert wurde, warten Sie einfach auf die nächste Pandemie.

Prophet Gates hat dazu etwas zu sagen:

Ein weiterer Aspekt, der mit Pandemien zusammenhängt, über den nicht gerne gesprochen wird, ist der Bioterrorismus: Jemand, der Schaden anrichten will, könnte ein Virus manipulieren. Das bedeutet also, dass die Wahrscheinlichkeit, auf so etwas zu stoßen, größer ist als bei den natürlich verursachten Epidemien wie der aktuellen.

Gates hat mehrfach die Pocken erwähnt. Unheimlicherweise tauchte die gefürchtete Krankheit immer wieder in den Nachrichten auf. „Vials labeled ‚Pocken‘ found at vaccine research facility in Pennsylvania, CDC says,“ read a November 2021, CNN Headline.

In meinem letzten Aufsatz, Wa’R, spreche ich über Biokriegsführung und zitiere Guo Jiwei (郭继卫), Professor an der Dritten Medizinischen Militäruniversität, 2010’s War for Biological Dominance (制生权战争), in dem er den Einfluss der Biologie auf die zukünftige Kriegsführung betont. „Die Biotechnologie wird auf dem Schlachtfeld des menschlichen Körpers selbst positioniert werden, auf den Menschen ausgerichtet, auf den Menschen beschränkt, wo sie Teile oder Fraktionen des menschlichen Körpers angreifen kann, genau nach bestimmten biologischen Merkmalen …“

Und weiter: „Die Biologie gehört zu den sieben „neuen Bereichen der Kriegsführung“, die in einem 2017 erschienenen Buch von Zhang Shibo (张仕波), einem pensionierten General und ehemaligen Präsidenten der Nationalen Verteidigungsuniversität, erörtert werden, der zu dem Schluss kommt: „Die moderne biotechnologische Entwicklung zeigt allmählich starke Anzeichen, die für eine offensive Fähigkeit charakteristisch sind“, einschließlich der Möglichkeit, dass „spezifische ethnische genetische Angriffe“ (特定种族基因攻击) eingesetzt werden könnten.“

Und wie ich in anderen Aufsätzen, z. B. in The Chinafication of the Western World, gezeigt habe, lieben wir im Westen es, China selbstgerecht die Schuld für seinen Mangel an moralischer Integrität zuzuschieben.

Die Wahrheit ist jedoch, dass unsere „Experten“, als es im Westen zu heiß wurde, ihre fragwürdigen Forschungen einfach nach China schickten und sie dort finanzierten. Die Erforschung des Funktionsgewinns und die Organentnahme haben nicht aufgehört.

Auch die Jagd nach Seltenen Erden, über die ich in meinem Essay Die Magie der Seltenen Erden und die Heuchelei der sauberen Energie spreche, hörte nicht auf.

Ich weiß, das ist eine Menge, die man verarbeiten muss. Aber wenn wir das Gesamtbild sehen, erkennen wir, wie alles zusammenpasst und dass nur sehr wenig in den letzten zwei Jahren zufällig passiert ist. Vieles erschien chaotisch, die Informationen änderten sich ständig, aber das diente nur dazu, Angst und Unsicherheit zu erzeugen und die Menschen darauf vorzubereiten, alles zu akzeptieren, was ihnen gesagt wurde. Die bereitgestellten Informationen waren so umfangreich, dass die Menschen müde wurden, sie zu verarbeiten. Es war einfacher, einfach an unsere Propheten und Zauberer zu glauben.

Es gibt einen neuen Film mit dem Titel A Good Death (Ein guter Tod), der die Geschichten von Menschen dokumentiert, die „geliebte Menschen durch tödliche Dosen von Morphium und Midazolam verloren haben“. Jedes Jahr werden Zehntausende älterer und unheilbar kranker Patienten in Einrichtungen des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) in aller Stille eingeschläfert. In Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen wird ihr Tod hinter verschlossenen Türen auf eine scheinbar fürsorgliche und humane Weise beschleunigt. Doch wie konnte diese Praxis der Euthanasie – die im Vereinigten Königreich illegal ist und mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe geahndet wird – so weit verbreitet und akzeptabel werden? Und warum wird Menschen, die sich noch lange nicht am Ende ihres Lebens befinden, ein tödlicher Medikamentencocktail verabreicht, der in vielen US-Bundesstaaten für Hinrichtungen verwendet wird?

Mikki wird auf diese Weise sterben, mit einem tödlichen Drogencocktail, es sei denn, sie stirbt eines natürlichen Todes, während sie wartet, was wahrscheinlicher ist. Wie ironisch, dass sie lebt und auf ihre Todesdroge wartet, während unzählige Unschuldige gestorben sind.

Ist es ihnen gelungen, den Faschismus in einem solchen Ausmaß zu normalisieren? Und wenn ja, wie lange wird es noch dauern, bis diejenigen, die mit anderen „Fehlern“ identifiziert werden, von ihrem Elend erlöst werden?

Im Jahr 1905, als die Gelbfieber- und Malariaplage jenseits der Grenze in Amerika das Leben bedrohte, gab Dr. Alexander Lambert, der Leibarzt von Präsident Theodore Roosevelt, diese Erklärung ab:

Es tut mir heute Abend leid für Sie, Herr Präsident. Sie stehen vor einer der größten Entscheidungen Ihrer Karriere. Wenn Sie auf die alten Methoden zurückgreifen… werden Sie scheitern…. Wenn Sie Dr. Gorgas und seine Ideen unterstützen und ihn seinen Feldzug gegen die Moskitos machen lassen, dann bekommen Sie Ihren Kanal. Ich kann nur meinen Rat geben: Sie müssen selbst entscheiden. Es gibt nur einen Weg, Gelbfieber und Malaria zu bekämpfen, und das ist die Ausrottung der Mücke.“ William Crawford Gorgas, Sein Leben und Werk. Gorgas und Hendrick, 1924″

Walter Reed bemühte sich um eine andere Finanzierung als die der Regierung und wies nach, dass Gelbfieber nicht durch schlechte sanitäre Einrichtungen, sondern durch die Aedes-Aegypti-Mücken verbreitet wurde. Da es sich um Amerika handelte und man den Erfolg des Panamakanals wollte, wurden die Mücken, die die Krankheiten verursachten, ausgerottet – und nicht nur kontrolliert. Die Vorstellung, dass „Schädlinge“ die Krankheit verbreiteten, was eine zwanghafte Desinfektion von Produkten und Oberflächen zur Folge hatte, wurde entkräftet, und es wurden Millionen von Dollar gespart, ganz zu schweigen von Millionen von Menschenleben.

Interessanterweise benutzte Fauci zu Beginn die alte Panikmache mit den „Ansteckungskeimen“, als jeder dazu angehalten wurde, zwanghaft alle Oberflächen zu desinfizieren. Dann, wie bei so vielen anderen Theorien, von denen er bereits wusste, dass sie falsch waren, wurde uns gesagt, wir sollten damit aufhören, und alle gehorchten blindlings.

In Scott Atlas‘ Buch A Plague Upon Our House erzählt er, wie die Presse Präsident Trump verunglimpfte, weil er Fauci absetzte und einen „Verrückten“ zum Chef machte. Dieser „Spinner“ war natürlich Atlas. Er fuhr fort zu beschreiben, wie er „beobachtete, wie die ‚Top-Wissenschaftler‘ der Nation über Covid logen und damit davonkamen.“

Atlas versuchte sein Bestes, als er schrieb:

Eine meiner wichtigsten Aufgaben in dieser nationalen Krise war es, die Fakten über die Pandemie zu klären und der nicht enden wollenden Flut von Fehlinformationen und Pseudowissenschaften entgegenzuwirken, die in diesem Fall aus den Reihen der Regierung selbst kamen.

Für uns Außenstehende ist es unmöglich, sich den starken Druck, die Frustration und die Kämpfe vorzustellen, die stattgefunden haben müssen, als Trump und Atlas versuchten, die wahren Fehlinformationen zu bekämpfen: Fauci, Gates und die Mainstream-Medien.

Und dann, unglaublich, während Joe Biden sich in seinem Keller versteckte, während er für die Präsidentschaft „kämpfte“, ging Donald Trump unter das Volk und steckte sich mit Covid an, woraufhin er zur Behandlung ins Walter Reed Hospital geschickt wurde, benannt nach dem Mann, der geholfen hatte, die Mücke auszurotten, die so viele mit Gelbfieber infiziert hatte.

Ich werde nie den Moment vergessen, als Trump ins Weiße Haus zurückkehrte und der Welt auf dem Balkon triumphierend seine Maske vom Gesicht riss. Ich dachte mir, ob man ihn nun liebt oder hasst, ob es wahr ist oder nur Theater, es ist inspirierend.

Aber nein. Natürlich hat die Presse ihn verunglimpft. Joy Reid sagte, sie sei „angewidert“. Biden machte sich über dieses „Macho-Ding“ lustig. Als ich versuchte, dies meinen Freunden zu sagen, wurden sie noch wütender als zuvor. Trump war ein rücksichtsloser Mörder von Großmüttern.

Biden war derjenige, der uns alle retten würde. Als ich versuchte zu sagen, dass seine furchtlose Haltung inspirierend sei, wurde ich als Idiot und als Mörder von Großmüttern verspottet. Wir sollten Angst haben. Keine Angst zu haben war unverantwortlich.

Das war vielleicht der traurigste Moment, in dem ich wusste, dass Amerika verloren war. Wenn die Menschen jetzt wirklich glaubten, dass es das Richtige sei, sich zu Hause einzukauern, wenn wir gesund sind, und dass unsere einzige Hoffnung die Angst sei, dann hatten wir keine Hoffnung.

Ich habe damals viele Freunde verloren, und ich weiß, dass es vielen von uns so ging.

Am Ende ist Trump auf den Impfstoff-Zug aufgesprungen, und er ist bis heute dabei. Wenn man sie nicht schlagen kann, schließt man sich ihnen an. Ich glaube gerne, dass Trump es versucht hat, wirklich versucht hat. Fauci war ein Unkraut, dessen Wurzeln zu tief reichten. Alles, was Trump versuchte, um die Menschen zu überzeugen, wurde von den Medien zerstört. Anstatt zuzugeben, dass Trump Recht hatte und präventive Mittel wie Hydroxychloroquin und Ivermectin ausprobiert werden sollten, wurde keine Prävention zugelassen. Für dieses Verbrechen muss bezahlt werden.

Stellen Sie sich vor, Biden würde heute sagen, was Trump damals zu sagen wagte: „Die Menschen sind es leid, Fauci und diese Idioten zu hören, all diese Idioten, die sich geirrt haben.“

Wir alle wissen, dass das nie geschehen wird.

Sir Ronald Ross, der 1902 den Nobelpreis für die Entdeckung des Malariaparasiten in der Stechmücke erhielt, wetterte gegen „Akademiker“ anstelle praktischer Forschung, als er sagte: „Das ist nicht wahr,

Es bedeutet, dass Leben und Gesundheit in großem Umfang geopfert werden, während Forschungen durchgeführt werden, die vielleicht wenig wirklichen Wert haben und unendlich fortgesetzt werden können… Im praktischen Leben stellen wir fest, dass die besten praktischen Entdeckungen bei der Ausführung praktischer Arbeit gemacht werden und dass lange akademische Diskussionen zu nichts anderem als akademischem Gewinn führen.

Dieser Zug wird in nächster Zeit nicht zum Stehen kommen.

Die Regierung Biden kündigte am Mittwoch einen Vertrag im Wert von 137 Millionen Dollar für Millipore Sigma, eine Einheit der deutschen Merck KGaA, an, um die Produktionskapazität für eine stark eingeschränkte Komponente von Coronavirus-Schnelltests zu erhöhen.

Das Geld wird es dem Unternehmen ermöglichen, über einen Zeitraum von drei Jahren in Sheboygan, Wisconsin, eine neue Anlage zur Herstellung von Nitrocellulosemembranen, dem Papier, das die Testergebnisse anzeigt, zu bauen. Das wiederum wird es ermöglichen, 85 Millionen Tests mehr pro Monat zu produzieren, sagte der Beamte.

Ich frage mich, wofür diese Tests wohl gut sein könnten?

Ich wünschte, Casey wäre noch am Leben. Ich würde gerne seine Meinung zu all dem hören. Ich weiß, er würde sich nicht täuschen lassen. Casey hat sein Leben gelebt. Er hätte nie einen Einschluss ertragen. Als er erfuhr, dass er im Sterben lag, vernichtete er die meisten seiner Akten und flüchtete nach Thailand, wo er ein Leben in Meditation führen und bis zu seinem Tod bleiben wollte.

„Aber ich bin nicht gestorben“, sagte er mir. „Und schließlich stellte ich fest, dass es in Thailand die gleichen McDonalds an den Straßenecken gab wie in Los Angeles. Also kam ich zurück.“

Wir waren beide froh, dass er es tat. Hätte er es nicht getan, wären wir uns nie begegnet. Er heiratete eine Thailänderin, die Schwester eines der Männer, an deren Fall er gearbeitet hatte, dem einzigen Menschen im Todestrakt, der kurz vor Caseys Tod hingerichtet wurde. Er erzählte mir, dass sich mit Jays Hinrichtung der Kreis in seinem Leben geschlossen habe. Das sind zu viele Geschichten, um sie hier aufzuführen.

Als Casey immer schwächer wurde, sprach er am Telefon mit mir, als ob er aus seinem Schmerz in die Vergangenheit versetzt worden wäre. Ich schloss meine Augen und lauschte seiner sanften, kämpfenden Stimme.

Ich erinnerte mich daran, dass seine Wohnung in Santa Monica nur aus einer Matratze auf dem Boden und einem großen Tisch an der Wand bestand, auf dem ein Computer und ein Drucker standen. Ein Kleiderschrank mit sechs Paar Jeans, vier Paar K-Swiss-Schuhen und etwa 35 Gap-T-Shirts. Am Strand spazieren gehen, den Vögeln zuhören und den kalten Wind spüren. Gehobene Restaurants auf der Montana Ave. und sein Stammlokal auf der Ocean Avenue – die Poststelle und der Zeitschriftenstand.

Ein schwaches Lachen und ein schmerzhaftes Husten. „Das war mein Büro, in dem Debbie einen Regiestuhl für mich aufbewahrte, damit ich auf dem Bürgersteig sitzen und die Zeitungen lesen konnte. Ein richtiges Büro hatte ich nie. Die Leute wussten, wo sie mich finden konnten.“

Er traf den einen oder anderen seiner Söhne nachts auf der Main Street in Russel’s Bar.

Die Erinnerungen reihten sich aneinander.

„Wie 1956, das Jahr, in dem du geboren wurdest, Karen, als ich auf dem Zerstörer, der McKean, vor der Küste in der Nähe des Piers war und wir 5“ Starshells hoch in die Luft schossen. Chief Skorzak, Bud Davis, der später ein angesehener Stuntman wurde, Pete Gray, der jede Shit-Kick-Platte besaß, die je gemacht wurde.

Die Zeit, als ich im Pazifik stationiert war, drei Meilen windabwärts von einem Atomtest entfernt, und wie Jahre später die Veteranenbehörde sagte, dass mein langsam wachsender, aber unaufhaltsamer Krebs von der Strahlung bei diesem Test herrührte.

Ich wurde aus der Marine entlassen, drehte durch (im wahrsten Sinne des Wortes) und floh nach Australien. Wegen einer jungen Frau bekam ich einen Job als Verkäufer bei Hicks Atkinson in Sidney, aber am Ende stahl sie mir mein ganzes Geld.“

„Stell dir vor, Karen, mit 16 hast du gejammert, dass du noch nie geküsst wurdest, während ich in diesem Alter meine Jungfräulichkeit an eine Dame der Nacht in irgendeiner dunklen Spelunke in Asien verloren habe.“

„Ich habe eine lange Liste von Eroberungen – zum Beispiel diese gefährliche Liaison mit der Freundin des israelischen Mafioso – Zweigstelle Las Vegas, ich nenne keine Namen – nun, das war Wahnsinn, wir beide betraten eines Nachts ihre Wohnung, als er nicht in der Stadt war, in unserem Eifer über unsere Füße stolperten, mit den Händen darauf bedacht, uns gegenseitig die Kleider vom Leib zu reißen, und dann das Keuchen, das große Erschrecken, als sie das Bild an der Wand bemerkte, und ich mich umdrehte, um das eine und das nächste und das nächste zu sehen, allesamt unbezahlbare Kunstwerke, die an die Wand gelehnt waren. Und die Fotos von ihr auf dem Kaminsims, mit dem Gesicht nach unten liegend, nicht im Zorn zertrümmert, sondern fein säuberlich in einer Reihe aufgereiht, mit dem Gesicht nach unten in der Endgültigkeit.

Die Subtilität, die Intelligenz, die Kunstfertigkeit der Botschaft ist mir nicht entgangen. Ich weiß einen kreativen Geist zu schätzen, eine große Geste, und wie perfekt war sein Denken, als er dies tat. Meine Angst war umso größer, als ich mich in einer Situation befand, die gefährlicher war als jede andere, die ich in einer langen Liste von gefährlichen Situationen je erlebt hatte.

Nicht mehr als fünf Sekunden, in denen ich wie erstarrt dastand und starrte, bevor ihr verzweifeltes „Los, los!“ ertönte und sie mich zur Tür hinausschob.

„‚Du kommst schon klar?‘ Was für eine sinnlose, feige Frage an die Frau, mit der ich gerade Liebe machen wollte und vor der ich stattdessen wie eine verängstigte Ratte davonhuschte.

„Ihre verängstigten Augen, und doch resigniert. ‚Ja.‘

„Ich ging einfach so weg, kein weiterer Kontakt, kein letzter Kuss, schnell und doch mit perfekter Kontrolle den Flur hinunter, die disziplinierten Jahre des Trainings kehrten zurück, die Instinkte waren in höchster Alarmbereitschaft, ich stand zur Seite, als sich die Fahrstuhltüren öffneten, bereit für eine Kugel, die mir ein drittes Auge in die Stirn bohrte.

„Ich habe sie nie wieder gesehen. Die Nachricht hatte ihren Zweck erfüllt, der Absender war ein Mann von Klasse und Rang. Ich hatte ihm aus einer brenzligen Situation geholfen, und ich nehme an, deshalb wurde ich nicht ausgeweidet und in die Wüste geworfen. Von Mann zu Mann, Respekt. Die Schuld war beglichen, und ich kam nie wieder in Versuchung, diese Brücke zu überqueren. Ich bereue keine Minute des wahnsinnigen Vergnügens, das noch viel realer wurde, als wir mit jedem ekstatischen Stöhnen, jedem Brennen von Fleisch auf Fleisch mit dem Tod flirteten. Ich habe Glück gehabt. Ich habe gelebt. Wer bin ich, dass ich mich beschweren könnte, dass meine Zeit abgelaufen ist?“

So viele Geschichten.

„Es ist egal, was die Leute sagen, Karen, solange sie es glauben. Ich habe die haarsträubendsten Behauptungen gehört, von Akademikern, Junkies, Gangstern, Pastoren, süßen alten Damen, gequälten Hausfrauen, verschlagenen Politikern und mächtigen Geschäftsleuten. Am Ende eint sie ihre Geschichten. Die banale Buchführung einer netten alten Dame kann ein Geheimnis verbergen, das genauso schrecklich und wahnsinnig pervers ist wie das Geständnis eines Serienmörders. „

Wir haben viel über die Rettung von Menschen gesprochen, darüber, dass man nicht alle Menschen retten kann – nein, nicht ihre Seelen, oder dass man sie von den Drogen wegbekommt, oder sonst etwas. Letzten Endes muss sich jeder selbst retten.

Die Last, selbst Monster vor dem Tod zu retten, lag schon so lange auf seinen Schultern. Und es war an der Zeit, sie loszulassen.

„Das ist mein Name. Ein Vater sollte seinem Sohn nicht einen Namen wie Kaddish geben. Es ist ein Fluch.“

„Und ein Segen“, sagte ich.

Kurz vor seinem Tod rief mich Casey zum letzten Mal an.

„Ich hatte einen Traum“, sagte er. „Wir saßen auf dem Balkon meiner Eigentumswohnung in Santa Monica. Wir saßen in Stühlen, und ich sah, dass dein Stuhl in einem Teich schwamm, in dem es viele schöne Koi-Fische gab. Sie schwammen um dich herum, und ich sagte: ‚Karen, wow, sieh dir all diese Fische an, du hast so viel Glück, das sind die glücklichsten Fische, und sie schwimmen um dich herum.‘ Und weißt du was? Du hast hingesehen, aber du konntest die Fische beim besten Willen nicht sehen. Ich will nur, dass du weißt, dass sie da sind, Karen! Sie sind überall um dich herum. Die glücklichsten Fische. Du hast so viel Glück. Vergiss das nie.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte er so starke Schmerzen, dass er kaum sprechen konnte, aber er war fest entschlossen, mir seinen Traum zu erzählen. Ich weinte, als er ihn mir erzählte. Unerträgliche Schmerzen und unerträgliche Schönheit.

Bis zum Schluss gab er mir so viel, und diese letzten Worte waren zusammen mit den Briefen sein größtes Geschenk. Er ahnte nicht, wie wichtig dieser Traum in den kommenden schweren Tagen werden würde.

Es gibt Monster, die in unserer Nachbarschaft leben oder über die wir in den Zeitungen lesen. Es gibt Ungeheuer, die im Gefängnis sitzen. Es gibt Monster in der Todeszelle, und wir fühlen uns sicherer, weil sie uns nicht mehr schaden können.

Und dann gibt es die schlimmsten Monster von allen, die Bidens und Faucis und Gates‘, die offen über uns wandeln, nie in unserer Mitte, so geschützt, dass niemand sie berühren kann. Im einen Moment werden sie verehrt und angebetet. Im nächsten Moment können sie verachtet und gefürchtet sein. Es scheint keine Rolle zu spielen. Sie wurden von den Oberherren auserwählt, und dort bleiben sie, bis ihre Aufgabe erfüllt ist.

Wenn wir sie nach zwei Jahren des Todes und der Zerstörung sehen, die immer noch ihre Lügen erzählen, kann uns das mit Wut und Verzweiflung erfüllen. Aber dann denke ich an Maria und die anderen, die vor dem Gefängnis singen, in dem ihre Kinder festgehalten werden.

Der menschliche Geist ist erstaunlich widerstandsfähig. Ich denke, wir werden uns im kommenden Jahr selbst überraschen, wie mutig wir handeln und das Böse aufklären können.

Casey verließ diese Erde am Valentinstag 2000. Ich saß in einem Flugzeug auf dem Rückflug vom Senegal nach New York, als es passierte. Ich vermisse ihn jeden Tag.

Und hier bin ich nun und schreibe über Casey und die Geschichte von Mikki, so wie es sich mein lieber Freund erhofft hatte. Wie gerne hätte ich seine Gedanken über Biden, Fauci und Gates gehört. Ich weiß, dass er lächelt, mit seinem üblichen Hauch von Zynismus. Er mag ein Atheist gewesen sein, aber wenn jemand jetzt im Himmel ist, dann er.