Hat Amerika eine Zukunft?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Glenn Greenwald nimmt Stellung zur „Trump-Aufstand“-Histrionik der Demokraten. Greenwald trifft den Nagel auf den Kopf, aber die Situation für Amerika ist noch ernster als er denkt.

Hier ist Greenwalds Erklärung für die kontrafaktische Realität, die die Demokraten für uns geschaffen haben:

„Die Orgie des Psychodramas heute [6. Januar 2022] war so viel schlimmer und erbärmlicher als ich erwartet hatte – und ich hatte erwartet, dass sie extrem schlecht und erbärmlich sein würde. Die Demokraten des Repräsentantenhauses [warteten], bis sie an der Reihe waren, Dick Cheney als Leuchtturm der amerikanischen Demokratie anzusprechen“, berichtete Edward-Isaac Dovere von CNN. Nancy Pelosi stellte Lin-Manuel Miranda und die Darsteller von Hamilton vor, um über die Bedeutung der amerikanischen Demokratie zu predigen und zu singen. Der leitende Politikreporter der Huffington Post, Igor Bobic, drückte unironisch seine Dankbarkeit für „die vierbeinigen emotionalen Helfer aus, die diese Woche im Kapitol unterwegs waren und Beamten, Mitarbeitern und Reportern gleichermaßen halfen“. Gestern verkündete Kaise Hunt von CNN: „Der morgige Tag wird für diejenigen von uns, die dort waren oder Angehörige in dem Gebäude hatten, sehr hart werden. Ich denke an euch alle und finde Kraft in dem Wissen, dass ich damit nicht allein bin. Nicht überraschend, aber dennoch abstoßend: Kamala Harris verglich heute den 6. Januar mit 9/11.“

„Dass es sich bei dem Aufstand vom 6. Januar um einen ernsthaften Aufstandsversuch oder einen ‚Putsch‘ handelte, war von Anfang an lächerlich und ist mit der Zeit und dem Bekanntwerden weiterer Fakten noch absurder geworden. Die Vereinigten Staaten sind das am stärksten bewaffnete, militarisierte und mächtigste Regime in der Geschichte der Menschheit. Die Vorstellung, dass etwa tausend Trump-Anhänger [eigentlich nur ein paar Hundert und wahrscheinlich mehr Bundesagenten als Trump-Anhänger], die größtenteils aus der Generation X und den Boomern bestehen, die sich während einer Pandemie in ihren Häusern eingeschlossen hatten [echte harte Kerle] – von denen drei körperlich so gebrechlich waren, dass sie vor Stress tot umgefallen sind – auch nur annähernd eine ernsthafte Bedrohung für den „Umsturz“ der Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika darstellten, ist eine so offensichtlich lächerliche Behauptung, dass jede gesunde politische Kultur jemanden, der so etwas vorschlägt, sofort aus dem Saal werfen würde, ohne eine Miene zu verziehen. „

Ein Beispiel für das, worüber Greenwald schreibt, ist Debbie Wasserman Schultz, eine US-Kongressabgeordnete, die den 23. Kongressdistrikt in Florida vertritt, offensichtlich ein sehr kranker Teil Floridas. Hier ist, was sie mir am 6. Januar 2022 zu sagen hatte:

Paul,

Heute ist es ein Jahr her, dass der schreckliche Aufstand Tausende von Menschen in Gefahr brachte und das Leben von Vollzugsbeamten kostete, die mutig für den Schutz unseres Kapitols kämpften.

Dies war einer der dunkelsten Tage in der Geschichte unseres Landes, und die Schuld liegt bei Verschwörern wie Donald Trump, der zur Gewalt gegen unsere Demokratie aufrief. Jetzt tun er und seine rechtsextremen Verbündeten alles, was sie können, um sich vor der Verantwortung für ihre Taten zu drücken.

Ich weigere mich, das zuzulassen, Paul. Wir müssen alle, die an dem gewalttätigen Aufstand beteiligt waren, für ihre Verbrechen zur Verantwortung ziehen und dafür sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Genau das ist das Ziel des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses, der den Aufstand im Kapitol untersucht. Tragen Sie sich an diesem Jahrestag in die Liste ein, um Rechenschaft zu fordern und den Auftrag unserer Untersuchung zu unterstützen.

Als ich an jenem Tag im Kapitolskomplex war und miterlebte, was geschah, war das für mich persönlich und für unsere Nation erschreckend. Es hat uns gezeigt, wie gefährlich Lügen und Verschwörungen sein können.

Deshalb müssen wir diesen Moment als Gelegenheit nutzen, um der Wahrheit und der Gerechtigkeit Vorrang vor allem anderen einzuräumen und Maßnahmen zum Schutz unserer Demokratie zu ergreifen.

Paul, können Sie sich mir heute anschließen und fordern, dass die Aufrührer für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden?

Vielen Dank und bleiben Sie sicher,

Debbie

Wie die Leser wissen, ist mein Vertrauen in die Zukunft Amerikas auf einem Tiefpunkt angelangt. Der Grund dafür sind die Menschen, über die Glenn Greenwald schreibt, Menschen wie Debbie. Es ist für mich außergewöhnlich, dass ein US-Abgeordneter eine Person sein kann, die so völlig uniformiert und gehirngewaschen ist wie Debbie Wasserman Schultz.

Während des angeblichen „Trump-Aufstands“ sprach Trump zu den Amerikanern aus allen Bundesstaaten, die sich eine oder zwei Meilen entfernt am Washington Monument zu seiner Unterstützung versammelt hatten. Es ist unklar, ob es sich bei den wenigen hundert Menschen im Kapitol überhaupt um Trump-Anhänger handelte. Viele waren Bundesagenten und linke Provokateure, die die Trump-Kundgebung mit einer Inszenierung untergraben wollten.

Im Kapitol wurden keine Polizeibeamten in den Tod gerissen. Keine Strafverfolgungsbeamten kämpften tapfer, um unser Kapitol zu schützen. Wie zahlreiche Videos zeigen, wurde das Kapitol für die „Aufständischen“ geöffnet, und sie spazierten darin herum und schauten sich um. Einige genossen es, sich auf dem Schreibtisch von Nancy Pelosi sitzend fotografieren zu lassen und andere jugendliche Possen zu treiben.

Es gab keine Gewalt, mit Ausnahme des schwarzen Polizisten, der eine weiße Veteranin ohne ersichtlichen Grund erschoss. Es wurde keine Anklage gegen den Polizisten erhoben, der weitaus mehr ein offensichtlicher Mörder ohne Grund war als Derick Chauvin.

Beachten Sie, dass Debbie Präsident Trump einen Verschwörer gegen die amerikanische Demokratie nennt, der dunkle Tage in die Geschichte unseres Landes gebracht hat. Sie weigert sich, dies zuzulassen, und drängt mich, von Trump und seinen Anhängern Rechenschaft für die Bedrohung der amerikanischen Demokratie zu verlangen. Aber es gibt keine Rechenschaftspflicht, nicht einmal eine glaubwürdige Erklärung für massive Stimmveränderungen in den Swing States mitten in der Nacht, ohne dass Wahlbeobachter anwesend sind.

Stellen Sie sich vor, die amerikanische Demokratie wird von ein paar hundert Leuten bedroht, die im Kapitol herumlaufen. Was hätten sie tun sollen? Befehle an das Militär erteilen? Die Fernsehsender übernehmen? Wie sollte dieser „Aufstand“ vonstatten gehen? Indem sie auf dem Stuhl von Nancy Pelosi sitzen?

Debbie hat uns gezeigt, wie Demokraten und ihre Medienhuren kontrafaktische Narrative schaffen. Sie tun dies ohne Scham in der Öffentlichkeit, und was noch erschreckender ist, die Amerikaner fallen darauf herein.

Hier zum Beispiel berichtet der Bloomberg-Vertreter David E. Rovella: „Ein sichtlich verärgerter Präsident Joe Biden warnte Amerika, dass der tödliche Aufstand im US-Kapitol vor einem Jahr Teil eines umfassenderen Krieges gegen die Demokratie durch Donald Trump und andere republikanische Politiker ist – eines Krieges, den sie bis zum heutigen Tag führen. . . . Biden bezeichnete Trump als den Anführer der Kampagne und versprach, ihm den Kampf anzusagen. Ich werde diese Nation verteidigen“, verkündete Biden am Donnerstag. Ich werde niemandem erlauben, einen Dolch an die Kehle der Demokratie zu setzen.“ Und das von einem Präsidenten, der versprochen hat, das Land zu vereinen!

Durch Wiederholung wurde der „tödliche Aufstand“ zu einer Tatsache gemacht. Ein paar hundert unbewaffnete Menschen wollten die US-Regierung stürzen! Der einzige Todesfall war eine weiße Trump-Anhängerin, die ohne Grund von einem schwarzen Polizisten erschossen wurde, der nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Die grundlose Tötung einer Trump-Anhängerin macht aus einem Nicht-Aufstand einen „tödlichen Aufstand“. Menschen, die diese Fiktion wiederholen, haben keine Integrität.

Wenn die Amerikaner pathologische Lügner wählen, um sie zu regieren, wie kann es dann überhaupt noch Hoffnung für Amerika geben?

Wenn ein Land, das von den Gründervätern dem Schutz freier Medien überlassen wurde, sich stattdessen mit einem Propagandaministerium konfrontiert sieht, wie können die Menschen dann vor Regierungslügen und Tyrannei geschützt werden?

Sie können es nicht sein.

Sind die Amerikaner so schwach, so feige, so gehirngewaschen und indoktriniert, dass sie die Wahrheit und ihre Freiheit nicht verteidigen können?

Es scheint so. Entweder haben sie zugelassen, dass die Demokraten die Wahl stehlen, oder sie haben für sie gestimmt. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass die amerikanische Bevölkerung entweder arglos oder feige ist.

Ich kann Ihnen eines sagen. Diese Art von Amerikanern hat überhaupt keine Chance, sich gegen Russen, Chinesen und Iraner zu behaupten. Der Amerikaner der Demokraten ist mehr gegen sein eigenes Land und seine Werte und gegen weiße Amerikaner, die er als „Rassisten“ gebrandmarkt hat, als gegen mächtige Länder, die sich seine schwachsinnige Regierung zu Feinden gemacht hat.

Mit den Demokraten an der Macht ist der Hass auf Amerika und auf die Weißen Regierungspolitik. Die Vereinigten Staaten haben keine Zukunft.