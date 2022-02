Die „Elite“ sammelt ihre Kräfte für einen Gegenangriff auf die Trucker

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Es gibt Berichte, dass die Polizei von Ottawa, treue Diener nicht des Volkes, sondern der herrschenden Elite, versucht zu verhindern, dass Lebensmittel, Wasser und jegliche „materielle Unterstützung“ die Trucker erreichen. Mit anderen Worten, die herrschende Elite bemüht sich, die Trucker auszuhungern.

Es gibt auch Berichte, dass Washington mit dem FBI und dem Ministerium für Heimatschutz auf der kanadischen Szene aufgetaucht ist. Diese beiden US-Behörden der herrschenden Elite sind dort, um „verstärkte Ermittlungen“ durchzuführen. Das FBI und das DHS konzentrieren sich darauf, jeden Demonstranten und jeden, der an der Organisation und Unterstützung des Konvois beteiligt war, zu identifizieren und jeden, der wegen „Ermöglichung des schädlichen und ungesetzlichen“ Protests angeklagt werden kann. Fahrzeugregistrierung, Fahrer-ID und Versicherungsstatus gehören zu den Daten, die „bei der Strafverfolgung verwendet werden“. Hören Sie sich an, wie der Polizeichef der Gestapo in dem 2-minütigen Video einen Protest als Verbrechen bezeichnet. Hier in Englisch zu finden.

Es stellt sich die Frage, ob dies real ist oder ob es sich um öffentliche Ankündigungen handelt, um die Menschen vom Protest abzuschrecken und die starke Moral der Trucker zu brechen. Es könnte sein, dass wie bei den „Trump-Aufstand“-Verfolgungen ein paar hundert Leute, die man dann in den Ruin treibt, ausgewählt werden, um der Öffentlichkeit eine Lektion zu erteilen.

Aber dieses Mal könnte das Netz noch weiter ausgeweitet werden. Es könnten sogar Leute verhaftet werden, die Geld geschickt haben.

Die herrschende Elite ist absolut gegen das Volk und verfolgt geheime Pläne, die für das Volk schädlich sind. Die Elite weiß, dass sie keine Proteste oder die Weigerung, illegalen Anordnungen Folge zu leisten, dulden kann.

Während mich der Protest der Trucker ermutigte, war ich besorgt darüber, dass die Trucker und ihre Unterstützer, wie die Teilnehmer der Trump-Kundgebung, nicht verstanden, dass ihre Protestrechte darauf beschränkt sind, für die Elite zu protestieren, nicht gegen sie. Die Verfassung, der erste Verfassungszusatz und die Versammlungsfreiheit sind machtlos, weil sie von den Machthabern nicht respektiert werden. Seit einiger Zeit ist klar, dass friedliche Proteste machtlos sind, weil die Behörden die Menschen nicht respektieren und sich nicht darum kümmern, was sie denken oder wollen. Die Behörden dienen nur einer winzigen Handvoll von Eliten, die das Volk verachten.

Wenn die Trucker und ihre Unterstützer gut bewaffnet und gewaltbereit wären, wäre die Situation für die Polizei und sogar für die kanadische Armee zu groß. Trudeau müsste aus seinem Versteck hervortreten und Washington um Hilfe bitten, um die Elite vor dem Volk zu retten. Mit anderen Worten: Die USA müssten in Kanada einmarschieren.

Gegenwärtig ist die Elite zwar stark, aber nicht stark genug, um vor der Welt eine US-Invasion zum Sturz und zur Unterdrückung des kanadischen Volkes zu rechtfertigen. Nicht einmal die Huren der amerikanischen und kanadischen Medien könnten dies als „Rettung der Demokratie vor einheimischen Terroristen“ verbrämen. Die kanadische Regierung müsste dem Protest nachgeben und ihr illegales, kontrafaktisches und kontraproduktives Mandat zurückziehen.

Sollte sich die kanadische Regierung durchsetzen, wäre die Tyrannei einen großen Schritt weiter. Die Eliten werden wissen, dass sie jedem Protest das Rückgrat brechen können.

Es gibt keinen friedlichen Weg, dem Bösen zu begegnen. Das Böse setzt sich durch, wenn diejenigen, die ihm gegenüberstehen, nicht erkennen, womit sie es zu tun haben, und es versäumen, entschlossen zu handeln, wenn es den Tag gewonnen hätte. Ich fürchte, das wird das Schicksal des Truckerprotests sein.