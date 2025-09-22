Die dunkle Seite der Organtransplantation

Von The Vigilant Fox

Millionen Menschen lassen sich als Organspender registrieren, ohne zu ahnen, dass das System sie hintergehen könnte. Doch Ermittlungen der Bundesbehörden bringen eine beunruhigende Wahrheit ans Licht.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Die Wahrheit über Organtransplantationen ist schlimmer, als sich irgendjemand vorstellen kann.

Millionen Menschen melden sich als Organspender, ohne zu ahnen, dass das System sie hintergehen könnte.

Bundesermittler fanden jedoch heraus, dass fast 30 % der Spender noch Lebenszeichen zeigten, als die Chirurgen sich darauf vorbereiteten, ihre Organe zu entnehmen.

Krankenschwestern berichten, dass einige Organspender sediert oder sogar gelähmt werden, nur damit die Organentnahme fortgesetzt werden kann.

Noch beunruhigender ist, dass die Definition von „Tod” vor Jahrzehnten neu formuliert wurde, um diesen Albtraum möglich zu machen.

Das ist es, was Ihnen niemand über die Organspende erzählt – und was wirklich passiert, wenn jemand ein Organ erhält.

Falls Sie es verpasst haben: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen hat gerade einen der bisher schockierendsten Berichte veröffentlicht.

Ja, Organtransplantationen retten Leben – aber das System ist absolut durchsetzt von Korruption, falsch diagnostiziertem „Hirntod” und mehreren Fällen von Patienten, die Lebenszeichen zeigten, als ihre Organe entnommen werden sollten.

Das ist nichts weniger als beunruhigend.

Der Organhandel (ja, den gibt es tatsächlich) hat einen Wert von mehreren Milliarden Dollar, und eine einzige Transplantation kann fast 2 Millionen Dollar kosten.

Wann immer es um solche Summen geht, kommt es zu Ausbeutung. Immer.

Untersuchungen schätzen, dass 5 bis 20 % der Nierentransplantationen weltweit aus dem Schwarzmarkt stammen – oft auf Kosten armer Menschen oder Gefangener.

Eine der beunruhigendsten Enthüllungen: Die Definition des Todes wurde bewusst neu formuliert, um die Entnahme von Organen zu erleichtern.

Im Jahr 1968 prägte Harvard den Begriff „Hirntod”. Nicht weil die Wissenschaft bewiesen hatte, dass es ihn gibt, sondern weil er es Ärzten ermöglichte, legal funktionsfähige Organe von Menschen zu entnehmen, deren Herzen noch schlugen.

Ein kräftiger Herzschlag ist notwendig, um Organe für eine Transplantation am Leben und gesund zu erhalten.

Seitdem sind unzählige Patienten, bei denen der Hirntod diagnostiziert worden war, später wieder zu sich gekommen. Dies geschah sogar kurz bevor ihre Organe für Transplantationen entnommen werden sollten.

Dies ist keine Verschwörungstheorie oder ein einmaliges Ereignis. Dies geschieht realen Menschen, von denen einige überlebt haben, um ihre Geschichte zu erzählen.

Colleen Burns wachte auf dem Operationstisch auf.

Jahi McMath wurde für tot erklärt, zeigte jedoch Monate später Gehirnströme und zielgerichtete Bewegungen.

Einer der unglaublichsten Fälle von etwas, das als „Locked-in-Syndrom” bezeichnet wird, ereignete sich bei einem 12-jährigen Jungen namens Martin.

Beim Locked-in-Syndrom ist jemand zwar bei Bewusstsein, hat jedoch jegliche Kontrolle über seinen Körper und jegliche Kommunikationsfähigkeit verloren. Daher auch der Begriff „Locked-in” – diese Menschen sind buchstäblich in ihrem eigenen Körper gefangen.

Martin befand sich nach einer Meningitis-Erkrankung in einem vegetativen Zustand. Er wurde schließlich nach Hause geschickt, wo seine Eltern darauf warteten, dass er starb. Aber das tat er nicht.

Vier Jahre später begann Martin, das Bewusstsein wiederzuerlangen. Mit 19 Jahren nahm er alles um sich herum wahr, und mit 26 Jahren entdeckte eine Pflegekraft Anzeichen dafür, dass er tatsächlich bei Bewusstsein war.

Schließlich erholte sich Martin so weit, dass er heiraten konnte.

Obwohl der Hirntod nicht eindeutig ist und erhebliche Abweichungen (wie beispielsweise, dass der Hirntod gar nicht eingetreten ist) nicht so selten sind, wie man gerne zugeben möchte, argumentierte die New York Times kürzlich, dass die Definition des Todes noch weiter gefasst werden sollte, um der steigenden Nachfrage nach Organen gerecht zu werden.

Sie wollen neu definieren, was Leben bedeutet, bis das Organangebot den Bedarf des Systems deckt.

Untersuchungen zum US-amerikanischen Organspendesystem (OPTN) haben das Schlimmste bestätigt: weit verbreitete Korruption und Funktionsstörungen.

Der Kongress stellte fest, dass 80 % der in Frage kommenden Organe gar nicht erst entnommen werden, Whistleblower Repressalien ausgesetzt sind und Familien in Krisensituationen irregeführt und manipuliert werden.

Eine Überprüfung durch die Bundesbehörden ergab eine absolut erschreckende Statistik. In fast 30 % der Fälle zeigten die Patienten während der Organentnahme Anzeichen von Bewusstsein.

Die Patienten weinten, bewegten sich und formten sogar mit den Lippen die Worte „Hilfe“. Einige mutige Chirurgen weigerten sich zu operieren, während die Koordinatoren sie unter Druck setzten, die Entnahme trotz offensichtlicher Lebenszeichen fortzusetzen.

Krankenschwestern haben ausgesagt, dass Patienten sediert und manchmal sogar absichtlich gelähmt wurden, um die Organentnahme voranzutreiben.

Eine Intensivkrankenschwester sagte: „Ihnen geht es nur darum, an Organe zu kommen. Sie sind so aggressiv. Das ist widerlich.“

Das ist keine medizinische Versorgung – das ist wie aus einem Horrorfilm.

Selbst wenn Transplantationen erfolgreich sind, sind die Ergebnisse oft düster. Organtransplantationen sind nicht einfach.

Innerhalb von 10 Jahren versagen fast die Hälfte aller Nieren- und Herztransplantate. Um den Erfolg zu sichern, müssen Patienten ihr Leben lang giftige Immunsuppressiva einnehmen, die jährlich 10.000 bis 30.000 Dollar kosten. Es überrascht nicht, dass diese Medikamente schwerwiegende Nebenwirkungen haben können.

Das Überleben hat einen hohen Preis.

Als ob das noch nicht schrecklich genug wäre, hat die COVID-Ära noch eine weitere Dimension der Grausamkeit hinzugefügt.

Weltweit wurden ungeimpften Patienten Transplantationen verweigert. Einige fügten sich – nur um kurz nach der Impfung eine Organabstoßung zu erleiden. Anderen wurde von ihren Ärzten gesagt, dass sie aufgrund ihrer Gebrechlichkeit nicht für die Impfung in Frage kämen – aber das spielte keine Rolle.

Und wissen Sie was? Berichte bringen nun mRNA-Impfstoffe mit Transplantatversagen bei Nieren, Lebern, Hornhäuten und Herzen in Verbindung.

Eine oft unbeachtete Eigenschaft von Organtransplantationen ist, dass dabei häufig Erinnerungen, Emotionen und sogar Persönlichkeitsmerkmale vom Spender auf den Empfänger übertragen werden.

Es gibt Fälle, in denen Empfänger neue Sehnsüchte, Gewohnheiten oder sogar Träume entwickelten, die die letzten Momente ihres Spenders widerspiegelten.

Die Wissenschaft kann dies nicht erklären. Aber es geschieht.

Dr. Paul Pearsalls Forschungen zu diesem Phänomen, The Heart’s Code, beschreiben Dutzende solcher Fälle.

Eine Frau hatte Heißhunger auf Bier und Chicken Nuggets – die Lieblingsspeisen ihres Spenders. Ein Kind träumte lebhaft vom Mord an seinem Spender und half später der Polizei, den Mörder zu identifizieren.

Klingt unglaublich, nicht wahr? Wenn das stimmt, ist das, was in den letzten Augenblicken vor der Entnahme der Organe geschieht, von Bedeutung und muss berücksichtigt werden.

Die chinesische Medizin verbindet seit langem Organe mit Emotionen. Zum Beispiel die Leber mit Wut, die Lunge mit Trauer und das Herz mit Freude.

Moderne Transplantationen scheinen diese Überzeugungen zu bestätigen, da die Empfänger plötzlich von neuen emotionalen Zuständen überwältigt werden, die sie zuvor noch nie erlebt hatten.

Aber wird dies im Prozess berücksichtigt?

Die psychische Belastung für Transplantationsempfänger ist enorm.

Viele Empfänger beschreiben das Gefühl, als würde plötzlich ein Fremder in ihnen leben. Einige lehnen das neue Organ aufgrund dieses Gefühls ab, während andere es als „Schutzengel“ annehmen.

Studien deuten darauf hin, dass sogar die eigene Einstellung gegenüber dem Organ Einfluss darauf haben kann, ob die Transplantation erfolgreich ist oder nicht.

Es scheint, dass „gefangene Emotionen” mit Organen übertragen werden können. Das bedeutet, dass tief im Spender verankerte Traumata beim Empfänger landen können.

Therapien zur Befreiung dieser Emotionen haben Berichten zufolge die Organakzeptanz und sogar die Funktion verbessert.

Sie zu ignorieren, verstärkt nur das Leiden und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßung.

Was ist also die Lösung?

Die Medizin stellt uns vor eine falsche und gefährliche Wahl. Derzeit will man die Definitionen des Todes lockern, um die Entnahme von Organen noch einfacher zu machen und das Angebot zu erhöhen, oder wir lassen zu, dass der Schwarzmarkt floriert. Beides ist inakzeptabel.

Es gibt Alternativen zur Organentnahme. Dazu gehören im Labor gezüchtete Organe, Xenotransplantationen und Therapien, die versagende Organe wiederherstellen, bevor eine Transplantation erforderlich wird.

Eine solche Therapie ist DMSO.

Vor Jahrzehnten wurde gezeigt, dass intravenös verabreichtes DMSO Hirnverletzungen rückgängig machen kann, die oft zum „Hirntod“ führen.

Wenn DMSO eingesetzt würde, könnte es Patienten retten, die derzeit als hoffnungslos abgeschrieben sind. Dies könnte sogar den Bedarf an Organen insgesamt verringern.

Im Kern geht es hier um viel mehr als nur um Medizin.

Organtransplantationen zwingen uns, uns mit Fragen über das Bewusstsein, den Tod und das Wesen der Erinnerung auseinanderzusetzen.

Wo befinden sich unsere Emotionen wirklich? Wo ist unsere Identität gespeichert? Und was passiert, wenn diese Dinge in einen anderen Körper transplantiert werden?

Wenn wir Organe aus einem Menschen entfernen und in einen anderen einpflanzen wollen, müssen wir diese Fragen beantworten. Es wäre unverantwortlich, dies nicht zu tun.

Organtransplantationen werden als Wunder verkauft. Ja, diese Praxis hat unzählige Leben gerettet. Vielleicht ist sogar jemand in Ihrem Umfeld von einer Organtransplantation betroffen.

Aber hinter den Kulissen verbergen sich Korruption, neu definierter Tod, Lebendentnahme und spirituelle Fragen, denen sich die moderne Wissenschaft nicht stellen will.

Die Wahrheit ist beunruhigend. Und sie kann nicht ignoriert werden.