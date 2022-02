Video: Ottawa Stadtbeamte, Polizei bezeichnen Trucker-Konvoi als „terroristischen Aufstand

Behauptung, die Proteste seien eine „Besetzung“ und die Stadt „im Belagerungszustand“

Beamte der Stadt Ottawa haben behauptet, die Hauptstadt befinde sich „im Belagerungszustand“ und der Trucker-Konvoi, der gegen die Impfpflicht protestiert, stelle einen „landesweiten Aufstand“ dar, wobei eine Stadträtin die Bewegung sogar als „Terrorismus“ bezeichnete.

Als der Bürgermeister von Ottawa den Notstand ausrief, erklärte Diane Deans, Mitglied des Stadtrats von Ottawa: „Wir sind am achten Tag dieser Besetzung. Unsere Stadt befindet sich im Belagerungszustand.

Sie fügte hinzu: „Was wir hier sehen, ist mehr als nur ein Problem der Stadt Ottawa. Dies ist ein landesweiter Aufstand. Das ist Wahnsinn. Wir brauchen einen konkreten Plan, um dem ein Ende zu setzen.“

Sie erklärte auch, dass die Trucker die Anwohner „terrorisieren“, sie durch Hupen „quälen“ und eine „Bedrohung für die Demokratie“ darstellen.

Die Kommentare kamen während einer Diskussion zwischen Beamten der Stadt, die über Zoom geführt wurde.

Der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, stimmte ebenfalls zu und erklärte, dass die örtlichen Strafverfolgungsbehörden „nie dafür vorgesehen waren, mit einer Stadt im Belagerungszustand umzugehen“ und fügte hinzu, dass die Polizei nicht über die Mittel oder die rechtliche Befugnis verfüge, die Demonstranten aufzulösen.

Deans warf die Frage auf, ob die Beamten in der Lage seien, den Protest zu einer „ungesetzlichen Versammlung“ und einem „Aufruhr“ zu erklären, so dass die Polizei Massenverhaftungen vornehmen könne, anstatt „eine Straftat nach der anderen“ zu verfolgen.

„Es sind so viele Menschen da draußen, die ein größeres Chaos anrichten, dass wir in der Lage sein müssen, das alles unter Kontrolle zu bringen“, erklärte Deans.

Sie fügte hinzu: „Wir können nicht zulassen, dass diese Art von Terrorismus in unserer Gemeinschaft so weitergeht.“

Die vollständige Sitzung:

Die Proteste dauerten das ganze Wochenende über an:

Einer der führenden Demonstranten, Benjamin Dichter, merkte an, dass diejenigen, die mit den Versammlungen unzufrieden sind, Premierminister Justin Trudeau davon überzeugen sollten, die COVID-19-Mandate zu streichen.

„Wir bitten alle, die verärgert sind, um Entschuldigung. Bitte rufen Sie Justin Trudeau, sein Büro, an und sorgen Sie dafür, dass diese Mandate aufgehoben werden, und dann sind wir weg“, sagte Dichter auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Einige Gegendemonstranten, die den Truckern Gewalttätigkeit vorwerfen, haben beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wie dieser erstaunlich mutige Mann:

I can’t believe the drivers are assaulting counterprotesters. This is domestic terrorism. pic.twitter.com/fGiAfVNP3A