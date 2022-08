Die eigentliche COVID-Agenda, die Markteinführung eines HIV-Impfstoffs

Am 25. Juli 2022 erteilten chinesische Behörden die bedingte Zulassung des HIV-Medikaments Azvudin für die Verwendung als COVID-Behandlung.

Der Einsatz des HIV-Medikaments hat das Interesse an ersten Hinweisen darauf geweckt, dass SARS-CoV-2 eine mit Teilen des HIV-Virus angereicherte Biowaffe ist

Ende Januar 2020 veröffentlichten indische Forscher eine Arbeit, in der sie behaupteten, dass Segmente der viralen RNA enger mit HIV verwandt seien als mit anderen Coronaviren. Die Forscher behaupteten sogar, dass SARS-CoV-2 auf HIV-Medikamente reagiere.

Die indische Arbeit wurde schnell zurückgezogen, aber nicht bevor der verstorbene Luc Montagnier, ein weltbekannter Virologe, der für seine Entdeckung von HIV den Nobelpreis erhielt, darauf aufmerksam geworden war. Montagnier bestand darauf, dass die indischen Forscher mit ihrer Einschätzung richtig lagen und dass sie „nach enormem Druck“ gezwungen waren, die Arbeit zurückzuziehen.

Inzwischen verdichten sich mehrere Szenarien, die den Verdacht nahelegen, dass die Markteinführung eines HIV-Impfstoffs ein Ziel von COVID sein könnte. Die COVID-Impfung verursacht eine AIDS-ähnliche Immunschwäche, die dazu beiträgt, dass der Eindruck entsteht, wir bräuchten dringend einen HIV-Impfstoff.

Am 25. Juli 2022 erteilten chinesische Behörden eine bedingte Zulassung für ein HIV-Medikament, das als COVID-Behandlung eingesetzt werden soll. Wie von Reuters berichtet:

Die Azvudin-Tablette, die China im Juli letzten Jahres zur Behandlung bestimmter HIV-1-Virusinfektionen zugelassen hat, hat bedingtes grünes Licht für die Behandlung erwachsener Patienten mit COVID vom „normalen Typ“ erhalten, so die National Medical Products Administration in einer Erklärung. Normaler Typ“ COVID ist ein Begriff, den China verwendet, um sich auf Coronavirus-Infektionen zu beziehen, bei denen es Anzeichen einer Lungenentzündung gibt, die Patienten aber noch kein schweres Stadium erreicht haben … In einer klinischen Studie im Spätstadium zeigten 40,4 % der Patienten, die Azvudin einnahmen, sieben Tage nach der ersten Einnahme des Medikaments eine Verbesserung der Symptome, verglichen mit 10,9 % in der Kontrollgruppe …

Der Einsatz des HIV-Medikaments hat das Interesse an den ersten Hinweisen darauf, dass es sich bei SARS-CoV-2 um eine mit Teilen des HIV-Virus angereicherte Biowaffe handelt, neu entfacht.

HIV-Insertionen Anfang 2020 hervorgehoben

Am 31. Januar 2020 veröffentlichte ZeroHedge einen Artikel mit den Ergebnissen indischer Forscher, die behaupteten, bestimmte Segmente der viralen RNA seien enger mit HIV verwandt als andere Coronaviren. Die Forscher behaupteten sogar, dass SARS-CoV-2 auf HIV-Medikamente anspricht.

Laut dieser Arbeit mit dem Titel „Unheimliche Ähnlichkeit einzigartiger Insertionen im 2019-nCoV-Spike-Protein mit HIV-1 gp120 und Gag“ war es unwahrscheinlich, dass die HIV-Insertionen auf natürlichem Wege entstanden waren – was darauf schließen lässt, dass SARS-CoV-2 eine entkommene Biowaffe sein könnte:

Wir haben vier Insertionen im Spike-Glykoprotein (S) gefunden, die nur im 2019-nCoV vorkommen und in anderen Coronaviren nicht vorhanden sind. Wichtig ist, dass die Aminosäurereste in allen 4 Insertionen mit denen in HIV-1 gp120 oder HIV-1 Gag identisch oder ähnlich sind. Interessanterweise deutet die 3D-Modellierung des 2019-nCoV darauf hin, dass die Inserts, obwohl sie in der primären Aminosäuresequenz diskontinuierlich sind, zusammenlaufen, um die Rezeptorbindungsstelle zu bilden. Die Entdeckung von vier einzigartigen Inserts im 2019-nCoV, die alle eine Identität/Ähnlichkeit mit Aminosäureresten in wichtigen Strukturproteinen von HIV-1 aufweisen, ist wahrscheinlich kein Zufallsprodukt.

Innerhalb weniger Tage erregte der Artikel von ZeroHedge die Aufmerksamkeit von Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust, der ihn per E-Mail an Dr. Anthony Fauci weiterleitete.

Die indische Arbeit wurde schnell zurückgezogen, aber nicht bevor der verstorbene Luc Montagnier, ein weltbekannter französischer Virologe, der für seine Entdeckung von HIV den Nobelpreis erhielt, auf sie aufmerksam wurde.

Seine Überzeugung, dass SARS-CoV-2 tatsächlich Sequenzen des HIV-Virus enthält, war mit ein Grund dafür, dass AP News ihn im Jahr 2021 als einen der wichtigsten „Superverbreiter von Desinformationen“ über den Ursprung von SARS-CoV-2 bezeichnete. Montagnier bestand darauf, dass die indischen Forscher mit ihrer Einschätzung richtig lagen, und dass sie gezwungen waren, die Arbeit „nach enormem Druck“ zurückzuziehen.

AIDS-Bewusstsein wieder „en vogue

Dann, im Februar 2022, war AIDS plötzlich wieder in aller Munde. Die Medien gaben COVID scheinbar über Nacht auf und nahmen stattdessen AIDS ins Visier. Wenn alle Medien ein Thema gleichzeitig aufgreifen, handelt es sich in der Regel um eine koordinierte Kampagne, die von einem PR-Unternehmen im Auftrag eines Kunden durchgeführt wird.

Dafür gibt es einen Grund, und der Grund ist, ein gewünschtes Narrativ in den Köpfen der Menschen zu säen. Sie pflanzen Ideen ein, damit die Menschen, wenn etwas passiert, bereits mit bestimmten Vorurteilen oder Annahmen ausgestattet sind. Was könnte also der Grund dafür sein, dass plötzlich alle über AIDS sprechen?

Im Dezember 2021 kündigte Präsident Biden einen Plan des Weißen Hauses an, der darauf abzielt, „die HIV/AIDS-Epidemie bis 2030 zu beenden“. Genau dasselbe Versprechen hatte die britische Gesundheitsbehörde eine Woche zuvor abgegeben. In der Zwischenzeit rief Prinz Harry dazu auf, sich einem HIV-Test zu unterziehen, und niederländische Forscher gaben die Entdeckung eines besorgniserregenden HIV-Stamms bekannt.

Den Forschern zufolge ist dieses mutierte HIV-Virus, das als VB-Variante bezeichnet wird, ansteckender und verursacht doppelt so schnell schwere Krankheiten. Anfang Februar 2022 gab es in den Niederlanden 109 bekannte Fälle der VB-Variante. Interessanterweise gaben die Wissenschaftler auch zu, dass die Variante schon seit Jahrzehnten im Umlauf ist. Was war daran „neu“?

All dies geschah zur gleichen Zeit, als COVID zu verschwinden begann. Damals warnte Off-Guardian: „Nur weil sie bei COVID nachgeben, bedeutet das nicht, dass die Agenda hinter COVID verschwunden ist. Weit gefehlt. Tatsächlich bereiten sie, während sie versuchen, diese Pandemie in einem flachen Grab zu versenken, die Öffentlichkeit bereits auf die nächste Gesundheitsangst vor – AIDS.“

Konvergenz

Nun, die AIDS-Angst dauerte auch nicht lange. Innerhalb weniger Monate sorgten die COVID-Varianten erneut für Schlagzeilen, und im Mai 2022 rückten die Affenpocken in den Mittelpunkt. Hier treffen plötzlich mehrere Szenarien, Fakten, Theorien, Gefahren und Risiken aufeinander und schaffen einige ziemlich beunruhigende Möglichkeiten. Um es zusammenzufassen:

Die COVID-Impfung kann durch die Dezimierung der Immunfunktion eine AIDS-ähnliche Krankheit verursachen14 – Dies soll nicht bedeuten, dass die Impfung HIV/AIDS verursacht. Es bezieht sich vielmehr auf die Feststellung, dass Menschen, die die COVID-Impfung erhalten haben, sechs Monate nach der Impfung ein höheres Risiko haben, an symptomatischer COVID zu erkranken, als ihre nicht geimpften Altersgenossen.17 Aus demselben Grund haben sie auch ein erhöhtes Risiko für andere Infektionen und chronische Krankheiten.

America’s Frontline Doctors haben vorgeschlagen, dass Myokarditis und andere chronische Gesundheitsprobleme, die mit den Impfungen in Verbindung gebracht werden, das Ergebnis eines durch Impfung erworbenen Immunschwächesyndroms (VAIDS) sein könnten, das mit AIDS vergleichbar ist, da es eine Immunschwäche beinhaltet. Der Hauptunterschied ist der Auslöser.

Forscher haben davor gewarnt, dass die COVID-Impfungen von Janssen und AstraZeneca das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen könnten – zum Teil deshalb, weil bei diesen COVID-Impfungen derselbe Adenovirus-Vektor (Ad5) verwendet wird wie bei einem gescheiterten Versuch, einen HIV-Impfstoff herzustellen.

Die Verwendung von Ad5 als Vektor für den Transport des genetischen Materials von HIV erhöhte das Risiko einer HIV-Infektion, anstatt es zu senken, und die Forscher befürchteten, dass Ad5 das Risiko einer HIV-Infektion auch bei denjenigen erhöhen könnte, die sich mit dem Adenovirusvektor COVID impfen lassen.

Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass Massenimpfungen während aktiver Ausbrüche zu Mutationen führen – und seit der Einführung der COVID-Impfungen im Dezember 2020 ist das SARS-CoV-2-Virus in der Tat mutiert, um durch Injektion erworbene mRNA-Antikörper zu überwinden, und die letzten beiden Iterationen überwinden auch die natürliche Immunität.

Humanstudie für mRNA-HIV-Impfstoff läuft – Der Moderna-HIV-Impfstoff zielt auf eine bestimmte Untergruppe von B-Zellen ab, von denen bekannt ist, dass sie locker an HIV binden. Die Idee ist, dass diese B-Zellen durch eine Reihe von Injektionen mit mRNA-Instruktionen die Fähigkeit entwickeln könnten, neutralisierende Antikörper gegen HIV zu produzieren.

Die Frage ist: Wenn die COVID-Spritze nach wiederholter Verabreichung zu einer Schwächung des Immunsystems führen kann, welche Art von Funktionsstörung könnte dann eine Reihe von HIV-Spritzen auslösen? Hinzu kommt, dass HIV ebenso wie SARS-CoV-2 ein schnell mutierendes Virus ist, sodass ein HIV-Impfstoff wahrscheinlich Mutationen und Resistenzen hervorrufen wird, wie wir es bei der COVID-Impfung gesehen haben.

Schwule und bisexuelle Männer erhalten einen Pockenimpfstoff, der die HIV-Infektion verschlimmern kann – am 23. Juli 2022 erklärte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Affenpocken zu einem „internationalen Gesundheitsnotstand“, und die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention raten denjenigen, die ein hohes Risiko für Affenpocken haben, dringend, sich impfen zu lassen.

Bei dem verwendeten Impfstoff handelt es sich um einen Pockenimpfstoff, der möglicherweise nicht gegen Affenpocken wirkt, da die einzige Studie im Jahr 1988 mit einem nicht mehr verwendeten Pockenimpfstoff gegen ein Affenpockenvirus durchgeführt wurde, das seitdem mehrfach mutiert ist.

New York City begann Ende Juni 2022 mit der Verabreichung des Pockenimpfstoffs, und bis zum 22. Juli hatten etwa 18.000 New Yorker ihre erste Dosis erhalten.

Es ist unklar, welcher der beiden Pockenimpfstoffe verabreicht wird, aber es ist davon auszugehen, dass der neueste Impfstoff, Jynneos, verwendet wird, der auch Personen verabreicht werden kann, für die die ältere Version (ACAM2000) kontraindiziert ist. Jynneos ist außerdem speziell zur Vorbeugung von Affenpocken zugelassen, ACAM2000 dagegen nicht.

Entscheidend ist, dass bei HIV-positiven Probanden, die an den klinischen Versuchen mit Jynneos teilgenommen haben, die Zahl der HIV-Viren anstieg. Heute sind schwule Männer die Hauptempfänger dieses Impfstoffs, und sie sind auch eine Gruppe, die eher zu HIV-AIDS neigt. Diese Gruppe hat auch eine sehr hohe COVID-Impfquote.

Wenn man bedenkt, dass sowohl die COVID-Impfung als auch Jynneos das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen oder eine bestehende Infektion verschlimmern können und dass diese Männer bereits ein erhöhtes HIV- und AIDS-Risiko haben, scheint das Gesamtrisiko, dem diese Männer ausgesetzt sind, bemerkenswert hoch zu sein, und niemand warnt sie vor diesem Risiko.

Hinzu kommt, dass wir jetzt Menschen haben, die sowohl die COVID-Impfung – die Mutationen hervorruft und die Immunfunktion unterdrückt – als auch den Pockenimpfstoff erhalten haben. Welche Mutationen kann der Pockenimpfstoff im SARS-CoV-2-Virus auslösen, wenn überhaupt?

Pocken-Lebendimpfstoff kann Vaccinia-Virus-Infektion verbreiten – Wenn ACAM2000 verwendet wird, steigt das Risiko für die Bevölkerung im Allgemeinen sprunghaft an, da dieser ältere Pockenimpfstoff lebende, vermehrungsfähige Vaccinia-Viren enthält. Wenn man ihn bekommt, ist man etwa einen Monat lang infektiös und muss sehr darauf achten, die Infektion nicht weiterzugeben. Wenn Menschen ACAM2000 erhalten und diese Vorsichtsmaßnahmen nicht treffen, könnte es zu Pockenausbrüchen kommen.

Um es klar zu sagen: Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ACAM2000 verwendet wird, aber ich erwähne es hier als ein „Was wäre wenn?“-Szenario, da die USA einen sehr großen Vorrat davon haben (etwa 100 Millionen Dosen), während Jynneos immer noch knapp ist.

Affenpocken-spezifische mRNA-Injektion in präklinischer Studie – Im März 2022 gab Moderna bekannt, dass es mRNA-basierte Affenpocken-Impfstoffe auf präklinischer Ebene untersucht. Wenn der COVID-Impfstoff die Immunfunktion beeinträchtigt und Mutationen hervorruft, wird dann ein mRNA-Affenpocken-Impfstoff anders wirken? Wenn eine mRNA-Affenpockenimpfung Menschen verabreicht wird, die bereits die COVID-Impfung erhalten haben, könnten sie sich dann zu einem Frankenstein-artigen COVID-Pocken-Erreger verbinden?

Die obige Liste wirft mehrere Fragen auf. Könnten diese Umstände eine neue Epidemie von AIDS oder AIDS-ähnlichen Krankheiten auslösen? Könnte die Konzentration auf HIV-Tests inmitten der Entwicklung eines HIV-mRNA-„Impfstoffs“ ein Versuch sein, die Tatsache zu verbergen, dass die COVID-Impfungen die Immunfunktion der Menschen zerstören (und möglicherweise eine HIV-Infektion fördern), während gleichzeitig der Eindruck erweckt wird, dass wir dringend einen HIV-Impfstoff brauchen?

Die Fauci-Verbindung

Zufälligerweise war Fauci eine Schlüsselfigur während der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren, die dazu führte, dass Hunderttausende schwuler Männer an der Behandlung (AZT) starben, auf deren Anwendung Fauci bestand. Er war auch eine Schlüsselfigur bei der COVID-Pandemie, bei der wieder eine große Zahl von Menschen an den Medikamenten starb, an denen Fauci ein großes Interesse hat.

Fauci ist auch ein Bindeglied zwischen den COVID-Spritzen und der HIV-Impfung. Er hat sich nicht nur während des größten Teils seiner Karriere bei den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – etwa 36 Jahre lang – für einen HIV-Impfstoff eingesetzt, sondern war auch ein eifriger Befürworter des Übergangs von herkömmlichen Impfstoffen zu dieser neuen mRNA-Plattform.

Ist es möglich, dass ein HIV-Impfstoff das Ziel ist, und dass sie mit den COVID-Impfungen das Auftreten von AIDS-ähnlichen Krankheiten „stimulieren“, um eine Massenimpfung gegen HIV zu rechtfertigen?

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen ist noch kein HIV-Impfstoff auf den Markt gekommen. Jetzt, da die COVID-Impfstoffe die mRNA-Technologie für die breite Masse erzwungen haben, ist Faucis Ziel, einen HIV-Impfstoff auf den Markt zu bringen, in greifbare Nähe gerückt. Aber AIDS ist nicht mehr die Krise, die es einmal war. Schätzungsweise 1,2 Millionen Amerikaner sind mit HIV infiziert, aber eine HIV-Infektion führt nicht zwangsläufig zu AIDS, es sei denn, man hat eine Koinfektion.

Ist es möglich, dass ein HIV-Impfstoff das Ziel ist, und dass sie mit den COVID-Impfungen das Auftreten von AIDS-ähnlichen Krankheiten „stimulieren“, um eine Massenimpfung gegen HIV zu rechtfertigen? Ich weiß es nicht, aber es liegt nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen.

Andererseits könnte die Immunsuppression durch die COVID-Spritze auch nur eine unvorhergesehene Nebenwirkung sein, die zufällig die Tür für HIV-Impfstoffe auf der Grundlage der mRNA-Plattform wieder geöffnet hat. Wie dem auch sei, die Pharmaindustrie hat schon immer Mittel gegen die Nebenwirkungen ihrer anderen Medikamente entwickelt, und dies scheint ein weiteres Beispiel dafür zu sein. Die COVID-Spritzen verursachen AIDS-ähnliche Krankheiten, und voilà, hier kommt eine HIV-Impfung. Sind wir nicht die Glücklichen?!

HIV-Impfstoff mit Coronavirus-Vektor

Um die Schlinge um COVID und HIV noch enger zu ziehen, versuchen Forscher spätestens seit 2006, einen HIV-Impfstoff mit einem Coronavirus-Vektor zu entwickeln.

In dem 2006 im Journal of Immunology Research veröffentlichten Artikel „Toward a Coronavirus-Based HIV Multigene Vaccine“ wird beschrieben, wie ein Coronavirus (Erkältungsvirus) als Grundgerüst für zwei HIV-Hüllglykoproteine, gp41 und gp120, verwendet wird, um einen Prototyp eines HlV-1-Impfstoffs zu entwickeln.

Falls Ihnen gp120 bekannt vorkommt, liegt das daran, dass ich es am Anfang dieses Artikels erwähnt habe. Die indischen Forscher, die die HIV-Insertionen in SARS-CoV-2 entdeckten, fanden „eine unheimliche Ähnlichkeit der einzigartigen Inserts im 2019-nCoV-Spike-Protein mit HIV-1 gp120 …“.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Coronaviren wurden in der HIV-Impfstoffforschung eingesetzt, und irgendwie sind Teile der HIV-Hülle in einem Coronavirus namens SARS-CoV-2 gelandet. Und obwohl Fauci jede Verbindung zwischen SARS-CoV-2 und der HIV-Forschung bestritten hat, gibt es eindeutige Beweise dafür, dass er nicht nur von der Existenz von Coronavirus-HIV-Chimären wusste, sondern dass seine Behörde auch einige der Methoden zu deren Herstellung erfunden hat.

Track and Trace umfasst jetzt auch HIV

Auch die Verfolgung und Rückverfolgung von HIV/AIDS wird derzeit überarbeitet. Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention überwachen die Ausbreitung von HIV durch die Beobachtung routinemäßig entnommener Blutproben. Diese Überwachung kann dann zur Rückverfolgung von Kontakten genutzt werden. Wie von Medscape berichtet:

Robert Suttle hat aus erster Hand erfahren, welche rechtlichen Risiken eine HIV-Infektion mit sich bringt. Im Jahr 2008, so Suttle, beschuldigte ihn ein ehemaliger Partner, er habe verschwiegen, dass er HIV-positiv ist. Er wurde nach dem Gesetz von Louisiana wegen ‚vorsätzlicher Aussetzung des AIDS-Virus‘ angeklagt … Suttle bekannte sich schuldig, wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt und musste sich als Sexualstraftäter registrieren lassen. Man kann kriminalisiert werden, weil man als HIV-Infizierter lebt“, sagte er.

Suttle … sagte, seine Erfahrung habe ihn beunruhigt über ein neues Instrument, das von Bundesbeamten gefördert wird, um die Verbreitung von HIV zu überwachen … Suttle sagte, solche Daten könnten in Fällen wie seinem verwendet werden. Mit dieser Überwachung könnte man mit vielen verschiedenen Menschen in Verbindung gebracht werden oder als die Quelle betrachtet werden, die all diese anderen Menschen angesteckt hat“, sagte er … Die [M]olekulare Überwachung ist seit ihrer landesweiten Einführung auf erheblichen Widerstand gestoßen. Leistungserbringer, Befürworter der gesundheitlichen Chancengleichheit und Menschen, die mit HIV leben, befürchten, dass die Risiken des Ansatzes die Vorteile überwiegen, und ihre Bedenken sind lauter geworden, je mehr das Bewusstsein für das Instrument wächst. Einige haben gefordert, die Praxis zu stoppen, bis die Bundesgesundheitsbehörden die Bedenken hinsichtlich der Einwilligung der Patienten, der Datensicherheit und der möglichen Kriminalisierung von HIV ausräumen.

Die Idee und die Möglichkeit einer HIV-Kriminalisierung passen auch gut zu den Absichten des globalen Biosicherheitsstaates, der die Menschen mit allen Mitteln kontrollieren will.

HIV-Infizierte könnten aus Gründen der Biosicherheit sogar zur sexuellen Enthaltsamkeit verdonnert werden, was zur Reduzierung der Bevölkerung beitragen würde – vor allem, wenn die HIV-Infektion wirklich weit verbreitet wäre – und das scheint ein Hauptziel der technokratischen, antihumanen Kabale zu sein.

Ich hoffe, dass ich mit der Theorie falsch liege, dass HIV-Infektionen und AIDS gefördert werden, um eine massenhafte HIV-Impfung zu rechtfertigen. Aber ich glaube nicht, dass es außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt, also behalten Sie die konvergierenden Faktoren im Hinterkopf, wenn wir vorankommen, und lassen Sie uns sehen, was passiert.

Artikel als PDF:

Quellen: