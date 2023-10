Der folgende fiktive Text könnte Ähnlichkeiten mit Ereignissen im wirklichen Leben aufweisen oder auch nicht.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein High-Tech-Milliardär der ersten Generation. Tatsächlich galten Sie einmal als der weltweit vermögendste Mann, was allerdings nicht mehr der Fall ist. Dennoch bleiben Sie unvorstellbar reich, mit all den Verantwortungen und Lasten, die solcher Reichtum mit sich bringt. (Aufgrund der extrem ungewöhnlichen Umstände dieser Geschichte, um sie nachvollziehbarer zu machen, werden wir Ihnen einen fiktiven Namen zuweisen.) Ihr Geburtszertifikat lautet Gilbert Harvey Bates III, aber die Welt kennt Sie als Gil Bates.

Gil Bates‘ einstige Vormachtstellung im Nettovermögen (die ihm von einem aufstrebenden Online-Händler namens Biff Jezos gestohlen wurde) ist nicht der einzige bedeutende Verlust, den er erlitten hat. Auch seine Jugend, seine Ehe und seine Position als CEO des riesigen Technologieunternehmens, das er geschaffen hat, MacroHardTM, sind Vergangenheit.

Nachdem Gil Bates als CEO von MacroHard zurückgetreten war, konzentrierte er sich auf seine philanthropische Arbeit. Das Herzstück dieser Arbeit ist die immens gut finanzierte (und daher immens einflussreiche) Bates-Stiftung. Der Umfang der Stiftung mag unvorstellbar breit sein, aber ein Problem beschäftigte Bates besonders: Es gibt mehr als genug Menschen auf dem Planeten.

In seiner Jugend las Gil Bates ein kontroverses Buch mit dem Titel „The Overpopulation Bomb“, geschrieben von einem visionären Wissenschaftler namens Saul Derelicht. Dieses alarmierende Buch, ein riesiger Bestseller seiner Zeit, beschrieb eine neo-malthusianische Hölle auf Erden, die durch menschliche Überbevölkerung entstand, und schlug Massensterilisation und andere aggressive Bevölkerungsreduktionstechniken als Lösung vor.

Gil Bates war überzeugt und ist es immer noch – besonders da die weltweite menschliche Bevölkerung über 8 Milliarden Einheiten hinausgeschossen ist –, dass Homo sapiens den Planeten obszön überbevölkert haben. Nachdem Bates die große Mehrheit von ihnen mit Softwarepaketen versorgt hatte, schwor er, dass diese existenzielle Bedrohung für den Planeten angegangen werden muss.

Aber was sollte getan werden? Wie konnte diese große Beleidigung für Gaia versöhnt werden? Bei einer so großen Verantwortung, einer so immensen Aufgabe, konnte kein einzelner Mann – nicht einmal Gil Bates – hoffen, sie allein zu bewältigen.

Glücklicherweise für die Zukunft der Erde kannte Bates eine Reihe von gleich gesinnten, aufgeklärten Eliten, hervorragende Individuen von großem Reichtum, Macht und weltweitem Einfluss. Zu den wichtigsten zählen:

Ein mürrischer teutonischer Ökonom namens Kraut Schlob. Der Sohn eines ehrgeizigen Industriellen, der Flammenwerfer für das Dritte Reich baute, ist Schlob der Gründer und Vorsitzende des World Enslavement Forum. Das Forum ist das führende weltweite Treffen von Hypereliten, die globale Politik diskutieren und in Anwesenheit von High-End-Prostituierten fernab der neugierigen Blicke der einfachen Leute genießen wollen.

Ein immens mächtiger – wenn auch peinlich kleinwüchsiger – amerikanischer Gesundheitsbürokrat namens Dr. Fantoni Auci. Jahrzehntelang kontrollierte Dr. Auci den überwältigenden Großteil der medizinischen Forschungsförderung der US-Regierung. Als solcher wagt es niemand im riesigen amerikanischen Netzwerk von Krankenhäusern, Forschungsinstituten oder Universitäten, Dr. Auci zu kreuzen, und er übt ähnlichen Einfluss international aus. Tatsächlich beaufsichtigt er die Finanzierung für mehrere geheime virologische Forschungslabore, so weit entfernt wie China.

Ein geheimnisvoller Tierarzt namens Adalbert Ghoula. Ghoula ist der CEO von Kaiser, Inc., dem weltweit größten und räuberischsten Pharmaunternehmen, das Ghoula zu einem wahren modernen IG Farben ausgebaut hat. In seinen früheren Tagen überwachte Ghoula die Entwicklung eines Impfstoffs, der die chemische Kastration und Sterilisation von Schweinen erfolgreich induziert.

Der Konsens, der nach langen Konsultationen mit diesen Männern und anderen Leuchten erreicht wurde, war, dass die weltweite menschliche Bevölkerung von 8 Milliarden auf 500 Millionen Einheiten reduziert werden muss.

Aber wie? Mehrere mögliche Wege wurden vorgeschlagen.

Krieg wird seit Jahrtausenden verwendet, um Bevölkerungen zu reduzieren, und während er lokal oder regional sehr wirksam ist, wäre er völlig ineffektiv, um die notwendigen fünfzehn Sechzehntel der Menschen auf der Erde zu entfernen. Schließlich führte der historisch tödlichste Krieg, der Zweite Weltkrieg, zu nur 80 Millionen Todesfällen, gerade einmal 3 Prozent der damaligen Weltbevölkerung.

Die Verwendung einer Bombe wurde als eine besondere Art von Bombe in Erwägung gezogen, die an die „Neutronenbombe“ von einst erinnert, welche die Bevölkerungen reduzieren sollte, während sie die Infrastruktur verschont. Dies schien näher an der Marke zu sein als ein allumfassender Krieg, aber letztlich wurde festgestellt, dass das Zünden von Bomben sowohl unpraktisch als auch viel zu offensichtlich wäre. Schließlich werden selbst Herdentiere nicht zustimmen, offen und massiv geschlachtet zu werden, egal wie notwendig das Ausdünnen sein mag. Die Herde muss für immer im Dunkeln gehalten werden.

Eine Pest, eine Seuche, eine Pandemie schien vielversprechender. Vergangene natürlich vorkommende Pandemien hatten die menschlichen Bevölkerungen viel erfolgreicher reduziert als Kriege. Der Schwarze Tod von 1346 bis 53 könnte die Weltbevölkerung um bis zu 25 Prozent reduziert haben, eine viel ermutigender Zahl als die lächerlichen 3 Prozent aus dem Zweiten Weltkrieg. Als zusätzlicher wirtschaftlicher Bonus diente der Schwarze Tod als sehr effektiver Konzentrator von Wohlstand für die Überlebenden, da er minimale Kollateralschäden an Eigentum verursachte.

Eine genauere Überprüfung historischer weltweiter Bevölkerungsschätzungen zeigte jedoch, dass eine Pandemie allein bestenfalls als zeitweilige Maßnahme dienen konnte. Die meisten Schätzungen zeigen, dass die weltweite Bevölkerung bis 1400 leider wieder auf ihr Vorkrisenniveau zurückgekehrt war.

Klar war, dass die notwendige 94-prozentige Reduktion der Bevölkerung nicht allein durch das Ausdünnen der Herde erreicht werden konnte. Auch Sterilisation wäre notwendig. Aber wie konnte eine solche Massensterilisation erreicht werden? Viele H. sapiens haben ein intensives Verlangen nach Fortpflanzung – das ist schließlich die Quelle des Problems. Leider sind frühere historische Initiativen zur obligatorischen Sterilisation – selbst jene von begrenztem Umfang und Reichweite, wie diejenigen, die sich gegen geistig Minderbemittelte richteten – auf große Opposition gestoßen, zumindest in den sogenannten „freien“ Nationen.

Jedoch könnte ein Impfstoff für Massensterilisation verwendet werden. Ghoula’s frühere Arbeit bei Kaiser war ein Beweis dafür. Aber ein grundlegendes Problem blieb: wie konnte man die ahnungslose Bevölkerung – insbesondere ihre Kinder und jungen Erwachsenen – dazu bringen, die heimliche sterilisierende Inokulation zu nehmen?

Die Lösung, als sie kam, war ein Ding der Schönheit, subtil und symmetrisch. Die Antwort war ein zweistufiger Prozess: eine Pandemie und ein Impfstoff. Ein Gerät zur Reduzierung der Bevölkerung würde freigesetzt werden, präsentiert als weltweite Plage. Diesem würde ein zweites Gerät zur Bevölkerungsreduzierung folgen, präsentiert als das Heilmittel.

Und die Technologie war bereits vorhanden, um es möglich zu machen. Sie musste nur perfektioniert und dann umgesetzt werden.

Mit der schwarzen Magie der Gain-of-Function-Virologieforschung wurde ein tierisches Atemwegsvirus, das zuvor nie Menschen infizierte, genetisch so verändert, dass es leicht Menschen infizieren und sich unter ihnen verbreiten konnte. In einem Schlüsselmoment der politischen Geschichte, als ein besonders lästiger populistischer amerikanischer Präsident namens T. Ronald Dump zur Wiederwahl antrat, wurde das Virus aus einem chinesischen Labor in die menschliche Bevölkerung freigesetzt.

Als sich das neue Virus verbreitete, wurden auch Berichte über den Tod und die Verwüstung, die es anrichtete, verbreitet. Tatsächlich war das Virus so konstruiert worden, dass es nur für die Gebrechlichen, chronisch Kranken und sehr Alten tödlich war. Es wurde jedoch geschickt als Bedrohung für Menschen aller Altersgruppen propagiert, eine Art moderner Schwarzer Tod.

Der US-Tiefenstaat, verzweifelt darauf aus, die Dump-Präsidentschaft zu stören und ihn aus dem Amt zu entfernen, war ein williger Partner, um die Kontrolle und Manipulation der Bevölkerung durch Propaganda zu verwalten und beispiellose, lang anhaltende Lockdowns der Gesellschaft durchzusetzen. Bemerkenswerterweise überzeugten sie sogar Präsident Dump, die Lockdowns zu sanktionieren und die Entwicklung des Impfstoffs zu finanzieren. Die meisten anderen Länder zogen nach.

Das neue Virus tötete schnell viele der ältesten und kränksten Mitglieder der Gesellschaft, wie es bei einem neuartigen Atemwegsvirus zu erwarten war. Die abgeschotteten und isolierten Bevölkerungen wurden jedoch mit Medienbotschaften bombardiert, die Massenterror vor dem Virus aufwirbelten. Geschäfte wurden geschlossen, außer denen, die als „wesentlich“ angesehen wurden. Schulen wurden geschlossen, obwohl bereits bekannt war, dass Kinder statistisch gesehen ein null Risiko des Todes hatten. Andersdenkende wurden belästigt, an den Pranger gestellt und bestraft.

Dann wurde eine Lösung für die Pandemie präsentiert: der Impfstoff. Der Impfstoff war der Retter, der einzige Ausweg aus dieser Krise.

Ein paar lästige, widersprüchliche Andersdenkende wehrten sich. Sie protestierten für Bürgerrechte. Sie betonten die nahezu Unmöglichkeit, einen wirksamen Impfstoff gegen ein sich schnell veränderndes Atemwegsvirus zu produzieren. Sie identifizierten zahlreiche „Sicherheitssignale“, die in den Impfstoffstudien gefunden wurden, und versuchten, diese so gut wie möglich zu entlarven. Aber die Mainstream-Medien übertönten sie, die sozialen Medienunternehmen (kontrolliert vom Tiefenstaat) zensierten sie gnadenlos, und nachdem die Impfstoffe schließlich vorgeschrieben wurden, nahmen die meisten Menschen zumindest ein paar Dosen.

Und der Scherz ging auf die Kosten der Andersdenkenden in einer anderen, wichtigeren Hinsicht. Diese lästigen Gutmenschen waren tatsächlich intelligent genug, um die in den Impfstoffen innewohnenden Giftigkeiten zu identifizieren. Aber sie geißelten sie als „Sicherheitssignale“. Die tödlichen Giftigkeiten, die sie identifizierten, schienen ihnen immer noch Mängel, Fehler und das bedauerliche Ergebnis eines überstürzten und verrückten Wettlaufs zu sein, um Geld aus der Pandemie zu schlagen.

Stelle dir die Naivität vor

Früh im „Rollout“ des Impfstoffs berichteten junge Frauen über abnormale vaginale Blutungen und andere Menstruationsprobleme nach Erhalt der Impfstoffe, was Bedenken hinsichtlich möglicher unbeabsichtigter Folgen für die weibliche Fortpflanzung weckte. Pathologen fanden Eierstöcke, die mit mehreren Toxinen aus den Impfstoffen infiltriert waren, sowohl das gefürchtete „Spitzen“-Protein des Virus als auch „leuchtende Nanopartikel“ aus dem Liefersystem des Impfstoffs. Selbst verstopfte Eileiter wurden identifiziert.

Kurz darauf erschienen in den alternativen Medien Berichte über dramatisch gestiegene Zahlen von plötzlichen Todesfällen, hauptsächlich bei jungen Männern, nach Erhalt des Impfstoffs. Dies geschah oft sichtbar bei Sportlern auf dem Spielfeld. Dies führte zu erheblicher Besorgnis, so unmöglich es auch war, sie zu verbergen.

In einer meisterhaften Demonstration des „begrenzten Hangouts“ erkannten Beamte das Phänomen des plötzlichen Todes an, würden jedoch nicht einmal die Erwähnung des Impfstoffs als mögliche Ursache innerhalb der Mainstream-Medizin erlauben. Stattdessen wurden Protokolle und Kliniken für diese plötzliche Epidemie von Herzerkrankungen bei jungen Menschen eingerichtet, aber seltsamerweise ohne jegliche offizielle Neugier bezüglich der Ursache. Alles, was sie sicher wussten, war, dass es nicht der Impfstoff sein konnte.

Natürlich ist das berüchtigte „Spitzen“-Protein, das gleiche virale Antigen, das die Designer des Impfstoffs ausgewählt haben, um den geimpften Patientenkörper in großer Menge zu produzieren, zufällig der giftigste Teil des Virus. Das „Spitzen“-Protein lagert sich in Geweben im ganzen Körper ab und richtet überall, wo es hingeht, Verheerungen an. Es hat eine besondere Affinität zum Herzmuskel, was den Entzündungsprozess namens Myokarditis verursacht, der zu Herzstillständen führt.

„Spitzen“ hört jedoch nicht beim Herzen auf. Es ist ein bemerkenswert vielseitiges Toxin, eine Art Schweizer Armeemaulschlüssel im menschlichen Körper. Es verursacht gigantische, groteske, gummiartige Blutgerinnsel in der Gefäßstruktur, Krämpfe im zentralen Nervensystem, die bereits erwähnten Ablagerungen in Eierstöcken und Eileitern (und Hoden, übrigens), etcetera, etcetera. Was für ein Geniestreich, „Spitzen“ als das Antigen zu wählen, dessen Replikation die Impfstoffe induzieren!

Die Impfstoffe hielten ein weiteres böses kleines Geheimnis bereit, das selbst der erbärmliche, naive Widerstand erst viel später erkannte. Die Impfstoffe waren „kontaminiert“ mit Plasmiden, die MV-40 und MV-40-ähnliche DNA-Sequenzen enthielten. Ja, genau dieses MV-40, das Affenvirus, von dem bekannt ist, dass es bei mehreren Tierarten Krebs verursacht.

Könnte das Auftreten von sogenannten „Turbo-Krebsen“ bei geimpften Personen irgendwie mit dieser „Kontamination“ zusammenhängen? Nun, ein weiterer begrenzter Hangout, diesmal mit freundlicher Genehmigung von Healthcare Canada, kümmerte sich darum.

Die Übersterblichkeitsraten stiegen nach dem Impfstoff-Rollout dramatisch an. Die Geburtenraten sanken. Für die Gutmenschen, Verweigerer und Dissidenten war dies ein Skandal.

Aber was wussten sie schon? Um einen allzu vertrauten Ausdruck des erfahrenen Softwareentwicklers zu verwenden, waren diese Toxizitäten keine Fehler, sondern Funktionen. Die Impfstoffe funktionierten genau so, wie sie funktionieren sollten.

Dumme Plebejer! Die „Impfstoffe“ waren tatsächlich ein absichtliches, mehrschichtiges Bevölkerungsreduktionsgerät. Sie wurden entworfen, um einen Prozentsatz junger Menschen – meist Männer – offen zu töten, das weibliche Fortpflanzungssystem an mehreren Stellen zu vergiften und zu deaktivieren und teratogene Plasmide in die Zellen der Empfänger einzuführen, um andere zu einem nicht genannten späteren Zeitpunkt abzuholen. Sie wurden lediglich als Impfstoff gegen eine (im Labor hergestellte) grippeähnliche Krankheit verpackt und vermarktet.

So erfolgreich sie auch waren, es bleibt noch so viel mehr zu tun.

Ein definitiver Stillstand trat in der Akzeptanz der Bevölkerung für wiederholte Injektionen des Impfstoffs ein. Die Dissidenten mögen naiv sein, aber sie sind hartnäckig und manchmal bis zu einem gewissen Grad wirksam. Aber letztlich werden sie scheitern.

Die allgemeine Bevölkerung ist faul, ungebildet und leicht zu terrorisieren. (Manche sagen, es sei ihnen ein Gefallen, wenn sie ausgedünnt würden.) Sie sind es gewohnt, den Präzedenzfällen anderer Impfstoffe zu folgen. Ihre Zurückhaltung wird mit der Zeit abgetragen. Natürlich sind Atemwegsviren unvollkommene Ziele für Impfstoffe. Wieder einmal ist das kein Fehler, es ist eine Funktion! Das bedeutet nur, dass jedes Jahr – mindestens – ein neuer Booster des Impfstoffs benötigt wird.

Mit jeder neuen Runde von Boostern wird eine neue Population von Mädchen und jungen Frauen unfruchtbar gemacht. Eine neue Gruppe von Jungen und jungen Männern wird einen Herzstillstand erleiden – eine sehr schnelle und schmerzlose Art zu sterben, wirklich.

Unzählige andere werden Krebs bekommen – Turbo-Krebs, um den aktuellen Begriff für diese schnell fortschreitenden und tödlichen Malignome, oft von ungewöhnlichen Typen – Knochenkrebs, Muskelkrebs und andere frühere Seltenheiten zu verwenden. Keine leichte Art zu sterben, zugegebenermaßen. Aber diese Tumoren schreiten gnädigerweise rasant zum Endstadium fort, und ihr Wert als Bevölkerungsreduktionsgerät ist unbestreitbar.

Hab keine Angst. Es ist nur eine Frage der Zeit; nur eine Frage von waschen, spülen, wiederholen. Solange die Herde sich immer wieder durch das Schafbad schicken lässt, wann und so oft die Hirten es für notwendig halten, wird H. sapiens auf 500 Millionen kommen. Alles dank einer Art Bombe, aber in diesem Fall einer mikroskopischen Bombe, die bei jeder Person durch eine winzige kleine Injektion freigesetzt wird: Die Entvölkerungsbombe.

Fröhliches Halloween!