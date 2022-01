Onkologie-Professor: Obsessive COVID-Test-„Hysterie“ ist wie „Selbstverletzung“

„Lebensrettende Arbeit wird gefährdet“

Ein renommierter Onkologie-Professor hat davor gewarnt, dass Großbritannien von der Verwendung der COVID-Schnelltests besessen ist, obwohl die meisten Menschen keine Symptome haben, und dass dies der Wirtschaft schweren Schaden zufügt und die „lebensrettende Arbeit“ in Krankenhäusern behindert.

Professor Angus Dalgleish vom St.-Georgs-Krankenhaus der Universität London bezeichnete die massenhafte Anwendung der Tests als „Manie“ und „Hysterie“ und schrieb in der Daily Mail, dass dies „einer nationalen Selbstbeschädigung gleichkommt“.

„Krankenhäuser, Verkehrsnetze, unsere Post- und Müllabfuhr und Hunderttausende britischer Unternehmen werden jetzt durch die Manie, Menschen auf eine Infektion zu testen, die möglicherweise keine Symptome aufweist, lahmgelegt“, fügt er hinzu.

Dalgleish merkt an, dass das Alltagsleben – und die Wirtschaft – Gefahr laufen, zum Stillstand zu kommen, weil die Menschen zwanghaft getestet werden und positive Ergebnisse erhalten und dann isoliert werden müssen, obwohl sie keine Symptome haben und das Virus wahrscheinlich nicht übertragen können.

„Noch besorgniserregender ist, dass lebenswichtige Arbeiten gefährdet sind, da mehr als 40.000 NHS-Mitarbeiter in der vergangenen Woche mindestens zwei Tage lang nicht zur Arbeit erscheinen konnten“, so der Professor weiter.

Dalgleish drängt darauf, dass „mindestens 10 Prozent des Personals in vielen Krankenhäusern krankgeschrieben oder in Selbstisolation waren. In Londoner Krankenhäusern mussten rund 200 Militärangehörige, darunter 40 Ärzte aus den Streitkräften, eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Stationen offen gehalten werden konnten.“

Der Professor stellt fest, dass die Omikron-Variante zwar sehr mild, aber sehr „grassierend“ ist und die Isolierung wenig zur Bekämpfung der Ausbreitung beiträgt, und bezeichnet selbst auferlegte Abriegelungen als „Irrsinn“.

„Der wirkliche Schaden entsteht dadurch, dass NHS-Mitarbeiter mit leichten oder gar keinen Symptomen gezwungen werden, der Arbeit fernzubleiben“, schreibt er und fügt hinzu: „Diese Krise ist selbstverschuldet – und wir müssen jetzt handeln, um sie zu begrenzen.“

Wie wir im letzten Monat feststellten, warnen Mediziner vor der „größten Krebskatastrophe, die der NHS je erlebt hat“, nachdem ein Bericht des National Audit Office (NAO) festgestellt hatte, dass seit Beginn der Pandemie „Millionen von Menschen es vermieden haben, eine medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, oder nicht in der Lage waren, eine solche zu erhalten.“

Dem Bericht zufolge wurden im Vereinigten Königreich bis zu 740.000 dringende Überweisungen zur Krebsbehandlung aufgrund von Schließungen und Einschränkungen verpasst.

Dalgleish hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt, als er und der norwegische Virologe Birger Sorensen überzeugende Beweise dafür vorlegten, dass das Virus ursprünglich in einem Labor hergestellt wurde.

Wie die Wissenschaftler feststellten, wurden sie im Jahr 2020 geächtet und ignoriert, bis ein Jahr später nachrichtendienstliche Erkenntnisse ergaben, dass Mitarbeiter des Labors in Wuhan im November 2019 an COVID-19-Symptomen erkrankten.